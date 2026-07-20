"Хочется, чтобы был диалог между людьми и властью": Маричка Падалко и Евгений Клопотенко присоединились к акции в поддержку Федорова. ВИДЕО

В Киеве к акции протеста против отставки экс-министра обороны Михаила Федорова присоединились известные общественные деятели. Среди них, в частности, телеведущая Маричка Падалко и шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

В эксклюзивном комментарии для Цензор.НЕТ они рассказали, почему вышли на акцию протеста.

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Телеведущая Маричка Падалко заявила, что вышла на митинг по просьбе мужа и сына, которые служат в ВСУ.

"Я была здесь все предыдущие дни, и сегодня я думала пропустить, но двое моих очень важных мужчин попросили меня быть здесь. Потому что они здесь быть не могут. Это мой муж и мой сын, которые служат в ВСУ. Поэтому я здесь за них", — сказала она.

В свою очередь шеф-повар Евгений Клопотенко подчеркнул необходимость диалога между обществом и властью.

"Сегодня я здесь, потому что мне очень хочется, чтобы был диалог между людьми и властью. Конечно, есть очень много инструментов, должны быть институты, должны быть процессы, как это будет работать, но, очевидно, когда много людей и когда все точно за Украину — хотят, чтобы она существовала, чтобы она была, — я точно думаю, что это активное большинство, и оно хочет что-то сказать. И я за то, чтобы мы научились слышать друг друга. Потому что очень часто на разных уровнях — в местных органах власти, в государственных органах — часто не спрашивают у людей: "А вам нормально, если мы поступим вот так, или кому-то нужно вот это?". И из-за того, что не спрашивают, потом нам приходится многое выгребать. Поэтому сейчас мы говорим: "Обратите внимание, видимо, есть проблемы". И власть, видимо, начинает слышать, потому что ту информацию, которая есть в СМИ, — власть слышит. Значит, этот инструмент действенен. Лучший ли он — я не уверен. За что я здесь — за то, чтобы нас слышали", — заявил Клопотенко.

Напомним, что вечером в понедельник, 20 июля, в ряде украинских городов украинцы в пятый раз вышли на протесты против отставки экс-министра обороны Михаила Федорова.

Новый Кабмин, отставка Федорова и возможная замена Сырского

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди основных кандидатов на его должность рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского.

После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация об увольнении Сырского не соответствует действительности.

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