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КС (1153) Шевчук Станіслав (51) Тупицький (227)

У Конституційному Суді на відстороненого Тупицького розподіляють справи, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Конституційному Суді на відстороненого Тупицького розподіляють справи, - ЗМІ

Попри відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного Суду України, на нього розподіляють справи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Схем.

Цього року, вже після оголошення Офісом генерального прокурора підозри Тупицькому та президентського указу про відсторонення з посади судді, на нього були розподілені щонайменше три справи.

Перша справа – це конституційна скарга від громадянина Володимира Єрьоміна від 5 січня 2021 року, яка стосувалася відповідності Конституції окремих положень закону "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні", а також закону "Про національну поліцію".

Також читайте: Відсторонений Тупицький скликає спеціальне пленарне засідання КС. ДОКУМЕНТ

Справи на суддю Тупицького продовжували розподілятися і після того, як держохорона припинила пускати його до приміщення КСУ.

25 січня на Тупицького була розподілена ще одна скарга – від громадянина Олега Тищенка щодо відповідності Конституції окремих положень закону "Про Державний земельний кадастр".

І третя справа потрапила на Тупицького 22 лютого цього року. Це конституційна скарга громадянки Наталії Калашник щодо відповідності Конституції окремих положень Господарського процесуального кодексу України.

На прохання журналістів прокоментувати, що означає такий розподіл, як саме розглядає справи відсторонений указом президента суддя Тупицький, який також не має доступу до приміщень суду, у Конституційному суді повідомили: "Автоматичний розподіл звернень до суду щодо судді Тупицького О.М. означає виконання передбачених законом №2135, регламентом та інструкцією зазначених вище заходів стосовно усіх конституційних подань, звернень, скарг, що надходять до суду, з метою їхнього розподілу між усіма суддями, включаючи Тупицького О.М.".

Крім того, журналісти встановили, що Тупицький також готує для інших суддів КСУ проєкти порядку денного – тобто, що саме їм треба розглядати, а що – ні.

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Колишній голова Конституційного суду Станіслав Шевчук висловив таку думку: "У КСУ зараз "гібридний голова". Якби – Тупицький, але юридично має бути Сергій Головатий (заступник голови КСУ – ред.). Але де-факто Тупицький формує порядок денний, розсилає суддям".

У коментарі суддя Ігор Сліденко заявив, що "юридично голова суду – Тупицький, де-факто його обов’язки виконує Головатий".

Сам Олександр Тупицький на прохання журналістів про коментар поки не відповів.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Такой цирк может быть только у нас. И как теперь на них говорить "ваша честь"????? Как же от корыта не хочется отрываться, аж противно на все это смотреть. Так низко опуститься.
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12.03.2021 13:52
+6
Этих зажравшихся тварей надо разогнать всех ! А такого как тупицкий посадить с конфискацией лет на 15, тогда новые задумаются о государственности, может быть! А вообще в идеале вместо них чтоб стоял компьютер.
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12.03.2021 13:53
+5
Только конфискацию нужно делать еще у жены, детей и родственников
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12.03.2021 13:55
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Такой цирк может быть только у нас. И как теперь на них говорить "ваша честь"????? Как же от корыта не хочется отрываться, аж противно на все это смотреть. Так низко опуститься.
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12.03.2021 13:52 Відповісти
Этих зажравшихся тварей надо разогнать всех ! А такого как тупицкий посадить с конфискацией лет на 15, тогда новые задумаются о государственности, может быть! А вообще в идеале вместо них чтоб стоял компьютер.
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12.03.2021 13:53 Відповісти
Только конфискацию нужно делать еще у жены, детей и родственников
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12.03.2021 13:55 Відповісти
Встречный вопрос, а тем кто организовал вагнергейт и слил все СВР РФ увеличить паек? У зеленых дураков есть один путь согласно Конституции внести в нее изменения, а путь методом, что хочу то и делаю это путь к гражданской войне. Не может председатель колхоза регулировать отношения внутри районного суда.
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12.03.2021 14:16 Відповісти
Главное не переработать на нищенскую зарплату судьи КСУ.
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12.03.2021 13:54 Відповісти
вони хотіли тупицького поставити на "подсос", він головний на "відсосі" (грошових знаків в безпечних громадян).
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12.03.2021 14:00 Відповісти
вони хотіли тупицького поставити на "подсос", він головний на "відсосі" (грошових знаків в безпечних громадян).
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12.03.2021 14:01 Відповісти
Зєля може відсторонити Тупицького так само,як і Тупицький Зєлю.
Не подавайте буденну подію,як сенсацію.
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12.03.2021 14:15 Відповісти
Так надо и их в цугундер засадить - и наконец то разогнать этот гадюшник.
Но кто же их посадит - выше их только бог а про существование последнего все еще идут споры.
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12.03.2021 14:21 Відповісти
Подлежит сожжению на костре инквизиции.
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12.03.2021 14:26 Відповісти
Тупицу в дверь, а он в окно, может ноги поломать?
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12.03.2021 15:12 Відповісти
"Мафия бессмертна"
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12.03.2021 15:49 Відповісти
 
 