Главные новости 4 февраля: ОПЗЖ обходит "слуг", протесты под телеканалом "Наш"

"Слуги народа" больше - не лидеры рейтингов, ОПЗЖ хочет импичмента Зеленского, протесты под телеканалом "Наш", Коломойский не смог отсудить у Украины $6 млрд, - главные новости Украины 4 февраля.

Свежие рейтинги: ОПЗЖ "в плюсе", СН "в минусе"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" (18,9%) опередила "Слугу народа" (18,6%) в свежем рейтинге. Следом за ними следуют "Европейская солидарность" (15,2%) и "Батькивщина" (12,2%). Пятипроцентный барьер преодолевают только эти политсилы.

Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%. Отправить президента в отставку хотели бы 50% опрошенных, распустить Раду - 63%.

ОПЗЖ хочет импичмента Зеленского

Решение о начале процедуры принято на съезде партии. Пресс-секретарь президента Мендель прокомментировала его словами "На ком-то шапка горит" и заявила, что это - пиар и попытка спасти активы одного из руководителей политсилы.

Протесты у телеканала "Наш"

Представители организаций "Правый сектор", "Основа будущего", "Сокол" пришли к зданию телеканала "Наш" требовать, чтобы он закрылся. Началась потасовка, полиция доставила в отделение 4 человек. Один из задержанных - ветеран АТО Алексей Сердюк - встал в оконном проеме полицейского участка и угрожал сброситься с 4 этажа, протестуя таким образом против действий стражей порядка. Через несколько часов переговоров полицейские смогли уговорить его не прыгать из окна и пообещали провести службеную проверку.

Генеральный продюсер телеканала "Наш" Евгений Дудник заявил, что увольняется. "В некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением", - пояснил он.

Коломойский со товарищи не смог отсудить у Украины $6 млрд.

Стокгольмский арбитраж отказал акционерам ПАО "Укрнафта" Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Игорю Палице в удовлетворении их иска к Украине на сумму свыше $6 млрд, признав отсутствие своей юрисдикции. Иск был подан еще в 2015 году, решение по нему приняли только сейчас.

Депутат СН Павлюк утверждает, что выиграл в лотерею почти 2 млн грн.

Максим Павлюк несколько дней назад задекларировал 1 939 868 гривен в качестве лотерейного выигрыша. Павлюк - заместитель главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и член ВСК по ДАБИ. Ему 28 лет, и до этого он уже декларировал такие призы - в последний раз в 2020 году.

На Евровидение Украина представит песню-"веснянку"

Жюри выбрало песню "Шум" из трех композиций, которые представила на его суд группа Go_A - победитель конкурсного отбора на "Евровидение". Песня "Шум" в интерпретации группы Go_A - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.