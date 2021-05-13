Справа Медведчука: суддя пішов у нарадчу кімнату
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Слідчий суддя Печерського районного суду В'ячеслав Підпалий, який обирає запобіжний захід підозрюваному в державній зраді голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку, пішов до нарадчої кімнати.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Суд іде до нарадчої кімнати", - сказав Підпалий.
Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 13 травня обирає запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Прокуратура просить відправити його в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Самодіяльності тут не буде. А що наказали зараз побачимо.
У зеленського півфракції таких медведчуків і весь ОП.
А с учетом что институты государственной власти в Украине не работают, шансы мертвечука попасть в тюрьму, весьма незначительны.
Воно вирішує: гроші чи все ж посадити Мертвечука.
Думаете он Приват24 не может освоить?
По третьему кругу пойдём?))
зебилы - вы сила
теперь я уверен на 100% - это шоу для хомячков
ты чмо зеленое помнишь чтобы мертвечук по каналам ходил или где то светился? вам баранам говорится - он умный и не подставляется. но его вели. и как только он в пылу ораторства ляпнул лишнее - ему сшили дело. но ваша ублюдочная зеленая власть, имея доказательства в виде официальной видеозаписи со съезда ДВА года НИХЕРА не сделала чтобы закрыть кащея. и ты еще мне тут вонять будешь обрыган