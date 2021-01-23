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Сегодня в Украине день траура по погибшим в харьковском доме престарелых

Сегодня в Украине день траура по погибшим в харьковском доме престарелых

В Украине 23 января объявлено днем ​​траура в связи с пожаром в харьковском доме престарелых "Золотое время", в результате которого погибли 15 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующий указ № 23/2021 "Об объявлении в Украине дня траура" подписал президент Владимир Зеленский.

В этот день на всей территории Украины будет приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Также, согласно документу, в стране должны отменить развлекательно-концертные мероприятия и внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

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Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

пожар (5934) траур (224) Харьков (7459)


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Топ комментарии
+7
Сегодня в Украине день траура по погибшим в харьковском доме престарелых - Цензор.НЕТ 4918

..
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23.01.2021 10:11
+3
Как говорит клован-"сегодня кейс траура".
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23.01.2021 10:06
+3
Показуха.. как была так осталась. Да плевать всем на этот пожар и на этих 15 человек. Ежедневно на дорогах гибнут сотни, от ковида сотни умирают, от несчастных случаев сотни и тп. А тут из-за каких-то 15 человек всю страну в траур... Я бы еще понял Харьков, но всю страну заставить претворяться что их это как-то касается - это перебор...
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23.01.2021 11:23
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23.01.2021 10:04 Ответить
Как говорит клован-"сегодня кейс траура".
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23.01.2021 10:06 Ответить
Туда простые украинцы сплавляют своих больных и маразматических родителей и родственников, что бы не мозолили глаза и жилплощадь не занимали. Типа собачьих гостиниц с клетками, шоб не разбежались.
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23.01.2021 10:11 Ответить
Сегодня в Украине день траура по погибшим в харьковском доме престарелых - Цензор.НЕТ 4918

..
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23.01.2021 10:11 Ответить
а ще сьогодні сьомі роковини...

23 січня, під час Революції Гідності, у Львові, Рівному, Луцьку, Тернополі була оголошена жалоба за загиблими напередодні активістами Євромайдану.

Зранку цього дня стало відомо, що протягом ночі «Беркут» та «тітушки» щонайменше у чотирьох місцях по Києву зупинили та побили учасників Автомайдану. За даними активістів, зникли щонайменше 15 автомайданівців. Крім того, було повідомлено про зникнення одного з лідерів цього руху Дмитра Булатова. За тиждень Булатова знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області. За словами активіста Автомайдану, його били і катували невідомі.
В центрі Києва, на барикадах Майдану, бойові дії не припинялися ні вночі, ні вранці. Проте вдень опозиційні сили попросили мітингувальників утриматись від зіткнень - мали початися переговори з Януковичем. Віталій Кличко, який прибув на місце протистояння, закликав до перемир'я, аж поки не закінчаться перемовини. Переговори тривали до пізнього вечора, але ні до чого не призвели: тодішня влада відхилила більшість вимог, а запропоновані нею у відповідь умови не прийняв Майдан.
Тим часом протести поширилися по всій Україні. 23 січня в низці українських міст - Тернополі, Львові, Рівному, Черкасах, Івано-Франківську та Хмельницькому протестувальники блокували та захоплювали будівлі обласних державних адміністрацій. Загалом до кінця січня в Україні були захоплені 10 адміністрацій.
Цього ж дня мережу сколихнуло відео знущань працівників «Беркуту» над активістом Михайлом Гаврилюком.
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23.01.2021 12:21 Ответить
А когда в Украине будет день траура о десятках тысяч пенсионеров умерших от нищеты и ужасных условий проживания при политике Зели и Коломойского?
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23.01.2021 10:43 Ответить
День траура по умершим от нищеты пенсионерам? Вряд ли. Многие знающие люди на Цензоре утверждают, что все они дети совка, ватники и неправильно голосуют, тормозя наше светлое будущее
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23.01.2021 11:38 Ответить
Показуха.. как была так осталась. Да плевать всем на этот пожар и на этих 15 человек. Ежедневно на дорогах гибнут сотни, от ковида сотни умирают, от несчастных случаев сотни и тп. А тут из-за каких-то 15 человек всю страну в траур... Я бы еще понял Харьков, но всю страну заставить претворяться что их это как-то касается - это перебор...
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23.01.2021 11:23 Ответить
Ви праві на 100%, хай би краще взяли за одне місце тих, хто дав згоду і тих, що кришували цей так званий інтернат. А то влаштовують всеукраїнські поминки... це ж простіше зробити.
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23.01.2021 12:22 Ответить
R.I.P.
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23.01.2021 11:54 Ответить
https://twitter.com/ZShlem
https://twitter.com/ZShlem

Шлем

@ZShlem


Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшим пенсионерам в Харькове
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23.01.2021 12:37 Ответить
В Україні жалоба, а в програмі 1+1 17:30-19:30 Вечірній квартал знову збирає поржать.
Дурням закон не писаний.
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23.01.2021 18:20 Ответить
все программы на всех тв поменяли. лишь бы пернуть...
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23.01.2021 19:53 Ответить
 
 