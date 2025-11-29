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США проявляют конструктив: вполне реально в ближайшие дни доработать шаги для достойного завершения войны, - Зеленский. ВИДЕО

Украинская делегация в США продолжит диалог по мирному плану, в частности, американская сторона проявляет конструктив.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня вечером – по американскому времени – украинская делегация уже должна быть в Соединенных Штатах Америки, и будет продолжен диалог на основе пунктов из Женевы. Дипломатия остается активной. Американская сторона проявляет конструктив, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжим согласование наработок, сформированных в Женеве, - Умеров о переговорах с делегацией США

Президент подчеркнул, что украинская делегация имеет необходимые директивы.

"Я ожидаю от ребят работу в соответствии с четкими украинскими приоритетами", - добавил он.

Что предшествовало?

  • Украинскую делегацию на переговорах с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира возглавил председатель СНБО Рустем Умеров.
  • Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой отправился в Соединенные Штаты.
  • Напомним, ранее украинскую делегацию возглавлял Андрей Ермак, который уже уволен с должности главы Офиса Президента.

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Автор: 

Зеленский Владимир (24485) переговоры (5830) США (29539)
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Топ комментарии
+21
Оманська *****
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29.11.2025 19:37 Ответить
+19
ЯК?

- РФ не зупиниться, все оце бла-бла до лямпочки
- ракет ФЛАНДІЧ у нас нема, щось коли і запускають то це Нептуни. Ніяких сотень ракет НЕМА.
- США мразотні тварі - це уже видно всім і ЕС і Японії і всім
- в РФ крайня стадія маразма
- а ЕС ЧУТИ НЕ ХОЧЕ про реальну війну - вони живуть в світі де найбільша біда - кава подорожчала.

тому то все до НІ ПРО ШО. Краще б сказав "нас чекають важкі ще 3-5 років мінімум"
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29.11.2025 19:41 Ответить
+18
Ішака у відставку!
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29.11.2025 19:38 Ответить
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Оманська *****
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29.11.2025 19:37 Ответить
це його так пестливо називав єрмак перед сексом?
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29.11.2025 19:47 Ответить
вони по черзі так називали одне одного - в залежності від пози!
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29.11.2025 20:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=z8qKiuEwea4

Луценко проте , як Патрушев працював з вовкою в ОМАНІ , як для цього "викинули" Бєню з Банкової разом з його смотрящіим Богданом ,замінившв КОЗИРЕМ , всього навсього показавши вові новини прямо з готелю в ОМАНІ- російські ПЗРК підірвала літак авіаліній Бєні... Указ призначити Крозира скинувши Богдана Буратіно підписала прямо під наглядом Патрушева.

Й далі все цікаво , як завжди від Луценко
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29.11.2025 20:35 Ответить
дякую Наталія
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29.11.2025 21:23 Ответить
Довбодятел Єрмаківський ПОКИДЬОК,побачим що ти вумничка виторгуєш для УКРАЇНИ !!!
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29.11.2025 21:09 Ответить
це Ви до кого?
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29.11.2025 21:14 Ответить
Ішака у відставку!
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29.11.2025 19:38 Ответить
Зегевара почти договорился о мире с США. Ура, товарищи, емае...
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29.11.2025 19:39 Ответить
Справедливий мир переходить в достойне закінчення війни
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29.11.2025 19:40 Ответить
від слово "достойне" уже навіть із монітора тхне зеленим гімном!
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29.11.2025 20:20 Ответить
Все як було в Оманських домовленностях.
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29.11.2025 20:31 Ответить
А як там було ?
Де , про них , можна почитати ?
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29.11.2025 20:40 Ответить
Як казав один актор, коли йому з США показали кацапський план капітуляції - Є сигнали, що Трамп нас почув!
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29.11.2025 19:40 Ответить
ЯК?

- РФ не зупиниться, все оце бла-бла до лямпочки
- ракет ФЛАНДІЧ у нас нема, щось коли і запускають то це Нептуни. Ніяких сотень ракет НЕМА.
- США мразотні тварі - це уже видно всім і ЕС і Японії і всім
- в РФ крайня стадія маразма
- а ЕС ЧУТИ НЕ ХОЧЕ про реальну війну - вони живуть в світі де найбільша біда - кава подорожчала.

тому то все до НІ ПРО ШО. Краще б сказав "нас чекають важкі ще 3-5 років мінімум"
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29.11.2025 19:41 Ответить
Мразі не США, в лише Трамп і його кодло що вже дістало всіх в самих США.
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29.11.2025 21:30 Ответить
які у тебе, тупого ішака, є механізми, щоб змусити русню піти на таке завершення війни?
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29.11.2025 19:42 Ответить
Ага закінчиш… хіба що на Явдосі! І то навряд, що достойно!
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29.11.2025 19:44 Ответить
Який на#уй конструктив, вони нагинають нас на капітуляцію, а ти гнида і рад старацца, підмахюєш їм у всьому
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29.11.2025 19:46 Ответить
Він давно же погодився на капітуляцію. Зараз він набирає нас !
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29.11.2025 20:28 Ответить
Нагинає.
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29.11.2025 20:30 Ответить
Наверное нужно опять готовиться к шашлыкам.🙁
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29.11.2025 19:47 Ответить
Перебрав дозу ??? Ідіот.
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29.11.2025 19:50 Ответить
В тому то і проблема що Україну "хлопці" представляють
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29.11.2025 19:50 Ответить
Поголися,бо твій вигляд розлякує усих навкруги... .
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29.11.2025 19:51 Ответить
В самом лучшем варианте будет граница по лбс. "Достойное завершение войны", дикобраза пересиденту в жопу...
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29.11.2025 19:51 Ответить
Какой вы оптимист. "Це ж було вже". Мы идём по замкнутому кругу уже раз третий.
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29.11.2025 20:01 Ответить
це найкращий варіант, але його теж треба якимось дивом вибити з русні
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29.11.2025 20:10 Ответить
Щось сумна така подія-достойно це як?що будеш здавать ?які території?вернеш в Україну РПЦ і Януковича?
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29.11.2025 19:53 Ответить
Знову нанюхався, обдолбиш. Який ще конструктів.... де.....
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29.11.2025 19:54 Ответить
повторення історії сторічної давнини нас чекає (
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29.11.2025 20:04 Ответить
"завершення війни" ? Гм., цікаво.
Ось аналітика щодо перспектив весняно-літньої кампанії 2026 російських оеупаційних військ (РОВ):

@ (мова оригіналу допису):

"Зима 2025-2026: основная задача РОВ - городские бои.
Завершается ноябрь, а вместе с ним и осенняя фаза наступательной кампании РОВ.
Сейчас мы находимся во временном отрезке перехода РОВ от осенней наступательной кампании, к зимнему периоду и уже бросаются в глаза очередные перегруппировки и передислокации по театру боевых действий, говорящие об усилении ряда направлений и уплотнении боевых порядков на критически важных для российского командования участках. Но, тут стоит вспомнить какие ставились цели перед РОВ на летнюю наступательную кампанию, а именно:
-полный захват за лето либо охват Покровска с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;
-полный захват за лето либо охват Константиновки с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;
-полный охват Купянска с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;
-полный охват Сиверска с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;
-полный охват Боровой с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;
-выход на Лиман;
-создание буферной зоны в Сумской области;
-реанимация южного плацдарма в Запорожской области и создание условий для наступления на Орехово и Гуляйполе.
Смысл таких задач был в том, чтобы выйти на осенне-зимний период боевых действий не в формате ведения наступления в полевых условиях, а городских боёв. Осенне-зимний период это сезон дождей, а затем снегопады и морозы, а в таких условиях пехотой, на мотоциклах, особо не наштурмуешь. Поэтому бои в городских условиях для командования РОВ были важным оперативно-тактическим решением, ведь они позволяли не только не оставлять войска в полях, но и накапливать технику посредством экономии, поскольку именно в городских боестолкновениях они менее применима и несёт меньше потерь.
По состоянию на сегодня, все задачи, которые ставились перед РОВ на летнюю кампанию выполнены частично, хотя их выполнение подразумевалось именно по результату летнего наступления.
Тем не менее, ситуация на сегодня следующая:
- городские бои в Покровске и Мирнограде, без окружения и полного контроля города и явным переносом городских боёв на зимний период;
- начальный этап инфильтрации ДРГ на окраины Константиновки и перенос городских боёв на зимний период;
- городские бои в Купянске, которые будут продолжаться и в зимний период;
- начальный этап инфильтрации ДРГ на окраины Сиверска и перенос городских боёв на зимний период;
- по Боровой не выполнена ни одна задача, с переносом всех их на зимний период;
- начальный этап инфильтрации ДРГ на окраины Лимана;
- создание буферной зоны в Сумской области провалено;
- реанимация южного плацдарма в Запорожской области и начальный этап инфильтрации ДРГ на окраины Гуляйполя.
По Орехову на сегодня провал всех планов.
Таким образом, зимний период будет представлять собой преимущественно городские бои во всех вышеупомянутых городах и населённых пунктов, помимо тех где они и так уже проходят - Волчанск. Это несколько снизит темпы продвижения РОВ в поле и площадь захватываемых территорий. Но явление это будет сезонное.
Повторюсь, РОВ планировали выйти на выше озвученные позиции по результату летней кампании, но получилось так, что к некоторым из задач они приблизились только сейчас.
В свою очередь, от результатов именно зимней кампании будет зависеть то, какие действия предпримут в весенне-летний период 2026. Очевидно, что на весну-лето 2026 РОВ будет планировать бои в полевых условиях, наступление за пределами городов, которые они планируют захватить за зиму.
Если РОВ застрянут в городах на весну-лето 2026, то наступательная кампания на следующий год будет носить провальный характер."
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29.11.2025 20:06 Ответить
АНАЛитика кого?
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29.11.2025 21:32 Ответить
https://x.com/zloy_odessit/status/1994708402597945395?t=oFPhGFIvPXWbEJ8l-JRyjw&s=19 Kovalenko
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29.11.2025 21:35 Ответить
"Дастойне" це яке? Чтоб нє асрсміться перед дарагім ********** **************?
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29.11.2025 20:11 Ответить
"сойтісь по- сєрєдінє" "зелено рашистський " конструктив.написаний куйлом для США.ДЛЯ ПІДПИСАННЯ"ЗЕЛЕНОЮДОЮ"
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29.11.2025 20:17 Ответить
а если переговорщику Умерову "партнеры" поднимут квартирный вопрос с целью уплотнения американской жилплощади и депортации согласно новых законов - выберет ли он рабочую хатынку (где уже все прибарахлились) с видом на шахиды, ракеты трупы и пожары, или на океан с неграми в США \Турции?
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29.11.2025 20:24 Ответить
Яке марення те що він говорить ! Як близько ми від виконання Оманських домовленностей !
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29.11.2025 20:25 Ответить
А ми, що, воюємо зі США?
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29.11.2025 20:35 Ответить
Хйло прямым текстом обосрал все трамповские "договоренности" и "хотелки", которые сам же Хйло через миньонов Трампу и передал. потом прилюдно опустил Трампа и США как государство, в который раз. США обтерлись и ждут новых ЦУ, которых пока не поступило. такой "конструктив". сейчас на Венесуэлле немного пар сбивают, потому как обосрамшись пока не привыкши, но и там нихрена не будет. фактически - целенаправленное создание стокгольмского синдрома, хотя и "за океаном, далеко". так что рассчитывать - не стоит.
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29.11.2025 20:38 Ответить
Достойно закінчимо війну капітуляцією ?
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29.11.2025 20:39 Ответить
Воно меле щось сьогодні, забувши, що мололо вчора. Пам'ять у мухи обмежується сімома секундами. Скільки у зеленського?
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29.11.2025 20:58 Ответить
єхал бидло через бидло
видит бидло
в бидло бидло....

умєров дай газу!!!
ти єдина надія зе!шмарклі хоч на щось....
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29.11.2025 21:02 Ответить
Чого розгавкалися зрадойоби, ніякої капітуляції не буде тому що ***** нічого не буде підписувати. Чим знову виставить себе недоговороздатний. Все що треба ЗЕ це показувати Трампу що він повністю договороздатнмй на відміну від *****.
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29.11.2025 21:34 Ответить
Та йди вже нахер! Міністр юстиції тут саме головне? То кому це він потрібен зараз? Людям потрібен МИР! А у мразоти юстиція ***** головне. Люди без світла, зв'язку, у холоді та голодні, в розбитих будівлях в воно міністрів юстиції підбирає!
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29.11.2025 21:52 Ответить
США збираються визнати Крим і всі окуповані території російськими - ось і весь конструктив.
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29.11.2025 23:14 Ответить
Задовбали вже з цим ,,миромʼʼ!кацапи не приховують,що воюватимуть до знищення України,в них навіть розмови про мир не ведуть ніде і тільки у нас кругом чутки про ,,мирʼʼ,мирні перемовини і так по кругу.Першопричина війни-пітерська гебня,без її ліквідації миру не буде,від України тут нічого не залежить
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29.11.2025 23:17 Ответить
якщо Україна стане на коліна перед Богом, то вже завтра буде перемога без рудого
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29.11.2025 23:26 Ответить
Є американський і європейський план.Українського плану мира немає. Як таке може бути?
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29.11.2025 23:50 Ответить
 
 