УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8947 відвідувачів онлайн
Новини
9 338 41

"Шоу" з підозрою Тупицькому не буде, - Офіс генпрокурора

"Шоу" з підозрою Тупицькому не буде, - Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора заявили, що не збираються ще раз повідомляти голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому про підозру, тому що статус підозрюваного у нього і так вже є.

Про це сказано в коментарі Офісу генерального прокурора, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Офіс генпрокурора не планує і не планував повідомлення про підозру. Голова Конституційного Суду України вже є підозрюваним - його було належним чином і за законною процедурою сповіщено про підозру 28 грудня 2020 року", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Дивіться також: Один із найбагатших у світі спортсменів Конор МакГрегор відпочиває в тому ж готелі в Дубаї, де і глава КС України Тупицький. ФОТО

Нагадаємо, раніше голова КС Тупицький заявив, що йому нібито збираються вручити підозру в будівлі аеропорту під час повернення з відпочинку в Дубаї.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12 січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму.

Автор: 

Тупицький Олександр (259) Офіс Генпрокурора (3440)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Цуко! Когда уже эта клоунада закончится!
показати весь коментар
13.01.2021 19:44 Відповісти
+14
НЕ СООБЩАТЬ А ЗАДЕРЖАТЬ МУДАКА ПО ПРИЛЕТУ И ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕБЫВАНИЕ В СИЗО
показати весь коментар
13.01.2021 19:42 Відповісти
+12
Так! Спокойно. Никто и ни в чем не сомневается! Всё именно так и обстоит: шоу не будет. Тупицкий- свой пацанчик. Нам ещё пару деньков свеженькую лапшу на уши повешают... мы тут обсудим... на этом- всё закончится. Даже не пару деньков, а один день. Потом- всё.

У кого-то есть сомнения? Хорошо, сомневайтесь. А я снова прослушаю гениальную песню "Арлекино"... чисто от нечего делать.
показати весь коментар
13.01.2021 19:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НЕ СООБЩАТЬ А ЗАДЕРЖАТЬ МУДАКА ПО ПРИЛЕТУ И ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕБЫВАНИЕ В СИЗО
показати весь коментар
13.01.2021 19:42 Відповісти
фигасе, да вы шо, какое там задержать, осторожно на полусогнутых ногах приблизиться и прошептать: не будет ли так любезен высокочтимый господин обратить внимание на то что грязные недоброжелатели посмели высказать ему подозрение.
показати весь коментар
13.01.2021 21:14 Відповісти
Цуко! Когда уже эта клоунада закончится!
показати весь коментар
13.01.2021 19:44 Відповісти
Вместе с зеленским и закончится...
показати весь коментар
14.01.2021 00:42 Відповісти
Головне, щоб зелене шоу не поміняло колір на блакитний
показати весь коментар
14.01.2021 03:29 Відповісти
Как не будет! А мы уже билеты купили!
показати весь коментар
13.01.2021 19:46 Відповісти
и попкорн закуплен
показати весь коментар
13.01.2021 19:59 Відповісти
Ціна на газ будуть знижені тільки на час карантину. І тут наркопідар в союзі з жопоблоком всіх обдурив
Цены на газ для населения снизят только на время карантина, - Зеленский

https://biz.censor.net/news/3241593/tseny_na_gaz_dlya_naseleniya_snizyat_tolko_na_vremya_karantina_zelenskiyi
показати весь коментар
13.01.2021 19:49 Відповісти
Это есть гуд. Зебыдло должно страдать.
показати весь коментар
13.01.2021 20:52 Відповісти
Так! Спокойно. Никто и ни в чем не сомневается! Всё именно так и обстоит: шоу не будет. Тупицкий- свой пацанчик. Нам ещё пару деньков свеженькую лапшу на уши повешают... мы тут обсудим... на этом- всё закончится. Даже не пару деньков, а один день. Потом- всё.

У кого-то есть сомнения? Хорошо, сомневайтесь. А я снова прослушаю гениальную песню "Арлекино"... чисто от нечего делать.
показати весь коментар
13.01.2021 19:50 Відповісти
Шурик всегда был тихим, спокойным, и старался никуда не высовываться. Я даже не представляю кто ему пообещал крышу, раз он так открыто попер на саму государственность. Могу только предположить, что такие гарантии могут дать только высшие лица государства
показати весь коментар
13.01.2021 20:00 Відповісти
Думаю ещё хуже. Какие высшие лица??? Дали гарантию те, которые этих высших лиц- даже в позицию не ставят, бо эти лица- сами становятся. Отсюда все эти метания, топтания, заявы, которые противоречат сами себе. Хреново дело, если честно. Я теряю нить...
показати весь коментар
13.01.2021 20:04 Відповісти
Пипл хочет экшн!
показати весь коментар
13.01.2021 19:51 Відповісти
Що, навіть цього не зорганізуєте ?
От невдахи...
показати весь коментар
13.01.2021 19:51 Відповісти
Якщо зеленському вирізати мозг то він ще може прожити 42 роки
показати весь коментар
13.01.2021 19:53 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/613783.html Главой КС избран Тупицкий
показати весь коментар
13.01.2021 19:57 Відповісти
В спам, животное
показати весь коментар
13.01.2021 19:58 Відповісти
мозок, хоча... для нього різниці ніякої не має)
показати весь коментар
13.01.2021 20:21 Відповісти
Невозможно вырезать то, чего не существует!
показати весь коментар
13.01.2021 20:27 Відповісти
Как можно вырезать то, чего нет?
показати весь коментар
14.01.2021 00:43 Відповісти
Лапоть, сиди на бутылке ровно, а то очко намулякшь. Ты же тупорылый, нах тебе те суды-пересуды
показати весь коментар
13.01.2021 19:56 Відповісти
Гишпанцу кондитер до сих пор подкладывает рошенки в портки
показати весь коментар
13.01.2021 19:58 Відповісти
Шо тУПИЦКИЙ оплатил, то и получил... все по прейскуранту. А шоу не заказывал... так шо его и не будет. вЕНЕДИКТОВА гарантирует!
показати весь коментар
13.01.2021 20:07 Відповісти
Ну, да. Вы правы. Коротко и ясно.
показати весь коментар
13.01.2021 20:10 Відповісти
Вияснив, що з Алі Хасаном?
показати весь коментар
13.01.2021 20:17 Відповісти
Жаль, в такий вечір і без шоу.
показати весь коментар
13.01.2021 20:16 Відповісти
Панять і прастіть. З наших бубочок влада, як з лайна куля.
показати весь коментар
13.01.2021 20:23 Відповісти
бачив Тупицький та Вовк ці пІдозри у труні разом з "Відосиком"...Шоу - це Зеленський. Огидне і бридке на жаль...
показати весь коментар
13.01.2021 20:29 Відповісти
Шоу це тарифи, а з тупачком буленність як з йермаком-татаровим....(((
показати весь коментар
13.01.2021 20:38 Відповісти
"...Председатель Конституционного Суда Украины уже является подозреваемым - он был надлежащим образом и по законной процедуре извещен о подозрении 28 декабря 2020 года", - пояснили в Офисе генпрокурора..."

Ті суки можуть пояснити як Тупицький міг вилетіти в ОАЕ якщо він та той час вже був під підозрою?
показати весь коментар
13.01.2021 20:52 Відповісти
ну прокуратура у нас способная "Шоу" з підозрою Тупицькому не буде, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5999
показати весь коментар
13.01.2021 20:55 Відповісти
Тупицкий достиг своего, выполнил поручение олигархов по сокрытию доходов. Хоть и приняли поправку, она мало что дает. Штраф за не верную декларацию 50000 грн, что есть мелочь для олигарха. А еще попробуй докажи сокрытие доходов. Тупицкий вернется с отдыха и будет дальше работать, как в нивчем не бывало.
показати весь коментар
13.01.2021 21:06 Відповісти
Так шо, мордой в пол не буде?
показати весь коментар
13.01.2021 21:54 Відповісти
НЕ буде--- зеленский тупицкого в 2019 г председателем КСУ сделал)))
показати весь коментар
14.01.2021 00:45 Відповісти
Пффф! А я б цього засмаглого мальчіка ф трусіках розіп'яла, чисто по-бандерівські.
показати весь коментар
14.01.2021 01:17 Відповісти
а, ну да. это ж не двери в музее выносить.
показати весь коментар
14.01.2021 08:19 Відповісти
 
 