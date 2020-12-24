НАБУ вручило повестку председателю Окружного админсуда Киева Вовку. ВИДЕО
Детективы НАБУ вручили лично председателю Окружного административного суда г. Киева Павлу Вовку повестку о вызове в ВАКС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Подозреваемого ждут 5 января 2021 на следующем судебном заседании ВАКС, где он будет иметь возможность защитить свои права и интересы в судебном процессе. Вручение повестки произошло во время празднования, которое было организовано бывшим народным депутатом Украины, президентом одного из юридических вузов Украины. На этом праздновании объявленный в розыск председатель ОАСК находился как приглашенный гость. Кроме него, там присутствовали и председатель и судьи Конституционного Суда Украины, которые также имеют процессуальный статус свидетелей в уголовном производстве по захвату государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП), созданию искусственных препятствий в их работе, а также путем вмешательства в деятельность государственных деятелей", - подчеркивается в сообщении.
Кроме этого отмечается, что вручение повестки таким образом обусловлено тем, что председатель ОАСК уже более трех месяцев игнорирует свои обязанности в качестве подозреваемого и не является к следственному судье.
Также напоминается, что еще в октябре 2020 года НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании голове ОАСК меры пресечения. Однако судебные заседания по рассмотрению этого вопроса не состоялись из-за неявки подозреваемого. Поэтому следствие прибегло к другим путям вызова подозреваемого, отправляя повестки по месту его работы. Однако и здесь возникло препятствие: аппарат суда сообщал НАБУ о невозможности вручения повесток "в связи с отказом лица от их получения".
"В среду вечером НАБУ словило главу Окружного суда Киева Павла Вовка и вручило ему повестку в Антикоррупционный суд для избрания меры пресечения. Это произошло на новогоднем корпоративе у Сергея Кивалова в киевском филиале его одесского университета. К слову, на праздновании был и глава Конституционного суда Александр Тупицкий", - написал о данном событии журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 3.11.2020 года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка. В информации о подозреваемом указывалось: "Вовк Павел Вячеславович, 07.07.1978 года рождения, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 УК Украины". Позже стало известно, что объявленный НАБУ в розыск председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
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"скоро! скоро! к нам приедет Варфоломей! он будет запрещать "нашего блаженнейшего" (имеется в виду глава пятой колонны РФ и РПЦ в Украине Онуфрий). Мы должны все как один встать на защиту православия в Украине! Это будет наш последний бой! Мы должны отстоять нашу Лавру! Наши храмы, которые у нас будут скоро отнимать с кровью! Каждый мужчина если надо должен взять оружие для защиты православия!"
Чувствуете чей сценарий? Это похлеще квартальной кловунады. Сначала сделали президентом посмешище, потом уничтожили и разложили государство изнутри, теперь пора и менять кловуна на "сильную руку" - и все под маркой "защиты православия.
Похоже, январь будет пострашней всяких локдаунов...
Дай бог, Украине на пользу...
Прямо на вечеринке у Кивалова вручили повестку!😄
З.Ы. За соплю не голосовал.
З Різдвом Одесу!
Хохли, а коли ви самі почнете відповідати за свої про*оби?!
НАБУ працює з 2014 року. Самий великий бюджет НАБУ - приблизно 1 млрд. грн. (точне значення 1,0381781 млрд.) за 2020 рік.
То як може вийти 10 млрд.?
Тепер візьмем для порівняння бюджети ін. установ :
-Державне управління справами (Офіс Президента) - 2,4358536 млрд.
-Державна служба статистики України - 2,5427217 млрд.
-Апарат Верховного Суду - 2,3830634 млрд.
Так що порівняно із ними, НАБУ бідні як церковні миші
Щодо повернутих НАБУ державі грошей, то тут Ви теж прибріхуєте. Так, наприклад, у 2019 "загальний розмір відшкодованих коштів у справах НАБУ станом на 31.12.2019 становить ... 601,59 млн грн"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2834722656742241&id=100006136038244&__cft__[0]=AZX5fa7A_U70Qtn2hLu1DaNQi76VdebN2gMd5lbmIgJj-QRytHRJss2_QN9Kw4BHyZghe8DFouMsvHMgYlWtO_kTzSXYoV0ltsyVxyONVRHqnxiTJRBMg3DQjjUT48RPpeFtjtQcrxJyWupo2Gyw368nA6q4JAMcSskF25xBr4sxwg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 55 мин. ·
АХАХАХА!! Зацените прикол - детективы НАБУ пришли на бухач судей, вручить Павлу Вовку повестку в суд.
Представьте себе КАК АХРЕНЕЛИ судьи, депутаты и прочие шныри, которые были на этом "празднике жизни", когда в зал вошли детективы https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/?__cft__[0]=AZX5fa7A_U70Qtn2hLu1DaNQi76VdebN2gMd5lbmIgJj-QRytHRJss2_QN9Kw4BHyZghe8DFouMsvHMgYlWtO_kTzSXYoV0ltsyVxyONVRHqnxiTJRBMg3DQjjUT48RPpeFtjtQcrxJyWupo2Gyw368nA6q4JAMcSskF25xBr4sxwg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/?__cft__[0]=AZX5fa7A_U70Qtn2hLu1DaNQi76VdebN2gMd5lbmIgJj-QRytHRJss2_QN9Kw4BHyZghe8DFouMsvHMgYlWtO_kTzSXYoV0ltsyVxyONVRHqnxiTJRBMg3DQjjUT48RPpeFtjtQcrxJyWupo2Gyw368nA6q4JAMcSskF25xBr4sxwg&__tn__=kK-y-R НАБУ
))) Говорят что все разбежались как тараканы.
Вот мы видим, как детектив зачитывает повестку. Вовк идет по улице, в свитере, без верхней одежды, потому что пулей вылетел с рестика и побежал к машине.
Досмотрите до конца, увидите как детектив бросает повестку прямо в машину. Это очень смешно
Как же приятно видеть, как обтекает этот вредитель.
P.S. Придумал хороший хештег. Надеюсь он "приживется"
Вышвырнул Вовк это "запрошення" (даже не повестку!) как мусор из машины и никуда он приходить не думает и способов принудительного привода в Суд для него не существует!
Нет закона в Украине по которому его можно взять под белы рученьки и доставить к его коллегам в Суд, а скоро он и вовсе будет в открытую смеяться над сотрудниками НАБУ и САПа и тыкать дули в объектив снимающего...
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: (Стадион, так стадион)
ПЕТРЕ ОЛЕКСІЙОВИЧУ, ХОТІВ ПОЧУТИ НАШІ ПРИНЦИПИ.
РІВНІСТЬ УСІХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ -ТЕ, ЧОГО У ВАС НЕ БУЛО...
"Мудрый" народ поверил Галабародьке
"Мудрый" народ поверил Галабародьке и его служкам
У першу чергу, суди.
Ну, і Зеля з оточенням, на яке іде фінансування значно більше, ніж на НАБУ
От свіжа новина від НАБУ:
https://nabu.gov.ua/novyny/ofis-generalnogo-prokurora-zdiysnyuye-bezprecedentne-v-istoriyi-********-vtruchannya-v Офіс Генерального прокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування НАБУ - офіційна заява
З такими темпами до весни шкіру з нього стягнути не встигнуть, а потім кому вона буде потрібна?
i все пiд запис. потрiбна вiдповiдальнiсть за те, що заважає зачитати повiстку.
В нынешнем состоянии судебная система не работоспособна, не эффективна, работает против государства, всячески препятствует соблюдению и сохранению законности во всех сферах.
В нормальном государстве за этим подонком Вовком в ОАСК приехал бы спецназ. Всех, кто оказывал сопротивление - мордами в пол, браслеты надели и подсрачниками загнали в авто.
А у нас все превращается в квартал..