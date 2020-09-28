В результате обстрелов ВС Армении погибли девять мирных жителей, - Генпрокуратура Азербайджана
В результате артобстрела ВС Армении во двор многоэтажного жилого дома попал снаряд.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан.
"28 сентября ВС Армении подвергли интенсивному артиллерийскому обстрелу Тертерский район Азербайджана (большая часть попадает на Нагорный Карабах. - Ред.). Примерно в 19:00 по местному времени один из снарядов попал во двор многоквартирного жилого дома, построенного для инвалидов и вынужденных переселенцев. В результате обстрела погибли жители Халиг Аббасов, 1981 г.р. и его брат Эльшан Аббасов, 1987 г.р., еще двое получили ранения", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.
Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели 7 и ранении 30 гражданских лиц в результате артобстрелов армянскими военными населенных пунктов Азербайджана на линии соприкосновения.
Таким образом, число погибших увеличилось до 9, раненных - до 32.
Генпрокуратура подчеркивает, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по 5 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия.
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 года на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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Це, по вашому, державне утворення ?
Щось видається мені, роги москальські з вас випирають...
Точность кацапского ракетного оружия вызывает сомнения на 50%.. так что Воронежу предстоит напрячься..
А еще, европа и америга ввели санкции на Рашку по программе "космос", и отказываются поставлять для Роскосмоса детали и приборы с противорадиационной защитой, так что дела у глонаса будут только ухудшаться..
А ты, походу, веришь в расиянские мультики про непобедимую армию Шойгу..
понакидали своїх трупів по цілому світу.
задовбали вже.
Карабах - это Азербайджан.
Приднестровье - это Молдова.
Абхазия и Южная Осетия - это Грузия.
Крым - это Украина.
Все эти территории были отобраны силой в разрез с международным правом, в разрез с признанными границами государств.
И везде участвовала Россия.
Есть инфа , что Грузия и Турция закрыли воздушное пространство для РФ !!
Да и просто нравятся кацапам раскиданные по разбомбленым улицам тела стариков, детей и женщин. Это наполняет сердца кацапов радостью и уверенностью в себе.
Так было в Грузии, на Донбассе, в Сирии, в Ливии, в ЦАР.... Теперь вот героические армянские подкацпники приняли эстафету.
"Збройні сили Азербайджану зазнали серії нищівних поразок від вірменських збройних формуваньhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83#cite_note-28 [28] протягом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 Карабаського конфлікту 1992-1994 років, який вилився у втрату контролю над, власне, Нагірним Карабахом та сімома навколишніми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD районами , що становить приблизно 16 %https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83#cite_note-29 [29] території Азербайджану."
А ще війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82_(2016) Вірмено-азербайджанський конфлікт (2016)
Эксперты оценили причины поражения Азербайджана в минувшей войне, и победы - в грядущей https://az.sputniknews.ru/expert/ АНАЛИТИКА 12:21 05.11.2012(обновлено 10:45 21.05.2015) Читать далее: https://az.sputniknews.ru/expert/20121105/298080400.html