НАБУ вручило повістку голові Окружного адмінсуду Києва Вовку
Детективи НАБУ вручили особисто голові Окружного адміністративного суду м.Києва Павлу Вовку повістку про виклик до ВАКС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Підозрюваного 5 січня 2021 року на наступному судовому засіданні ВАКС, де він матиме можливість захистити свої права та інтереси у змагальному процесі. Вручення повістки відбулося під час святкування, організованого колишнім народним депутатом України, президентом одного із юридичних вишів України. На цьому святкуванні оголошений у розшук голова ОАСК перебував як запрошений гість. Окрім нього, там були присутні і голова та судді Конституційного Суду України, які також мають процесуальний статус свідків у кримінальному провадженні щодо захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також шляхом втручання у діяльність державних діячів", - наголошується в повідомленні.
Крім цього зазначається, що вручення повістки за наведених обставин зумовлено тим, що голова ОАСК уже понад три місяці ігнорує свій обов’язок як підозрюваного з’явитися до слідчого судді.
Також нагадується, що ще у жовтні 2020 року НАБУ та САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання голові ОАСК запобіжного заходу. Проте судові засідання з розгляду цього питання не відбувалися через неявку підозрюваного. Тому слідство вдавалося до інших шляхів виклику підозрюваного, надсилаючи повістки за місцем його роботи. Однак і тут виникла перешкода: апарат суду повідомляв НАБУ про неможливість вручення повісток "у зв’язку із відмовою особи від їх отримання".
"У середу ввечері НАБУ впіймало главу Окружного суду Києва Павла Вовка і вручило йому повістку до Антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу. Це сталося на новорічному корпоративі у Сергія Ківалова в київській філії його одеського університету. До речі, на святкуванні був і голова Конституційного суду Олександр Тупицький", - написав про цю подію журналіст Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що 3.11.2020 року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка. В інформації про підозрюваного вказувалося: "Вовк Павло В'ячеславович, 07.07.1978 року народження, підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 КК України". Пізніше стало відомо, що оголошений НАБУ в розшук голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк перебуває на лікарняному у зв'язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19.
17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО
Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.
11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"
У вересні генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.
1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
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"скоро! скоро! к нам приедет Варфоломей! он будет запрещать "нашего блаженнейшего" (имеется в виду глава пятой колонны РФ и РПЦ в Украине Онуфрий). Мы должны все как один встать на защиту православия в Украине! Это будет наш последний бой! Мы должны отстоять нашу Лавру! Наши храмы, которые у нас будут скоро отнимать с кровью! Каждый мужчина если надо должен взять оружие для защиты православия!"
Чувствуете чей сценарий? Это похлеще квартальной кловунады. Сначала сделали президентом посмешище, потом уничтожили и разложили государство изнутри, теперь пора и менять кловуна на "сильную руку" - и все под маркой "защиты православия.
Похоже, январь будет пострашней всяких локдаунов...
Дай бог, Украине на пользу...
Прямо на вечеринке у Кивалова вручили повестку!😄
З.Ы. За соплю не голосовал.
З Різдвом Одесу!
Хохли, а коли ви самі почнете відповідати за свої про*оби?!
НАБУ працює з 2014 року. Самий великий бюджет НАБУ - приблизно 1 млрд. грн. (точне значення 1,0381781 млрд.) за 2020 рік.
То як може вийти 10 млрд.?
Тепер візьмем для порівняння бюджети ін. установ :
-Державне управління справами (Офіс Президента) - 2,4358536 млрд.
-Державна служба статистики України - 2,5427217 млрд.
-Апарат Верховного Суду - 2,3830634 млрд.
Так що порівняно із ними, НАБУ бідні як церковні миші
Щодо повернутих НАБУ державі грошей, то тут Ви теж прибріхуєте. Так, наприклад, у 2019 "загальний розмір відшкодованих коштів у справах НАБУ станом на 31.12.2019 становить ... 601,59 млн грн"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2834722656742241&id=100006136038244&__cft__[0]=AZX5fa7A_U70Qtn2hLu1DaNQi76VdebN2gMd5lbmIgJj-QRytHRJss2_QN9Kw4BHyZghe8DFouMsvHMgYlWtO_kTzSXYoV0ltsyVxyONVRHqnxiTJRBMg3DQjjUT48RPpeFtjtQcrxJyWupo2Gyw368nA6q4JAMcSskF25xBr4sxwg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 55 мин. ·
АХАХАХА!! Зацените прикол - детективы НАБУ пришли на бухач судей, вручить Павлу Вовку повестку в суд.
Представьте себе КАК АХРЕНЕЛИ судьи, депутаты и прочие шныри, которые были на этом "празднике жизни", когда в зал вошли детективы https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/?__cft__[0]=AZX5fa7A_U70Qtn2hLu1DaNQi76VdebN2gMd5lbmIgJj-QRytHRJss2_QN9Kw4BHyZghe8DFouMsvHMgYlWtO_kTzSXYoV0ltsyVxyONVRHqnxiTJRBMg3DQjjUT48RPpeFtjtQcrxJyWupo2Gyw368nA6q4JAMcSskF25xBr4sxwg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/?__cft__[0]=AZX5fa7A_U70Qtn2hLu1DaNQi76VdebN2gMd5lbmIgJj-QRytHRJss2_QN9Kw4BHyZghe8DFouMsvHMgYlWtO_kTzSXYoV0ltsyVxyONVRHqnxiTJRBMg3DQjjUT48RPpeFtjtQcrxJyWupo2Gyw368nA6q4JAMcSskF25xBr4sxwg&__tn__=kK-y-R НАБУ
))) Говорят что все разбежались как тараканы.
Вот мы видим, как детектив зачитывает повестку. Вовк идет по улице, в свитере, без верхней одежды, потому что пулей вылетел с рестика и побежал к машине.
Досмотрите до конца, увидите как детектив бросает повестку прямо в машину. Это очень смешно
Как же приятно видеть, как обтекает этот вредитель.
P.S. Придумал хороший хештег. Надеюсь он "приживется"
Вышвырнул Вовк это "запрошення" (даже не повестку!) как мусор из машины и никуда он приходить не думает и способов принудительного привода в Суд для него не существует!
Нет закона в Украине по которому его можно взять под белы рученьки и доставить к его коллегам в Суд, а скоро он и вовсе будет в открытую смеяться над сотрудниками НАБУ и САПа и тыкать дули в объектив снимающего...
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: (Стадион, так стадион)
ПЕТРЕ ОЛЕКСІЙОВИЧУ, ХОТІВ ПОЧУТИ НАШІ ПРИНЦИПИ.
РІВНІСТЬ УСІХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ -ТЕ, ЧОГО У ВАС НЕ БУЛО...
"Мудрый" народ поверил Галабародьке
"Мудрый" народ поверил Галабародьке и его служкам
У першу чергу, суди.
Ну, і Зеля з оточенням, на яке іде фінансування значно більше, ніж на НАБУ
От свіжа новина від НАБУ:
https://nabu.gov.ua/novyny/ofis-generalnogo-prokurora-zdiysnyuye-bezprecedentne-v-istoriyi-********-vtruchannya-v Офіс Генерального прокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування НАБУ - офіційна заява
З такими темпами до весни шкіру з нього стягнути не встигнуть, а потім кому вона буде потрібна?
i все пiд запис. потрiбна вiдповiдальнiсть за те, що заважає зачитати повiстку.
В нынешнем состоянии судебная система не работоспособна, не эффективна, работает против государства, всячески препятствует соблюдению и сохранению законности во всех сферах.
В нормальном государстве за этим подонком Вовком в ОАСК приехал бы спецназ. Всех, кто оказывал сопротивление - мордами в пол, браслеты надели и подсрачниками загнали в авто.
А у нас все превращается в квартал..