"Шоу" с подозрением Тупицкому не будет, - Офис генпрокурора
В Офисе генпрокурора заявили, что не собираются еще раз сообщать председателю Конституционного Суда Александру Тупицкому о подозрении, потому что статус подозреваемого у него и так уже есть.
Об этом сказано в комментарии Офиса генерального прокурора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Офис генпрокурора не планирует и не планировал уведомление о подозрении. Председатель Конституционного Суда Украины уже является подозреваемым - он был надлежащим образом и по законной процедуре извещен о подозрении 28 декабря 2020 года", - пояснили в Офисе генпрокурора.
Напомним, ранее председатель КС Тупицкий заявил, что ему якобы собираются вручить подозрение в здании аэропорта во время возвращения с отдыха в Дубае.
Читайте на Цензор.НЕТ: В здании аэропорта готовится шоу с инсценировкой вручения мне подозрения, - Тупицкий
Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основания и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.
Также на Цензор.НЕТ: Один из самых богатых в мире спортсменов Конор МакГрегор отдыхает в том же отеле в Дубае, где и глава КС Украины Тупицкий. ФОТО
6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.
