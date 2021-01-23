Сегодня в Украине день траура по погибшим в харьковском доме престарелых

В Украине 23 января объявлено днем ​​траура в связи с пожаром в харьковском доме престарелых "Золотое время", в результате которого погибли 15 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующий указ № 23/2021 "Об объявлении в Украине дня траура" подписал президент Владимир Зеленский.

В этот день на всей территории Украины будет приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Также, согласно документу, в стране должны отменить развлекательно-концертные мероприятия и внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

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Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.