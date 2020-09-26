Номер карты для помощи семьям погибших курсантов и офицеров
Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал номер карты для тех, кто хочет оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе военного самолета Ан-26.
Об этом командование Воздушных сил сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
В сообщении сказано, что люди со всей Украины звонят со словами сочувствия и с предложением поддержать семьи погибших.
Харьковский национальный университет Воздушных сил предлагает желающим перечислять помощь на карту 5168 7573 5574 7058, выпущенную на имя Кириченко Марины Игоревны.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
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На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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Краще товаришу кину, він там на місті розбереться.
Чим зміг...
Це превиликий жаль.
Велика біда.