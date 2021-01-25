Головні новини 25 січня: день народження Зеленського, вакцинація вже в лютому
Президент святкує 43-річчя і приймає вітання, українці протестують проти тарифів, Портнов виграв суд з Міносвіти, вакцинація розпочнеться наступного місяця, - головні новини України від 25 січня 2020 року.
День народження Зеленського
Президент України Володимир Зеленський святкує 43-річчя. Зранку він сфотографувався у спортзалі і написав, що почувається на 30, а всіх охочих зробити йому подарунок закликав перерахувати гроші криворізькій лікарні. Впродовж дня - приймав вітання від іноземних колег (глави Китаю, Південної Кореї, Словаччини, Киргизстану та Єгипту) і соратників (глава ОП Андрій Єрмак).
Були, щоправда, і несподіванки: під будівлею на Банковій відбулася політична акція-перфоманс - туди принесли рояль і побажали президенту "займатися тим, що у нього виходить".
Протести проти тарифів
Вітали президента на Банковій і учасники протесту проти тарифів на газ під назвою "Привітай президента платіжкою!"
Акції проти високих цін на газ відбулися в різних регіонах. У Харківській, Полтавській, Житомирській та Херсонській областях їхні учасники перекривали дороги.
Суд зобов'язав Міносвіти провести експертизу шкільних підручників за позовом Портнова
Колишній глава Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов подав позов із вимогою переглянути опис подій Революції Гідності у шкільних підручниках історії. І ... виграв. Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство освіти "забезпечити перегляд підручників для 5 та 11 класів з історії України". Крім цього, з Міносвіти стягують 1681,6 грн судових витрат. Рішення ухвалив суддя Арсірій.
Воїна ЗСУ важко поранили на Донбасі
Захисник України зазнав поранення в районі населеного пункту Золоте на Луганщині. Він перебуває у важкому стані. Всього за день противник 5 разів обстрілював позиції сил ООС.
Вакцинація вже в лютому
Перші щеплення проти COVID-19 українці зможуть отримати вже наступного місяця - пообіцяв президент Зеленський у відеозверненні.
"Вакцинація розпочнеться вже в лютому. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 млн доз вакцини. Перший мільйон. Від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом", - сказав він.
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С улыбкой светлого лица
Владимир вышел из отца
(и ничего не предвещало
таких масштабов п*здеца)
Військово-морські сили України перетворять морський буксир «Корець» (A830) проєкту 745 у патрульний корабель.
Для виконання нових функцій морський буксир пройде комплексну модернізацію на одному з вітчизняних підприємств.
До комплексу модернізації включено встановлення нового озброєння та радіолокаційного обладнання.
Серед зразків озброєння - дві спарені установки «Утьос-М» калібром 12,7 мм будуть замінені на 30-мм шестиствольні автоматичні артилерійські установки АК-306.Ще за радянських часів будувалась версія прикордонних-сторожових кораблів проєкту 745П, які штатно комплектувались АК-306, саме корабель проєкту 745П - ПСКР «Дон» прикордонної служби ФСБ Росії здійснив таран рейдового буксира «Яни Капу» ВМС ЗС України та на стопкадрі видно цю артилерійську установку:
Радянська шестиствольна автоматична корабельна артилерійська установка АК-306 призначена для ураження легких надводних, а також повітряних цілей. Має скорострільність 600-1000 п/хв, дальність стрільби до 5000 м.
Джерела Мілітарного не уточнюють чи самі артилерійські установки будуть модернізовані з оснащенням прицільної станції вітчизняного виробництва та бортової системи управління, як то пропонується для патрульних катерів типу Island.
Додатково «Корець» отримає 25-мм артилерійські установки 2М-3М, аналогічні до встановлених на артилерійських катерах проєкту 1204 та рейдовому тральщику «Генічеськ»:
2М-3М є засобом самооборони кораблі та може бути використаних для знищення цілей на відстані до 3 000 метрів.
Додатково «Корець» отримає новий навігаційний комплекс для виявлення надводних і повітряних об'єктів (кораблів, катерів, літаків, безпілотних літальних апаратів і т.п.), визначення їх координат, видачі інформації в цифровій формі для зовнішніх споживачів або відображення інформації на моніторі оператора, а також для вирішення завдань навігаційного орієнтування та проведення суден у районах підвищеної небезпеки.https://uprom.info/news/ships/morskyj-buksyr-korecz-vms-********-pereobladnayut-u-patrulnyj-korabel/
Ви працювали уже більше двох тижнів, тому думаю, сильно втомились. А що може бути краще за відпочинок у мальовничому місті Ростов? Забронював вам готель на першу пору, далі уже самі облаштуєтесь, розберетесь.
Один важливий момент: курити айкоси заборонено, тому спеціально взяв з балконом.
Пензлюй. Те.
Олексій Гончаренко
https://t.me/oleksiihoncharenko/4858
https://ukraina.ru/news/20210125/1030342414.html