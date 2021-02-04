Головні новини 4 лютого: ОПЗЖ обходить "слуг", протести під телеканалом "Наш"

"Слуги народу" більше - не лідери рейтингів, ОПЗЖ хоче імпічменту Зеленського, протести під телеканалом "Наш", Коломойський не зміг відсудити в України $6 млрд, - головні новини України 4 лютого.

Свіжі рейтинги: ОПЗЖ "в плюсі", СН "в мінусі"

"Опозиційна платформа - За життя" (18,9%) випередила "Слугу народу" (18,6%) у свіжому рейтингу. Слідом за ними йдуть "Європейська солідарність" (15,2%) і "Батьківщина" (12,2%). П'ятивідсотковий бар'єр долають тільки ці політсили.

Рейтинг Зеленського за місяць впав з 26,2% до 21,2%. Відправити президента у відставку хотіли би 50% опитаних, розпустити Раду - 63%.

ОПЗЖ хоче імпічменту Зеленського

Рішення про початок процедури прийнято на з'їзді партії. Прессекретарка президента Мендель прокоментувала його словами "На комусь шапка горить" і заявила, що це - піар і спроба врятувати активи одного з керівників політсили.

Протести біля телеканалу "Наш"

Представники організацій "Правий сектор", "Основа майбутнього", "Сокіл" прийшли до будівлі телеканалу "Наш" вимагати, щоб він закрився. Почалася бійка, поліція доставила у відділення 4 осіб. Один із затриманих - ветеран АТО Олексій Сердюк - став у віконному отворі поліцейської дільниці і погрожував кинутися з 4 поверху, протестуючи таким чином проти дій правоохоронців. Через кілька годин переговорів поліцейські змогли вмовити його не стрибати з вікна і пообіцяли провести службову перевірку.

Генеральний продюсер телеканалу "Наш" Євген Дудник заявив, що звільняється. "У деяких речах я не можу переступити через себе. І ці речі називаються порядністю і взаємоповагою", - пояснив він.

Коломойський із товаришами не зміг відсудити в України $6 млрд.

Стокгольмський арбітраж відмовив акціонерам ПАТ "Укрнафта" Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову й Ігорю Палиці в задоволенні їхнього позову до України на суму понад $6 млрд, визнавши відсутність своєї юрисдикції. Позов було подано ще в 2015 році, рішення у ньому ухвалили тільки зараз.

Депутат СН Павлюк стверджує, що виграв у лотерею майже 2 млн грн.

Максим Павлюк кілька днів тому задекларував 1 939 868 гривень як лотерейний виграш. Павлюк - заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності та член ТСК по ДАБІ. Йому 28 років, і до цього він вже декларував такі призи - востаннє в 2020 році.

На Євробачення Україна представить пісню - "веснянку"

Журі обрало пісню "Шум" із трьох композицій, які представила на його суд група Go_A - переможець конкурсного відбору на "Євробачення". Пісня "Шум" в інтерпретації групи Go_A - це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами стародавнього магічного обряду.