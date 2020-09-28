В результате обстрелов ВС Армении погибли девять мирных жителей, - Генпрокуратура Азербайджана

В результате артобстрела ВС Армении во двор многоэтажного жилого дома попал снаряд.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан.

"28 сентября ВС Армении подвергли интенсивному артиллерийскому обстрелу Тертерский район Азербайджана (большая часть попадает на Нагорный Карабах. - Ред.). Примерно в 19:00 по местному времени один из снарядов попал во двор многоквартирного жилого дома, построенного для инвалидов и вынужденных переселенцев. В результате обстрела погибли жители Халиг Аббасов, 1981 г.р. и его брат Эльшан Аббасов, 1987 г.р., еще двое получили ранения", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели 7 и ранении 30 гражданских лиц в результате артобстрелов армянскими военными населенных пунктов Азербайджана на линии соприкосновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдуме РФ предлагают оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана: "Пример того, как разные культуры живут мирно"

Таким образом, число погибших увеличилось до 9, раненных - до 32.

Генпрокуратура подчеркивает, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по 5 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Любое вмешательство извне в ситуацию в Нагорном Карабахе неприемлемо, - Евросоюз

12 июля 2020 года на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".