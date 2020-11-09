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КС (2130) Мойсик (10) электронное декларирование (1015)

Суд закрыл дело против судьи КС Мойсика за несвоевременную подачу е-декларации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд закрыл дело против судьи КС Мойсика за несвоевременную подачу е-декларации

Голосеевский районный суд Киева закрыл дело против судьи Конституционного Суда Владимира Мойсика. Национальное агентство по предотвращению коррупции обвинило этого судью в несвоевременной подаче е-декларации.

Об этом РБК-Украина сказал сам судья, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в понедельник, 9 ноября, суд рассмотрел админпротокол, составленный на него сотрудниками НАПК.

"Сегодня это дело закрыли", - сообщил Мойсик об итогах заседания.

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Он отметил, что сегодня была оглашена только резолютивная часть решения. При этом Мойсик допускает, что на решение повлиял вердикт КСУ о неконституционности наказания за недостоверное е-декларирование.

В понедельник, 9 ноября, Голосеевский райсуд Киева должен был рассмотреть дело против еще одного судьи КСУ Игоря Слиденко, которого НАПК также обвиняет в неподаче декларации. По данным источника РБК-Украина, это заседание было перенесено на 18 ноября из-за неявки судьи Слиденко.

Оба судьи КСУ отрицают предъявленные им обвинения НАПК, они утверждают, что не задекларировали вовремя свою зарплату по объективным причинам, связанным с технической поломкой компьютера и отсутствием в стране.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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Топ комментарии
+5
Радость-то какая. Вся страна так переживала за мойсика. Не дай бог-брехня вскроется. Пронесло.
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09.11.2020 16:40
+5
На нет и суда нет !
В стране Закона нет , есть его симулякр , представленный откормленными рожами типа "судей" .
А страна без Закона - просто сборище случайных людей ...
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09.11.2020 16:40
+5
если в государстве нет суда правового, значит появится суд Револьвера..
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09.11.2020 16:50
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Он же судья кто его посадит.
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09.11.2020 16:36 Ответить
Ну на зеленского за неподачу декларации по ОГВЗ даже дело не открыли.
Тут уже прогресс)
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09.11.2020 17:01 Ответить
Радость-то какая. Вся страна так переживала за мойсика. Не дай бог-брехня вскроется. Пронесло.
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09.11.2020 16:40 Ответить
На нет и суда нет !
В стране Закона нет , есть его симулякр , представленный откормленными рожами типа "судей" .
А страна без Закона - просто сборище случайных людей ...
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09.11.2020 16:40 Ответить
Рука руку моет...
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09.11.2020 16:49 Ответить
Рука руку миє.
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09.11.2020 22:14 Ответить
если в государстве нет суда правового, значит появится суд Револьвера..
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09.11.2020 16:50 Ответить
Линчеванный судья - хороший судья !
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09.11.2020 16:51 Ответить
Добре би було б , щоб у всіх цих "ссуддів" випадково згоріли всі їхні "непосильным трудом" побудовані будинки. Так як у Гонтарєвої.
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09.11.2020 16:57 Ответить
Разом з ними
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09.11.2020 17:01 Ответить
Які у нас цікаві суди ууууу.
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09.11.2020 17:00 Ответить
Что и требовалось доказать! Не зря КС принимал судьбоносное решение насчет Е-декларирования!!!
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09.11.2020 17:09 Ответить
не змогли довести,що він не подав вчасно декларацію завідомо.От і ''гуляй вася'' Завдяки цьому слову за 5 років вирок отримали тільки 4 корупціонера.
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09.11.2020 17:53 Ответить
Тепер ФОПам буде "відмазка" від сплати податків - "комп*ютер поламався", "був за кордоном" чи "був у тещі", в кого який політ фантазії.
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09.11.2020 17:24 Ответить
если есть конфликт интересов - суд не может принимать решение, но он принял и что? не должен, но сделал..., почему не прописаны последствия такого решения..., они что, боги, не имели права, но сделали, нарушили правила, но..., должен быть механизм, который бы автоматически делал такое решение юридически ничтожным, если налицо конфликт интересов..., а так можно далеко зайти...
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09.11.2020 17:32 Ответить
Как будто кто то ожидал другого результата ))))))
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09.11.2020 17:47 Ответить
Очінь какь бутта.
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09.11.2020 22:15 Ответить
Как и многие, я категорически против Суда Линча, - это путь к рекам крови. НО! Иногда жертвы необходимы, чтобы сохранить страну. Как, например, было в Одессе 2 мая. Да, трагедия, сгорели люди, но это не просто были люди, а наемники РФ, пускай многие даже не знали об этом (рядовые коммунисты), но по факту "мученическая" смерть этих наемников настолько запугала местных сепаров, что они разбежались и ЮГ Украины остался в Украине. "Жертва" помогла сохранить тысячи, а может и сотни тысяч жизней.

Вот КС можно смело приносить в жертву. Это самые привилегированные судьи в Украине, и народное наказание станет назиданием судейскому корпусу на многие годы. Не зря виселицу к Тупицкому привозили. Суд Линча над Тупицким - и тысячи судьей в Украине, уже навсегда побоятся брать деньги у российских кураторов. Пусть они верещат о праве на насилие, что хотят, Бог все видит. А как иначе? Всех судей невозможно поменять, а поставить на место возможно.
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09.11.2020 17:48 Ответить
Братимуть.Просто ще більше.Бо ризик зросте.
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09.11.2020 22:17 Ответить
да здравствует суд!!!!! классная фотка. ну очень милое рыло
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09.11.2020 18:24 Ответить
Почему эти "судьи" до сих пор на свободе?
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10.11.2020 03:45 Ответить
 
 