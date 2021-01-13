"Шоу" з підозрою Тупицькому не буде, - Офіс генпрокурора
В Офісі генпрокурора заявили, що не збираються ще раз повідомляти голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому про підозру, тому що статус підозрюваного у нього і так вже є.
Про це сказано в коментарі Офісу генерального прокурора, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Офіс генпрокурора не планує і не планував повідомлення про підозру. Голова Конституційного Суду України вже є підозрюваним - його було належним чином і за законною процедурою сповіщено про підозру 28 грудня 2020 року", - пояснили в Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, раніше голова КС Тупицький заявив, що йому нібито збираються вручити підозру в будівлі аеропорту під час повернення з відпочинку в Дубаї.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12 січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цены на газ для населения снизят только на время карантина, - Зеленский
https://biz.censor.net/news/3241593/tseny_na_gaz_dlya_naseleniya_snizyat_tolko_na_vremya_karantina_zelenskiyi
У кого-то есть сомнения? Хорошо, сомневайтесь. А я снова прослушаю гениальную песню "Арлекино"... чисто от нечего делать.
От невдахи...
Ті суки можуть пояснити як Тупицький міг вилетіти в ОАЕ якщо він та той час вже був під підозрою?