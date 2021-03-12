У Конституційному Суді на відстороненого Тупицького розподіляють справи, - ЗМІ

Попри відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного Суду України, на нього розподіляють справи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Схем.

Цього року, вже після оголошення Офісом генерального прокурора підозри Тупицькому та президентського указу про відсторонення з посади судді, на нього були розподілені щонайменше три справи.

Перша справа – це конституційна скарга від громадянина Володимира Єрьоміна від 5 січня 2021 року, яка стосувалася відповідності Конституції окремих положень закону "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні", а також закону "Про національну поліцію".

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Справи на суддю Тупицького продовжували розподілятися і після того, як держохорона припинила пускати його до приміщення КСУ.

25 січня на Тупицького була розподілена ще одна скарга – від громадянина Олега Тищенка щодо відповідності Конституції окремих положень закону "Про Державний земельний кадастр".

І третя справа потрапила на Тупицького 22 лютого цього року. Це конституційна скарга громадянки Наталії Калашник щодо відповідності Конституції окремих положень Господарського процесуального кодексу України.

На прохання журналістів прокоментувати, що означає такий розподіл, як саме розглядає справи відсторонений указом президента суддя Тупицький, який також не має доступу до приміщень суду, у Конституційному суді повідомили: "Автоматичний розподіл звернень до суду щодо судді Тупицького О.М. означає виконання передбачених законом №2135, регламентом та інструкцією зазначених вище заходів стосовно усіх конституційних подань, звернень, скарг, що надходять до суду, з метою їхнього розподілу між усіма суддями, включаючи Тупицького О.М.".

Крім того, журналісти встановили, що Тупицький також готує для інших суддів КСУ проєкти порядку денного – тобто, що саме їм треба розглядати, а що – ні.

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Колишній голова Конституційного суду Станіслав Шевчук висловив таку думку: "У КСУ зараз "гібридний голова". Якби – Тупицький, але юридично має бути Сергій Головатий (заступник голови КСУ – ред.). Але де-факто Тупицький формує порядок денний, розсилає суддям".

У коментарі суддя Ігор Сліденко заявив, що "юридично голова суду – Тупицький, де-факто його обов’язки виконує Головатий".

Сам Олександр Тупицький на прохання журналістів про коментар поки не відповів.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.