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Новини
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Дві українські авіакомпанії скасували рейси до Вірменії та Азербайджану

Дві українські авіакомпанії скасували рейси до Вірменії та Азербайджану

"Міжнародні авіалінії України" та SkyUp скасували найближчі рейси до столиці Вірменії, Єревану, через загострення конфлікту в Нагірному Карабасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на avianews,  авіакомпанія SkyUp скасувала вильоти до Вірменії 2 і 5 жовтня. Рішення про виконання інших рейсів перевізник має намір ухвалити залежно від розвитку ситуації.

"У таких умовах авіаперевізник не може ставити під загрозу життя пасажирів.  SkyUp продовжував виконувати рейси Київ-Єреван, поки це було безпечним", - заявили в авіакомпанії.

Пасажирам запропонували повернути гроші на баланс в особистому кабінеті, безкоштовно перенести виліт на інші рейси до Вірменії з 9 жовтня або переоформити квиток на спеціальний рейс Київ-Тбілісі-Київ 5 жовтня з організацією трансферного зеленого коридору між Тбілісі та Єреваном наземним транспортом.

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"Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" продовжує аналіз доцільності польотів у зону вірмено-азербайджанського конфлікту відповідно до вимог авіаційної безпеки. За підсумками ризиків було вирішено скасувати четвертий регулярний рейс Київ-Єреван PS611, запланований на понеділок, 5 жовтня, о 17:10 UTC", - повідомили в пресслужбі МАУ. В авіакомпанії пообіцяли контактувати з пасажирами скасованого рейсу.

Крім того, найближчий запланований рейс МАУ до столиці Азербайджану Баку був запланований на 4 жовтня, але його скасували.

Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

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12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) МАУ (823) авіасполучення (3082) Нагірний Карабах (466) SkyUp (352)


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Топ коментарі
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Трындец. Туда до сих пор летают пассажирские лайнеры?
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03.10.2020 20:49 Відповісти
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Трындец. Туда до сих пор летают пассажирские лайнеры?
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03.10.2020 20:49 Відповісти
https://ru.krymr.com/a/news-omelan-ukraina-ne-mozet-konfiskovat-samolety-letaushchie-v-krym/30872302.html У Украины нет реальных рычагов влияния для конфискации самолетов, летающих в Крым - так сбивайте ,Расия всё равно на нас свернёт
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03.10.2020 21:27 Відповісти
Краще мати збитки ніж виплачувати компенсації, береженного Бог береже, ще не відійшли від трагедії з АН-26.
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03.10.2020 21:30 Відповісти
 
 