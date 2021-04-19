Возможно, через агента НАБУ Шевченко хотят дискредитировать "вагнергейт", - Семенченко

Экс-нардеп Семен Семенченко прокомментировал версию агента НАБУ Шевченко о том, что делом против него хотят дискредитировать "вагнергейт".

Об этом Семенченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам экс-нардепа, ему не инкреминують статью о закупке у Шевченко "оружия".

"Во-вторых, поставки оружия из РФ - незаконны, согласен. Если они могут иметь место, то только для отдельных потребностей государства, под контролем СВР, ГУР МО, или СБУ. Насколько мне известно Е. Шевченко не подозревается в поставках оружия. Даже демонстрация красивых картинок на брифинге не является "поставкой оружия". У нас уже была Н. Савченко с минометами на барже по Днепру", - отметил Семенченко.

В то же время, отвечая на вопрос о том, что Шевченко связывает дело против него с попыткой дискредитировать "вагнергейт", Семенченко сказал: "Если поддерживать эту мысль, то мишенью операции является Евгений Шевченко, а через него хотят дискредитировать "Вагнергейт". Конечно возможно".

Полный текст интервью с Семеном Семенченко для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Печерский районный суд Киева на заседании 26 марта арестовал бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко без права внесения залога. 27 марта Семенченко госпитализировали. 1 апреля его перевезли из больницы в изолятор СБУ.

7 апреля Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения для Семенченко.

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