"Шоу" з підозрою Тупицькому не буде, - Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора заявили, що не збираються ще раз повідомляти голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому про підозру, тому що статус підозрюваного у нього і так вже є.

Про це сказано в коментарі Офісу генерального прокурора, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Офіс генпрокурора не планує і не планував повідомлення про підозру. Голова Конституційного Суду України вже є підозрюваним - його було належним чином і за законною процедурою сповіщено про підозру 28 грудня 2020 року", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, раніше голова КС Тупицький заявив, що йому нібито збираються вручити підозру в будівлі аеропорту під час повернення з відпочинку в Дубаї.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12 січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму.