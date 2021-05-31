Дело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату
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Следственный судья Печерского районного суда Вячеслав Пидпалый, который избирает меру пресечения подозреваемому в государственной измене главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку, ушел в совещательную комнату.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Суд идет в совещательную комнату", - сказал Пидпалый.
Как сообщалось, Печерский районный суд Киеве 13 мая избирает меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку. Прокуратура просит отправить его в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Самодіяльності тут не буде. А що наказали зараз побачимо.
У зеленського півфракції таких медведчуків і весь ОП.
А с учетом что институты государственной власти в Украине не работают, шансы мертвечука попасть в тюрьму, весьма незначительны.
Воно вирішує: гроші чи все ж посадити Мертвечука.
Думаете он Приват24 не может освоить?
По третьему кругу пойдём?))
зебилы - вы сила
теперь я уверен на 100% - это шоу для хомячков
ты чмо зеленое помнишь чтобы мертвечук по каналам ходил или где то светился? вам баранам говорится - он умный и не подставляется. но его вели. и как только он в пылу ораторства ляпнул лишнее - ему сшили дело. но ваша ублюдочная зеленая власть, имея доказательства в виде официальной видеозаписи со съезда ДВА года НИХЕРА не сделала чтобы закрыть кащея. и ты еще мне тут вонять будешь обрыган