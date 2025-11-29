США проявляют конструктив: вполне реально в ближайшие дни доработать шаги для достойного завершения войны, - Зеленский. ВИДЕО

Украинская делегация в США продолжит диалог по мирному плану, в частности, американская сторона проявляет конструктив.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сегодня вечером – по американскому времени – украинская делегация уже должна быть в Соединенных Штатах Америки, и будет продолжен диалог на основе пунктов из Женевы. Дипломатия остается активной. Американская сторона проявляет конструктив, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжим согласование наработок, сформированных в Женеве, - Умеров о переговорах с делегацией США

Президент подчеркнул, что украинская делегация имеет необходимые директивы.

"Я ожидаю от ребят работу в соответствии с четкими украинскими приоритетами", - добавил он.

Что предшествовало?

Украинскую делегацию на переговорах с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира возглавил председатель СНБО Рустем Умеров.

Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой отправился в Соединенные Штаты.

Напомним, ранее украинскую делегацию возглавлял Андрей Ермак, который уже уволен с должности главы Офиса Президента.

Мирный план