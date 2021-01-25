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Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале

Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале

Президент празднует 43-летие и принимает поздравления, украинцы протестуют против тарифов, Портнов выиграл суд с Минобразования, вакцинация начнется в следующем месяце, - главные новости Украины 25 января 2020 года.

День рождения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский празднует 43-летие. С утра он сфотографировался в спортзале и написал, что чувствует себя на 30, а всех желающих сделать ему подарок призвал перечислить деньги криворожской больнице. В течение дня - принимал поздравления от иностранных коллег (главы Китая, Южной Кореи, Словакии, Кыргызстана и Египта) и соратников (глава ОП Андрей Ермак).

Были, правда, и неожиданности: под здание на Банковой состоялась политическая акция-перфоманс - туда принесли рояль и пожелали президенту "заниматься тем, что у него выходит".

Протесты против тарифов

Поздравляли президента на Банковой и участники протеста против тарифов на газ под названием "Поздравь президента платежкой!".

Акции против высоких цен на газ состоялись в разных регионах. В Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях их участники перекрывали дороги.

Суд обязал Минобразования провести экспертизу школьных учебников по иску Портнова

Бывший глава Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов подал иск с требованием пересмотреть описание событий Революции Достоинства в школьных учебниках истории. И… выиграл. Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования "обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины". Кроме этого, с Минобразования взимают 1681,6 грн судебных издержек. Решение принял судья Арсирий.

Воин ВСУ тяжело ранен на Донбассе

Защитник Украины получил ранение в районе населенного пункта Золотое на Луганщине. Он находится в тяжелом состоянии. Всего за день противник 5 раз обстреливал позиции сил ООС.

Вакцинация уже в феврале

Первые прививки от COVID-19 украинцы смогут получить уже в следующем месяце - пообещал президент Зеленский в видеообращении.

"Вакцинация начнется уже в феврале. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время", - сказал он.

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20290) обстрел (27036) Портнов Андрей (638) тарифы (1874) Минобразования (1735) Донбасс (26955) Тарифы на газ (351)


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Топ комментарии
+10
Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 7894
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25.01.2021 22:02
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Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 8491
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25.01.2021 22:02
+9
Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 1695
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25.01.2021 22:06
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Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 8491
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25.01.2021 22:02 Ответить
Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 3964
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25.01.2021 22:02 Ответить
Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 9948
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25.01.2021 22:02 Ответить
Лох, лох... відповіло ехо..
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25.01.2021 22:03 Ответить
Якщо мені не відмовляє пам"ять, то тоді ще Богдан був завхозом у зеленського. Але вже тоді Андрій Елдак терся біля нелоха
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25.01.2021 22:04 Ответить
Головні новини 25 січня: день народження Зеленського, вакцинація вже в лютому - Цензор.НЕТ 1919
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25.01.2021 22:53 Ответить
Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 7894
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25.01.2021 22:02 Ответить
Тут потрібен більш радикальний підхід:

Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 7562
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25.01.2021 22:19 Ответить
Про веерные отключения забыли и про белых тарифных ходоков ОПЗЖ.

Весь уголь потрачен на теплую ванну для ЗЕ в его ******.
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25.01.2021 22:04 Ответить
надо бы воду до кипения довести
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25.01.2021 22:17 Ответить
Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 1695
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25.01.2021 22:06 Ответить
Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 9090
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25.01.2021 22:06 Ответить
Интересно: Трамп поздравил зеленского с днем рождения?
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25.01.2021 22:07 Ответить
Надеюсь это его последний день рождения, балонка фула
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25.01.2021 22:08 Ответить
Нєлох народився! Спалімо його!
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25.01.2021 22:16 Ответить
ваістіну васкрєс
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25.01.2021 22:17 Ответить
Амінь! Земля йому гірляндами з бетону.
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25.01.2021 22:19 Ответить
Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 2890
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25.01.2021 22:28 Ответить
Геть звідсіля!

Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 2983
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25.01.2021 22:22 Ответить
Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 3403
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25.01.2021 22:19 Ответить
Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 9311
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25.01.2021 22:22 Ответить
Израиль уже спокойно привил 30% населения а эти только надеются на первые поставки через пару недель.
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25.01.2021 22:21 Ответить
Жодного разу не здивований - Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 5656 Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 5656 Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 5656 не можуть не просерити будь-яку справу, за яку візьмуться (окрім власного збагачення, звичайно)...
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25.01.2021 22:26 Ответить
Воно, цей лох-43 , ні в чьому нє вінуватий! Вінуватий є папо шуро, потомок кгбіста, та мамо Рімма- тєрпіла криворожезська! Вава, ти є дибіл! Лікуйся, ідіот хрипатий!)
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25.01.2021 22:27 Ответить
Після отого дуполизного вітання мами Рімми (восени 2019) хтось у мережі запропонував віршик-вітання також для Зе-баті:

С улыбкой светлого лица
Владимир вышел из отца
(и ничего не предвещало
таких масштабов п*здеца)
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25.01.2021 22:31 Ответить
Класно !!!!!

Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 4150
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25.01.2021 22:33 Ответить
Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 7619
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25.01.2021 22:34 Ответить
Ой ***** ліл! Главные новости 25 января: день рождения Зеленского, вакцинация уже в феврале - Цензор.НЕТ 9076
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25.01.2021 22:35 Ответить
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25.01.2021 22:43 Ответить
Матьєвоіті а я нехнав
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25.01.2021 22:34 Ответить
Морський буксир "Корець" ВМС України переобладнають у патрульний корабель

Військово-морські сили України перетворять морський буксир «Корець» (A830) проєкту 745 у патрульний корабель.
Для виконання нових функцій морський буксир пройде комплексну модернізацію на одному з вітчизняних підприємств.

До комплексу модернізації включено встановлення нового озброєння та радіолокаційного обладнання.
Серед зразків озброєння - дві спарені установки «Утьос-М» калібром 12,7 мм будуть замінені на 30-мм шестиствольні автоматичні артилерійські установки АК-306.Ще за радянських часів будувалась версія прикордонних-сторожових кораблів проєкту 745П, які штатно комплектувались АК-306, саме корабель проєкту 745П - ПСКР «Дон» прикордонної служби ФСБ Росії здійснив таран рейдового буксира «Яни Капу» ВМС ЗС України та на стопкадрі видно цю артилерійську установку:

Радянська шестиствольна автоматична корабельна артилерійська установка АК-306 призначена для ураження легких надводних, а також повітряних цілей. Має скорострільність 600-1000 п/хв, дальність стрільби до 5000 м.
Джерела Мілітарного не уточнюють чи самі артилерійські установки будуть модернізовані з оснащенням прицільної станції вітчизняного виробництва та бортової системи управління, як то пропонується для патрульних катерів типу Island.
Додатково «Корець» отримає 25-мм артилерійські установки 2М-3М, аналогічні до встановлених на артилерійських катерах проєкту 1204 та рейдовому тральщику «Генічеськ»:
2М-3М є засобом самооборони кораблі та може бути використаних для знищення цілей на відстані до 3 000 метрів.
Додатково «Корець» отримає новий навігаційний комплекс для виявлення надводних і повітряних об'єктів (кораблів, катерів, літаків, безпілотних літальних апаратів і т.п.), визначення їх координат, видачі інформації в цифровій формі для зовнішніх споживачів або відображення інформації на моніторі оператора, а також для вирішення завдань навігаційного орієнтування та проведення суден у районах підвищеної небезпеки.https://uprom.info/news/ships/morskyj-buksyr-korecz-vms-********-pereobladnayut-u-patrulnyj-korabel/
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25.01.2021 22:35 Ответить
З Днем народження, Володимире Олександровичу!
Ви працювали уже більше двох тижнів, тому думаю, сильно втомились. А що може бути краще за відпочинок у мальовничому місті Ростов? Забронював вам готель на першу пору, далі уже самі облаштуєтесь, розберетесь.
Один важливий момент: курити айкоси заборонено, тому спеціально взяв з балконом.
Пензлюй. Те.
Олексій Гончаренко

https://t.me/oleksiihoncharenko/4858
Головні новини 25 січня: день народження Зеленського, вакцинація вже в лютому - Цензор.НЕТ 994

https://ukraina.ru/news/20210125/1030342414.html
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25.01.2021 22:47 Ответить
Желаю зеленскому внезапно сдохнуть в мучениях
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25.01.2021 23:20 Ответить
 
 