Російська залізниця почала завозити робітників із Індії

Російська компанія РЖД ("Российские железные дороги", оператор залізниць РФ) почала завозити робітників із Індії: перші 35 індійців поповнили лави Куйбишевської дирекції інфраструктури – підрозділу компанії, який обслуговує кілька регіонів Поволжя.

Набрати співробітників на ці посади з місцевих жителів важко, а зарплати індійським працівникам запропонували ті самі, що й російським претендентам, повідомляє The Moscow Times із посиланням на джерела в компанії.

Згідно з даними одного з російських сайтів із пошуку роботи, дорожньому майстру пропонують зарплатню від 130 тис. до 150 тис. руб. на місяць, машиністу автомотриси – до 91 тис. руб., а енергодиспетчеру – до 90 тис. руб.

За даними видання, працівникам із Індії забезпечили трансфер, житло та постановку на міграційний облік. Програма адаптації передбачає лекції про корпоративну культуру та екскурсії визначними пам'ятками регіону.

При цьому в жовтні 2025 року РЖД оголосила про плани скоротити 6% персоналу. Як оптимізація штату узгоджується з організованим завезенням іноземних робітників, у компанії не пояснюють.

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Криза кадрів у Росії

Раніше повідомлялося, що російські компанії на тлі гострого дефіциту кадрів, викликаного розв'язаною РФ повномасштабною війною проти України, розглядають залучення робітників із далеких країн. Так, кожен восьмий (13%) російський роботодавець готовий взяти на роботу кандидатів із Африки, зокрема з ЦАР, Нігерії та Зімбабве, а також із Індії.

Насамперед іноземців наймають компанії, які працюють у логістиці, будівництві та торгівлі, де дефіцит робочих рук становить 40–50%.

За даними Росстату, на кінець 2025 року загальна потреба російських компаній у кадрах сягала 2,7 млн ​​осіб.

При цьому приплив мігрантів охолоджує "зарплатну гонку" в низькокваліфікованих сегментах і допомагає бізнесу стримувати зростання витрат.

Іноземці займають позиції, на які росіяни йдуть неохоче, – будівництво, ЖКГ та підсобні роботи.

Трудові мігранти в Росії

У січні повідомлялося, що російська влада за минулий рік видала громадянам Індії та Бангладеш рекордну за дев'ять років кількість дозволів на роботу.

Для здійснення трудової діяльності до РФ було запрошено 56,5 тис. індійських громадян проти 36,2 тис. роком раніше. Із Бангладеш працювати в Росію приїхали 9,3 тис. осіб проти 2,8 тис. 2024 року. Обидва показники стали рекордними щонайменше з 2017 року.

Раніше повідомлялося, що кількість громадян Індії, які приїжджають до Росії з метою працевлаштування, за п'ять років збільшилась у 22 рази. Так, якщо в 2020 році реєструвалося всього 813 в'їздів із робочими цілями, то за аналогічний період 2025 року їхня кількість перевищила 17,7 тис.

У вересні минулого року стало відомо, що російські компанії також розглядають можливість залучення мігрантів із Непалу, В'єтнаму та Бангладеш. Російський бізнес, особливо в будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг, розраховує таким чином компенсувати нестачу трудових ресурсів.

У червні повідомлялося, що великі та дрібні промислові підприємства Росії минулого року найняли на роботу 47 тис. робітників із Китаю, Індії, Туреччини, Сербії та інших країн, із якими діє візовий режим в'їзду. Таким чином, залучена кількість іноземців виявилася на 16% більшою від початкової квоти російського уряду в 40,5 тис. осіб.

Також повідомлялося, що рух "Талібан", який править у Афганістані, домовився про збільшення в 10 разів потоку афганських трудових мігрантів до Росії.

У липні повідомлялося, що в Росію до кінця цього року мають приїхати 1 млн робітників із Індії – зокрема, йдеться про "фахівців, які мають високі компетенції".

На початку березня повідомлялося, що російські регіони почали залучати до роботи трудових мігрантів із М'янми, яка вважається однією з найбідніших країн світу.

Фінансовий стан РЖД

У лютому 2026 року стало відомо, що російська РЖД починає розпродавати майно після мільярдних збитків.

Російська держмонополія опинилася під тиском одразу кількох факторів: уповільнення економіки, багаторічного падіння вантажоперевезень та різкого зростання вартості запозичень на тлі найвищої ключової ставки за два десятиліття.

Загальний борг РЖД оцінюється майже в $50 млрд. За січень-вересень 2025 року РЖД уперше з 2020 року отримала чистий збиток у 4,4 млрд руб. проти прибутку 44 млрд руб. роком раніше.

Окрім того, ситуацію ускладнює стійке падіння вантажоперевезень, яке триває четвертий рік поспіль.

За підсумками 2025 року навантаження на мережі РЖД скоротилося до 1,1 млрд тонн – мінімального рівня з 2009 року.

Висока ключова ставка різко збільшила процентні витрати: за дев'ять місяців 2025 року РЖД направила на обслуговування боргу 332 млрд руб., що вдвічі більше, ніж роком раніше.

Проблеми РЖД

Порівняно з рівнями до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України вантажоперевезення РЖД обвалилися майже на 14%: у 2022 році спад склав 3,7%, 2023 року – 0,1%, 2024 року – 4,1%. Це вдарило по доходах монополії, яка торік уперше за п'ять років скотилася в збитки – 4,4 млрд руб. за січень-вересень.

Через проблеми з фінансами компанія відправила частину працівників у неоплачувану відпустку, а в жовтні була змушена запустити скорочення персоналу, а також пустити "під ніж" витрати, зокрема й на залізничні будови та оновлення рухомого складу.

Інвестпрограма РЖД на 2026 рік була скорочена до 713,6 млрд руб. – на 24% порівняно з минулим роком і вдвічі – відносно 2024 року.

У жовтні минулгого року стало відомо, що РЖД готує хвилю звільнень працівників через падіння вантажопотоку та зростання ставок за кредитами.

Щоб збалансувати фінанси, РЖД майже на 40% урізала інвестиційну програму: з 1,3 трлн руб. до 890 млрд руб., а згодом скоротила її ще на 32,5 млрд руб.

У серпні РЖД домовилися з профспілкою про запровадження двох неоплачуваних вихідних на місяць для менеджерів центрального апарату та магістральних управлінь.

На початку цього року РЖД відзвітувала про рекордне за 15 років падіння перевезень вантажів.