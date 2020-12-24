НАБУ вручило повестку председателю Окружного админсуда Киева Вовку. ВИДЕО

Детективы НАБУ вручили лично председателю Окружного административного суда г. Киева Павлу Вовку повестку о вызове в ВАКС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Подозреваемого ждут 5 января 2021 на следующем судебном заседании ВАКС, где он будет иметь возможность защитить свои права и интересы в судебном процессе. Вручение повестки произошло во время празднования, которое было организовано бывшим народным депутатом Украины, президентом одного из юридических вузов Украины. На этом праздновании объявленный в розыск председатель ОАСК находился как приглашенный гость. Кроме него, там присутствовали и председатель и судьи Конституционного Суда Украины, которые также имеют процессуальный статус свидетелей в уголовном производстве по захвату государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП), созданию искусственных препятствий в их работе, а также путем вмешательства в деятельность государственных деятелей", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что вручение повестки таким образом обусловлено тем, что председатель ОАСК уже более трех месяцев игнорирует свои обязанности в качестве подозреваемого и не является к следственному судье.

Также напоминается, что еще в октябре 2020 года НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании голове ОАСК меры пресечения. Однако судебные заседания по рассмотрению этого вопроса не состоялись из-за неявки подозреваемого. Поэтому следствие прибегло к другим путям вызова подозреваемого, отправляя повестки по месту его работы. Однако и здесь возникло препятствие: аппарат суда сообщал НАБУ о невозможности вручения повесток "в связи с отказом лица от их получения".

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"В среду вечером НАБУ словило главу Окружного суда Киева Павла Вовка и вручило ему повестку в Антикоррупционный суд для избрания меры пресечения. Это произошло на новогоднем корпоративе у Сергея Кивалова в киевском филиале его одесского университета. К слову, на праздновании был и глава Конституционного суда Александр Тупицкий", - написал о данном событии журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.















Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 3.11.2020 года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка. В информации о подозреваемом указывалось: "Вовк Павел Вячеславович, 07.07.1978 года рождения, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 УК Украины". Позже стало известно, что объявленный НАБУ в розыск председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

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Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.