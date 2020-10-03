Дві українські авіакомпанії скасували рейси до Вірменії та Азербайджану

"Міжнародні авіалінії України" та SkyUp скасували найближчі рейси до столиці Вірменії, Єревану, через загострення конфлікту в Нагірному Карабасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на avianews, авіакомпанія SkyUp скасувала вильоти до Вірменії 2 і 5 жовтня. Рішення про виконання інших рейсів перевізник має намір ухвалити залежно від розвитку ситуації.

"У таких умовах авіаперевізник не може ставити під загрозу життя пасажирів. SkyUp продовжував виконувати рейси Київ-Єреван, поки це було безпечним", - заявили в авіакомпанії.

Пасажирам запропонували повернути гроші на баланс в особистому кабінеті, безкоштовно перенести виліт на інші рейси до Вірменії з 9 жовтня або переоформити квиток на спеціальний рейс Київ-Тбілісі-Київ 5 жовтня з організацією трансферного зеленого коридору між Тбілісі та Єреваном наземним транспортом.

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"Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" продовжує аналіз доцільності польотів у зону вірмено-азербайджанського конфлікту відповідно до вимог авіаційної безпеки. За підсумками ризиків було вирішено скасувати четвертий регулярний рейс Київ-Єреван PS611, запланований на понеділок, 5 жовтня, о 17:10 UTC", - повідомили в пресслужбі МАУ. В авіакомпанії пообіцяли контактувати з пасажирами скасованого рейсу.

Крім того, найближчий запланований рейс МАУ до столиці Азербайджану Баку був запланований на 4 жовтня, але його скасували.

Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

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12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".