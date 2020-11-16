Один из основных сценариев выхода из конституционного кризиса - доукомплектация вакантных должностей в КС, - "слуга народа" Янченко

В Раде сейчас много законопроектов, касающихся декларирования и работы Конституционного Суда Украины (КСУ). Президент Владимир Зеленский предложил заменить всех судей КСУ и признать их решение от 27 октября юридически "ничтожным".

Скорее всего, Рада пойдет по более "мягкому" сценарию. Вариант, который предложил президент, депутаты в "Слуге народа" публично называют "радикальным", передает Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина.

"Есть радикальный путь решения этого вопроса - это президентский законопроект. Лично я не сторонник такой идеи, считаю ее очень рискованной. Есть более либеральный способ. Вместе с Дмитрием Разумковым был наработан законопроект, который возобновляет антикоррупционную инфраструктуру", - сказал народный депутат от СН Александр Качура.

Однако, он предположил, что парламент может пойти и на политическое решение о роспуске КС.

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Законопроект спикера Рады (№4304) предлагает восстановить нормы е-декларирования, которые были отменены, в том числе уголовную ответственность за нарушения в декларациях. В Раде говорят, что после того, как депутаты вернут нормы о декларировании, они смогут вместе с экспертным сообществом разработать необходимые корректировки в антикоррупционное законодательство, которые будут соответствовать Конституции.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Галина Янченко считает, что по первому вопросу об антикоррупционном законодательстве, скорее всего, будет принят законопроект Дмитрия Разумкова в первом чтении.

"По второму направлению сейчас есть в планах несколько моментов. Мы не списываем со счетов то, что все же часть судей КС уйдет в отставку. Но также рассматриваем как один из основных сценариев доукомплектацию вакантных должностей", - сказала Янченко.

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Третий вариант действий - это изменение процедуры работы Конституционного суда. В Раде уже зарегистрирован документ (№4319) - соавторства представителей парламента и президента в КСУ Ольги Совгири и Федора Вениславского. Они предлагают увеличить минимально необходимое количество голосов для принятия решений с 10 до 12 для Большой палаты КС, то есть до 2/3 от состава суда.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.