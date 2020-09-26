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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Номер картки для допомоги сім'ям загиблих курсантів і офіцерів

Номер картки для допомоги сім'ям загиблих курсантів і офіцерів

Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба опублікував номер картки для тих, хто хоче надати допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі військового літака Ан-26.

Про це командування Повітряних сил повідомляє в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що люди з усієї України телефонують зі словами співчуття і з пропозицією підтримати родини загиблих.

Харківський національний університет Повітряних сил пропонує охочим перерахувати допомогу на картку 5168 7573 5574 7058, випущену на ім'я Кириченко Марини Ігорівни.

Номер картки для допомоги сімям загиблих курсантів і офіцерів 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано неофіційний список імен загиблих під час аварії Ан-26 під Харковом. СПИСОК

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

авіакатастрофа (1101) допомога (8421) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+4
Чому на її картку, може краще персонально кожному.
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26.09.2020 19:07
+4
Богдан правильно сказал что пиаряться на трагедии , а тут хотят заработать
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26.09.2020 19:15
+4
досить нагнітати, як на базарі, може не ті обставини...
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26.09.2020 19:15
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Кто такая эта Кириченко?
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26.09.2020 18:51 Відповісти
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_b701e717-9c73-49df-9c94-14d34db13db3 Кириченко Марина Ігорівна від НАЗК - https://www.facebook.com/NAZKgov/ Національне агентство з питань запобігання корупції
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26.09.2020 19:00 Відповісти
КИРИЧЕНКО МАРИНА ІГОРІВНА. (дружина), командир дивізіону, військова частина А1402
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26.09.2020 19:02 Відповісти
это ближе к истине
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26.09.2020 19:05 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/156-%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 156-й зенитный ракетный полк в/ч А-1402
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26.09.2020 19:12 Відповісти
https://www.rusprofile.ru/ip/318302500019522 Кириченко Марина Игоревна, Астрахань
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26.09.2020 18:56 Відповісти
что вам не нравится , Я хочу выяснить кому Я деньги перешлю
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26.09.2020 19:04 Відповісти
діти не були кормильцями, і пропозиція від начвального закладу, а не від батьків.
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27.09.2020 11:43 Відповісти
А бубачка уже шось перечіслив ? Ну, хоч з отих 41 мільйнів баксів, шо його хазяїн беня в нас вкрав?!
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26.09.2020 19:03 Відповісти
досить нагнітати, як на базарі, може не ті обставини...
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26.09.2020 19:15 Відповісти
Це я нагнітаю?! Це хтось має вигляд аферіста.
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26.09.2020 19:43 Відповісти
Він у воєнкомат записався на прийом, но в звязку з пандемієй черга на 10 років вперед, думайТЄ.
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26.09.2020 20:30 Відповісти
Чому на її картку, може краще персонально кожному.
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26.09.2020 19:07 Відповісти
дайте номера карт родителей погибших ,а то это не известно что за персона
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26.09.2020 19:09 Відповісти
На персональных картах будут разные суммы...
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26.09.2020 19:13 Відповісти
Вважаю що краще було би створити рахунок
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26.09.2020 20:30 Відповісти
а хто його створе? та сама невідома особа, бо це пропозиція вуза.
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27.09.2020 11:44 Відповісти
Богдан правильно сказал что пиаряться на трагедии , а тут хотят заработать
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26.09.2020 19:15 Відповісти
Я б допоміг фінансово, але не вірю вже... Бо при владі болотна ЗЕлень.
Краще товаришу кину, він там на місті розбереться.
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26.09.2020 19:28 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3221390/chleny_simeyi_zagyblyh_kursantiv_otrymayut_po_15_mln_grn_minoborony
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26.09.2020 21:06 Відповісти
заработать на трагедии хотят ,эта баба темная лошадка
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26.09.2020 19:33 Відповісти
Не позорьтесь это прерогатива МО Украины.
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26.09.2020 19:36 Відповісти
+
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26.09.2020 19:42 Відповісти
+
Чим зміг...
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26.09.2020 19:52 Відповісти
У нас сидит на шее в парламенте 450 доллоровых рыла, пусть по ляму кинут потерпевшим! Аль слабо?
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26.09.2020 19:51 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3221390/chleny_simeyi_zagyblyh_kursantiv_otrymayut_po_15_mln_grn_minoborony
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26.09.2020 21:05 Відповісти
Я в курсе, но это наши с вами деньги (налоги) , а я про 450 рыл, воров , говорю!
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26.09.2020 21:06 Відповісти
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26.09.2020 22:04 Відповісти
Міноборони дасть 1500000 чи трохи більше. Людям потрібна моральна допомога та увага. Їм зара не потрібні гроші, вони хтять взад дитину, але це на жаль не можливо. Їм потрібна моральна допомога, увага, співчуття
Це превиликий жаль.
Велика біда.
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26.09.2020 22:28 Відповісти
Цинизм зашкаливает!
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26.09.2020 22:56 Відповісти
Щось не зрозуміло, а що українці винні в тому що сталося? Винна влада, це з її вини це горе сталося, а тому і відповідати і виділяти кошти повинна влада з наших податків. А клянчити у громадян, які і так за власні кошти захистили Україну і відбудували армію - це вже занадто... Те що сталося - це велике горе... але не треба звалювати все на патріотизм наших громадян. Влада ПОВИННА сама В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ забезпечити всім необхідним сімї полеглих Героїв. Ще раз - те, що сталося - це провина ВЛАДИ!
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26.09.2020 23:02 Відповісти
 
 