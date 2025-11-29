США проявляют конструктив: вполне реально в ближайшие дни доработать шаги для достойного завершения войны, - Зеленский. ВИДЕО
Украинская делегация в США продолжит диалог по мирному плану, в частности, американская сторона проявляет конструктив.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вечером – по американскому времени – украинская делегация уже должна быть в Соединенных Штатах Америки, и будет продолжен диалог на основе пунктов из Женевы. Дипломатия остается активной. Американская сторона проявляет конструктив, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что украинская делегация имеет необходимые директивы.
"Я ожидаю от ребят работу в соответствии с четкими украинскими приоритетами", - добавил он.
Что предшествовало?
- Украинскую делегацию на переговорах с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира возглавил председатель СНБО Рустем Умеров.
- Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой отправился в Соединенные Штаты.
- Напомним, ранее украинскую делегацию возглавлял Андрей Ермак, который уже уволен с должности главы Офиса Президента.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
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Луценко проте , як Патрушев працював з вовкою в ОМАНІ , як для цього "викинули" Бєню з Банкової разом з його смотрящіим Богданом ,замінившв КОЗИРЕМ , всього навсього показавши вові новини прямо з готелю в ОМАНІ- російські ПЗРК підірвала літак авіаліній Бєні... Указ призначити Крозира скинувши Богдана Буратіно підписала прямо під наглядом Патрушева.
Й далі все цікаво , як завжди від Луценко
Де , про них , можна почитати ?
- РФ не зупиниться, все оце бла-бла до лямпочки
- ракет ФЛАНДІЧ у нас нема, щось коли і запускають то це Нептуни. Ніяких сотень ракет НЕМА.
- США мразотні тварі - це уже видно всім і ЕС і Японії і всім
- в РФ крайня стадія маразма
- а ЕС ЧУТИ НЕ ХОЧЕ про реальну війну - вони живуть в світі де найбільша біда - кава подорожчала.
тому то все до НІ ПРО ШО. Краще б сказав "нас чекають важкі ще 3-5 років мінімум"
Ось аналітика щодо перспектив весняно-літньої кампанії 2026 російських оеупаційних військ (РОВ):
@ (мова оригіналу допису):
"Зима 2025-2026: основная задача РОВ - городские бои.
Завершается ноябрь, а вместе с ним и осенняя фаза наступательной кампании РОВ.
Сейчас мы находимся во временном отрезке перехода РОВ от осенней наступательной кампании, к зимнему периоду и уже бросаются в глаза очередные перегруппировки и передислокации по театру боевых действий, говорящие об усилении ряда направлений и уплотнении боевых порядков на критически важных для российского командования участках. Но, тут стоит вспомнить какие ставились цели перед РОВ на летнюю наступательную кампанию, а именно:
-полный захват за лето либо охват Покровска с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;
-полный захват за лето либо охват Константиновки с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;
-полный охват Купянска с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;
-полный охват Сиверска с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;
-полный охват Боровой с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;
-выход на Лиман;
-создание буферной зоны в Сумской области;
-реанимация южного плацдарма в Запорожской области и создание условий для наступления на Орехово и Гуляйполе.
Смысл таких задач был в том, чтобы выйти на осенне-зимний период боевых действий не в формате ведения наступления в полевых условиях, а городских боёв. Осенне-зимний период это сезон дождей, а затем снегопады и морозы, а в таких условиях пехотой, на мотоциклах, особо не наштурмуешь. Поэтому бои в городских условиях для командования РОВ были важным оперативно-тактическим решением, ведь они позволяли не только не оставлять войска в полях, но и накапливать технику посредством экономии, поскольку именно в городских боестолкновениях они менее применима и несёт меньше потерь.
По состоянию на сегодня, все задачи, которые ставились перед РОВ на летнюю кампанию выполнены частично, хотя их выполнение подразумевалось именно по результату летнего наступления.
Тем не менее, ситуация на сегодня следующая:
- городские бои в Покровске и Мирнограде, без окружения и полного контроля города и явным переносом городских боёв на зимний период;
- начальный этап инфильтрации ДРГ на окраины Константиновки и перенос городских боёв на зимний период;
- городские бои в Купянске, которые будут продолжаться и в зимний период;
- начальный этап инфильтрации ДРГ на окраины Сиверска и перенос городских боёв на зимний период;
- по Боровой не выполнена ни одна задача, с переносом всех их на зимний период;
- начальный этап инфильтрации ДРГ на окраины Лимана;
- создание буферной зоны в Сумской области провалено;
- реанимация южного плацдарма в Запорожской области и начальный этап инфильтрации ДРГ на окраины Гуляйполя.
По Орехову на сегодня провал всех планов.
Таким образом, зимний период будет представлять собой преимущественно городские бои во всех вышеупомянутых городах и населённых пунктов, помимо тех где они и так уже проходят - Волчанск. Это несколько снизит темпы продвижения РОВ в поле и площадь захватываемых территорий. Но явление это будет сезонное.
Повторюсь, РОВ планировали выйти на выше озвученные позиции по результату летней кампании, но получилось так, что к некоторым из задач они приблизились только сейчас.
В свою очередь, от результатов именно зимней кампании будет зависеть то, какие действия предпримут в весенне-летний период 2026. Очевидно, что на весну-лето 2026 РОВ будет планировать бои в полевых условиях, наступление за пределами городов, которые они планируют захватить за зиму.
Если РОВ застрянут в городах на весну-лето 2026, то наступательная кампания на следующий год будет носить провальный характер."
видит бидло
в бидло бидло....
умєров дай газу!!!
ти єдина надія зе!шмарклі хоч на щось....