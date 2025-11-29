3 096 50
США проявляють конструктив: цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки для достойного завершення війни, - Зеленський. ВIДЕО
Українська делегація у США продовжить діалог щодо мирного плану, зокрема, американська сторона проявляє конструктив.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ввечері – за американським часом – українська делегація вже має бути у Сполучених Штатах Америки, і буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що українська делегація має необхідні директиви.
"Я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами", - додав він.
Що передувало?
- Українську делегацію на перемовинах зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру очолив голова РНБО Рустем Умєров.
- Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вирушив до Сполучених Штатів.
- Нагадаємо, раніше українську делегацію очолював Андрій Єрмак, якого вже звільнено з посади голови Офісу Президента.
Мирний план
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Топ коментарі
+21 Ostap Hor
показати весь коментар29.11.2025 19:37 Відповісти Посилання
+19 Михайло Иляш
показати весь коментар29.11.2025 19:41 Відповісти Посилання
+18 Олексій Гедз #501597
показати весь коментар29.11.2025 19:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Луценко проте , як Патрушев працював з вовкою в ОМАНІ , як для цього "викинули" Бєню з Банкової разом з його смотрящіим Богданом ,замінившв КОЗИРЕМ , всього навсього показавши вові новини прямо з готелю в ОМАНІ- російські ПЗРК підірвала літак авіаліній Бєні... Указ призначити Крозира скинувши Богдана Буратіно підписала прямо під наглядом Патрушева.
Й далі все цікаво , як завжди від Луценко
Де , про них , можна почитати ?
- РФ не зупиниться, все оце бла-бла до лямпочки
- ракет ФЛАНДІЧ у нас нема, щось коли і запускають то це Нептуни. Ніяких сотень ракет НЕМА.
- США мразотні тварі - це уже видно всім і ЕС і Японії і всім
- в РФ крайня стадія маразма
- а ЕС ЧУТИ НЕ ХОЧЕ про реальну війну - вони живуть в світі де найбільша біда - кава подорожчала.
тому то все до НІ ПРО ШО. Краще б сказав "нас чекають важкі ще 3-5 років мінімум"
Ось аналітика щодо перспектив весняно-літньої кампанії 2026 російських оеупаційних військ (РОВ):
@ (мова оригіналу допису):
"Зима 2025-2026: основная задача РОВ - городские бои.
Завершается ноябрь, а вместе с ним и осенняя фаза наступательной кампании РОВ.
Сейчас мы находимся во временном отрезке перехода РОВ от осенней наступательной кампании, к зимнему периоду и уже бросаются в глаза очередные перегруппировки и передислокации по театру боевых действий, говорящие об усилении ряда направлений и уплотнении боевых порядков на критически важных для российского командования участках. Но, тут стоит вспомнить какие ставились цели перед РОВ на летнюю наступательную кампанию, а именно:
-полный захват за лето либо охват Покровска с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;
-полный захват за лето либо охват Константиновки с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;
-полный охват Купянска с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;
-полный охват Сиверска с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;
-полный охват Боровой с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;
-выход на Лиман;
-создание буферной зоны в Сумской области;
-реанимация южного плацдарма в Запорожской области и создание условий для наступления на Орехово и Гуляйполе.
Смысл таких задач был в том, чтобы выйти на осенне-зимний период боевых действий не в формате ведения наступления в полевых условиях, а городских боёв. Осенне-зимний период это сезон дождей, а затем снегопады и морозы, а в таких условиях пехотой, на мотоциклах, особо не наштурмуешь. Поэтому бои в городских условиях для командования РОВ были важным оперативно-тактическим решением, ведь они позволяли не только не оставлять войска в полях, но и накапливать технику посредством экономии, поскольку именно в городских боестолкновениях они менее применима и несёт меньше потерь.
По состоянию на сегодня, все задачи, которые ставились перед РОВ на летнюю кампанию выполнены частично, хотя их выполнение подразумевалось именно по результату летнего наступления.
Тем не менее, ситуация на сегодня следующая:
- городские бои в Покровске и Мирнограде, без окружения и полного контроля города и явным переносом городских боёв на зимний период;
- начальный этап инфильтрации ДРГ на окраины Константиновки и перенос городских боёв на зимний период;
- городские бои в Купянске, которые будут продолжаться и в зимний период;
- начальный этап инфильтрации ДРГ на окраины Сиверска и перенос городских боёв на зимний период;
- по Боровой не выполнена ни одна задача, с переносом всех их на зимний период;
- начальный этап инфильтрации ДРГ на окраины Лимана;
- создание буферной зоны в Сумской области провалено;
- реанимация южного плацдарма в Запорожской области и начальный этап инфильтрации ДРГ на окраины Гуляйполя.
По Орехову на сегодня провал всех планов.
Таким образом, зимний период будет представлять собой преимущественно городские бои во всех вышеупомянутых городах и населённых пунктов, помимо тех где они и так уже проходят - Волчанск. Это несколько снизит темпы продвижения РОВ в поле и площадь захватываемых территорий. Но явление это будет сезонное.
Повторюсь, РОВ планировали выйти на выше озвученные позиции по результату летней кампании, но получилось так, что к некоторым из задач они приблизились только сейчас.
В свою очередь, от результатов именно зимней кампании будет зависеть то, какие действия предпримут в весенне-летний период 2026. Очевидно, что на весну-лето 2026 РОВ будет планировать бои в полевых условиях, наступление за пределами городов, которые они планируют захватить за зиму.
Если РОВ застрянут в городах на весну-лето 2026, то наступательная кампания на следующий год будет носить провальный характер."
видит бидло
в бидло бидло....
умєров дай газу!!!
ти єдина надія зе!шмарклі хоч на щось....