Унаслідок обстрілу ЗС Вірменії загинуло дев'ять мирних жителів, - Генпрокуратура Азербайджану

Унаслідок артобстрілу ЗС Вірменії у двір багатоповерхового житлового будинку поцілив снаряд.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Азербайджан.

"28 вересня ЗС Вірменії піддали інтенсивному артилерійському обстрілу Тертерський район Азербайджану (більша частина потрапила на Нагірний Карабах. - Ред.). Приблизно о 19:00 за місцевим часом один зі снарядів влучив у двір багатоквартирного житлового будинку, побудованого для інвалідів і вимушених переселенців. Унаслідок обстрілу загинули жителі Халіг Аббасов, 1981 р.н. та його брат Ельшан Аббасов, 1987 р.н., ще двоє зазнали поранень", - сказано в заяві Генпрокуратури.

Раніше Генпрокуратура повідомляла про загибель 7 і поранення 30 цивільних осіб унаслідок артобстрілів вірменськими військовими населених пунктів Азербайджану на лінії зіткнення.

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Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 9, поранених - до 32.

Генпрокуратура підкреслює, що у зв'язку з інцидентом порушено кримінальну справу за 5 статтями Кримінального кодексу Азербайджану, ведуться необхідні оперативно-слідчі заходи.

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Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня Баку пройшов мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".