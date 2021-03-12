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Новости Политика Украины
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КС (2130) Шевчук Станислав (54) Тупицкий (232)

В Конституционном Суде на отстраненного Тупицкого распределяют дела, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Конституционном Суде на отстраненного Тупицкого распределяют дела, - СМИ

Несмотря на отстранение Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного Суда Украины, на него распределяют дела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Схем.

В этом году, уже после объявления Офисом Генерального прокурора подозрения Тупицкому и президентского указа об отстранении от должности судьи, на него были распределены по меньшей мере три дела.

Первое дело - это конституционная жалоба от гражданина Владимира Еремина от 5 января 2021, которая касалась соответствия Конституции отдельных положений закона "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине", а также закона "О национальной полиции".

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Дела на судью Тупицкого продолжали распределяться и после того, как госохрана прекратила пускать его в помещение КСУ.

25 января на Тупицкого была распределена еще одна жалоба - от гражданина Олега Тищенко относительно соответствия Конституции отдельных положений закона "О Государственном земельном кадастре".

И третье дело попало на Тупицкого 22 февраля этого года. Это конституционная жалоба гражданки Натальи Калашник о соответствии Конституции отдельных положений Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

По просьбе журналистов прокомментировать, что означает такое распределение, как рассматривает дела отстранённый указом президента судья Тупицкий, который также не имеет доступа в помещения суда, в Конституционном Суде сообщили: "Автоматическое распределение обращений в суд в отношении судьи Тупицкого А.Н. означает выполнение предусмотренных законом №2135, регламентом и инструкцией указанных выше мер относительно всех конституционных представлений, обращений, жалоб, поступающих в суд, с целью их распределения между всеми судьями, включая Тупицкого А.Н.".

Кроме того, журналисты установили, что Тупицкий также готовит для других судей КСУ проекты повестки дня - то есть, что именно им надо рассматривать, а что - нет.

Бывший председатель Конституционного Суда Станислав Шевчук выразил такое мнение: "В КСУ сейчас "гибридный председатель". Как бы - Тупицкий, но юридически должен быть Сергей Головатый (заместитель председателя КСУ. - Ред.). Но де-факто Тупицкий формирует повестку дня, рассылает судьям".

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В комментарии судья Игорь Слиденко заявил, что "юридически председатель суда - Тупицкий, де-факто его обязанности выполняет Головатый".

Сам Александр Тупицкий на просьбу журналистов о комментарии пока не ответил.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.
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Топ комментарии
+6
Такой цирк может быть только у нас. И как теперь на них говорить "ваша честь"????? Как же от корыта не хочется отрываться, аж противно на все это смотреть. Так низко опуститься.
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12.03.2021 13:52
+6
Этих зажравшихся тварей надо разогнать всех ! А такого как тупицкий посадить с конфискацией лет на 15, тогда новые задумаются о государственности, может быть! А вообще в идеале вместо них чтоб стоял компьютер.
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12.03.2021 13:53
+5
Только конфискацию нужно делать еще у жены, детей и родственников
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12.03.2021 13:55
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Такой цирк может быть только у нас. И как теперь на них говорить "ваша честь"????? Как же от корыта не хочется отрываться, аж противно на все это смотреть. Так низко опуститься.
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12.03.2021 13:52 Ответить
Этих зажравшихся тварей надо разогнать всех ! А такого как тупицкий посадить с конфискацией лет на 15, тогда новые задумаются о государственности, может быть! А вообще в идеале вместо них чтоб стоял компьютер.
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12.03.2021 13:53 Ответить
Только конфискацию нужно делать еще у жены, детей и родственников
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12.03.2021 13:55 Ответить
Встречный вопрос, а тем кто организовал вагнергейт и слил все СВР РФ увеличить паек? У зеленых дураков есть один путь согласно Конституции внести в нее изменения, а путь методом, что хочу то и делаю это путь к гражданской войне. Не может председатель колхоза регулировать отношения внутри районного суда.
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12.03.2021 14:16 Ответить
Главное не переработать на нищенскую зарплату судьи КСУ.
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12.03.2021 13:54 Ответить
вони хотіли тупицького поставити на "подсос", він головний на "відсосі" (грошових знаків в безпечних громадян).
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12.03.2021 14:00 Ответить
вони хотіли тупицького поставити на "подсос", він головний на "відсосі" (грошових знаків в безпечних громадян).
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12.03.2021 14:01 Ответить
Зєля може відсторонити Тупицького так само,як і Тупицький Зєлю.
Не подавайте буденну подію,як сенсацію.
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12.03.2021 14:15 Ответить
Так надо и их в цугундер засадить - и наконец то разогнать этот гадюшник.
Но кто же их посадит - выше их только бог а про существование последнего все еще идут споры.
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12.03.2021 14:21 Ответить
Подлежит сожжению на костре инквизиции.
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12.03.2021 14:26 Ответить
Тупицу в дверь, а он в окно, может ноги поломать?
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12.03.2021 15:12 Ответить
"Мафия бессмертна"
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12.03.2021 15:49 Ответить
 
 