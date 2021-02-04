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Новини Політика України
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Євробачення (513) Зеленський (17459) імпічмент (264) Коломойський (1421) протест (2250) рейтинг (696) Опозиційна платформа - За життя (466)

Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить

"Слуги народу" більше - не лідери рейтингів, ОПЗЖ хоче імпічменту Зеленського, протести під телеканалом "Наш", Коломойський не зміг відсудити в України $6 млрд, - головні новини України 4 лютого.

Свіжі рейтинги: ОПЗЖ "в плюсі", СН "в мінусі"

"Опозиційна платформа - За життя" (18,9%) випередила "Слугу народу" (18,6%) у свіжому рейтингу. Слідом за ними йдуть "Європейська солідарність" (15,2%) і "Батьківщина" (12,2%). П'ятивідсотковий бар'єр долають тільки ці політсили.

Рейтинг Зеленського за місяць впав з 26,2% до 21,2%. Відправити президента у відставку хотіли би 50% опитаних, розпустити Раду - 63%.

ОПЗЖ хоче імпічменту Зеленського

Рішення про початок процедури прийнято на з'їзді партії. Прессекретарка президента Мендель прокоментувала його словами "На комусь шапка горить" і заявила, що це - піар і спроба врятувати активи одного з керівників політсили.

Протести біля телеканалу "Наш"

Представники організацій "Правий сектор", "Основа майбутнього", "Сокіл" прийшли до будівлі телеканалу "Наш" вимагати, щоб він закрився. Почалася бійка, поліція доставила у відділення 4 осіб. Один із затриманих - ветеран АТО Олексій Сердюк - став у віконному отворі поліцейської дільниці і погрожував кинутися з 4 поверху, протестуючи таким чином проти дій правоохоронців. Через кілька годин переговорів поліцейські змогли вмовити його не стрибати з вікна і пообіцяли провести службову перевірку.

Генеральний продюсер телеканалу "Наш" Євген Дудник заявив, що звільняється. "У деяких речах я не можу переступити через себе. І ці речі називаються порядністю і взаємоповагою", - пояснив він.

Коломойський із товаришами не зміг відсудити в України $6 млрд.

Стокгольмський арбітраж відмовив акціонерам ПАТ "Укрнафта" Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову й Ігорю Палиці в задоволенні їхнього позову до України на суму понад $6 млрд, визнавши відсутність своєї юрисдикції. Позов було подано ще в 2015 році, рішення у ньому ухвалили тільки зараз.

Депутат СН Павлюк стверджує, що виграв у лотерею майже 2 млн грн.

Максим Павлюк кілька днів тому задекларував 1 939 868 гривень як лотерейний виграш. Павлюк - заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності та член ТСК по ДАБІ. Йому 28 років, і до цього він вже декларував такі призи - востаннє в 2020 році.

На Євробачення Україна представить пісню - "веснянку"

Журі обрало пісню "Шум" із трьох композицій, які представила на його суд група Go_A - переможець конкурсного відбору на "Євробачення". Пісня "Шум" в інтерпретації групи Go_A - це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами стародавнього магічного обряду.
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Топ коментарі
+12
Мразь б..
-Медвечук заявил, что Украины не существует. Она искусственно скроена из отдельных территорий различных государственных образований.
Медвечук должен быть немедленно арестован. Со всей своей ОПЗЖэшной шушерой.
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04.02.2021 22:05
+10
Дожились...
І хто скаже, що в нас розумні люди...
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04.02.2021 22:03
+6
То, что голоса слуг урода перетекают к жопоблоку, говорит о том, что значительная часть избирателей не только зебилы, но ещё и дебилы. Главные новости 4 февраля: ОПЗЖ обходит "слуг", протесты под телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 652
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04.02.2021 22:23
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Дожились...
І хто скаже, що в нас розумні люди...
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04.02.2021 22:03 Відповісти
Перемога у Стокгольмі проти Калломойші. через 6 років з часу подачі позову. А женемо пургу проти судового українського кривоблуддя..
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04.02.2021 22:11 Відповісти
це все наслідки Голодоморів і русских війн..Українців знищували а сюди привозили рюсскіх які потім стали малоросами,нажаль їх вічно тягне на родіну,нажаль тільки з Українським землями,це не виліковно,вилікує хібащо тільки час
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04.02.2021 22:12 Відповісти
В українській мові немає слів "русских", "рюсскіх" і таке інше. Називайте речі своїми іменами. Вони - росіяни, або - московіти.
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04.02.2021 22:15 Відповісти
Мразь б..
-Медвечук заявил, что Украины не существует. Она искусственно скроена из отдельных территорий различных государственных образований.
Медвечук должен быть немедленно арестован. Со всей своей ОПЗЖэшной шушерой.
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04.02.2021 22:05 Відповісти
Главные новости 4 февраля: ОПЗЖ обходит "слуг", протесты под телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 7046
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04.02.2021 22:06 Відповісти
Главные новости 4 февраля: ОПЗЖ обходит "слуг", протесты под телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 7740
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04.02.2021 22:07 Відповісти
Это бойко что ли европейский президент?
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04.02.2021 22:11 Відповісти
Из таблицы видим что на втором месте вылезло ОПЗЖ, по этому в Украине нужно объявлять военное положение и во всех городах поставить военных комендантов, если за неделю этого не сделают, то считайте что Украины как государства уже нет и начнётся партизанская война с оккупантами и их холуями, а может и...
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04.02.2021 22:18 Відповісти
Що значить вилізло? Ні, це "європейці" ім з тріском програли. Може, зовсім не туди вони країну вели?
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04.02.2021 22:24 Відповісти
Треба щоб всі російські окупанти повернулися до дому. Хороші в хороших гробах, а погані в поганих.
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04.02.2021 22:10 Відповісти
Маргарита Симоньян сдала всю резидентуру РАБссии в Украине. Главные новости 4 февраля: ОПЗЖ обходит "слуг", протесты под телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 7575
Тарас Березовей.Ютьюб.
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04.02.2021 22:13 Відповісти
Главные новости 4 февраля: ОПЗЖ обходит "слуг", протесты под телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 7468
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04.02.2021 22:15 Відповісти
То, что голоса слуг урода перетекают к жопоблоку, говорит о том, что значительная часть избирателей не только зебилы, но ещё и дебилы. Главные новости 4 февраля: ОПЗЖ обходит "слуг", протесты под телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 652
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04.02.2021 22:23 Відповісти
Ютуб-канал канал Русский в Украине снял выборку в Киеве, полно хахлов, которые против закрытия каналов. За Рабиновича и Медведчука. Быдлота рулит. Когда же эта мразота обывательская вымрет, тянут уроды нас на дно.
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04.02.2021 22:26 Відповісти
Печера Дракона

Хочете посміятися? Сьогодні С14 провів акцію під телеканалом "НАШ". Вимагав у них припинити роботу. Виникла штовханина. Але от що цікаво.

На цю подію свої знімальні групи НЕ прислали телеканали... ZIK, 112 та Newsone. Хоча вони продовжують віщати на Ютубі. І хоча "НАШ" за них останні дві доби кольчуги на грудях рве.

А знаєте чому не прийшли? Бо їхній менеджмент вирішив, що акцію радикалів замовив сам канал "НАШ" аби привернути до себе увагу і розширити свою аудиторію. Звісно - коштом телеканалів з медведчуківської трійці.

Що я хочу сказати на це? Ватники, от саме через це ви програєте і будете програвати завжди. Через те що на фронті, коли росіяни проводять свої операції - вони не вважають за потрібне про це повідомляти сепарам з ДиРи і Луганди, а ті потім не можуть збагнути що відбувається. Довелося таке бачити. А сепари з ДиРи і Луганди одне одного підставляють частіше ніж з нами воюють.

Через те, ватники, що навіть в умовах коли вас ******** (опустимо причини), ви й тоді продовжуєте ділити ефіри та бабло замість діяти спільно. Тому що ви одне одному взагалі не довіряєте. Тому що почуття солідарності у вас нема, як явища. Свій до свого по своє - це не про вас.

Це на єкранах ви всі - безкомпромістні борці "за святу ідею великої імперії". А насправді... Ви не підете з теплих операторських місити багнюку берцями на фронті, як один мій знайомий режисер. Ви не переберетеся зі світлих офісів в зачухані підсобки, аби в польових умовах і повністю на шару після роботи паяти техніку для фронту, як волонтери на "АрміїСОС". Вас не вистачить покинути гарну перспективну роботу і піти захищати свою Батьківщину у добробат - на повну невизначенність. Ви не будете після роботи плести маскувальні сітки та збирати борщові набори...

Не дивно, що на захист ваших телеканалів ніхто не піднявся - я не бачив видовища більш жалюгідного за фіфу з набитими губами і недешевою зачіскою, що на екрані корчила з себе борця за свободу слова. Це вам не Ірина Геращенко на обміні полоненими - під автоматами терористів.

От саме тому, ватники, ви й програєте - доведено вашими ж телеканалами. А Україна - житиме і міцнішатиме. Всім ворогам на зло.
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04.02.2021 22:29 Відповісти
БайдеНАШ Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 7140
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04.02.2021 22:32 Відповісти
Все кто поддерживает ОПЗЖ являются предателями и те кто поддерживает убийства наших сограждан и захват территорий.По другому к такой массе относиться нельзя.Можно понять когда воюют с властью но никогда сдают свои земли свой народ !
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04.02.2021 22:33 Відповісти
Мураев в эфире канала Наш сейчас и в ютьюбе тоже, пишут Мураева в Президенты, как вам такое?
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04.02.2021 22:34 Відповісти
Новый глава ЦРУ США,бывший посол США на РАБссии, Бернс,научит РАБссию полюбить и уважать Санкции Конгресса Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 4883
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04.02.2021 22:35 Відповісти
Мураев конченый дуракkk с тремя буквами в конце... Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 1783
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04.02.2021 22:36 Відповісти
Оно то весело но не дай бог эти твари опзж опять придут. И что? Доигрались в а может получится. Необходимо в срочном порядке запретить всякие партии которые хоть как-то импонируют Рашке. А опзж запретить как коммунистическую партию до уголовной ответственности.
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04.02.2021 22:38 Відповісти
Проплаченный рейтинг. Кем когда и где не сообщается, а циферки нарисовать какие угодно моюно, в зависимости кто сколько отвалит. 146% тому свидетельство.
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04.02.2021 22:38 Відповісти
Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 1228 Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 6276эта фраза Байдена подойдет для Мураевских баранов
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04.02.2021 22:42 Відповісти
я что то не понял кто проводил опрос и где ? , я эту байку про высокие рейтинги жопоблока слышу уже второй год
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04.02.2021 22:52 Відповісти
Цікаво б побачити результати опитування "Чи довіряєте ви результатам опитування ?"
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04.02.2021 23:01 Відповісти
Клоун слишком долго мерялся херами с Порошенком, травил его семью и семью его жены, а тут вдруг обнаружил, что жоппоблок набирает какие-то проценты за его счет. Но не ожидал от Зеленского (эффективно, но кратковременно, сейчас путинские "украинские суды" подключатся), что он будет вредить информоккупантам., думал они из одной стаи. А если стая одна, то что это?
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04.02.2021 23:16 Відповісти
Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 3273
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04.02.2021 23:24 Відповісти
не только лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал хотел крови нашему Президенту, но и шакаладно-барыжный подвывал, так что, работы много точим лопаты ниче не акончилось.
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05.02.2021 03:14 Відповісти
Нацсовет подал на канал "НАШ" в суд о лишении лицензии
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/?utm_referrer=https%3a%2f%2fantikor.com.ua%2f Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш" - Цензор.НЕТ 1354
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05.02.2021 08:16 Відповісти
Це такаж херня як було між Ющом та Юлькою, поки вони гризлись, Яник і ПР нарощували електорат і виграли вибори
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05.02.2021 09:59 Відповісти
 
 