Начато досудебное расследование по факту пожара в харьковском доме престарелых, - ГБР
Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Харьковской области, что привело к гибели 15 человек при пожаре в одном из домов Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).
"По предварительной информации, 21 января в 15:03 в городе Харьков в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В результате погибли 15 человек, еще 5 попали в больницу", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия, в рамках которых проверяется информация о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности.
Расследование указанного уголовного производства находится на контроле руководства ГБР.
Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.
Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.
По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.
В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
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фильм "Чухие" смотрели?, так вот там... фильм этот не смотрят, но это хуже.