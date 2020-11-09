Суд закрив справу проти судді КС Мойсика за несвоєчасну подачу е-декларації

Голосіївський районний суд Києва закрив справу проти судді Конституційного Суду Володимира Мойсика. Національне агентство із запобігання корупції звинуватило цього суддю у несвоєчасному поданні е-декларації.

Про це РБК-Україна сказав сам суддя, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в понеділок, 9 листопада, суд розглянув адмінпротокол, складений на нього співробітниками НАЗК.

"Сьогодні цю справу закрили", - повідомив Мойсик про підсумки засідання.

Він зазначив, що сьогодні було оголошено тільки резолютивну частину рішення. При цьому Мойсик допускає, що на рішення вплинув вердикт КСУ про неконституційність покарання за недостовірне е-декларування.

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У понеділок, 9 листопада, Голосіївський райсуд Києва мав розглянути справу проти ще одного судді КСУ Ігоря Сліденка, якого НАЗК також звинувачує у неподанні декларації. За даними джерела РБК-Україна, це засідання було перенесено на 18 листопада через неявку судді Сліденка.

Обидва судді КСУ заперечують пред'явлені їм звинувачення НАЗК, вони стверджують, що не задекларували вчасно свою зарплату з об'єктивних причин, пов'язаних з технічною поломкою комп'ютера і відсутністю в країні.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

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30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

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