Номер картки для допомоги сім'ям загиблих курсантів і офіцерів
Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба опублікував номер картки для тих, хто хоче надати допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі військового літака Ан-26.
Про це командування Повітряних сил повідомляє в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
У повідомленні сказано, що люди з усієї України телефонують зі словами співчуття і з пропозицією підтримати родини загиблих.
Харківський національний університет Повітряних сил пропонує охочим перерахувати допомогу на картку 5168 7573 5574 7058, випущену на ім'я Кириченко Марини Ігорівни.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Краще товаришу кину, він там на місті розбереться.
Чим зміг...
Це превиликий жаль.
Велика біда.