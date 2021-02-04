Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш"
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"Слуги народу" більше - не лідери рейтингів, ОПЗЖ хоче імпічменту Зеленського, протести під телеканалом "Наш", Коломойський не зміг відсудити в України $6 млрд, - головні новини України 4 лютого.
Свіжі рейтинги: ОПЗЖ "в плюсі", СН "в мінусі"
"Опозиційна платформа - За життя" (18,9%) випередила "Слугу народу" (18,6%) у свіжому рейтингу. Слідом за ними йдуть "Європейська солідарність" (15,2%) і "Батьківщина" (12,2%). П'ятивідсотковий бар'єр долають тільки ці політсили.
Рейтинг Зеленського за місяць впав з 26,2% до 21,2%. Відправити президента у відставку хотіли би 50% опитаних, розпустити Раду - 63%.
ОПЗЖ хоче імпічменту Зеленського
Рішення про початок процедури прийнято на з'їзді партії. Прессекретарка президента Мендель прокоментувала його словами "На комусь шапка горить" і заявила, що це - піар і спроба врятувати активи одного з керівників політсили.
Протести біля телеканалу "Наш"
Представники організацій "Правий сектор", "Основа майбутнього", "Сокіл" прийшли до будівлі телеканалу "Наш" вимагати, щоб він закрився. Почалася бійка, поліція доставила у відділення 4 осіб. Один із затриманих - ветеран АТО Олексій Сердюк - став у віконному отворі поліцейської дільниці і погрожував кинутися з 4 поверху, протестуючи таким чином проти дій правоохоронців. Через кілька годин переговорів поліцейські змогли вмовити його не стрибати з вікна і пообіцяли провести службову перевірку.
Генеральний продюсер телеканалу "Наш" Євген Дудник заявив, що звільняється. "У деяких речах я не можу переступити через себе. І ці речі називаються порядністю і взаємоповагою", - пояснив він.
Коломойський із товаришами не зміг відсудити в України $6 млрд.
Стокгольмський арбітраж відмовив акціонерам ПАТ "Укрнафта" Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову й Ігорю Палиці в задоволенні їхнього позову до України на суму понад $6 млрд, визнавши відсутність своєї юрисдикції. Позов було подано ще в 2015 році, рішення у ньому ухвалили тільки зараз.
Депутат СН Павлюк стверджує, що виграв у лотерею майже 2 млн грн.
Максим Павлюк кілька днів тому задекларував 1 939 868 гривень як лотерейний виграш. Павлюк - заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності та член ТСК по ДАБІ. Йому 28 років, і до цього він вже декларував такі призи - востаннє в 2020 році.
На Євробачення Україна представить пісню - "веснянку"
Журі обрало пісню "Шум" із трьох композицій, які представила на його суд група Go_A - переможець конкурсного відбору на "Євробачення". Пісня "Шум" в інтерпретації групи Go_A - це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами стародавнього магічного обряду.
Будь ласка, зачекайте...
І хто скаже, що в нас розумні люди...
-Медвечук заявил, что Украины не существует. Она искусственно скроена из отдельных территорий различных государственных образований.
Медвечук должен быть немедленно арестован. Со всей своей ОПЗЖэшной шушерой.
Тарас Березовей.Ютьюб.
Хочете посміятися? Сьогодні С14 провів акцію під телеканалом "НАШ". Вимагав у них припинити роботу. Виникла штовханина. Але от що цікаво.
На цю подію свої знімальні групи НЕ прислали телеканали... ZIK, 112 та Newsone. Хоча вони продовжують віщати на Ютубі. І хоча "НАШ" за них останні дві доби кольчуги на грудях рве.
А знаєте чому не прийшли? Бо їхній менеджмент вирішив, що акцію радикалів замовив сам канал "НАШ" аби привернути до себе увагу і розширити свою аудиторію. Звісно - коштом телеканалів з медведчуківської трійці.
Що я хочу сказати на це? Ватники, от саме через це ви програєте і будете програвати завжди. Через те що на фронті, коли росіяни проводять свої операції - вони не вважають за потрібне про це повідомляти сепарам з ДиРи і Луганди, а ті потім не можуть збагнути що відбувається. Довелося таке бачити. А сепари з ДиРи і Луганди одне одного підставляють частіше ніж з нами воюють.
Через те, ватники, що навіть в умовах коли вас ******** (опустимо причини), ви й тоді продовжуєте ділити ефіри та бабло замість діяти спільно. Тому що ви одне одному взагалі не довіряєте. Тому що почуття солідарності у вас нема, як явища. Свій до свого по своє - це не про вас.
Це на єкранах ви всі - безкомпромістні борці "за святу ідею великої імперії". А насправді... Ви не підете з теплих операторських місити багнюку берцями на фронті, як один мій знайомий режисер. Ви не переберетеся зі світлих офісів в зачухані підсобки, аби в польових умовах і повністю на шару після роботи паяти техніку для фронту, як волонтери на "АрміїСОС". Вас не вистачить покинути гарну перспективну роботу і піти захищати свою Батьківщину у добробат - на повну невизначенність. Ви не будете після роботи плести маскувальні сітки та збирати борщові набори...
Не дивно, що на захист ваших телеканалів ніхто не піднявся - я не бачив видовища більш жалюгідного за фіфу з набитими губами і недешевою зачіскою, що на екрані корчила з себе борця за свободу слова. Це вам не Ірина Геращенко на обміні полоненими - під автоматами терористів.
От саме тому, ватники, ви й програєте - доведено вашими ж телеканалами. А Україна - житиме і міцнішатиме. Всім ворогам на зло.
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