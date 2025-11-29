США проявляють конструктив: цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки для достойного завершення війни, - Зеленський. ВIДЕО

Українська делегація у США продовжить діалог щодо мирного плану, зокрема, американська сторона проявляє конструктив.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні ввечері – за американським часом – українська делегація вже має бути у Сполучених Штатах Америки, і буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продовжимо узгодження напрацювань, сформованих у Женеві, - Умєров про переговори з делегацією США

Президент наголосив, що українська делегація має необхідні директиви.

"Я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами", - додав він.

Що передувало?

Українську делегацію на перемовинах зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру очолив голова РНБО Рустем Умєров.

Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вирушив до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше українську делегацію очолював Андрій Єрмак, якого вже звільнено з посади голови Офісу Президента.

Мирний план