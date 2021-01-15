Следствие по делу о "пленках Вовка" продлили до 17 марта, - ВАКС
Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца срок следствия по делу о так называемых "пленках Окружного админсуда".
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и продлил расследование дела "пленок ОАСК" до 17 марта", - сказано в сообщении.
Напомним, 6 января следственный судья ВАКС Андрей Бицюк отказал НАБУ в продлении сроков расследования дела ОАСК.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
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Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
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Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
3.11.2020 года НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.
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Чи їм теж Бєня баблом рота заткнув?
Всю эту наглую судейскую кодлу, ставящую себя выше Закона, нужно утилизировать и как можно скорее, так они представляют собой угрозу национальной безопасности.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/14/7279897/