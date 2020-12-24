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Новини
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НАБУ вручило повістку голові Окружного адмінсуду Києва Вовку

Детективи НАБУ вручили особисто голові Окружного адміністративного суду м.Києва Павлу Вовку повістку про виклик до ВАКС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Підозрюваного 5 січня 2021 року на наступному судовому засіданні ВАКС, де він матиме можливість захистити свої права та інтереси у змагальному процесі. Вручення повістки відбулося під час святкування, організованого колишнім народним депутатом України, президентом одного із юридичних вишів України. На цьому святкуванні оголошений у розшук голова ОАСК перебував як запрошений гість. Окрім нього, там були присутні і голова та судді Конституційного Суду України, які також мають процесуальний статус свідків у кримінальному провадженні щодо захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також шляхом втручання у діяльність державних діячів", - наголошується в повідомленні.

Крім цього зазначається, що вручення повістки за наведених обставин зумовлено тим, що голова ОАСК уже понад три місяці ігнорує свій обов’язок як підозрюваного з’явитися до слідчого судді.

Також нагадується, що ще у жовтні 2020 року НАБУ та САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання голові ОАСК запобіжного заходу. Проте судові засідання з розгляду цього питання не відбувалися через неявку підозрюваного. Тому слідство вдавалося до інших шляхів виклику підозрюваного, надсилаючи повістки за місцем його роботи. Однак і тут виникла перешкода: апарат суду повідомляв НАБУ про неможливість вручення повісток "у зв’язку із відмовою особи від їх отримання".

Також читайте: НАБУ закрило провадження про недостовірне декларування голови ОАСК Вовка. Суддя заявив, що ніякої справи не було

"У середу ввечері НАБУ впіймало главу Окружного суду Києва Павла Вовка і вручило йому повістку до Антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу. Це сталося на новорічному корпоративі у Сергія Ківалова в київській філії його одеського університету. До речі, на святкуванні був і голова Конституційного суду Олександр Тупицький", - написав про цю подію журналіст Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

НАБУ вручило повістку голові Окружного адмінсуду Києва Вовку 01
НАБУ вручило повістку голові Окружного адмінсуду Києва Вовку 02
НАБУ вручило повістку голові Окружного адмінсуду Києва Вовку 03
НАБУ вручило повістку голові Окружного адмінсуду Києва Вовку 04
НАБУ вручило повістку голові Окружного адмінсуду Києва Вовку 05
НАБУ вручило повістку голові Окружного адмінсуду Києва Вовку 06
НАБУ вручило повістку голові Окружного адмінсуду Києва Вовку 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плівки Вовка: глава ОАСК знову проігнорував засідання ВАКС

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що 3.11.2020 року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка. В інформації про підозрюваного вказувалося: "Вовк Павло В'ячеславович, 07.07.1978 року народження, підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 КК України". Пізніше стало відомо, що оголошений НАБУ в розшук голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк перебуває на лікарняному у зв'язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19.

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

У вересні генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Автор: 

НАБУ (5071) Вовк Павло (300) Антикорупційний суд ВАКС (1956)


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Топ коментарі
+18
Чем ближе инаугурация Байдена, тем активнее НАБУ и САП.
Дай бог, Украине на пользу...
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24.12.2020 14:50
+18
Ахах))😂НАБУшники классные тролли!
Прямо на вечеринке у Кивалова вручили повестку!😄
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24.12.2020 14:51
+16
Похоже, "праздник" приближается... На многих "православных", точнее, псевдоправославных группах в мессенджерах и соцсетях разгоняется новый жупел и пужалки от ОПЗЖ:
"скоро! скоро! к нам приедет Варфоломей! он будет запрещать "нашего блаженнейшего" (имеется в виду глава пятой колонны РФ и РПЦ в Украине Онуфрий). Мы должны все как один встать на защиту православия в Украине! Это будет наш последний бой! Мы должны отстоять нашу Лавру! Наши храмы, которые у нас будут скоро отнимать с кровью! Каждый мужчина если надо должен взять оружие для защиты православия!"
Чувствуете чей сценарий? Это похлеще квартальной кловунады. Сначала сделали президентом посмешище, потом уничтожили и разложили государство изнутри, теперь пора и менять кловуна на "сильную руку" - и все под маркой "защиты православия.
Похоже, январь будет пострашней всяких локдаунов...
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24.12.2020 14:43
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Похоже, "праздник" приближается... На многих "православных", точнее, псевдоправославных группах в мессенджерах и соцсетях разгоняется новый жупел и пужалки от ОПЗЖ:
"скоро! скоро! к нам приедет Варфоломей! он будет запрещать "нашего блаженнейшего" (имеется в виду глава пятой колонны РФ и РПЦ в Украине Онуфрий). Мы должны все как один встать на защиту православия в Украине! Это будет наш последний бой! Мы должны отстоять нашу Лавру! Наши храмы, которые у нас будут скоро отнимать с кровью! Каждый мужчина если надо должен взять оружие для защиты православия!"
Чувствуете чей сценарий? Это похлеще квартальной кловунады. Сначала сделали президентом посмешище, потом уничтожили и разложили государство изнутри, теперь пора и менять кловуна на "сильную руку" - и все под маркой "защиты православия.
Похоже, январь будет пострашней всяких локдаунов...
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24.12.2020 14:43 Відповісти
Сколько вручали?
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24.12.2020 14:45 Відповісти
А толку, Зеленский в лице Бенедиктовой опять всё сделает чтоб отмазать Вовка
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24.12.2020 14:45 Відповісти
Я так понимаю, активность НАБУ, обусловлена избранием Байдена?!
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24.12.2020 14:46 Відповісти
Учитывая ,сколько дел закрыто КС, наверное нет, не совсем этим. Или, как минимум, не только этим.
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24.12.2020 14:51 Відповісти
Саме так. Байден наближається...
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24.12.2020 14:56 Відповісти
Не умничай.
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24.12.2020 17:13 Відповісти
кацап? (вопрос риторический)
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24.12.2020 23:14 Відповісти
Засунь свой риторический в задницу свою
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25.12.2020 06:08 Відповісти
А толку? Зараз або верховний суд або бенедіктова заберуть цю справу в НАБУ і передадуть якомусь відділку нацполіції
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24.12.2020 14:46 Відповісти
В Басманный суд. Чего стесняться?
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24.12.2020 14:51 Відповісти
пусть сразу подает аппеляцию на альфу центавра, там защитят
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24.12.2020 14:46 Відповісти
Чем ближе инаугурация Байдена, тем активнее НАБУ и САП.
Дай бог, Украине на пользу...
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24.12.2020 14:50 Відповісти
Ахах))😂НАБУшники классные тролли!
Прямо на вечеринке у Кивалова вручили повестку!😄
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24.12.2020 14:51 Відповісти
ЦІКАВО ПОВОДИВ СЕБЕ СУДЯ ,ТІКАВ, ПОВІСТКУ ВИКИНУВ, МАРАЗМ.
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24.12.2020 19:47 Відповісти
Судья же, фуле!
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24.12.2020 23:14 Відповісти
Піди кредитну карту візьми - фото з карткою вимагають. Поки вручення підозр і повісток не буде документуватись з фото, це все слова...
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24.12.2020 14:54 Відповісти
Последнее время бюро активизировалось. Хотелось бы, чтобы аресты и задержания топ коррупционеров ,и не только в мантиях, стали рутиной, а не экстраординарным событием. Сытник столько времени потерял зря.
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24.12.2020 14:54 Відповісти
т.е. ты голосуешь за Ишака, и эту пархатую свору подонков, а раньше голосовало за Януковича и Кучму, но ждешь каких то прорывных изменений, и увеличения своей субсидии? ты сумасшедшое?
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24.12.2020 14:58 Відповісти
Хотелось бы узнать: за кого надо голосовать, чтоб начали сажать топ-коррупционеров?
З.Ы. За соплю не голосовал.
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24.12.2020 15:03 Відповісти
за кого нибудь с 3-я классами образования, что бы законы были качественные, и быстро, и что бы по телевизору понятными словами для стада чесал. тогда коррупционеров не будет, все быстро разбегутся, воровать будет нечего. мы к этому приближаемся.
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24.12.2020 15:22 Відповісти
Да хоть за академика. Они все обещают рубить руки коррупционерам, а на деле возглавляют всю эту братву.
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24.12.2020 18:02 Відповісти
Ну ты же не против? вот и возглавляют в итоге
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24.12.2020 23:15 Відповісти
Никогда в жизни за Яныка не голосовала. На субсидиях никогда не была. Сейчас Зе дал полную свободу действий набу - пусть , наконец, покажут , что они могу работать как Лаура ковеши, что не обросли за время пребывания на должностях связями и 'нужными знакомствами'. Набу работает уже достаточно много лет, но результата особого, такого, который нам нужен, нет. Альперин, труханрв, Бойко тому доказательство. Один кернес не при делах и то , не набу тому причина
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24.12.2020 15:07 Відповісти
Блаженний, хто вірує))
З Різдвом Одесу!
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24.12.2020 15:17 Відповісти
счазз с трудом найдешь кто за Ишака голосовал. марсиане73 наверное....
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24.12.2020 15:23 Відповісти
Шо ти хвора несеш?!Що там наркоман кому дал?!На росії такі байки розповідай!Тут ідіотів немає
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24.12.2020 15:46 Відповісти
т.е. раньше он не давал НАБУ полную свободу, верно?
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24.12.2020 23:16 Відповісти
а остальные? там же вся гоп-компания собралась. ну шоб не ездить много раз. И я так понимаю, что этот загадочный "президент"- это тот самый ********?
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24.12.2020 14:55 Відповісти
Походу Сытник один в этой стране, чтото пытается сделать!
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24.12.2020 14:55 Відповісти
Ну ще Порох намагається щось зробити. Тіпо, кисень по лікарнях розвозити. Бо найвеличнішому ніколи. Воно дороги відкриває, які ще Гройсман будував. А ще він з авакяном героїчно захищає концерти свого дебіл-кварталу. Занятой поцан,чьо!
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24.12.2020 15:08 Відповісти
ПОРОХ ІЗ СУПРУН ПОНИЩИЛИ МЕДИЦИНУ, А ТЕПЕР ПІАРИТЬСЯ НА ГОРІ ЛЮДЕЙ КИСЛОРОДОМ, Є ЗМОГА ДОПОМОЖИ МОВЧКИ І НЕ ВЕРЕЩИ НА ВСЮ КРАЇНУ КИСЛОЛРОД, ГРІХ,- ДАВ МОВЧИ, ЛЮДИ БУДУТЬ ВДЯЧНІ,І БОГ ПОМОЖЕ.
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24.12.2020 20:02 Відповісти
вот токо не кизди про "нищили", да?
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24.12.2020 23:17 Відповісти
Пропоную вгадати, яку справу наступною заберуть з НАБУ та віддадуть якійсь шістці з шайки зеленогнойського.
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24.12.2020 14:56 Відповісти
что - не успели передать дело в СБУ...
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24.12.2020 14:57 Відповісти
Ну ось, одна надія на НАБУ та Байдена.
Хохли, а коли ви самі почнете відповідати за свої про*оби?!
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24.12.2020 14:59 Відповісти
Зараз зелене кодло почне рятувати Вовка.
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24.12.2020 14:59 Відповісти
На це НАБУ держава витратила 10 млрд., а отримала з конфіскації крадунів 10 млн. Тобто в тисячу разів меньше. Здається у владу обирають виключно дебілів. Або владу обирають виключно дебіли.
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24.12.2020 15:12 Відповісти
Неправда

НАБУ працює з 2014 року. Самий великий бюджет НАБУ - приблизно 1 млрд. грн. (точне значення 1,0381781 млрд.) за 2020 рік.
То як може вийти 10 млрд.?
Тепер візьмем для порівняння бюджети ін. установ :
-Державне управління справами (Офіс Президента) - 2,4358536 млрд.
-Державна служба статистики України - 2,5427217 млрд.
-Апарат Верховного Суду - 2,3830634 млрд.
Так що порівняно із ними, НАБУ бідні як церковні миші
Щодо повернутих НАБУ державі грошей, то тут Ви теж прибріхуєте. Так, наприклад, у 2019 "загальний розмір відшкодованих коштів у справах НАБУ станом на 31.12.2019 становить ... 601,59 млн грн"
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24.12.2020 16:09 Відповісти
То що не так? Скруглив до 10. Але тенденція ж зберігається
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24.12.2020 16:18 Відповісти
Ви чи не вмієте скруглювати (тому що за 6 років у НАБУ бюджет меньше 5 млрд.), чи свідомо видумуєти цифри. Теж саме із "скругленням ", мінімум в 60 разів в до 10 млн.
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24.12.2020 16:35 Відповісти
Тобто структура обісралась не в 1000 разів, а тільки в 60? Це досягнення. Молодець, що засвідчив це.
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24.12.2020 16:54 Відповісти
Пардон, але Ви не, напевно, не розумієте, що пишете. То, Ви, пардон, "всралися з округленням" мінімум 60 разів
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24.12.2020 17:06 Відповісти
Пан мало шановний захісник структури НАБУ може нарешті скласти ціну збитку, яку складає для держави його кохана структура?
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24.12.2020 17:15 Відповісти
Це не просто дно. Це,*****- Дніще! От же ж гнида...
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24.12.2020 15:21 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZX5fa7A_U70Qtn2hLu1DaNQi76VdebN2gMd5lbmIgJj-QRytHRJss2_QN9Kw4BHyZghe8DFouMsvHMgYlWtO_kTzSXYoV0ltsyVxyONVRHqnxiTJRBMg3DQjjUT48RPpeFtjtQcrxJyWupo2Gyw368nA6q4JAMcSskF25xBr4sxwg&__tn__=-UC%2CP-y-R Mark Savchuk

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2834722656742241&id=100006136038244&__cft__[0]=AZX5fa7A_U70Qtn2hLu1DaNQi76VdebN2gMd5lbmIgJj-QRytHRJss2_QN9Kw4BHyZghe8DFouMsvHMgYlWtO_kTzSXYoV0ltsyVxyONVRHqnxiTJRBMg3DQjjUT48RPpeFtjtQcrxJyWupo2Gyw368nA6q4JAMcSskF25xBr4sxwg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 55 мин. ·

АХАХАХА!! Зацените прикол - детективы НАБУ пришли на бухач судей, вручить Павлу Вовку повестку в суд.

Представьте себе КАК АХРЕНЕЛИ судьи, депутаты и прочие шныри, которые были на этом "празднике жизни", когда в зал вошли детективы https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/?__cft__[0]=AZX5fa7A_U70Qtn2hLu1DaNQi76VdebN2gMd5lbmIgJj-QRytHRJss2_QN9Kw4BHyZghe8DFouMsvHMgYlWtO_kTzSXYoV0ltsyVxyONVRHqnxiTJRBMg3DQjjUT48RPpeFtjtQcrxJyWupo2Gyw368nA6q4JAMcSskF25xBr4sxwg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/?__cft__[0]=AZX5fa7A_U70Qtn2hLu1DaNQi76VdebN2gMd5lbmIgJj-QRytHRJss2_QN9Kw4BHyZghe8DFouMsvHMgYlWtO_kTzSXYoV0ltsyVxyONVRHqnxiTJRBMg3DQjjUT48RPpeFtjtQcrxJyWupo2Gyw368nA6q4JAMcSskF25xBr4sxwg&__tn__=kK-y-R НАБУ
))) Говорят что все разбежались как тараканы.

Вот мы видим, как детектив зачитывает повестку. Вовк идет по улице, в свитере, без верхней одежды, потому что пулей вылетел с рестика и побежал к машине.

Досмотрите до конца, увидите как детектив бросает повестку прямо в машину. Это очень смешно

Как же приятно видеть, как обтекает этот вредитель.

P.S. Придумал хороший хештег. Надеюсь он "приживется"
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24.12.2020 15:43 Відповісти
а кто сказал, что они зашли?...стояли на коленях у калитки...
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24.12.2020 16:05 Відповісти
сиди на бутылке ровно
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24.12.2020 23:20 Відповісти
Да вы, батенька, оптимист!
Вышвырнул Вовк это "запрошення" (даже не повестку!) как мусор из машины и никуда он приходить не думает и способов принудительного привода в Суд для него не существует!

Нет закона в Украине по которому его можно взять под белы рученьки и доставить к его коллегам в Суд, а скоро он и вовсе будет в открытую смеяться над сотрудниками НАБУ и САПа и тыкать дули в объектив снимающего...
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24.12.2020 17:00 Відповісти
Отмажут и этого. Для этого есть баклановы-бенядиктовы и пр. Все уже схвачено

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: (Стадион, так стадион)
ПЕТРЕ ОЛЕКСІЙОВИЧУ, ХОТІВ ПОЧУТИ НАШІ ПРИНЦИПИ.
РІВНІСТЬ УСІХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ -ТЕ, ЧОГО У ВАС НЕ БУЛО...

"Мудрый" народ поверил Галабародьке
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24.12.2020 15:50 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/24/7278041/ КОМІТЕТ У РАДІ НЕ СТАВ РОЗБИРАТИСЯ З КНОПКОДАВСТВОМ ЗА ШКАРЛЕТА

"Мудрый" народ поверил Галабародьке и его служкам
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24.12.2020 15:51 Відповісти
Спасибо петя за реформы. Все 384 в действии..
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24.12.2020 15:58 Відповісти
Напомнило "явамничегонедолжен". Ну, электорат Голобородька, как вам "борьба с коррупцией"?
НАБУ вручило повістку голові Окружного адмінсуду Києва Вовку - Цензор.НЕТ 690
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24.12.2020 16:09 Відповісти
Ну, і чому результати скромні.
У першу чергу, суди.
Ну, і Зеля з оточенням, на яке іде фінансування значно більше, ніж на НАБУ
От свіжа новина від НАБУ:
https://nabu.gov.ua/novyny/ofis-generalnogo-prokurora-zdiysnyuye-bezprecedentne-v-istoriyi-********-vtruchannya-v Офіс Генерального прокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування НАБУ - офіційна заява
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24.12.2020 16:13 Відповісти
"НАБУ вручило повестку председателю Окружного админсуда Киева Вовку..."

З такими темпами до весни шкіру з нього стягнути не встигнуть, а потім кому вона буде потрібна?
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24.12.2020 16:19 Відповісти
"Борьба с коррупцией" у нас - это когда одна преступная группировка арестовывает другую, менее крупную и удачливую.
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24.12.2020 16:24 Відповісти
Нет, удача тут улыбается тем, кто при власти. Поэтому группировка при власти самоутверждается среди остальных. И закон уже не важен. Он просто не работает.
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24.12.2020 16:34 Відповісти
Надо ожидать, что в ближайшее время это дело тоже в СБУ заберут, как и дело Татарова.
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24.12.2020 16:33 Відповісти
повiстку цiй гнидi потрiбно було ще i на лобове, i на заднє скло. а ще вкинути у салон.

i все пiд запис. потрiбна вiдповiдальнiсть за те, що заважає зачитати повiстку.
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24.12.2020 17:05 Відповісти
Для 73% населення України така поведінка Вовка уособлює в собі правосуддя і законність. Так що Вовк може спати спокійно - більшість населення на його стороні.
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24.12.2020 17:43 Відповісти
Судебную систему в нынешнем виде нужно ликвидировать. Тотальная проверка на детекторе и переаттестация всех без исключения судей.
В нынешнем состоянии судебная система не работоспособна, не эффективна, работает против государства, всячески препятствует соблюдению и сохранению законности во всех сферах.
В нормальном государстве за этим подонком Вовком в ОАСК приехал бы спецназ. Всех, кто оказывал сопротивление - мордами в пол, браслеты надели и подсрачниками загнали в авто.
А у нас все превращается в квартал..
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24.12.2020 17:47 Відповісти
Парашенка только за этот видосик заслуживает пожизненное. Ребят, за это ЧМО на Майдане головы ложили?
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24.12.2020 17:52 Відповісти
твои "ребят" с тобой на бутылках сидят, чмо лишнехромосомное
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24.12.2020 23:22 Відповісти
Адресок подскажи? Одной пустой гнидой в мире станет меньше. Свой...
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25.12.2020 09:22 Відповісти
Отут ти, чоловіче, правий на всі 150%. Я два рази був на Майдані, простудився, і все це заради тих ублюдків разом з Порошенком, щоб вони вирішували своі власні справи? Надія лише на військових. В своій більшості це молоді люди, які бачать несправедливість зсередини, бачили війну з окопів, а не киівських кабінетів. Банду кровсосів і бариг треба валити і вчинити суд над цією ситемою .
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25.12.2020 07:10 Відповісти
в Украине эпохи безбедности Зели, для борьбы с продажным пещерным правосудием, нужно не бумажки просовывать в двери, а гранаты.. - засланцы, инопланетяне и оккупанты по другому не понимают
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24.12.2020 18:04 Відповісти
Можно простой вопрос? Пещерное правосудие появилось вчера? Или это еще парашенковская рефхорма под себя?
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25.12.2020 09:24 Відповісти
Нє,ну а якщо цей п#дар не прийде? Ну от так візьме,і ***,не прийде? Ну от що ви тоді робити будете? Цікаво просто...
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24.12.2020 21:01 Відповісти
Зе-идиот лично защищает коррупционеров!
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24.12.2020 21:41 Відповісти
вовка приведуть примусово
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24.12.2020 21:53 Відповісти
"в связи с отказом лица от их получения"

НАБУ вручило повістку голові Окружного адмінсуду Києва Вовку - Цензор.НЕТ 4741
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24.12.2020 23:16 Відповісти
Машина это ушлебка была припаркована на тротуаре, еще и на остановке
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24.12.2020 23:24 Відповісти
Да им пох на всех, возомнили себя богами. Этих ублюдков надо просто валить и точка.
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25.12.2020 00:22 Відповісти
Беззубость и разбалансированность правоохранительной системы раздражает уже...!
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24.12.2020 23:29 Відповісти
абсолютно без толку! В суд воно гарантовано не явиться, а силою його ніхто не посадить....
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25.12.2020 00:16 Відповісти
Оця мразота є вершителями долі цілого народу. Для нього закон не закон, а спосіб наживи . Суки відчвають безкарність тому і ведуть себе таким чином.
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25.12.2020 07:01 Відповісти
 
 