Дело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату

Следственный судья Печерского районного суда Вячеслав Пидпалый, который избирает меру пресечения подозреваемому в государственной измене главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку, ушел в совещательную комнату.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Суд идет в совещательную комнату", - сказал Пидпалый.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киеве 13 мая избирает меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку. Прокуратура просит отправить его в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.