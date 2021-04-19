Можливо, через агента НАБУ Шевченка хочуть дискредитувати "вагнергейт", - Семенченко

Екснардеп Семен Семенченко прокоментував версію агента НАБУ Шевченка про те, що справою проти нього хочуть дискредитувати "вагнергейт".

Про це Семенченко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами екснардепа, йому не інкремінують статтю про закупівлю у Шевченка "зброї".

"По-друге, поставки зброї з РФ - незаконні, згоден. Якщо вони можуть мати місце, то тільки для окремих потреб держави, під контролем СЗР, ГУР МО, або СБУ. Наскільки мені відомо Є. Шевченко не підозрюється в поставках зброї. Навіть демонстрація красивих картинок на брифінгу не є "постачанням зброї". У нас вже була Н. Савченко з мінометами на баржі по Дніпру", - зазначив Семенченко.

У той же час, відповідаючи на питання про те, що Шевченко пов'язує справу проти нього зі спробою дискредитувати "вагнергейт", Семенченко сказав: "Якщо підтримувати цю думку, то мішенню операції є Євген Шевченко, а через нього хочуть дискредитувати "Вагнергейт". Звичайно, можливо".

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

Печерський районний суд Києва на засіданні 26 березня заарештував колишнього народного депутата України Семена Семенченка без права внесення застави. 27 березня Семенченка госпіталізували. 1 квітня його перевезли з лікарні в ізолятор СБУ.

7 квітня Апеляційний суд залишив без зміни запобіжний захід для Семенченка.