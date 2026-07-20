"Хочеться, щоб був діалог між людьми і владою": Марічка Падалко та Євген Клопотенко долучилися до акції на підтримку Федорова. ВIДЕО

У Києві до акції протесту проти відставки ексміністра оборони Михайла Федорова приєдналися відомі публічні діячі. Серед них, зокрема, телеведуча Марічка Падалко та шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко.

В ексклюзивному коментарі для Цензор.НЕТ вони поділилися, чому вийшли на акцію протесту.

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Телеведуча Марічка Падалко заявила, що вийшла на мітинг за проханням чоловіка та сина, які служать у ЗСУ.

"Я була всі попередні дні, і сьогодні я думала пропустити, але двоє моїх дуже важливих чоловіків попросили мене тут бути. Тому що вони тут не можуть бути. Це мій чоловік і мій син, які в ЗСУ. Тому я тут за них" - сказала вона.

Своєю чергою шеф-кухар Євген Клопотенко наголосив на необхідності діалогу між суспільством та владою.

"Сьогодні я тут, бо мені дуже хочеться, щоб був діалог між людьми і владою. Звичайно, є дуже багато інструментів, мають бути інституції, мають бути процеси, як це буде працювати, але, вочевидь, коли багато людей і коли всі точно за Україну — хочуть, щоб вона існувала, щоб вона була, — я думаю точно, що це активна більшість і вона щось хоче сказати. І я за те, щоб ми навчилися чути один одного. Бо дуже часто на різних рівнях — у місцевій владі, державній владі — часто не питають у людей: "А чи окей вам, якщо ми зробимо ось так, чи комусь потрібно ось це?". І через те, що не питають, потім нам потрібно багато чого вигрібати. Тому зараз ми говоримо: "Зверніть увагу, мабуть, є проблеми". І влада, мабуть, починає чути, бо та інформація, яка є у ЗМІ — влада її чує. Значить, цей інструмент дієвий. Чи він найкращий — я не певен. За що я тут — за те, щоб чули", - заявив Клопотенко.

Нагадаємо, що ввечері понеділка, 20 липня, у низці українських міст українці вп'яте вийшли на протести проти відставки ексміністра оборони Михайла Федорова.

Новий Кабмін, відставка Федорова та можлива заміна Сирського

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед основних кандидатів на його посаду розглядають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького та командира корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.

Після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності.

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