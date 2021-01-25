Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале

Президент празднует 43-летие и принимает поздравления, украинцы протестуют против тарифов, Портнов выиграл суд с Минобразования, вакцинация начнется в следующем месяце, - главные новости Украины 25 января 2020 года.

День рождения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский празднует 43-летие. С утра он сфотографировался в спортзале и написал, что чувствует себя на 30, а всех желающих сделать ему подарок призвал перечислить деньги криворожской больнице. В течение дня - принимал поздравления от иностранных коллег (главы Китая, Южной Кореи, Словакии, Кыргызстана и Египта) и соратников (глава ОП Андрей Ермак).

Были, правда, и неожиданности: под здание на Банковой состоялась политическая акция-перфоманс - туда принесли рояль и пожелали президенту "заниматься тем, что у него выходит".

Протесты против тарифов

Поздравляли президента на Банковой и участники протеста против тарифов на газ под названием "Поздравь президента платежкой!".

Акции против высоких цен на газ состоялись в разных регионах. В Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях их участники перекрывали дороги.

Суд обязал Минобразования провести экспертизу школьных учебников по иску Портнова

Бывший глава Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов подал иск с требованием пересмотреть описание событий Революции Достоинства в школьных учебниках истории. И… выиграл. Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования "обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины". Кроме этого, с Минобразования взимают 1681,6 грн судебных издержек. Решение принял судья Арсирий.

Воин ВСУ тяжело ранен на Донбассе

Защитник Украины получил ранение в районе населенного пункта Золотое на Луганщине. Он находится в тяжелом состоянии. Всего за день противник 5 раз обстреливал позиции сил ООС.

Вакцинация уже в феврале

Первые прививки от COVID-19 украинцы смогут получить уже в следующем месяце - пообещал президент Зеленский в видеообращении.

"Вакцинация начнется уже в феврале. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время", - сказал он.