НАБУ вручило повістку голові Окружного адмінсуду Києва Вовку

Детективи НАБУ вручили особисто голові Окружного адміністративного суду м.Києва Павлу Вовку повістку про виклик до ВАКС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Підозрюваного 5 січня 2021 року на наступному судовому засіданні ВАКС, де він матиме можливість захистити свої права та інтереси у змагальному процесі. Вручення повістки відбулося під час святкування, організованого колишнім народним депутатом України, президентом одного із юридичних вишів України. На цьому святкуванні оголошений у розшук голова ОАСК перебував як запрошений гість. Окрім нього, там були присутні і голова та судді Конституційного Суду України, які також мають процесуальний статус свідків у кримінальному провадженні щодо захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також шляхом втручання у діяльність державних діячів", - наголошується в повідомленні.

Крім цього зазначається, що вручення повістки за наведених обставин зумовлено тим, що голова ОАСК уже понад три місяці ігнорує свій обов’язок як підозрюваного з’явитися до слідчого судді.

Також нагадується, що ще у жовтні 2020 року НАБУ та САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання голові ОАСК запобіжного заходу. Проте судові засідання з розгляду цього питання не відбувалися через неявку підозрюваного. Тому слідство вдавалося до інших шляхів виклику підозрюваного, надсилаючи повістки за місцем його роботи. Однак і тут виникла перешкода: апарат суду повідомляв НАБУ про неможливість вручення повісток "у зв’язку із відмовою особи від їх отримання".

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"У середу ввечері НАБУ впіймало главу Окружного суду Києва Павла Вовка і вручило йому повістку до Антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу. Це сталося на новорічному корпоративі у Сергія Ківалова в київській філії його одеського університету. До речі, на святкуванні був і голова Конституційного суду Олександр Тупицький", - написав про цю подію журналіст Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.















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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що 3.11.2020 року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка. В інформації про підозрюваного вказувалося: "Вовк Павло В'ячеславович, 07.07.1978 року народження, підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 КК України". Пізніше стало відомо, що оголошений НАБУ в розшук голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк перебуває на лікарняному у зв'язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19.

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

У вересні генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.