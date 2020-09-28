Унаслідок обстрілу ЗС Вірменії загинуло дев'ять мирних жителів, - Генпрокуратура Азербайджану
Унаслідок артобстрілу ЗС Вірменії у двір багатоповерхового житлового будинку поцілив снаряд.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Азербайджан.
"28 вересня ЗС Вірменії піддали інтенсивному артилерійському обстрілу Тертерський район Азербайджану (більша частина потрапила на Нагірний Карабах. - Ред.). Приблизно о 19:00 за місцевим часом один зі снарядів влучив у двір багатоквартирного житлового будинку, побудованого для інвалідів і вимушених переселенців. Унаслідок обстрілу загинули жителі Халіг Аббасов, 1981 р.н. та його брат Ельшан Аббасов, 1987 р.н., ще двоє зазнали поранень", - сказано в заяві Генпрокуратури.
Раніше Генпрокуратура повідомляла про загибель 7 і поранення 30 цивільних осіб унаслідок артобстрілів вірменськими військовими населених пунктів Азербайджану на лінії зіткнення.
Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 9, поранених - до 32.
Генпрокуратура підкреслює, що у зв'язку з інцидентом порушено кримінальну справу за 5 статтями Кримінального кодексу Азербайджану, ведуться необхідні оперативно-слідчі заходи.
Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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Це, по вашому, державне утворення ?
Щось видається мені, роги москальські з вас випирають...
Точность кацапского ракетного оружия вызывает сомнения на 50%.. так что Воронежу предстоит напрячься..
А еще, европа и америга ввели санкции на Рашку по программе "космос", и отказываются поставлять для Роскосмоса детали и приборы с противорадиационной защитой, так что дела у глонаса будут только ухудшаться..
А ты, походу, веришь в расиянские мультики про непобедимую армию Шойгу..
понакидали своїх трупів по цілому світу.
задовбали вже.
Карабах - это Азербайджан.
Приднестровье - это Молдова.
Абхазия и Южная Осетия - это Грузия.
Крым - это Украина.
Все эти территории были отобраны силой в разрез с международным правом, в разрез с признанными границами государств.
И везде участвовала Россия.
Есть инфа , что Грузия и Турция закрыли воздушное пространство для РФ !!
Да и просто нравятся кацапам раскиданные по разбомбленым улицам тела стариков, детей и женщин. Это наполняет сердца кацапов радостью и уверенностью в себе.
Так было в Грузии, на Донбассе, в Сирии, в Ливии, в ЦАР.... Теперь вот героические армянские подкацпники приняли эстафету.
"Збройні сили Азербайджану зазнали серії нищівних поразок від вірменських збройних формуваньhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83#cite_note-28 [28] протягом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 Карабаського конфлікту 1992-1994 років, який вилився у втрату контролю над, власне, Нагірним Карабахом та сімома навколишніми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD районами , що становить приблизно 16 %https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83#cite_note-29 [29] території Азербайджану."
А ще війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82_(2016) Вірмено-азербайджанський конфлікт (2016)
Эксперты оценили причины поражения Азербайджана в минувшей войне, и победы - в грядущей https://az.sputniknews.ru/expert/ АНАЛИТИКА 12:21 05.11.2012(обновлено 10:45 21.05.2015) Читать далее: https://az.sputniknews.ru/expert/20121105/298080400.html