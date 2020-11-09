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КС (1153) Мойсик (6) електронне декларування (1016)

Суд закрив справу проти судді КС Мойсика за несвоєчасну подачу е-декларації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд закрив справу проти судді КС Мойсика за несвоєчасну подачу е-декларації

Голосіївський районний суд Києва закрив справу проти судді Конституційного Суду Володимира Мойсика. Національне агентство із запобігання корупції звинуватило цього суддю у несвоєчасному поданні е-декларації.

Про це РБК-Україна сказав сам суддя, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в понеділок, 9 листопада, суд розглянув адмінпротокол, складений на нього співробітниками НАЗК.

"Сьогодні цю справу закрили", - повідомив Мойсик про підсумки засідання.

Він зазначив, що сьогодні було оголошено тільки резолютивну частину рішення. При цьому Мойсик допускає, що на рішення вплинув вердикт КСУ про неконституційність покарання за недостовірне е-декларування.

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У понеділок, 9 листопада, Голосіївський райсуд Києва мав розглянути справу проти ще одного судді КСУ Ігоря Сліденка, якого НАЗК також звинувачує у неподанні декларації. За даними джерела РБК-Україна, це засідання було перенесено на 18 листопада через неявку судді Сліденка.

Обидва судді КСУ заперечують пред'явлені їм звинувачення НАЗК, вони стверджують, що не задекларували вчасно свою зарплату з об'єктивних причин, пов'язаних з технічною поломкою комп'ютера і відсутністю в країні.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

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30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

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Топ коментарі
+5
Радость-то какая. Вся страна так переживала за мойсика. Не дай бог-брехня вскроется. Пронесло.
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09.11.2020 16:40
+5
На нет и суда нет !
В стране Закона нет , есть его симулякр , представленный откормленными рожами типа "судей" .
А страна без Закона - просто сборище случайных людей ...
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09.11.2020 16:40
+5
если в государстве нет суда правового, значит появится суд Револьвера..
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09.11.2020 16:50
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Он же судья кто его посадит.
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09.11.2020 16:36 Відповісти
Ну на зеленского за неподачу декларации по ОГВЗ даже дело не открыли.
Тут уже прогресс)
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09.11.2020 17:01 Відповісти
Радость-то какая. Вся страна так переживала за мойсика. Не дай бог-брехня вскроется. Пронесло.
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09.11.2020 16:40 Відповісти
На нет и суда нет !
В стране Закона нет , есть его симулякр , представленный откормленными рожами типа "судей" .
А страна без Закона - просто сборище случайных людей ...
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09.11.2020 16:40 Відповісти
Рука руку моет...
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09.11.2020 16:49 Відповісти
Рука руку миє.
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09.11.2020 22:14 Відповісти
если в государстве нет суда правового, значит появится суд Револьвера..
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09.11.2020 16:50 Відповісти
Линчеванный судья - хороший судья !
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09.11.2020 16:51 Відповісти
Добре би було б , щоб у всіх цих "ссуддів" випадково згоріли всі їхні "непосильным трудом" побудовані будинки. Так як у Гонтарєвої.
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09.11.2020 16:57 Відповісти
Разом з ними
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09.11.2020 17:01 Відповісти
Які у нас цікаві суди ууууу.
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09.11.2020 17:00 Відповісти
Что и требовалось доказать! Не зря КС принимал судьбоносное решение насчет Е-декларирования!!!
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09.11.2020 17:09 Відповісти
не змогли довести,що він не подав вчасно декларацію завідомо.От і ''гуляй вася'' Завдяки цьому слову за 5 років вирок отримали тільки 4 корупціонера.
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09.11.2020 17:53 Відповісти
Тепер ФОПам буде "відмазка" від сплати податків - "комп*ютер поламався", "був за кордоном" чи "був у тещі", в кого який політ фантазії.
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09.11.2020 17:24 Відповісти
если есть конфликт интересов - суд не может принимать решение, но он принял и что? не должен, но сделал..., почему не прописаны последствия такого решения..., они что, боги, не имели права, но сделали, нарушили правила, но..., должен быть механизм, который бы автоматически делал такое решение юридически ничтожным, если налицо конфликт интересов..., а так можно далеко зайти...
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09.11.2020 17:32 Відповісти
Как будто кто то ожидал другого результата ))))))
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09.11.2020 17:47 Відповісти
Очінь какь бутта.
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09.11.2020 22:15 Відповісти
Как и многие, я категорически против Суда Линча, - это путь к рекам крови. НО! Иногда жертвы необходимы, чтобы сохранить страну. Как, например, было в Одессе 2 мая. Да, трагедия, сгорели люди, но это не просто были люди, а наемники РФ, пускай многие даже не знали об этом (рядовые коммунисты), но по факту "мученическая" смерть этих наемников настолько запугала местных сепаров, что они разбежались и ЮГ Украины остался в Украине. "Жертва" помогла сохранить тысячи, а может и сотни тысяч жизней.

Вот КС можно смело приносить в жертву. Это самые привилегированные судьи в Украине, и народное наказание станет назиданием судейскому корпусу на многие годы. Не зря виселицу к Тупицкому привозили. Суд Линча над Тупицким - и тысячи судьей в Украине, уже навсегда побоятся брать деньги у российских кураторов. Пусть они верещат о праве на насилие, что хотят, Бог все видит. А как иначе? Всех судей невозможно поменять, а поставить на место возможно.
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09.11.2020 17:48 Відповісти
Братимуть.Просто ще більше.Бо ризик зросте.
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09.11.2020 22:17 Відповісти
да здравствует суд!!!!! классная фотка. ну очень милое рыло
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09.11.2020 18:24 Відповісти
Почему эти "судьи" до сих пор на свободе?
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10.11.2020 03:45 Відповісти
 
 