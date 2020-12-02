"СН" проведет вечернее заседание фракции. В повестке вопрос о КС, - Качура

Заседание депутатской фракции партии "Слуга народа" запланировано на вечер 2 декабря. Вопроса о введении локдауна в стране на данный момент нет в повестке.

Об этом сообщил сегодня на брифинге член фракции "Слуга народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня будет заседание фракции, где-то в 18:30, и мы будем обсуждать несколько законопроектов, среди прочих будет и вопрос о Конституционном Суде. Я знаю, что компромиссный законопроект, мы услышим мнения разных коллег, которые входили в состав рабочей группы, специалистов, которые являются конституционалистами", - отметил Качура.

По его словам, на заседании фракции также планируют обсудить законопроект о Службе безопасности Украины, поскольку к нему возникло множество вопросов.

Вместе с тем на вопрос, ожидают ли на заседании премьер-министра с целью обсудить возможность введения локдауна, Качура подчеркнул, что это было бы вполне логично, хотя предварительно этого вопроса в повестке дня заседания фракции не было.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.