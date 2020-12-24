РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5430 посетителей онлайн
Новости
12 099 76

НАБУ вручило повестку председателю Окружного админсуда Киева Вовку. ВИДЕО

Детективы НАБУ вручили лично председателю Окружного административного суда г. Киева Павлу Вовку повестку о вызове в ВАКС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

 "Подозреваемого ждут 5 января 2021 на следующем судебном заседании ВАКС, где он будет иметь возможность защитить свои права и интересы в судебном процессе. Вручение повестки произошло во время празднования, которое было организовано бывшим народным депутатом Украины, президентом одного из юридических вузов Украины. На этом праздновании объявленный в розыск председатель ОАСК находился как приглашенный гость. Кроме него, там присутствовали и председатель и судьи Конституционного Суда Украины, которые также имеют процессуальный статус свидетелей в уголовном производстве по захвату государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП), созданию искусственных препятствий в их работе, а также путем вмешательства в деятельность государственных деятелей", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что вручение повестки таким образом обусловлено тем, что председатель ОАСК уже более трех месяцев игнорирует свои обязанности в качестве подозреваемого и не является к следственному судье.

Также напоминается, что еще в октябре 2020 года НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании голове ОАСК меры пресечения. Однако судебные заседания по рассмотрению этого вопроса не состоялись из-за неявки подозреваемого. Поэтому следствие прибегло к другим путям вызова подозреваемого, отправляя повестки по месту его работы. Однако и здесь возникло препятствие: аппарат суда сообщал НАБУ о невозможности вручения повесток "в связи с отказом лица от их получения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было

"В среду вечером НАБУ словило главу Окружного суда Киева Павла Вовка и вручило ему повестку в Антикоррупционный суд для избрания меры пресечения. Это произошло на новогоднем корпоративе у Сергея Кивалова в киевском филиале его одесского университета. К слову, на праздновании был и глава Конституционного суда Александр Тупицкий", - написал о данном событии журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

НАБУ вручило повестку председателю Окружного админсуда Киева Вовку 01
НАБУ вручило повестку председателю Окружного админсуда Киева Вовку 02
НАБУ вручило повестку председателю Окружного админсуда Киева Вовку 03
НАБУ вручило повестку председателю Окружного админсуда Киева Вовку 04
НАБУ вручило повестку председателю Окружного админсуда Киева Вовку 05
НАБУ вручило повестку председателю Окружного админсуда Киева Вовку 06
НАБУ вручило повестку председателю Окружного админсуда Киева Вовку 07

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 3.11.2020 года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка. В информации о подозреваемом указывалось: "Вовк Павел Вячеславович, 07.07.1978 года рождения, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 УК Украины". Позже стало известно, что объявленный НАБУ в розыск председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19. 

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Также читайте: Зеленский молчит о том, что судьи КС уже давно начали наступление на антикоррупционные органы и все это происходит по прямому указанию Кремля, - агент НАБУ Шевченко

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Автор: 

НАБУ (4222) Вовк Павел (260) Антикоррупционный суд (1211)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Чем ближе инаугурация Байдена, тем активнее НАБУ и САП.
Дай бог, Украине на пользу...
показать весь комментарий
24.12.2020 14:50
+18
Ахах))😂НАБУшники классные тролли!
Прямо на вечеринке у Кивалова вручили повестку!😄
показать весь комментарий
24.12.2020 14:51
+16
Похоже, "праздник" приближается... На многих "православных", точнее, псевдоправославных группах в мессенджерах и соцсетях разгоняется новый жупел и пужалки от ОПЗЖ:
"скоро! скоро! к нам приедет Варфоломей! он будет запрещать "нашего блаженнейшего" (имеется в виду глава пятой колонны РФ и РПЦ в Украине Онуфрий). Мы должны все как один встать на защиту православия в Украине! Это будет наш последний бой! Мы должны отстоять нашу Лавру! Наши храмы, которые у нас будут скоро отнимать с кровью! Каждый мужчина если надо должен взять оружие для защиты православия!"
Чувствуете чей сценарий? Это похлеще квартальной кловунады. Сначала сделали президентом посмешище, потом уничтожили и разложили государство изнутри, теперь пора и менять кловуна на "сильную руку" - и все под маркой "защиты православия.
Похоже, январь будет пострашней всяких локдаунов...
показать весь комментарий
24.12.2020 14:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Похоже, "праздник" приближается... На многих "православных", точнее, псевдоправославных группах в мессенджерах и соцсетях разгоняется новый жупел и пужалки от ОПЗЖ:
"скоро! скоро! к нам приедет Варфоломей! он будет запрещать "нашего блаженнейшего" (имеется в виду глава пятой колонны РФ и РПЦ в Украине Онуфрий). Мы должны все как один встать на защиту православия в Украине! Это будет наш последний бой! Мы должны отстоять нашу Лавру! Наши храмы, которые у нас будут скоро отнимать с кровью! Каждый мужчина если надо должен взять оружие для защиты православия!"
Чувствуете чей сценарий? Это похлеще квартальной кловунады. Сначала сделали президентом посмешище, потом уничтожили и разложили государство изнутри, теперь пора и менять кловуна на "сильную руку" - и все под маркой "защиты православия.
Похоже, январь будет пострашней всяких локдаунов...
показать весь комментарий
24.12.2020 14:43 Ответить
Сколько вручали?
показать весь комментарий
24.12.2020 14:45 Ответить
А толку, Зеленский в лице Бенедиктовой опять всё сделает чтоб отмазать Вовка
показать весь комментарий
24.12.2020 14:45 Ответить
Я так понимаю, активность НАБУ, обусловлена избранием Байдена?!
показать весь комментарий
24.12.2020 14:46 Ответить
Учитывая ,сколько дел закрыто КС, наверное нет, не совсем этим. Или, как минимум, не только этим.
показать весь комментарий
24.12.2020 14:51 Ответить
Саме так. Байден наближається...
показать весь комментарий
24.12.2020 14:56 Ответить
Не умничай.
показать весь комментарий
24.12.2020 17:13 Ответить
кацап? (вопрос риторический)
показать весь комментарий
24.12.2020 23:14 Ответить
Засунь свой риторический в задницу свою
показать весь комментарий
25.12.2020 06:08 Ответить
А толку? Зараз або верховний суд або бенедіктова заберуть цю справу в НАБУ і передадуть якомусь відділку нацполіції
показать весь комментарий
24.12.2020 14:46 Ответить
В Басманный суд. Чего стесняться?
показать весь комментарий
24.12.2020 14:51 Ответить
пусть сразу подает аппеляцию на альфу центавра, там защитят
показать весь комментарий
24.12.2020 14:46 Ответить
Чем ближе инаугурация Байдена, тем активнее НАБУ и САП.
Дай бог, Украине на пользу...
показать весь комментарий
24.12.2020 14:50 Ответить
Ахах))😂НАБУшники классные тролли!
Прямо на вечеринке у Кивалова вручили повестку!😄
показать весь комментарий
24.12.2020 14:51 Ответить
ЦІКАВО ПОВОДИВ СЕБЕ СУДЯ ,ТІКАВ, ПОВІСТКУ ВИКИНУВ, МАРАЗМ.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:47 Ответить
Судья же, фуле!
показать весь комментарий
24.12.2020 23:14 Ответить
Піди кредитну карту візьми - фото з карткою вимагають. Поки вручення підозр і повісток не буде документуватись з фото, це все слова...
показать весь комментарий
24.12.2020 14:54 Ответить
Последнее время бюро активизировалось. Хотелось бы, чтобы аресты и задержания топ коррупционеров ,и не только в мантиях, стали рутиной, а не экстраординарным событием. Сытник столько времени потерял зря.
показать весь комментарий
24.12.2020 14:54 Ответить
т.е. ты голосуешь за Ишака, и эту пархатую свору подонков, а раньше голосовало за Януковича и Кучму, но ждешь каких то прорывных изменений, и увеличения своей субсидии? ты сумасшедшое?
показать весь комментарий
24.12.2020 14:58 Ответить
Хотелось бы узнать: за кого надо голосовать, чтоб начали сажать топ-коррупционеров?
З.Ы. За соплю не голосовал.
показать весь комментарий
24.12.2020 15:03 Ответить
за кого нибудь с 3-я классами образования, что бы законы были качественные, и быстро, и что бы по телевизору понятными словами для стада чесал. тогда коррупционеров не будет, все быстро разбегутся, воровать будет нечего. мы к этому приближаемся.
показать весь комментарий
24.12.2020 15:22 Ответить
Да хоть за академика. Они все обещают рубить руки коррупционерам, а на деле возглавляют всю эту братву.
показать весь комментарий
24.12.2020 18:02 Ответить
Ну ты же не против? вот и возглавляют в итоге
показать весь комментарий
24.12.2020 23:15 Ответить
Никогда в жизни за Яныка не голосовала. На субсидиях никогда не была. Сейчас Зе дал полную свободу действий набу - пусть , наконец, покажут , что они могу работать как Лаура ковеши, что не обросли за время пребывания на должностях связями и 'нужными знакомствами'. Набу работает уже достаточно много лет, но результата особого, такого, который нам нужен, нет. Альперин, труханрв, Бойко тому доказательство. Один кернес не при делах и то , не набу тому причина
показать весь комментарий
24.12.2020 15:07 Ответить
Блаженний, хто вірує))
З Різдвом Одесу!
показать весь комментарий
24.12.2020 15:17 Ответить
счазз с трудом найдешь кто за Ишака голосовал. марсиане73 наверное....
показать весь комментарий
24.12.2020 15:23 Ответить
Шо ти хвора несеш?!Що там наркоман кому дал?!На росії такі байки розповідай!Тут ідіотів немає
показать весь комментарий
24.12.2020 15:46 Ответить
т.е. раньше он не давал НАБУ полную свободу, верно?
показать весь комментарий
24.12.2020 23:16 Ответить
а остальные? там же вся гоп-компания собралась. ну шоб не ездить много раз. И я так понимаю, что этот загадочный "президент"- это тот самый ********?
показать весь комментарий
24.12.2020 14:55 Ответить
Походу Сытник один в этой стране, чтото пытается сделать!
показать весь комментарий
24.12.2020 14:55 Ответить
Ну ще Порох намагається щось зробити. Тіпо, кисень по лікарнях розвозити. Бо найвеличнішому ніколи. Воно дороги відкриває, які ще Гройсман будував. А ще він з авакяном героїчно захищає концерти свого дебіл-кварталу. Занятой поцан,чьо!
показать весь комментарий
24.12.2020 15:08 Ответить
ПОРОХ ІЗ СУПРУН ПОНИЩИЛИ МЕДИЦИНУ, А ТЕПЕР ПІАРИТЬСЯ НА ГОРІ ЛЮДЕЙ КИСЛОРОДОМ, Є ЗМОГА ДОПОМОЖИ МОВЧКИ І НЕ ВЕРЕЩИ НА ВСЮ КРАЇНУ КИСЛОЛРОД, ГРІХ,- ДАВ МОВЧИ, ЛЮДИ БУДУТЬ ВДЯЧНІ,І БОГ ПОМОЖЕ.
показать весь комментарий
24.12.2020 20:02 Ответить
вот токо не кизди про "нищили", да?
показать весь комментарий
24.12.2020 23:17 Ответить
Пропоную вгадати, яку справу наступною заберуть з НАБУ та віддадуть якійсь шістці з шайки зеленогнойського.
показать весь комментарий
24.12.2020 14:56 Ответить
что - не успели передать дело в СБУ...
показать весь комментарий
24.12.2020 14:57 Ответить
Ну ось, одна надія на НАБУ та Байдена.
Хохли, а коли ви самі почнете відповідати за свої про*оби?!
показать весь комментарий
24.12.2020 14:59 Ответить
Зараз зелене кодло почне рятувати Вовка.
показать весь комментарий
24.12.2020 14:59 Ответить
На це НАБУ держава витратила 10 млрд., а отримала з конфіскації крадунів 10 млн. Тобто в тисячу разів меньше. Здається у владу обирають виключно дебілів. Або владу обирають виключно дебіли.
показать весь комментарий
24.12.2020 15:12 Ответить
Неправда

НАБУ працює з 2014 року. Самий великий бюджет НАБУ - приблизно 1 млрд. грн. (точне значення 1,0381781 млрд.) за 2020 рік.
То як може вийти 10 млрд.?
Тепер візьмем для порівняння бюджети ін. установ :
-Державне управління справами (Офіс Президента) - 2,4358536 млрд.
-Державна служба статистики України - 2,5427217 млрд.
-Апарат Верховного Суду - 2,3830634 млрд.
Так що порівняно із ними, НАБУ бідні як церковні миші
Щодо повернутих НАБУ державі грошей, то тут Ви теж прибріхуєте. Так, наприклад, у 2019 "загальний розмір відшкодованих коштів у справах НАБУ станом на 31.12.2019 становить ... 601,59 млн грн"
показать весь комментарий
24.12.2020 16:09 Ответить
То що не так? Скруглив до 10. Але тенденція ж зберігається
показать весь комментарий
24.12.2020 16:18 Ответить
Ви чи не вмієте скруглювати (тому що за 6 років у НАБУ бюджет меньше 5 млрд.), чи свідомо видумуєти цифри. Теж саме із "скругленням ", мінімум в 60 разів в до 10 млн.
показать весь комментарий
24.12.2020 16:35 Ответить
Тобто структура обісралась не в 1000 разів, а тільки в 60? Це досягнення. Молодець, що засвідчив це.
показать весь комментарий
24.12.2020 16:54 Ответить
Пардон, але Ви не, напевно, не розумієте, що пишете. То, Ви, пардон, "всралися з округленням" мінімум 60 разів
показать весь комментарий
24.12.2020 17:06 Ответить
Пан мало шановний захісник структури НАБУ може нарешті скласти ціну збитку, яку складає для держави його кохана структура?
показать весь комментарий
24.12.2020 17:15 Ответить
Це не просто дно. Це,*****- Дніще! От же ж гнида...
показать весь комментарий
24.12.2020 15:21 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZX5fa7A_U70Qtn2hLu1DaNQi76VdebN2gMd5lbmIgJj-QRytHRJss2_QN9Kw4BHyZghe8DFouMsvHMgYlWtO_kTzSXYoV0ltsyVxyONVRHqnxiTJRBMg3DQjjUT48RPpeFtjtQcrxJyWupo2Gyw368nA6q4JAMcSskF25xBr4sxwg&__tn__=-UC%2CP-y-R Mark Savchuk

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2834722656742241&id=100006136038244&__cft__[0]=AZX5fa7A_U70Qtn2hLu1DaNQi76VdebN2gMd5lbmIgJj-QRytHRJss2_QN9Kw4BHyZghe8DFouMsvHMgYlWtO_kTzSXYoV0ltsyVxyONVRHqnxiTJRBMg3DQjjUT48RPpeFtjtQcrxJyWupo2Gyw368nA6q4JAMcSskF25xBr4sxwg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 55 мин. ·

АХАХАХА!! Зацените прикол - детективы НАБУ пришли на бухач судей, вручить Павлу Вовку повестку в суд.

Представьте себе КАК АХРЕНЕЛИ судьи, депутаты и прочие шныри, которые были на этом "празднике жизни", когда в зал вошли детективы https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/?__cft__[0]=AZX5fa7A_U70Qtn2hLu1DaNQi76VdebN2gMd5lbmIgJj-QRytHRJss2_QN9Kw4BHyZghe8DFouMsvHMgYlWtO_kTzSXYoV0ltsyVxyONVRHqnxiTJRBMg3DQjjUT48RPpeFtjtQcrxJyWupo2Gyw368nA6q4JAMcSskF25xBr4sxwg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/?__cft__[0]=AZX5fa7A_U70Qtn2hLu1DaNQi76VdebN2gMd5lbmIgJj-QRytHRJss2_QN9Kw4BHyZghe8DFouMsvHMgYlWtO_kTzSXYoV0ltsyVxyONVRHqnxiTJRBMg3DQjjUT48RPpeFtjtQcrxJyWupo2Gyw368nA6q4JAMcSskF25xBr4sxwg&__tn__=kK-y-R НАБУ
))) Говорят что все разбежались как тараканы.

Вот мы видим, как детектив зачитывает повестку. Вовк идет по улице, в свитере, без верхней одежды, потому что пулей вылетел с рестика и побежал к машине.

Досмотрите до конца, увидите как детектив бросает повестку прямо в машину. Это очень смешно

Как же приятно видеть, как обтекает этот вредитель.

P.S. Придумал хороший хештег. Надеюсь он "приживется"
показать весь комментарий
24.12.2020 15:43 Ответить
а кто сказал, что они зашли?...стояли на коленях у калитки...
показать весь комментарий
24.12.2020 16:05 Ответить
сиди на бутылке ровно
показать весь комментарий
24.12.2020 23:20 Ответить
Да вы, батенька, оптимист!
Вышвырнул Вовк это "запрошення" (даже не повестку!) как мусор из машины и никуда он приходить не думает и способов принудительного привода в Суд для него не существует!

Нет закона в Украине по которому его можно взять под белы рученьки и доставить к его коллегам в Суд, а скоро он и вовсе будет в открытую смеяться над сотрудниками НАБУ и САПа и тыкать дули в объектив снимающего...
показать весь комментарий
24.12.2020 17:00 Ответить
Отмажут и этого. Для этого есть баклановы-бенядиктовы и пр. Все уже схвачено

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: (Стадион, так стадион)
ПЕТРЕ ОЛЕКСІЙОВИЧУ, ХОТІВ ПОЧУТИ НАШІ ПРИНЦИПИ.
РІВНІСТЬ УСІХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ -ТЕ, ЧОГО У ВАС НЕ БУЛО...

"Мудрый" народ поверил Галабародьке
показать весь комментарий
24.12.2020 15:50 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/24/7278041/ КОМІТЕТ У РАДІ НЕ СТАВ РОЗБИРАТИСЯ З КНОПКОДАВСТВОМ ЗА ШКАРЛЕТА

"Мудрый" народ поверил Галабародьке и его служкам
показать весь комментарий
24.12.2020 15:51 Ответить
Спасибо петя за реформы. Все 384 в действии..
показать весь комментарий
24.12.2020 15:58 Ответить
Напомнило "явамничегонедолжен". Ну, электорат Голобородька, как вам "борьба с коррупцией"?
НАБУ вручило повістку голові Окружного адмінсуду Києва Вовку - Цензор.НЕТ 690
показать весь комментарий
24.12.2020 16:09 Ответить
Ну, і чому результати скромні.
У першу чергу, суди.
Ну, і Зеля з оточенням, на яке іде фінансування значно більше, ніж на НАБУ
От свіжа новина від НАБУ:
https://nabu.gov.ua/novyny/ofis-generalnogo-prokurora-zdiysnyuye-bezprecedentne-v-istoriyi-********-vtruchannya-v Офіс Генерального прокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування НАБУ - офіційна заява
показать весь комментарий
24.12.2020 16:13 Ответить
"НАБУ вручило повестку председателю Окружного админсуда Киева Вовку..."

З такими темпами до весни шкіру з нього стягнути не встигнуть, а потім кому вона буде потрібна?
показать весь комментарий
24.12.2020 16:19 Ответить
"Борьба с коррупцией" у нас - это когда одна преступная группировка арестовывает другую, менее крупную и удачливую.
показать весь комментарий
24.12.2020 16:24 Ответить
Нет, удача тут улыбается тем, кто при власти. Поэтому группировка при власти самоутверждается среди остальных. И закон уже не важен. Он просто не работает.
показать весь комментарий
24.12.2020 16:34 Ответить
Надо ожидать, что в ближайшее время это дело тоже в СБУ заберут, как и дело Татарова.
показать весь комментарий
24.12.2020 16:33 Ответить
повiстку цiй гнидi потрiбно було ще i на лобове, i на заднє скло. а ще вкинути у салон.

i все пiд запис. потрiбна вiдповiдальнiсть за те, що заважає зачитати повiстку.
показать весь комментарий
24.12.2020 17:05 Ответить
Для 73% населення України така поведінка Вовка уособлює в собі правосуддя і законність. Так що Вовк може спати спокійно - більшість населення на його стороні.
показать весь комментарий
24.12.2020 17:43 Ответить
Судебную систему в нынешнем виде нужно ликвидировать. Тотальная проверка на детекторе и переаттестация всех без исключения судей.
В нынешнем состоянии судебная система не работоспособна, не эффективна, работает против государства, всячески препятствует соблюдению и сохранению законности во всех сферах.
В нормальном государстве за этим подонком Вовком в ОАСК приехал бы спецназ. Всех, кто оказывал сопротивление - мордами в пол, браслеты надели и подсрачниками загнали в авто.
А у нас все превращается в квартал..
показать весь комментарий
24.12.2020 17:47 Ответить
Парашенка только за этот видосик заслуживает пожизненное. Ребят, за это ЧМО на Майдане головы ложили?
показать весь комментарий
24.12.2020 17:52 Ответить
твои "ребят" с тобой на бутылках сидят, чмо лишнехромосомное
показать весь комментарий
24.12.2020 23:22 Ответить
Адресок подскажи? Одной пустой гнидой в мире станет меньше. Свой...
показать весь комментарий
25.12.2020 09:22 Ответить
Отут ти, чоловіче, правий на всі 150%. Я два рази був на Майдані, простудився, і все це заради тих ублюдків разом з Порошенком, щоб вони вирішували своі власні справи? Надія лише на військових. В своій більшості це молоді люди, які бачать несправедливість зсередини, бачили війну з окопів, а не киівських кабінетів. Банду кровсосів і бариг треба валити і вчинити суд над цією ситемою .
показать весь комментарий
25.12.2020 07:10 Ответить
в Украине эпохи безбедности Зели, для борьбы с продажным пещерным правосудием, нужно не бумажки просовывать в двери, а гранаты.. - засланцы, инопланетяне и оккупанты по другому не понимают
показать весь комментарий
24.12.2020 18:04 Ответить
Можно простой вопрос? Пещерное правосудие появилось вчера? Или это еще парашенковская рефхорма под себя?
показать весь комментарий
25.12.2020 09:24 Ответить
Нє,ну а якщо цей п#дар не прийде? Ну от так візьме,і ***,не прийде? Ну от що ви тоді робити будете? Цікаво просто...
показать весь комментарий
24.12.2020 21:01 Ответить
Зе-идиот лично защищает коррупционеров!
показать весь комментарий
24.12.2020 21:41 Ответить
вовка приведуть примусово
показать весь комментарий
24.12.2020 21:53 Ответить
"в связи с отказом лица от их получения"

НАБУ вручило повістку голові Окружного адмінсуду Києва Вовку - Цензор.НЕТ 4741
показать весь комментарий
24.12.2020 23:16 Ответить
Машина это ушлебка была припаркована на тротуаре, еще и на остановке
показать весь комментарий
24.12.2020 23:24 Ответить
Да им пох на всех, возомнили себя богами. Этих ублюдков надо просто валить и точка.
показать весь комментарий
25.12.2020 00:22 Ответить
Беззубость и разбалансированность правоохранительной системы раздражает уже...!
показать весь комментарий
24.12.2020 23:29 Ответить
абсолютно без толку! В суд воно гарантовано не явиться, а силою його ніхто не посадить....
показать весь комментарий
25.12.2020 00:16 Ответить
Оця мразота є вершителями долі цілого народу. Для нього закон не закон, а спосіб наживи . Суки відчвають безкарність тому і ведуть себе таким чином.
показать весь комментарий
25.12.2020 07:01 Ответить
 
 