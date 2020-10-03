Две украинские авиакомпании отменили рейсы в Армению и Азербайджан

"Международные авиалинии Украины" и SkyUp отменили ближайшие рейсы в столицу Армении, Ереван, из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на avianews, SkyUp отменил вылеты в Армению 2 и 5 октября. Решение о выполнении других рейсов перевозчик намерен принять в зависимости от развития ситуации.

"В таких условиях авиаперевозчик не может ставить под угрозу жизни пассажиров. SkyUp продолжал выполнять рейсы Киев-Ереван, пока это оставалось безопасным", - заявили в авиакомпании.

Пассажирам предложили вернуть средства на баланс в личном кабинете, бесплатно перенести вылет на другие рейсы в Армению с 9 октября или переоформить билет на специальный рейс Киев-Тбилиси-Киев 5 октября с организацией трансферного зеленого коридора между Тбилиси и Ереваном наземным транспортом.

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"Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" продолжает анализ целесообразности полетов в зону армяно-азербайджанского конфликта в соответствии с требованиями авиационной безопасности. По итогам рисков было решено отменить четвертый регулярный рейс Киев-Ереван PS611, запланированный на понедельник 5 октября в 17:10 UTC", - сообщили в пресс-службе МАУ. В авиакомпании пообещали контактировать с пассажирами отмененного рейса.

Кроме того, ближайший запланированный рейс МАУ в столицу Азербайджана Баку был запланирован на 4 октября, но его отменили.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".