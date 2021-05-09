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Бывший главврач омской больницы Мураховский, отрицавший отравление Навального и не пускавший к нему родных, пропал на три дня (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Бывший главврач омской больницы Мураховский, отрицавший отравление Навального и не пускавший к нему родных, пропал на три дня (обновлено)

Александр Мураховский, бывший главным врачом омской больницы, в которую привезли отравленного Алексея Навального, пропал накануне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

В лесах Омской области пропал охотник: как сообщило утром 9 мая управление МВД России по региону, в полицию обратились с заявлением о пропаже 49-летнего мужчины. Он находился в деревне Поспелово Большеуковского района на охотбазе и 7 мая уехал оттуда на квадроцикле в лес. Примерно сутки знакомые сами разыскивали пропавшего, а затем обратились в полицию.

Пропавший - министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, утверждает местное издание "Коммерческие вести" со ссылкой на троих анонимных источников. Как и разыскиваемому мужчине, Мураховскому 49 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский оппозиционер Навальный подал в суд на СИЗО "Матросская тишина" из-за того, что его признали склонным к побегу

Квадроцикл Мураховского нашли в одном из болот, поиски чиновника продолжаются, написало издание "СуперОмск".

Мураховского обнаружили живым поздно вечером 9 мая, сообщил "Открытым медиа" представитель поискового отряда "Лиза Алерт"
cообщают "Открытые медиа".

Александр Мураховский был главным врачом омской больницы скорой медпомощи № 1, в которой лечили Алексея Навального. Он заявлял, что состояние Навального ухудшилось из-за нарушения обмена веществ, а версия отравления "окончательно исключена". Также Мураховский выступал против транспортировки Навального в Германию. Позже губернатор Омской области Александр Бурков назначил его министром областного здравоохранения. В сообщении отмечалось, что кандидатура была согласована с руководством Минздрава России. Мураховский - депутат горсовета Омска от "Единой России".

В начале февраля 2021 года в возрасте 55 лет скончался заместитель Мураховского по больнице Сергей Максимишин, официальная причина его смерти – сердечный приступ.

Напомним, 20 августа 2020 года российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

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Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

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По решению Московского суда Навальный проведет в колонии 2 года и 5 месяцев по делу "Ив Роше".

17 января 2021 года Навальный вернулся в РФ. Сразу в аэропорту его задержали.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+52
российская пресса сообщает, что около брошенного квадроцикла видели двух медведей с зубочистками в зубах.

Маргарите Симонян из раша тудой они представились как Баширов и Петров..... Бывший главврач омской больницы Мураховский, отрицавший отравление Навального и не пускавший к нему родных, пропал в лесу - Цензор.НЕТ 3080

"....так точно !"
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09.05.2021 21:41
+43
Пропав навічно.
Він мав здогадатись, що в живих його не залишать.
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09.05.2021 21:30
+32
медведи загрызли...

Бывший главврач омской больницы Мураховский, отрицавший отравление Навального и не пускавший к нему родных, пропал в лесу - Цензор.НЕТ 9212
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09.05.2021 21:41
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ну нах. просто притопили холопа в мордовских болотах. да и пес с ним.
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10.05.2021 00:06 Ответить
Знайшовся живим і здоровим,таким нічого не буває!
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10.05.2021 01:21 Ответить
Говорят, что во время поисков медика, видели, как рядом с местом его предполагаемого исчезновения из воды выпрыгнул огромный бобер, килограммов на 60.
Якобы, он нехорошо так посмотрел на присутствующих и прежде чем снова скрылся в воде, спросил: «Когда Путин на ядре прилетит?» 😂

Вот и думай теперь, совпадение это или не очень.
И главное, что еще должно случиться на охоте? ;'j
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10.05.2021 01:25 Ответить
Бухал с медведями.
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10.05.2021 04:45 Ответить
А расея Омск огда и у кого отжала?
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10.05.2021 09:49 Ответить
https://twitter.com/ilya_shepelin/status/1391368880954687490?s=19
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10.05.2021 10:01 Ответить
"цензор" пора еще раз обновлять. вроде бы не нашелся дохтур, с утра поиски возобновились. все же похоже съели его "медведи".
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10.05.2021 11:31 Ответить
нашелся
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10.05.2021 17:07 Ответить
Крім того, в березні у віці 63 років помер завідувач відділення травматології і ортопедії омської лікарні швидкої допомоги №1 Рустам Агішев.
Як каже соловйов: - Совпаденіє? Не думаю...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-navalny-likarnia-holovlikar-znyk/31246605.html
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10.05.2021 13:10 Ответить
нашелся. охотился говорит. Удивился, что его искали. Колишній головний лікар омської лікарні Мураховський, який заперечував отруєння Навального і не пускав до нього рідних, зник на три дні - Цензор.НЕТ 1047
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10.05.2021 17:06 Ответить
назначил его министром областного здравоохранения



А министры районного здравоохранения в паРаше тоже есть?? Колишній головний лікар омської лікарні Мураховський, який заперечував отруєння Навального і не пускав до нього рідних, зник на три дні - Цензор.НЕТ 7325
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10.05.2021 18:46 Ответить
Врач нашёлся, но он ничего не помнит.... Не помнит, кто он, где работает и живёт, какой он сексуальной ориентации, первый раз слышит о каком -то путине.... Видимо, его обработали какой-то химией, чтобы не заложил кураторов...
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10.05.2021 22:16 Ответить
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