УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5478 відвідувачів онлайн
Новини Відео Зміна режиму в Ірані
9 434 85

Іранський безпілотник атакував міжнародний аеропорт Дубая: є постраждалі. ВIДЕО

Іранський безпілотник завдав удару по міжнародному аеропорту Дубая. Четверо співробітників дістали поранення.

Про це повідомляє Тimes of Іsrael, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є постраждалі

Четверо співробітників аеропорту дістали поранення та наразі отримують медичну допомогу.

Повідомляється, що аеропорт зазнав незначних пошкоджень.

У соцмережах публікують кадри наслідків атаки іранського дрона.

Читайте також: Іран атакував ракетами Тель-Авів: одна людина загинула, щонайменше 20 поранених

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також: ЦАХАЛ заявив про ліквідацію семи іранських військових чиновників

Автор: 

безпілотник БпЛА (5929) Іран (3471) ОАЕ (434) атака (1605)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
зважаючи на контингент постояльців цього готелю, з його вікон реально пролився золотий дощ і какались брильянтами

.
показати весь коментар
01.03.2026 02:46 Відповісти
+9
наші люди по дубаям не їздять
показати весь коментар
01.03.2026 06:13 Відповісти
+8
Не весь арабський а арабські країни перської затоки це по перше. По друге вони і так вороги ірану і друзі Натуняху і Краснова.
показати весь коментар
01.03.2026 01:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пересратися з усім арабським світом...
показати весь коментар
01.03.2026 01:52 Відповісти
Не весь арабський а арабські країни перської затоки це по перше. По друге вони і так вороги ірану і друзі Натуняху і Краснова.
показати весь коментар
01.03.2026 01:57 Відповісти
а рушникоголові аятоли чиї друзі? і так, саме з усім арабським світом, бо як скажуть саудити так і буде у так званому "арабському світі"!
показати весь коментар
01.03.2026 06:42 Відповісти
ти так крикливе таке не думало що КРИЧАТИ і !!!!!!!!!!!!!!-окликати в "ніку" це якась неповага чи що? до інших. ти би почитало про Італію, думаю що 9 з 10-ти італійських мужиків, тобі би в рило врізали за срав.нєніє такоє.
показати весь коментар
01.03.2026 11:27 Відповісти
ай-я-яй !!!!
і це - Дубай ?

а шо случілось ?
війна ?
де, в Україні ?

га-шо, в Дубаї ?
ой біда-біда, ми обєспокоєні....

.
показати весь коментар
01.03.2026 02:44 Відповісти
Готель "Burj Al Arab"
показати весь коментар
01.03.2026 02:24 Відповісти
зважаючи на контингент постояльців цього готелю, з його вікон реально пролився золотий дощ і какались брильянтами

.
показати весь коментар
01.03.2026 02:46 Відповісти
Заздрість не саме класне почуття.
Контингент отелю не витрачав би час на мене і я не буду витрачати на нього.
Сподіваюся наступного разу новини будуть більш втішними.
показати весь коментар
01.03.2026 06:26 Відповісти
Там було багато російських туристів .
показати весь коментар
01.03.2026 08:35 Відповісти
Непогано відригнулися відмиті іранські нафтові мільярди. Малувато, правда.
показати весь коментар
01.03.2026 06:07 Відповісти
Бей своїх щоб чужі боялися. Дожились, Ізраїль воює на стороні арабського світу проти терористів
показати весь коментар
01.03.2026 02:25 Відповісти
Для шиіітів Ірану арабські суніти не свої.
показати весь коментар
01.03.2026 02:43 Відповісти
вони там всі яфетисти-аврамісти !

при зустрічі ********* один-одного, сєміто-хаміти, курва !!!

.
показати весь коментар
01.03.2026 02:48 Відповісти
За деякими теоріями інших полум'яних патріотів іншої країни слов'яне взагалі недолюдки.

Тут така справа, що ці "аферисти-авраамісти" можуть собі дозволити скупати цілі країни разом зі всіма чистокровними шанувальниками Велесової книги оптом та вроздріб.
показати весь коментар
01.03.2026 03:32 Відповісти
ну зізнайся що ти довбойоб, який гадки не має що таке сіонізм
показати весь коментар
01.03.2026 06:45 Відповісти
А що то за "письменниця"? Назви її...
Назва твору багато про що, каже... Аналогію хочеш? " Труд делает тебя свободным!" "На свабоду - с чистой совестью!". Різницю бачиш? Ні? А вона Є... Перший лозунг був написаний на воротах німецьких концтаборів, а другий - на воротах таборів ГуЛАГу... І люди вмирали по різному - у німецьких - в газових камерах, від голоду, виснажливої праці, та медичних експериментів, а в сталінському ГуЛАГу - від куль охорони, голоду, холоду, виснажливої праці, та медичних експериментів... Різниця ВЕЛИКА? При СРСР теж була подібна "література" - "Карлаг очима НКВСівців", наприклад... Насправді, назви були інші - але суть залишалася тією самою... Просто подібну літературу, в "хрущовські" часи, вилучили з бібліотек... Мені про це відомо - в ті часи моя мати працювала в бібліотеці...
А ще я знаю, як ті ж полонені "арійці", вислужувалися перед працівниками НКВС, зп "пайку"... Про це знаю від колишнього охоронця табору військовополонених, у Закавказзі, під час війни. Казав : "Стучали, один на одного , як "швейні машинки"...".
показати весь коментар
01.03.2026 10:57 Відповісти
Ти про що? Твої коментарі - "накидання гімна, на вентилятор...". Прямо як по Геббельсу: "Кидайте побільше бруду - щось, та прилипне...". Ти не "опонент"... Ти "маніпулятор"...
Основна маса євреїв, у окупованій Польщі, опинилася в таборах і гетто, в період з 1939-го, до 1941-го... Хто "здавав" євреїв німцям? Хто відловлював, етапував, та передавав німцям? 120-150 УКРАЇНЦІВ? Чи не занадто, для країни, з десятками мільйонів поляків? Україна дала німцям, ОДНУ дивізію, плюс, допоміжну поліцію, загальною кількістю порівняну з цією дивізією. Тобто, тисяч 20-30. В той же час (за архівними даними), лише у вермахті служило від 375 -до 459 тис. поляків. Плюс допоміжна поліція... Що значить "передача землі, українським фермерам"? Вона на щось вплинула?
показати весь коментар
01.03.2026 13:56 Відповісти
Який стосунок обговорювана тема має до удару БПЛА, по Дубаю, та українців? Аби жбурнуть лайном в Ізраїль? Ти ще розкажи, що євреї захопили "ісконні землі мусульман", і провокуючи війни, виганяють їх, з "рідної" землі...
показати весь коментар
01.03.2026 15:01 Відповісти
Ну - у Трампа теж "молода команда"... І "реформи" він проводить... А далі - ЩО???!!!
показати весь коментар
01.03.2026 08:57 Відповісти
усік
показати весь коментар
01.03.2026 10:38 Відповісти
ти серйозно зараз про "Велесову книгу"?
показати весь коментар
01.03.2026 06:46 Відповісти
А для чого *********? Як собаки, чи на прЄдмЄт гАвнішка?
показати весь коментар
01.03.2026 08:23 Відповісти
Араби і так персів ненавидять. А теперь і законний привід з'явився.
показати весь коментар
01.03.2026 02:47 Відповісти
Люди й досі не навчились жити разом мирно, що підтверджує теорію що всі з іньших планет потрапили на землю.
показати весь коментар
01.03.2026 04:41 Відповісти
Кацапські ескортниці пересрали...
показати весь коментар
01.03.2026 04:57 Відповісти
Там и украинских эскортниц было не меньше.
показати весь коментар
01.03.2026 05:49 Відповісти
наші люди по дубаям не їздять
показати весь коментар
01.03.2026 06:13 Відповісти
наші їздять в Сан Тропе
показати весь коментар
01.03.2026 06:34 Відповісти
Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про початок "найпотужнішої наступальної операції в історії Ісламської Республіки" проти Ізраїлю та американських військових баз.
Джерело: https://x.com/AJArabic/status/2027936208718823609 Al Jazeera
показати весь коментар
01.03.2026 06:37 Відповісти
****** на Днепр, Київ, Запоріжжя - там така ***** щоночі
показати весь коментар
01.03.2026 06:37 Відповісти
криворогата босота рулить - міндич на пляжу!
вони навіть *********, по людськи змитися не вміють ...
показати весь коментар
01.03.2026 06:43 Відповісти
А тобі чого переживати?
показати весь коментар
01.03.2026 06:45 Відповісти
а тобі то шо мене питати?
показати весь коментар
01.03.2026 06:48 Відповісти
550922 це індекс який Цензор приліплює користувачям з мордакнигі...
https://censor.net/ua/user/550922
показати весь коментар
01.03.2026 06:54 Відповісти
нецікава інформація на самому ділі...
показати весь коментар
01.03.2026 06:55 Відповісти
копнути далі?
показати весь коментар
01.03.2026 07:02 Відповісти
стукайтесь вас відкопають
показати весь коментар
01.03.2026 07:07 Відповісти
ну от і ви...
https://censor.net/ua/user/573921
показати весь коментар
01.03.2026 07:10 Відповісти
Ти що куриш, дятле?
показати весь коментар
01.03.2026 07:12 Відповісти
вам до цього красти і красти...
показати весь коментар
01.03.2026 07:18 Відповісти
На важких? Тобі краще але ненадовго.
показати весь коментар
01.03.2026 07:19 Відповісти
вангa 127
показати весь коментар
01.03.2026 07:21 Відповісти
Не цікаво.
показати весь коментар
01.03.2026 07:24 Відповісти
Приму
показати весь коментар
01.03.2026 07:25 Відповісти
та я знаю - зі всіх сторін...
показати весь коментар
01.03.2026 07:46 Відповісти
Ти тільки можеш в себе в носі копнути.
показати весь коментар
01.03.2026 07:09 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2026 07:11 Відповісти
уявіть собі - а декотрі не згодні під лисих чортів і маскальню лягати
показати весь коментар
01.03.2026 10:01 Відповісти
один безпілотник, біда яка. По Україні в самий спокійний день запускають дві - три сотні цього лайна.
показати весь коментар
01.03.2026 07:16 Відповісти
Американська авіабаза на території міжнародного аеропорту Ербіль в Іраку, була атакована іранськими військами вранці 1 березня.
показати весь коментар
01.03.2026 07:28 Відповісти
Чи вже мусульмани не браття один одному ? )))))
показати весь коментар
01.03.2026 07:28 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2026 07:32 Відповісти
Елітна компанія на вечір чи проституція під прикриттям?
показати весь коментар
01.03.2026 07:42 Відповісти
О-о-о... "Замахали *******", почали "списи ламать"... А чи не розумніше стать "розумною мавпою", що сидить на горі, і дивиться у долину, на битву тигрів"?...
Так - ми маємо з цього протистояння, пряму користь... Іран, будучи "ситуативним союзником" Росії, поставляє **********, військову техніку, та війсткові технології, в Росію. Ударом по іранській території, іран виводиться з поля підтримки Росії... Але це - ВСЕ... Більше ми "ніяким боком" до того конфлікту, стосунку не маємо... То чи не вигідніше буть "нейтральними" , в цьому конфлікті? Хай гризуться, між собою...
показати весь коментар
01.03.2026 09:21 Відповісти
маловато буде - де 50000 кацапцьких жмурів в місяць?
ну де?
показати весь коментар
01.03.2026 09:39 Відповісти
напевно там де і томагавки

краще не постачати зброю за лінією PDA, та і не замовляти зброю за програмою USAI, як і передбачалося, яка мала надходити аж до кінця 2028 рок у Україну

ну де ?
показати весь коментар
01.03.2026 13:23 Відповісти
шановна, я не відповідаю на болди...
ну сорі вже,,,
показати весь коментар
06.03.2026 08:10 Відповісти
 
 