Главные новости 4 февраля: ОПЗЖ обходит "слуг", протесты под телеканалом "Наш"
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"Слуги народа" больше - не лидеры рейтингов, ОПЗЖ хочет импичмента Зеленского, протесты под телеканалом "Наш", Коломойский не смог отсудить у Украины $6 млрд, - главные новости Украины 4 февраля.
Свежие рейтинги: ОПЗЖ "в плюсе", СН "в минусе"
"Оппозиционная платформа - За жизнь" (18,9%) опередила "Слугу народа" (18,6%) в свежем рейтинге. Следом за ними следуют "Европейская солидарность" (15,2%) и "Батькивщина" (12,2%). Пятипроцентный барьер преодолевают только эти политсилы.
Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%. Отправить президента в отставку хотели бы 50% опрошенных, распустить Раду - 63%.
ОПЗЖ хочет импичмента Зеленского
Решение о начале процедуры принято на съезде партии. Пресс-секретарь президента Мендель прокомментировала его словами "На ком-то шапка горит" и заявила, что это - пиар и попытка спасти активы одного из руководителей политсилы.
Протесты у телеканала "Наш"
Представители организаций "Правый сектор", "Основа будущего", "Сокол" пришли к зданию телеканала "Наш" требовать, чтобы он закрылся. Началась потасовка, полиция доставила в отделение 4 человек. Один из задержанных - ветеран АТО Алексей Сердюк - встал в оконном проеме полицейского участка и угрожал сброситься с 4 этажа, протестуя таким образом против действий стражей порядка. Через несколько часов переговоров полицейские смогли уговорить его не прыгать из окна и пообещали провести службеную проверку.
Генеральный продюсер телеканала "Наш" Евгений Дудник заявил, что увольняется. "В некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением", - пояснил он.
Коломойский со товарищи не смог отсудить у Украины $6 млрд.
Стокгольмский арбитраж отказал акционерам ПАО "Укрнафта" Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Игорю Палице в удовлетворении их иска к Украине на сумму свыше $6 млрд, признав отсутствие своей юрисдикции. Иск был подан еще в 2015 году, решение по нему приняли только сейчас.
Депутат СН Павлюк утверждает, что выиграл в лотерею почти 2 млн грн.
Максим Павлюк несколько дней назад задекларировал 1 939 868 гривен в качестве лотерейного выигрыша. Павлюк - заместитель главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и член ВСК по ДАБИ. Ему 28 лет, и до этого он уже декларировал такие призы - в последний раз в 2020 году.
На Евровидение Украина представит песню-"веснянку"
Жюри выбрало песню "Шум" из трех композиций, которые представила на его суд группа Go_A - победитель конкурсного отбора на "Евровидение". Песня "Шум" в интерпретации группы Go_A - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.
Пожалуйста, подождите...
І хто скаже, що в нас розумні люди...
-Медвечук заявил, что Украины не существует. Она искусственно скроена из отдельных территорий различных государственных образований.
Медвечук должен быть немедленно арестован. Со всей своей ОПЗЖэшной шушерой.
Тарас Березовей.Ютьюб.
Хочете посміятися? Сьогодні С14 провів акцію під телеканалом "НАШ". Вимагав у них припинити роботу. Виникла штовханина. Але от що цікаво.
На цю подію свої знімальні групи НЕ прислали телеканали... ZIK, 112 та Newsone. Хоча вони продовжують віщати на Ютубі. І хоча "НАШ" за них останні дві доби кольчуги на грудях рве.
А знаєте чому не прийшли? Бо їхній менеджмент вирішив, що акцію радикалів замовив сам канал "НАШ" аби привернути до себе увагу і розширити свою аудиторію. Звісно - коштом телеканалів з медведчуківської трійці.
Що я хочу сказати на це? Ватники, от саме через це ви програєте і будете програвати завжди. Через те що на фронті, коли росіяни проводять свої операції - вони не вважають за потрібне про це повідомляти сепарам з ДиРи і Луганди, а ті потім не можуть збагнути що відбувається. Довелося таке бачити. А сепари з ДиРи і Луганди одне одного підставляють частіше ніж з нами воюють.
Через те, ватники, що навіть в умовах коли вас ******** (опустимо причини), ви й тоді продовжуєте ділити ефіри та бабло замість діяти спільно. Тому що ви одне одному взагалі не довіряєте. Тому що почуття солідарності у вас нема, як явища. Свій до свого по своє - це не про вас.
Це на єкранах ви всі - безкомпромістні борці "за святу ідею великої імперії". А насправді... Ви не підете з теплих операторських місити багнюку берцями на фронті, як один мій знайомий режисер. Ви не переберетеся зі світлих офісів в зачухані підсобки, аби в польових умовах і повністю на шару після роботи паяти техніку для фронту, як волонтери на "АрміїСОС". Вас не вистачить покинути гарну перспективну роботу і піти захищати свою Батьківщину у добробат - на повну невизначенність. Ви не будете після роботи плести маскувальні сітки та збирати борщові набори...
Не дивно, що на захист ваших телеканалів ніхто не піднявся - я не бачив видовища більш жалюгідного за фіфу з набитими губами і недешевою зачіскою, що на екрані корчила з себе борця за свободу слова. Це вам не Ірина Геращенко на обміні полоненими - під автоматами терористів.
От саме тому, ватники, ви й програєте - доведено вашими ж телеканалами. А Україна - житиме і міцнішатиме. Всім ворогам на зло.
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