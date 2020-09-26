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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Номер карты для помощи семьям погибших курсантов и офицеров

Номер карты для помощи семьям погибших курсантов и офицеров

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал номер карты для тех, кто хочет оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе военного самолета Ан-26.

Об этом командование Воздушных сил сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении сказано, что люди со всей Украины звонят со словами сочувствия и с предложением поддержать семьи погибших.

Харьковский национальный университет Воздушных сил предлагает желающим перечислять помощь на карту 5168 7573 5574 7058, выпущенную на имя Кириченко Марины Игоревны.

Номер карты для помощи семьям погибших курсантов и офицеров 01

Также на Цензор.НЕТ: Опубликован неофициальный список имен погибших при крушении Ан-26 под Харьковом. СПИСОК

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Фотографии места крушения Ан-26 на Харьковщине с высоты птичьего полета. ФОТОрепортаж

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) помощь (7855) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+4
Чому на її картку, може краще персонально кожному.
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26.09.2020 19:07
+4
Богдан правильно сказал что пиаряться на трагедии , а тут хотят заработать
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26.09.2020 19:15
+4
досить нагнітати, як на базарі, може не ті обставини...
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26.09.2020 19:15
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Кто такая эта Кириченко?
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26.09.2020 18:51 Ответить
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_b701e717-9c73-49df-9c94-14d34db13db3 Кириченко Марина Ігорівна від НАЗК - https://www.facebook.com/NAZKgov/ Національне агентство з питань запобігання корупції
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26.09.2020 19:00 Ответить
КИРИЧЕНКО МАРИНА ІГОРІВНА. (дружина), командир дивізіону, військова частина А1402
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26.09.2020 19:02 Ответить
это ближе к истине
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26.09.2020 19:05 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/156-%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 156-й зенитный ракетный полк в/ч А-1402
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26.09.2020 19:12 Ответить
https://www.rusprofile.ru/ip/318302500019522 Кириченко Марина Игоревна, Астрахань
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26.09.2020 18:56 Ответить
что вам не нравится , Я хочу выяснить кому Я деньги перешлю
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26.09.2020 19:04 Ответить
діти не були кормильцями, і пропозиція від начвального закладу, а не від батьків.
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27.09.2020 11:43 Ответить
А бубачка уже шось перечіслив ? Ну, хоч з отих 41 мільйнів баксів, шо його хазяїн беня в нас вкрав?!
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26.09.2020 19:03 Ответить
досить нагнітати, як на базарі, може не ті обставини...
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26.09.2020 19:15 Ответить
Це я нагнітаю?! Це хтось має вигляд аферіста.
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26.09.2020 19:43 Ответить
Він у воєнкомат записався на прийом, но в звязку з пандемієй черга на 10 років вперед, думайТЄ.
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26.09.2020 20:30 Ответить
Чому на її картку, може краще персонально кожному.
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26.09.2020 19:07 Ответить
дайте номера карт родителей погибших ,а то это не известно что за персона
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26.09.2020 19:09 Ответить
На персональных картах будут разные суммы...
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26.09.2020 19:13 Ответить
Вважаю що краще було би створити рахунок
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26.09.2020 20:30 Ответить
а хто його створе? та сама невідома особа, бо це пропозиція вуза.
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27.09.2020 11:44 Ответить
Богдан правильно сказал что пиаряться на трагедии , а тут хотят заработать
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26.09.2020 19:15 Ответить
Я б допоміг фінансово, але не вірю вже... Бо при владі болотна ЗЕлень.
Краще товаришу кину, він там на місті розбереться.
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26.09.2020 19:28 Ответить
https://censor.net/ua/news/3221390/chleny_simeyi_zagyblyh_kursantiv_otrymayut_po_15_mln_grn_minoborony
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26.09.2020 21:06 Ответить
заработать на трагедии хотят ,эта баба темная лошадка
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26.09.2020 19:33 Ответить
Не позорьтесь это прерогатива МО Украины.
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26.09.2020 19:36 Ответить
+
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26.09.2020 19:42 Ответить
+
Чим зміг...
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26.09.2020 19:52 Ответить
У нас сидит на шее в парламенте 450 доллоровых рыла, пусть по ляму кинут потерпевшим! Аль слабо?
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26.09.2020 19:51 Ответить
https://censor.net/ua/news/3221390/chleny_simeyi_zagyblyh_kursantiv_otrymayut_po_15_mln_grn_minoborony
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26.09.2020 21:05 Ответить
Я в курсе, но это наши с вами деньги (налоги) , а я про 450 рыл, воров , говорю!
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26.09.2020 21:06 Ответить
+
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26.09.2020 22:04 Ответить
Міноборони дасть 1500000 чи трохи більше. Людям потрібна моральна допомога та увага. Їм зара не потрібні гроші, вони хтять взад дитину, але це на жаль не можливо. Їм потрібна моральна допомога, увага, співчуття
Це превиликий жаль.
Велика біда.
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26.09.2020 22:28 Ответить
Цинизм зашкаливает!
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26.09.2020 22:56 Ответить
Щось не зрозуміло, а що українці винні в тому що сталося? Винна влада, це з її вини це горе сталося, а тому і відповідати і виділяти кошти повинна влада з наших податків. А клянчити у громадян, які і так за власні кошти захистили Україну і відбудували армію - це вже занадто... Те що сталося - це велике горе... але не треба звалювати все на патріотизм наших громадян. Влада ПОВИННА сама В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ забезпечити всім необхідним сімї полеглих Героїв. Ще раз - те, що сталося - це провина ВЛАДИ!
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26.09.2020 23:02 Ответить
 
 