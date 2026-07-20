"Хочеться, щоб був діалог між людьми і владою": Марічка Падалко та Євген Клопотенко долучилися до акції на підтримку Федорова. ВIДЕО
У Києві до акції протесту проти відставки ексміністра оборони Михайла Федорова приєдналися відомі публічні діячі. Серед них, зокрема, телеведуча Марічка Падалко та шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко.
В ексклюзивному коментарі для Цензор.НЕТ вони поділилися, чому вийшли на акцію протесту.
Телеведуча Марічка Падалко заявила, що вийшла на мітинг за проханням чоловіка та сина, які служать у ЗСУ.
"Я була всі попередні дні, і сьогодні я думала пропустити, але двоє моїх дуже важливих чоловіків попросили мене тут бути. Тому що вони тут не можуть бути. Це мій чоловік і мій син, які в ЗСУ. Тому я тут за них" - сказала вона.
Своєю чергою шеф-кухар Євген Клопотенко наголосив на необхідності діалогу між суспільством та владою.
"Сьогодні я тут, бо мені дуже хочеться, щоб був діалог між людьми і владою. Звичайно, є дуже багато інструментів, мають бути інституції, мають бути процеси, як це буде працювати, але, вочевидь, коли багато людей і коли всі точно за Україну — хочуть, щоб вона існувала, щоб вона була, — я думаю точно, що це активна більшість і вона щось хоче сказати. І я за те, щоб ми навчилися чути один одного. Бо дуже часто на різних рівнях — у місцевій владі, державній владі — часто не питають у людей: "А чи окей вам, якщо ми зробимо ось так, чи комусь потрібно ось це?". І через те, що не питають, потім нам потрібно багато чого вигрібати. Тому зараз ми говоримо: "Зверніть увагу, мабуть, є проблеми". І влада, мабуть, починає чути, бо та інформація, яка є у ЗМІ — влада її чує. Значить, цей інструмент дієвий. Чи він найкращий — я не певен. За що я тут — за те, щоб чули", - заявив Клопотенко.
- Нагадаємо, що ввечері понеділка, 20 липня, у низці українських міст українці вп'яте вийшли на протести проти відставки ексміністра оборони Михайла Федорова.
Новий Кабмін, відставка Федорова та можлива заміна Сирського
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
- За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед основних кандидатів на його посаду розглядають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького та командира корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.
- Після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності.
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