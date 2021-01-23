Сегодня в Украине день траура по погибшим в харьковском доме престарелых
В Украине 23 января объявлено днем траура в связи с пожаром в харьковском доме престарелых "Золотое время", в результате которого погибли 15 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующий указ № 23/2021 "Об объявлении в Украине дня траура" подписал президент Владимир Зеленский.
В этот день на всей территории Украины будет приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Также, согласно документу, в стране должны отменить развлекательно-концертные мероприятия и внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.
Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.
Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.
По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.
В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
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23 січня, під час Революції Гідності, у Львові, Рівному, Луцьку, Тернополі була оголошена жалоба за загиблими напередодні активістами Євромайдану.
Зранку цього дня стало відомо, що протягом ночі «Беркут» та «тітушки» щонайменше у чотирьох місцях по Києву зупинили та побили учасників Автомайдану. За даними активістів, зникли щонайменше 15 автомайданівців. Крім того, було повідомлено про зникнення одного з лідерів цього руху Дмитра Булатова. За тиждень Булатова знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області. За словами активіста Автомайдану, його били і катували невідомі.
В центрі Києва, на барикадах Майдану, бойові дії не припинялися ні вночі, ні вранці. Проте вдень опозиційні сили попросили мітингувальників утриматись від зіткнень - мали початися переговори з Януковичем. Віталій Кличко, який прибув на місце протистояння, закликав до перемир'я, аж поки не закінчаться перемовини. Переговори тривали до пізнього вечора, але ні до чого не призвели: тодішня влада відхилила більшість вимог, а запропоновані нею у відповідь умови не прийняв Майдан.
Тим часом протести поширилися по всій Україні. 23 січня в низці українських міст - Тернополі, Львові, Рівному, Черкасах, Івано-Франківську та Хмельницькому протестувальники блокували та захоплювали будівлі обласних державних адміністрацій. Загалом до кінця січня в Україні були захоплені 10 адміністрацій.
Цього ж дня мережу сколихнуло відео знущань працівників «Беркуту» над активістом Михайлом Гаврилюком.
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшим пенсионерам в Харькове
Дурням закон не писаний.