Головні новини 25 січня: день народження Зеленського, вакцинація вже в лютому

Президент святкує 43-річчя і приймає вітання, українці протестують проти тарифів, Портнов виграв суд з Міносвіти, вакцинація розпочнеться наступного місяця, - головні новини України від 25 січня 2020 року.

День народження Зеленського

Президент України Володимир Зеленський святкує 43-річчя. Зранку він сфотографувався у спортзалі і написав, що почувається на 30, а всіх охочих зробити йому подарунок закликав перерахувати гроші криворізькій лікарні. Впродовж дня - приймав вітання від іноземних колег (глави Китаю, Південної Кореї, Словаччини, Киргизстану та Єгипту) і соратників (глава ОП Андрій Єрмак).

Були, щоправда, і несподіванки: під будівлею на Банковій відбулася політична акція-перфоманс - туди принесли рояль і побажали президенту "займатися тим, що у нього виходить".

Протести проти тарифів

Вітали президента на Банковій і учасники протесту проти тарифів на газ під назвою "Привітай президента платіжкою!"

Акції проти високих цін на газ відбулися в різних регіонах. У Харківській, Полтавській, Житомирській та Херсонській областях їхні учасники перекривали дороги.

Суд зобов'язав Міносвіти провести експертизу шкільних підручників за позовом Портнова

Колишній глава Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов подав позов із вимогою переглянути опис подій Революції Гідності у шкільних підручниках історії. І ... виграв. Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство освіти "забезпечити перегляд підручників для 5 та 11 класів з історії України". Крім цього, з Міносвіти стягують 1681,6 грн судових витрат. Рішення ухвалив суддя Арсірій.

Воїна ЗСУ важко поранили на Донбасі

Захисник України зазнав поранення в районі населеного пункту Золоте на Луганщині. Він перебуває у важкому стані. Всього за день противник 5 разів обстрілював позиції сил ООС.

Вакцинація вже в лютому

Перші щеплення проти COVID-19 українці зможуть отримати вже наступного місяця - пообіцяв президент Зеленський у відеозверненні.

"Вакцинація розпочнеться вже в лютому. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 млн доз вакцини. Перший мільйон. Від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом", - сказав він.