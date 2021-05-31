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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Медведчук (1754) суд (24703) мера пресечения (361)

Дело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату

Следственный судья Печерского районного суда Вячеслав Пидпалый, который избирает меру пресечения подозреваемому в государственной измене главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку, ушел в совещательную комнату.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Суд идет в совещательную комнату", - сказал Пидпалый.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киеве 13 мая избирает меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку. Прокуратура просит отправить его в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Дело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату - Цензор.НЕТ 3694
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13.05.2021 20:28
+8
Ще би Порошенка посадили
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13.05.2021 20:47
+7
Если его не посадят -- значит грош цена этому балагану при власти Дело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату - Цензор.НЕТ 3947
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13.05.2021 20:34
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Больше судью никто не видел...
Дело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату - Цензор.НЕТ 5672
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13.05.2021 20:28 Ответить
Суддя зайняв позицію захисту Медведчука, критикував прокурорів, хотів якісь докази наявності статків Медведчука, деларація Медведчука за 2020 рік не була для судді доказом статків Медведчука і скорше за все суддя відпустить Медведчука на поруки, а це ганьба, це плювок в Зеленського!
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13.05.2021 20:31 Ответить
Якщо Медведчука не посадять в СІЗО прямо з зали суду і без застави, це буде свідченням слабкості Зеленського! Влада має показати силу!
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13.05.2021 20:34 Ответить
В таких справах суддя озвучить те що йому наказали.
Самодіяльності тут не буде. А що наказали зараз побачимо.
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13.05.2021 20:35 Ответить
По рішенню суду буде видно наскільки Зеленський не боїться атакувати путіна! Якщо відпустить Медведчука на поруки - не має яєць в Зеленського, рейтинги впадуть! Нарід не любить слабку владу!
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13.05.2021 20:39 Ответить
посадка медведчука рейтингів йому не добавить. І 100 до 1 що Її й не буде
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13.05.2021 20:42 Ответить
Посадка Медведчука дуже сильно підніме рейтинг Зеленського і дозволить зменшити рейнтиг порошенка, бо прихильники порошенка перейдуть до Зеленського! порошенко не зміг посадити Медведчука, а Зеленський зміг і це буде доказом сили і послідовності, що для патріотичного виборця дуже важливо!
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13.05.2021 20:45 Ответить
Ще би Порошенка посадили
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13.05.2021 20:47 Ответить
Всіх посадять, суддя оголошує рішення.
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13.05.2021 20:51 Ответить
Суддя дав домашній арешт! Зеленський слабак!
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13.05.2021 20:53 Ответить
не зеленський слабак, а слабкі на голову деякі дурники, які надіялись на інший результат)
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13.05.2021 20:58 Ответить
у кого підніме? У дурників?)
У зеленського півфракції таких медведчуків і весь ОП.
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13.05.2021 20:56 Ответить
Разве наш народ выбирал сильную власть? Те 73% голосовали по приколу. Отпустят Медведчука и на рейтинги Зеленского это никак не повлияет..ну может пару процентов - не более
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13.05.2021 20:50 Ответить
Хто тобі таке сказав,голосували проти криголама.І саме тому шо криголам не посадив Мертвенчука.
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13.05.2021 20:57 Ответить
ага) Луганська область 99% голосувала за зеленського щоб посадив медведчука.
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13.05.2021 21:00 Ответить
Вся Україна проголосувала,не тільки Луганська область))
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13.05.2021 21:11 Ответить
) І найбільше хотіли посадити медведчука в Луганській області а найменше в Львівській)
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13.05.2021 21:20 Ответить
Если его не посадят -- значит грош цена этому балагану при власти Дело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату - Цензор.НЕТ 3947
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13.05.2021 20:34 Ответить
Поскольку балаган уже при власти, то оценивать его эффективность, попросту глупо.
А с учетом что институты государственной власти в Украине не работают, шансы мертвечука попасть в тюрьму, весьма незначительны.
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13.05.2021 20:37 Ответить
уже отправил под домашний арест)
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13.05.2021 20:57 Ответить
На цьому судді немає де клейма ставити. Хоча, на інших так само.
Воно вирішує: гроші чи все ж посадити Мертвечука.
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13.05.2021 20:45 Ответить
и оттуда уже не вышел?
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13.05.2021 20:28 Ответить
Дело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату - Цензор.НЕТ 3694
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13.05.2021 20:28 Ответить
Деньги пересчитывать???
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13.05.2021 20:29 Ответить
Повіситись...
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13.05.2021 20:30 Ответить
Звонить татарову, ермаку и портнову.
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13.05.2021 20:38 Ответить
Мертвейчуку дали цілодобовий домашній арешт.Все росходимось .На сьогодні шоу ,від зелених, закінчелось.
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13.05.2021 20:58 Ответить
Навіть заставу не обрали...
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13.05.2021 21:01 Ответить
Ну вообще вы судей не уважаете!
Думаете он Приват24 не может освоить?
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13.05.2021 21:05 Ответить
жив, курилка?
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13.05.2021 20:35 Ответить
Ніхто нікого не посадить і взагалі,це черговий цирк на дроті. Влада слабка проти мафії і сама є її частиною. Всі закони,судова система "заточені під мафію. Всі маститі адвокати на зарплаті у мафії.Хто буде саджати? Неуки в прокуратурі навіть докази зібрати не можуть так,щоб їх не змішали з гівном у продажних судах.Потрібна справжня революція- така,щоб кров,ю вмилися ті,хто працює на мафію.Якщо неможливо покарати ворогів законними методами,їх треба просто знищити!
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13.05.2021 20:36 Ответить
Фемида вздрогнула и не удержалась?
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13.05.2021 20:36 Ответить
' - наша служба и опасна и трудна , и на первый взгляд намного не видна " .. ( с ) . ))
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13.05.2021 20:38 Ответить
значит чемодан с подарками уже там....
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13.05.2021 20:39 Ответить
Дело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату - Цензор.НЕТ 6539
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13.05.2021 20:41 Ответить
Медведчука могут посадить на 15 лет/ Даже если посадят только на один год Иван Петрович Сидоров перестанет называть Зеленского говнюком и засранцем.
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13.05.2021 20:43 Ответить
Если посадят Мертвечука, это будет значить что следом пойдут и другие одиозные личности, включая офшорного пожимателя рук
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13.05.2021 20:57 Ответить
😂 не дивно що ти за Зєлю проголосував. Свята наївність
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13.05.2021 21:02 Ответить
Партия наш рулевой. Не должно быть никакой оппозиции.
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13.05.2021 20:47 Ответить
Оппозиция это когда оппонируют действующей власти. Такой оппозиции в Украине достаточно и ей ничего не угрожает. А те, кто оппонирует самому государству и противится его интеграции в цивилизованный, демократический мир, это никакая не оппозиция, а антигосударственные, деструктивные элементы, которые должны жестко нейтрализовываться структурами безопасности этого государства. Так что сарказм на счёт рулевого слегка идиотский.
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13.05.2021 21:01 Ответить
Оппозиция, это не труппа актёров на сцене театра. Оппозиция только тогда оппозиция, когда у неё есть опора на свой электорат. У действующей власти всегда преимущество перед оппозицией в административном ресурсе, уровне влияния на умы избирателей. Уберёте настоящую оппозицию, на сцену вылезут актёры обманщики, но не надолго. Закручивание гаек парового котла приведёт к его взрыву.
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14.05.2021 22:10 Ответить
Оппозиция это когда оппонируют действующей власти. Такой оппозиции в Украине достаточно и ей ничего не угрожает. А те, кто оппонирует самому государству и противятся его интеграции в цивилизованный, демократический мир, это никакая не оппозиция, а антигосударственные, деструктивные элементы, которые должны жестко нейтрализовываться структурами безопасности этого государства.
По третьему кругу пойдём?))
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14.06.2021 15:37 Ответить
Чемодан, вокзал, Россия!
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13.05.2021 20:47 Ответить
Ні,спочатку нехай присяде на дорожку,років на 15.
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13.05.2021 20:51 Ответить
А-ха-ха)) Мертвечука відпустили з зали суду.
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13.05.2021 20:52 Ответить
Точно?🤔
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13.05.2021 20:56 Ответить
домашній арешт до липня - ото й усе покарання за держ. зраду
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13.05.2021 20:59 Ответить
а я все вспоминаю, круто было когда парашенко посадил мертвечука
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13.05.2021 20:54 Ответить
Справа Медведчука: суддя пішов у нарадчу кімнату - Цензор.НЕТ 625 ******! Врагу Украины за госизмену - домашний арест. Мрази!
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13.05.2021 20:54 Ответить
домашний арест.

зебилы - вы сила

теперь я уверен на 100% - это шоу для хомячков
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13.05.2021 20:56 Ответить
Отакої,сидів Мертвенчук 7 років у в"язниці,і раптом Зеля його випустив,це зрада))
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13.05.2021 20:59 Ответить
как только мертвечук посмел на съезде своей партии в конце января 2019 года открыть рот на тему целостности Украины то через две недели на него завели уголовное дело.
ты чмо зеленое помнишь чтобы мертвечук по каналам ходил или где то светился? вам баранам говорится - он умный и не подставляется. но его вели. и как только он в пылу ораторства ляпнул лишнее - ему сшили дело. но ваша ублюдочная зеленая власть, имея доказательства в виде официальной видеозаписи со съезда ДВА года НИХЕРА не сделала чтобы закрыть кащея. и ты еще мне тут вонять будешь обрыган
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13.05.2021 21:40 Ответить
а выпустил осел оманский такого себе ефремова. который сидел в сизо. где теперь ефремов? твое зеленое недоробло выпустило штепу. где штепа?
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13.05.2021 21:41 Ответить
уже пришел....домашний арест за предательство...иммитаторы хреновы, спектакль устроили.. Справа Медведчука: суддя пішов у нарадчу кімнату - Цензор.НЕТ 1594
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13.05.2021 20:57 Ответить
Справа Медведчука: суддя пішов у нарадчу кімнату - Цензор.НЕТ 7567
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13.05.2021 20:58 Ответить
А где у рабіновіча наган ?
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13.05.2021 23:32 Ответить
Не думаю що тут хтось здивований(((
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13.05.2021 20:59 Ответить
хто скільки попкорну заточив вже під цей грьобаний цирк?
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13.05.2021 20:59 Ответить
а хіба цей цирк скінчився? Того поп-корну ще вагон треба
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13.05.2021 21:01 Ответить
Справа Медведчука: суддя пішов у нарадчу кімнату - Цензор.НЕТ 1883
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13.05.2021 21:00 Ответить
Справа Медведчука: суддя пішов у нарадчу кімнату - Цензор.НЕТ 1433
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13.05.2021 21:02 Ответить
домашний арест даже без браслета, т.е. ничего
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13.05.2021 21:01 Ответить
В рашка новостях сказали что Домашний Арест!!!)Цирк на дроте
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13.05.2021 21:01 Ответить
Шось там ще пару чи три тижні тому , чув в інеті , що ***** буде зливати свого кума - ведмедчука , як нє оправдавшєго довєрія . Мабуть так воно і є . ))
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13.05.2021 21:05 Ответить
Одно вызывает недоумение, как при обвинениях в государственной измене во время АТО ( войны) можно выпускать под залог по факту главу агентурной сети врага. Где подобное возможно. Да вроде как залог серьезный 300 миллионов гривен Но состояние Медведчука даже по скромным оценкам ( возможно не учитывается то что оформлено на жену, а также то что находится в РФ и т.д.) составляет 650 миллионов долларов, это где то 18 миллиардов гривен. т.е одна шестидесятая от только его собственности. но это конечно просто цифры, главное статья с обвинением в гос измене в период боевых действий в пользу врага. ( Жаль что нельзя взять всю верхушку ОПЗЖопса, человек хотя бы 30 - 40 из начала списка и добавить к ним еще ряд " товарищей" ( с десяток) типа Мураева, Добкина и т.д) В общей сложности всего то пол сотни уродов и отправить за решетку. ( хотя для ряда "товариЩей" этого даже мало) Пока Украина не имеет политической воли раздавить гадину пятой колонны внутри страны , нам не победить, а возможно и не устоять.
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13.05.2021 21:14 Ответить
ЭТИ СУДЬИ ЗАЩИЩАЮТ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ОТ ПРЕСТУПНИКОВ И ПРЕДАТЕЛЕЙ???????
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13.05.2021 21:21 Ответить
Подсудимый, ваше последнее слово - 50 млн - суд удаляется на совещание
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13.05.2021 21:34 Ответить
А патриота Риффмайстра 500 дней ни за что в сизо держали. Позор!
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13.05.2021 21:38 Ответить
 
 