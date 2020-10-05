В Харькове 6 октября попрощаются с погибшими в катастрофе АН-26, - ОГА

В Харькове 6 октября на пл.Свободы пройдет церемония с погибшими в результате катастрофы АН-26 под Чугуевом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации.

Отмечается, что начало церемонии в 10:00. В связи с этим в первой половине дня будет перекрыто движение транспорта на прилегающих улицах.

"С 9:30 до 12:00 будет перекрыто движение по ул.Сумской: от ул.Жен Мироносиц до пр.Независимости, а также по ул.Тринклера: от пр.Независимости до площади Свободы", - говорится в сообщении.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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