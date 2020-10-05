У Харкові 6 жовтня попрощаються із загиблими в катастрофі АН-26, - ОДА

У Харкові 6 жовтня на майдані Свободи відбудеться церемонія прощання із загиблими в результаті катастрофи АН-26 під Чугуєвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що початок церемонії о 10:00. У зв'язку з цим у першій половині дня буде перекрито рух транспорту на прилеглих вулицях.

"З 9:30 до 12:00 буде перекрито рух по вул. Сумській: від вул. Жон Мироносиць до пр. Незалежності, а також по вул. Тринклера: від пр. Незалежності до майдану Свободи", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.