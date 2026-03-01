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Іранський безпілотник атакував міжнародний аеропорт Дубая: є постраждалі. ВIДЕО
Іранський безпілотник завдав удару по міжнародному аеропорту Дубая. Четверо співробітників дістали поранення.
Про це повідомляє Тimes of Іsrael, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Четверо співробітників аеропорту дістали поранення та наразі отримують медичну допомогу.
Повідомляється, що аеропорт зазнав незначних пошкоджень.
У соцмережах публікують кадри наслідків атаки іранського дрона.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+17 mg42ua
показати весь коментар01.03.2026 02:46 Відповісти Посилання
+9 Fox Fox #573921
показати весь коментар01.03.2026 06:13 Відповісти Посилання
+8 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар01.03.2026 01:57 Відповісти Посилання
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і це - Дубай ?
а шо случілось ?
війна ?
де, в Україні ?
га-шо, в Дубаї ?
ой біда-біда, ми обєспокоєні....
.
.
Контингент отелю не витрачав би час на мене і я не буду витрачати на нього.
Сподіваюся наступного разу новини будуть більш втішними.
при зустрічі ********* один-одного, сєміто-хаміти, курва !!!
.
Тут така справа, що ці "аферисти-авраамісти" можуть собі дозволити скупати цілі країни разом зі всіма чистокровними шанувальниками Велесової книги оптом та вроздріб.
Назва твору багато про що, каже... Аналогію хочеш? " Труд делает тебя свободным!" "На свабоду - с чистой совестью!". Різницю бачиш? Ні? А вона Є... Перший лозунг був написаний на воротах німецьких концтаборів, а другий - на воротах таборів ГуЛАГу... І люди вмирали по різному - у німецьких - в газових камерах, від голоду, виснажливої праці, та медичних експериментів, а в сталінському ГуЛАГу - від куль охорони, голоду, холоду, виснажливої праці, та медичних експериментів... Різниця ВЕЛИКА? При СРСР теж була подібна "література" - "Карлаг очима НКВСівців", наприклад... Насправді, назви були інші - але суть залишалася тією самою... Просто подібну літературу, в "хрущовські" часи, вилучили з бібліотек... Мені про це відомо - в ті часи моя мати працювала в бібліотеці...
А ще я знаю, як ті ж полонені "арійці", вислужувалися перед працівниками НКВС, зп "пайку"... Про це знаю від колишнього охоронця табору військовополонених, у Закавказзі, під час війни. Казав : "Стучали, один на одного , як "швейні машинки"...".
Основна маса євреїв, у окупованій Польщі, опинилася в таборах і гетто, в період з 1939-го, до 1941-го... Хто "здавав" євреїв німцям? Хто відловлював, етапував, та передавав німцям? 120-150 УКРАЇНЦІВ? Чи не занадто, для країни, з десятками мільйонів поляків? Україна дала німцям, ОДНУ дивізію, плюс, допоміжну поліцію, загальною кількістю порівняну з цією дивізією. Тобто, тисяч 20-30. В той же час (за архівними даними), лише у вермахті служило від 375 -до 459 тис. поляків. Плюс допоміжна поліція... Що значить "передача землі, українським фермерам"? Вона на щось вплинула?
Джерело: https://x.com/AJArabic/status/2027936208718823609 Al Jazeera
вони навіть *********, по людськи змитися не вміють ...
https://censor.net/ua/user/550922
https://censor.net/ua/user/573921
Так - ми маємо з цього протистояння, пряму користь... Іран, будучи "ситуативним союзником" Росії, поставляє **********, військову техніку, та війсткові технології, в Росію. Ударом по іранській території, іран виводиться з поля підтримки Росії... Але це - ВСЕ... Більше ми "ніяким боком" до того конфлікту, стосунку не маємо... То чи не вигідніше буть "нейтральними" , в цьому конфлікті? Хай гризуться, між собою...
ну де?
краще не постачати зброю за лінією PDA, та і не замовляти зброю за програмою USAI, як і передбачалося, яка мала надходити аж до кінця 2028 рок у Україну
ну де ?
ну сорі вже,,,