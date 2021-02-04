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Новости Политика Украины
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Главные новости 4 февраля: ОПЗЖ обходит "слуг", протесты под телеканалом "Наш"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 4 февраля: ОПЗЖ обходит

"Слуги народа" больше - не лидеры рейтингов, ОПЗЖ хочет импичмента Зеленского, протесты под телеканалом "Наш", Коломойский не смог отсудить у Украины $6 млрд, - главные новости Украины 4 февраля.

Свежие рейтинги: ОПЗЖ "в плюсе", СН "в минусе"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" (18,9%) опередила "Слугу народа" (18,6%) в свежем рейтинге. Следом за ними следуют "Европейская солидарность" (15,2%) и "Батькивщина" (12,2%). Пятипроцентный барьер преодолевают только эти политсилы.

Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%. Отправить президента в отставку хотели бы 50% опрошенных, распустить Раду - 63%.

ОПЗЖ хочет импичмента Зеленского

Решение о начале процедуры принято на съезде партии. Пресс-секретарь президента Мендель прокомментировала его словами "На ком-то шапка горит" и заявила, что это - пиар и попытка спасти активы одного из руководителей политсилы.

Протесты у телеканала "Наш"

Представители организаций "Правый сектор", "Основа будущего", "Сокол" пришли к зданию телеканала "Наш" требовать, чтобы он закрылся. Началась потасовка, полиция доставила в отделение 4 человек. Один из задержанных - ветеран АТО Алексей Сердюк - встал в оконном проеме полицейского участка и угрожал сброситься с 4 этажа, протестуя таким образом против действий стражей порядка. Через несколько часов переговоров полицейские смогли уговорить его не прыгать из окна и пообещали провести службеную проверку.

Генеральный продюсер телеканала "Наш" Евгений Дудник заявил, что увольняется. "В некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением", - пояснил он.

Коломойский со товарищи не смог отсудить у Украины $6 млрд.

Стокгольмский арбитраж отказал акционерам ПАО "Укрнафта" Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Игорю Палице в удовлетворении их иска к Украине на сумму свыше $6 млрд, признав отсутствие своей юрисдикции. Иск был подан еще в 2015 году, решение по нему приняли только сейчас.

Депутат СН Павлюк утверждает, что выиграл в лотерею почти 2 млн грн.

Максим Павлюк несколько дней назад задекларировал 1 939 868 гривен в качестве лотерейного выигрыша. Павлюк - заместитель главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и член ВСК по ДАБИ. Ему 28 лет, и до этого он уже декларировал такие призы - в последний раз в 2020 году.

На Евровидение Украина представит песню-"веснянку"

Жюри выбрало песню "Шум" из трех композиций, которые представила на его суд группа Go_A - победитель конкурсного отбора на "Евровидение". Песня "Шум" в интерпретации группы Go_A - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Мразь б..
-Медвечук заявил, что Украины не существует. Она искусственно скроена из отдельных территорий различных государственных образований.
Медвечук должен быть немедленно арестован. Со всей своей ОПЗЖэшной шушерой.
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04.02.2021 22:05
+10
Дожились...
І хто скаже, що в нас розумні люди...
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04.02.2021 22:03
+6
То, что голоса слуг урода перетекают к жопоблоку, говорит о том, что значительная часть избирателей не только зебилы, но ещё и дебилы. Главные новости 4 февраля: ОПЗЖ обходит "слуг", протесты под телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 652
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04.02.2021 22:23
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Дожились...
І хто скаже, що в нас розумні люди...
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04.02.2021 22:03 Ответить
Перемога у Стокгольмі проти Калломойші. через 6 років з часу подачі позову. А женемо пургу проти судового українського кривоблуддя..
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04.02.2021 22:11 Ответить
це все наслідки Голодоморів і русских війн..Українців знищували а сюди привозили рюсскіх які потім стали малоросами,нажаль їх вічно тягне на родіну,нажаль тільки з Українським землями,це не виліковно,вилікує хібащо тільки час
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04.02.2021 22:12 Ответить
В українській мові немає слів "русских", "рюсскіх" і таке інше. Називайте речі своїми іменами. Вони - росіяни, або - московіти.
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04.02.2021 22:15 Ответить
Мразь б..
-Медвечук заявил, что Украины не существует. Она искусственно скроена из отдельных территорий различных государственных образований.
Медвечук должен быть немедленно арестован. Со всей своей ОПЗЖэшной шушерой.
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04.02.2021 22:05 Ответить
Главные новости 4 февраля: ОПЗЖ обходит "слуг", протесты под телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 7046
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04.02.2021 22:06 Ответить
Главные новости 4 февраля: ОПЗЖ обходит "слуг", протесты под телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 7740
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04.02.2021 22:07 Ответить
Это бойко что ли европейский президент?
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04.02.2021 22:11 Ответить
Из таблицы видим что на втором месте вылезло ОПЗЖ, по этому в Украине нужно объявлять военное положение и во всех городах поставить военных комендантов, если за неделю этого не сделают, то считайте что Украины как государства уже нет и начнётся партизанская война с оккупантами и их холуями, а может и...
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04.02.2021 22:18 Ответить
Що значить вилізло? Ні, це "європейці" ім з тріском програли. Може, зовсім не туди вони країну вели?
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04.02.2021 22:24 Ответить
Треба щоб всі російські окупанти повернулися до дому. Хороші в хороших гробах, а погані в поганих.
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04.02.2021 22:10 Ответить
Маргарита Симоньян сдала всю резидентуру РАБссии в Украине. Главные новости 4 февраля: ОПЗЖ обходит "слуг", протесты под телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 7575
Тарас Березовей.Ютьюб.
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04.02.2021 22:13 Ответить
Главные новости 4 февраля: ОПЗЖ обходит "слуг", протесты под телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 7468
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04.02.2021 22:15 Ответить
То, что голоса слуг урода перетекают к жопоблоку, говорит о том, что значительная часть избирателей не только зебилы, но ещё и дебилы. Главные новости 4 февраля: ОПЗЖ обходит "слуг", протесты под телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 652
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04.02.2021 22:23 Ответить
Ютуб-канал канал Русский в Украине снял выборку в Киеве, полно хахлов, которые против закрытия каналов. За Рабиновича и Медведчука. Быдлота рулит. Когда же эта мразота обывательская вымрет, тянут уроды нас на дно.
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04.02.2021 22:26 Ответить
Печера Дракона

Хочете посміятися? Сьогодні С14 провів акцію під телеканалом "НАШ". Вимагав у них припинити роботу. Виникла штовханина. Але от що цікаво.

На цю подію свої знімальні групи НЕ прислали телеканали... ZIK, 112 та Newsone. Хоча вони продовжують віщати на Ютубі. І хоча "НАШ" за них останні дві доби кольчуги на грудях рве.

А знаєте чому не прийшли? Бо їхній менеджмент вирішив, що акцію радикалів замовив сам канал "НАШ" аби привернути до себе увагу і розширити свою аудиторію. Звісно - коштом телеканалів з медведчуківської трійці.

Що я хочу сказати на це? Ватники, от саме через це ви програєте і будете програвати завжди. Через те що на фронті, коли росіяни проводять свої операції - вони не вважають за потрібне про це повідомляти сепарам з ДиРи і Луганди, а ті потім не можуть збагнути що відбувається. Довелося таке бачити. А сепари з ДиРи і Луганди одне одного підставляють частіше ніж з нами воюють.

Через те, ватники, що навіть в умовах коли вас ******** (опустимо причини), ви й тоді продовжуєте ділити ефіри та бабло замість діяти спільно. Тому що ви одне одному взагалі не довіряєте. Тому що почуття солідарності у вас нема, як явища. Свій до свого по своє - це не про вас.

Це на єкранах ви всі - безкомпромістні борці "за святу ідею великої імперії". А насправді... Ви не підете з теплих операторських місити багнюку берцями на фронті, як один мій знайомий режисер. Ви не переберетеся зі світлих офісів в зачухані підсобки, аби в польових умовах і повністю на шару після роботи паяти техніку для фронту, як волонтери на "АрміїСОС". Вас не вистачить покинути гарну перспективну роботу і піти захищати свою Батьківщину у добробат - на повну невизначенність. Ви не будете після роботи плести маскувальні сітки та збирати борщові набори...

Не дивно, що на захист ваших телеканалів ніхто не піднявся - я не бачив видовища більш жалюгідного за фіфу з набитими губами і недешевою зачіскою, що на екрані корчила з себе борця за свободу слова. Це вам не Ірина Геращенко на обміні полоненими - під автоматами терористів.

От саме тому, ватники, ви й програєте - доведено вашими ж телеканалами. А Україна - житиме і міцнішатиме. Всім ворогам на зло.
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04.02.2021 22:29 Ответить
БайдеНАШ Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 7140
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04.02.2021 22:32 Ответить
Все кто поддерживает ОПЗЖ являются предателями и те кто поддерживает убийства наших сограждан и захват территорий.По другому к такой массе относиться нельзя.Можно понять когда воюют с властью но никогда сдают свои земли свой народ !
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04.02.2021 22:33 Ответить
Мураев в эфире канала Наш сейчас и в ютьюбе тоже, пишут Мураева в Президенты, как вам такое?
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04.02.2021 22:34 Ответить
Новый глава ЦРУ США,бывший посол США на РАБссии, Бернс,научит РАБссию полюбить и уважать Санкции Конгресса Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 4883
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04.02.2021 22:35 Ответить
Мураев конченый дуракkk с тремя буквами в конце... Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 1783
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04.02.2021 22:36 Ответить
Оно то весело но не дай бог эти твари опзж опять придут. И что? Доигрались в а может получится. Необходимо в срочном порядке запретить всякие партии которые хоть как-то импонируют Рашке. А опзж запретить как коммунистическую партию до уголовной ответственности.
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04.02.2021 22:38 Ответить
Проплаченный рейтинг. Кем когда и где не сообщается, а циферки нарисовать какие угодно моюно, в зависимости кто сколько отвалит. 146% тому свидетельство.
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04.02.2021 22:38 Ответить
Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 1228 Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 6276эта фраза Байдена подойдет для Мураевских баранов
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04.02.2021 22:42 Ответить
я что то не понял кто проводил опрос и где ? , я эту байку про высокие рейтинги жопоблока слышу уже второй год
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04.02.2021 22:52 Ответить
Цікаво б побачити результати опитування "Чи довіряєте ви результатам опитування ?"
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04.02.2021 23:01 Ответить
Клоун слишком долго мерялся херами с Порошенком, травил его семью и семью его жены, а тут вдруг обнаружил, что жоппоблок набирает какие-то проценты за его счет. Но не ожидал от Зеленского (эффективно, но кратковременно, сейчас путинские "украинские суды" подключатся), что он будет вредить информоккупантам., думал они из одной стаи. А если стая одна, то что это?
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04.02.2021 23:16 Ответить
Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 3273
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04.02.2021 23:24 Ответить
не только лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал хотел крови нашему Президенту, но и шакаладно-барыжный подвывал, так что, работы много точим лопаты ниче не акончилось.
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05.02.2021 03:14 Ответить
Нацсовет подал на канал "НАШ" в суд о лишении лицензии
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/?utm_referrer=https%3a%2f%2fantikor.com.ua%2f Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 1354
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05.02.2021 08:16 Ответить
Це такаж херня як було між Ющом та Юлькою, поки вони гризлись, Яник і ПР нарощували електорат і виграли вибори
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05.02.2021 09:59 Ответить
 
 