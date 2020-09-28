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Унаслідок обстрілу ЗС Вірменії загинуло дев'ять мирних жителів, - Генпрокуратура Азербайджану

Унаслідок обстрілу ЗС Вірменії загинуло дев'ять мирних жителів, - Генпрокуратура Азербайджану

Унаслідок артобстрілу ЗС Вірменії у двір багатоповерхового житлового будинку поцілив снаряд.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Азербайджан.

"28 вересня ЗС Вірменії піддали інтенсивному артилерійському обстрілу Тертерський район Азербайджану (більша частина потрапила на Нагірний Карабах. - Ред.). Приблизно о 19:00 за місцевим часом один зі снарядів влучив у двір багатоквартирного житлового будинку, побудованого для інвалідів і вимушених переселенців. Унаслідок обстрілу загинули жителі Халіг Аббасов, 1981 р.н. та його брат Ельшан Аббасов, 1987 р.н., ще двоє зазнали поранень", - сказано в заяві Генпрокуратури.

Раніше Генпрокуратура повідомляла про загибель 7 і поранення 30 цивільних осіб унаслідок артобстрілів вірменськими військовими населених пунктів Азербайджану на лінії зіткнення.

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Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 9, поранених - до 32.

Генпрокуратура підкреслює, що у зв'язку з інцидентом порушено кримінальну справу за 5 статтями Кримінального кодексу Азербайджану, ведуться необхідні оперативно-слідчі заходи.

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Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) смерть (6774) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+14
де росія там сльози та смерті....
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28.09.2020 21:31
+14
Сдулися армяне, торба им приходит. Придется отдать украденное.
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28.09.2020 21:51
+8
Скурвились с рашей..... ничего.15 год прошлого столетия к вам еще вернётся... и расширит Азербайджан свои владения и будут в них Раздан и Севан
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28.09.2020 21:29
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Заметки лптеногой мордвы, в бою победить не могут, начинают убивать гражданских
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28.09.2020 21:29 Відповісти
Скурвились с рашей..... ничего.15 год прошлого столетия к вам еще вернётся... и расширит Азербайджан свои владения и будут в них Раздан и Севан
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28.09.2020 21:29 Відповісти
де росія там сльози та смерті....
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28.09.2020 21:31 Відповісти
Не стоит удивляться тому, что очаг напряжённости типа Балкан, это Кавказ, много народностей, разные религии, в этих местах ещё далеко до людей ХХІ века, у них средневековье.
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28.09.2020 21:33 Відповісти
Балкани "очаг напряжённости" - серби, Кавказ - русскіє.
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28.09.2020 21:42 Відповісти
Вот бы сейчас предложить Азербайджану испытать высокоточную "Ольху" на Ашотах и Рубенах.. одной ракетой, можно остановить войну для одной конкретной армянской артбатареи.. Все как любит Зеленский на словах, и как делает Эрдоган по отношению к врагам..
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28.09.2020 21:35 Відповісти
Чому в Донбассє ?
Це, по вашому, державне утворення ?
Щось видається мені, роги москальські з вас випирають...
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28.09.2020 22:02 Відповісти
Уже испытывал точки-у на рынке в Грозном .Получил норд-Ост , и еще кучу более мелких приятных сюрпризов по всей рашке .Но кацапам даже понравилось . Стали еще больше любить своего царька ведь он подарил им возможность лишний раз нажраться боярышника на поминках своих же родственников или соседей
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28.09.2020 22:08 Відповісти
З точністю російських ракет, лякатись треба Воронежу.
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28.09.2020 22:11 Відповісти
Ддужок! Из 27 спутников глонас, у 12 спутников уже истек срок эксплуатации..
Точность кацапского ракетного оружия вызывает сомнения на 50%.. так что Воронежу предстоит напрячься..
А еще, европа и америга ввели санкции на Рашку по программе "космос", и отказываются поставлять для Роскосмоса детали и приборы с противорадиационной защитой, так что дела у глонаса будут только ухудшаться..
А ты, походу, веришь в расиянские мультики про непобедимую армию Шойгу..
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28.09.2020 22:28 Відповісти
https://bykvu.com/ru/mysli/viina-u-karabasi-interesy-putina-i-vikno-mozhlyvostei-dlia-virmenii-ta-azerbaidzhanu/ Война в Карабахе : интересы Путина и «окно возможностей» для Армении и Азербайджана

В результате обстрелов ВС Армении погибли девять мирных жителей, - Генпрокуратура Азербайджана - Цензор.НЕТ 6734
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28.09.2020 21:43 Відповісти
"Миролюбивые" армяне сегодня убили этих двух азербайджанских детей в районе Нафталана, что даже не в зоне конфликта (более 100 км от Степанакерта). Армяне явно стреляют в мирных жителей Азербайджана.
В результате обстрелов ВС Армении погибли девять мирных жителей, - Генпрокуратура Азербайджана - Цензор.НЕТ 4137
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28.09.2020 21:44 Відповісти
Наваляют им армяне . Не знаю еще как , но наваляют .
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28.09.2020 21:48 Відповісти
Сдулися армяне, торба им приходит. Придется отдать украденное.
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28.09.2020 21:51 Відповісти
что-то мне подсказывает что азербайджанцы воевать не умеют , а армяне в обороне размолотят их по серьезному . даром что они помимо Карабаха еще массу азербайджанской территории оттяпали .
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28.09.2020 21:57 Відповісти
ну і скільки москалів помре в Карабасі ?
понакидали своїх трупів по цілому світу.
задовбали вже.
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28.09.2020 22:04 Відповісти
Это "что-то" тебе подсказывает ахинею. Армяне могут разве что выступить в роли жертвы для очередного кацапского пермякова. А турецкие "Байрактары" сделают всю работу, кривизна Земли им не помеха.
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28.09.2020 22:04 Відповісти
Азербайджанцы сделают с ними шо турки в прошлом столетии....надеюсь выжившие сделают выводы...шо дружить с ****** и рашей - себе во вред....хотя боюсь азеры вдоль страны не войдут потому что у опг Озеро там есть бизнес.русал и русгидро там трётся.и ***** недопустит шоб их бизнес отошел к Ильхамбею
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28.09.2020 22:08 Відповісти
на рынке цены на гранаты взвинтят в 100 раз???
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28.09.2020 21:52 Відповісти
На Киевском ?
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28.09.2020 21:58 Відповісти
Тебе на голову наваляют, лаптеногое
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28.09.2020 22:02 Відповісти
Напоминанаю:
Карабах - это Азербайджан.
Приднестровье - это Молдова.
Абхазия и Южная Осетия - это Грузия.
Крым - это Украина.

Все эти территории были отобраны силой в разрез с международным правом, в разрез с признанными границами государств.
И везде участвовала Россия.
Есть инфа , что Грузия и Турция закрыли воздушное пространство для РФ !!
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28.09.2020 21:57 Відповісти
а на тему Косово как считаешь? Сербия или государство непризнаное.?
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28.09.2020 23:05 Відповісти
Кацапская школа - обстреливать жилые дома, больницы, школы безопаснее и приятнее.
Да и просто нравятся кацапам раскиданные по разбомбленым улицам тела стариков, детей и женщин. Это наполняет сердца кацапов радостью и уверенностью в себе.

Так было в Грузии, на Донбассе, в Сирии, в Ливии, в ЦАР.... Теперь вот героические армянские подкацпники приняли эстафету.
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28.09.2020 22:01 Відповісти
Я звичайно вболіваю за Азербайджан як більш дружню до України державу. Але щодо їхніх збройних сих то мяко кажучи, твердо висловлюючись: "Незважаючи на значне зростання азербайджанського оборонного бюджету, який зараз вдвічі перевищує весь державний бюджет Вірменії,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83#cite_note-17 [17] збройні сили були оцінені в 2008 році як такі, що не мають високого рівня бойової готовності і погано підготовлені для ведення широкомаштабних операцій.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83#cite_note-Blandy,_2008,_p.7-18 [18] "
"Збройні сили Азербайджану зазнали серії нищівних поразок від вірменських збройних формуваньhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83#cite_note-28 [28] протягом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 Карабаського конфлікту 1992-1994 років, який вилився у втрату контролю над, власне, Нагірним Карабахом та сімома навколишніми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD районами , що становить приблизно 16 %https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83#cite_note-29 [29] території Азербайджану."
А ще війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82_(2016) Вірмено-азербайджанський конфлікт (2016)
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28.09.2020 22:18 Відповісти
Хорвати в свій час за дуже обмежений період часу створили боєздатну армію і наваляли сербам, як треба. В азербайджанців ( при підтримці Турціі) є всі шанси. А взагалі так, поживем-побачим.
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28.09.2020 22:31 Відповісти
Спеціально читав на різних джерелах коментарі азербайджанських військових експертів - простих військових, що брали безпосередню участь в вірмено-азербайджанському конфлікті. Виявляється що зрадників та вірменських шпигунів там було у 10 разів більше як у нас в 14р. Корупція в армії азербайджану зашкалювала - командирами ставали за гроші, навіть взводу не могли задачу поставити. Про простих бійців з народу відгуки дуже хороші.

Эксперты оценили причины поражения Азербайджана в минувшей войне, и победы - в грядущей https://az.sputniknews.ru/expert/ АНАЛИТИКА 12:21 05.11.2012(обновлено 10:45 21.05.2015) Читать далее: https://az.sputniknews.ru/expert/20121105/298080400.html
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28.09.2020 23:06 Відповісти
Теж порівняв куй з пальцем- 1994 рік і 2020!
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28.09.2020 22:32 Відповісти
В результате обстрелов ВС Армении погибли девять мирных жителей, - Генпрокуратура Азербайджана - Цензор.НЕТ 6243
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28.09.2020 22:51 Відповісти
Карабах был есть и будет Карабахом...никак не Арцахом.
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28.09.2020 23:20 Відповісти
оно то так, только его нужно очистить от русни и ар.
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28.09.2020 23:39 Відповісти
 
 