Номер картки для допомоги сім'ям загиблих курсантів і офіцерів

Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба опублікував номер картки для тих, хто хоче надати допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі військового літака Ан-26.

Про це командування Повітряних сил повідомляє в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що люди з усієї України телефонують зі словами співчуття і з пропозицією підтримати родини загиблих.

Харківський національний університет Повітряних сил пропонує охочим перерахувати допомогу на картку 5168 7573 5574 7058, випущену на ім'я Кириченко Марини Ігорівни.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

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Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

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На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.