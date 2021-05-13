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Справа Медведчука: суддя пішов у нарадчу кімнату

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справа Медведчука: суддя пішов у нарадчу кімнату

Слідчий суддя Печерського районного суду В'ячеслав Підпалий, який обирає запобіжний захід підозрюваному в державній зраді голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку, пішов до нарадчої кімнати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Суд іде до нарадчої кімнати", - сказав Підпалий.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 13 травня обирає запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Прокуратура просить відправити його в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося
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Топ коментарі
+9
Дело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату - Цензор.НЕТ 3694
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13.05.2021 20:28
+8
Ще би Порошенка посадили
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13.05.2021 20:47
+7
Если его не посадят -- значит грош цена этому балагану при власти Дело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату - Цензор.НЕТ 3947
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13.05.2021 20:34
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Дело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату - Цензор.НЕТ 5672
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13.05.2021 20:28 Відповісти
Суддя зайняв позицію захисту Медведчука, критикував прокурорів, хотів якісь докази наявності статків Медведчука, деларація Медведчука за 2020 рік не була для судді доказом статків Медведчука і скорше за все суддя відпустить Медведчука на поруки, а це ганьба, це плювок в Зеленського!
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13.05.2021 20:31 Відповісти
Якщо Медведчука не посадять в СІЗО прямо з зали суду і без застави, це буде свідченням слабкості Зеленського! Влада має показати силу!
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13.05.2021 20:34 Відповісти
В таких справах суддя озвучить те що йому наказали.
Самодіяльності тут не буде. А що наказали зараз побачимо.
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13.05.2021 20:35 Відповісти
По рішенню суду буде видно наскільки Зеленський не боїться атакувати путіна! Якщо відпустить Медведчука на поруки - не має яєць в Зеленського, рейтинги впадуть! Нарід не любить слабку владу!
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13.05.2021 20:39 Відповісти
посадка медведчука рейтингів йому не добавить. І 100 до 1 що Її й не буде
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13.05.2021 20:42 Відповісти
Посадка Медведчука дуже сильно підніме рейтинг Зеленського і дозволить зменшити рейнтиг порошенка, бо прихильники порошенка перейдуть до Зеленського! порошенко не зміг посадити Медведчука, а Зеленський зміг і це буде доказом сили і послідовності, що для патріотичного виборця дуже важливо!
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13.05.2021 20:45 Відповісти
Ще би Порошенка посадили
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13.05.2021 20:47 Відповісти
Всіх посадять, суддя оголошує рішення.
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13.05.2021 20:51 Відповісти
Суддя дав домашній арешт! Зеленський слабак!
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13.05.2021 20:53 Відповісти
не зеленський слабак, а слабкі на голову деякі дурники, які надіялись на інший результат)
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13.05.2021 20:58 Відповісти
у кого підніме? У дурників?)
У зеленського півфракції таких медведчуків і весь ОП.
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13.05.2021 20:56 Відповісти
Разве наш народ выбирал сильную власть? Те 73% голосовали по приколу. Отпустят Медведчука и на рейтинги Зеленского это никак не повлияет..ну может пару процентов - не более
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13.05.2021 20:50 Відповісти
Хто тобі таке сказав,голосували проти криголама.І саме тому шо криголам не посадив Мертвенчука.
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13.05.2021 20:57 Відповісти
ага) Луганська область 99% голосувала за зеленського щоб посадив медведчука.
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13.05.2021 21:00 Відповісти
Вся Україна проголосувала,не тільки Луганська область))
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13.05.2021 21:11 Відповісти
) І найбільше хотіли посадити медведчука в Луганській області а найменше в Львівській)
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13.05.2021 21:20 Відповісти
Если его не посадят -- значит грош цена этому балагану при власти Дело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату - Цензор.НЕТ 3947
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13.05.2021 20:34 Відповісти
Поскольку балаган уже при власти, то оценивать его эффективность, попросту глупо.
А с учетом что институты государственной власти в Украине не работают, шансы мертвечука попасть в тюрьму, весьма незначительны.
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13.05.2021 20:37 Відповісти
уже отправил под домашний арест)
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13.05.2021 20:57 Відповісти
На цьому судді немає де клейма ставити. Хоча, на інших так само.
Воно вирішує: гроші чи все ж посадити Мертвечука.
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13.05.2021 20:45 Відповісти
и оттуда уже не вышел?
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13.05.2021 20:28 Відповісти
Дело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату - Цензор.НЕТ 3694
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13.05.2021 20:28 Відповісти
Деньги пересчитывать???
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13.05.2021 20:29 Відповісти
Повіситись...
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13.05.2021 20:30 Відповісти
Звонить татарову, ермаку и портнову.
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13.05.2021 20:38 Відповісти
Мертвейчуку дали цілодобовий домашній арешт.Все росходимось .На сьогодні шоу ,від зелених, закінчелось.
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13.05.2021 20:58 Відповісти
Навіть заставу не обрали...
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13.05.2021 21:01 Відповісти
Ну вообще вы судей не уважаете!
Думаете он Приват24 не может освоить?
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13.05.2021 21:05 Відповісти
жив, курилка?
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13.05.2021 20:35 Відповісти
Ніхто нікого не посадить і взагалі,це черговий цирк на дроті. Влада слабка проти мафії і сама є її частиною. Всі закони,судова система "заточені під мафію. Всі маститі адвокати на зарплаті у мафії.Хто буде саджати? Неуки в прокуратурі навіть докази зібрати не можуть так,щоб їх не змішали з гівном у продажних судах.Потрібна справжня революція- така,щоб кров,ю вмилися ті,хто працює на мафію.Якщо неможливо покарати ворогів законними методами,їх треба просто знищити!
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13.05.2021 20:36 Відповісти
Фемида вздрогнула и не удержалась?
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13.05.2021 20:36 Відповісти
' - наша служба и опасна и трудна , и на первый взгляд намного не видна " .. ( с ) . ))
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13.05.2021 20:38 Відповісти
значит чемодан с подарками уже там....
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13.05.2021 20:39 Відповісти
Дело Медведчука: судья ушел в совещательную комнату - Цензор.НЕТ 6539
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13.05.2021 20:41 Відповісти
Медведчука могут посадить на 15 лет/ Даже если посадят только на один год Иван Петрович Сидоров перестанет называть Зеленского говнюком и засранцем.
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13.05.2021 20:43 Відповісти
Если посадят Мертвечука, это будет значить что следом пойдут и другие одиозные личности, включая офшорного пожимателя рук
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13.05.2021 20:57 Відповісти
😂 не дивно що ти за Зєлю проголосував. Свята наївність
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13.05.2021 21:02 Відповісти
Партия наш рулевой. Не должно быть никакой оппозиции.
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13.05.2021 20:47 Відповісти
Оппозиция это когда оппонируют действующей власти. Такой оппозиции в Украине достаточно и ей ничего не угрожает. А те, кто оппонирует самому государству и противится его интеграции в цивилизованный, демократический мир, это никакая не оппозиция, а антигосударственные, деструктивные элементы, которые должны жестко нейтрализовываться структурами безопасности этого государства. Так что сарказм на счёт рулевого слегка идиотский.
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13.05.2021 21:01 Відповісти
Оппозиция, это не труппа актёров на сцене театра. Оппозиция только тогда оппозиция, когда у неё есть опора на свой электорат. У действующей власти всегда преимущество перед оппозицией в административном ресурсе, уровне влияния на умы избирателей. Уберёте настоящую оппозицию, на сцену вылезут актёры обманщики, но не надолго. Закручивание гаек парового котла приведёт к его взрыву.
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14.05.2021 22:10 Відповісти
Оппозиция это когда оппонируют действующей власти. Такой оппозиции в Украине достаточно и ей ничего не угрожает. А те, кто оппонирует самому государству и противятся его интеграции в цивилизованный, демократический мир, это никакая не оппозиция, а антигосударственные, деструктивные элементы, которые должны жестко нейтрализовываться структурами безопасности этого государства.
По третьему кругу пойдём?))
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14.06.2021 15:37 Відповісти
Чемодан, вокзал, Россия!
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13.05.2021 20:47 Відповісти
Ні,спочатку нехай присяде на дорожку,років на 15.
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13.05.2021 20:51 Відповісти
А-ха-ха)) Мертвечука відпустили з зали суду.
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13.05.2021 20:52 Відповісти
Точно?🤔
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13.05.2021 20:56 Відповісти
домашній арешт до липня - ото й усе покарання за держ. зраду
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13.05.2021 20:59 Відповісти
а я все вспоминаю, круто было когда парашенко посадил мертвечука
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13.05.2021 20:54 Відповісти
Справа Медведчука: суддя пішов у нарадчу кімнату - Цензор.НЕТ 625 ******! Врагу Украины за госизмену - домашний арест. Мрази!
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13.05.2021 20:54 Відповісти
домашний арест.

зебилы - вы сила

теперь я уверен на 100% - это шоу для хомячков
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13.05.2021 20:56 Відповісти
Отакої,сидів Мертвенчук 7 років у в"язниці,і раптом Зеля його випустив,це зрада))
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13.05.2021 20:59 Відповісти
как только мертвечук посмел на съезде своей партии в конце января 2019 года открыть рот на тему целостности Украины то через две недели на него завели уголовное дело.
ты чмо зеленое помнишь чтобы мертвечук по каналам ходил или где то светился? вам баранам говорится - он умный и не подставляется. но его вели. и как только он в пылу ораторства ляпнул лишнее - ему сшили дело. но ваша ублюдочная зеленая власть, имея доказательства в виде официальной видеозаписи со съезда ДВА года НИХЕРА не сделала чтобы закрыть кащея. и ты еще мне тут вонять будешь обрыган
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13.05.2021 21:40 Відповісти
а выпустил осел оманский такого себе ефремова. который сидел в сизо. где теперь ефремов? твое зеленое недоробло выпустило штепу. где штепа?
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13.05.2021 21:41 Відповісти
уже пришел....домашний арест за предательство...иммитаторы хреновы, спектакль устроили.. Справа Медведчука: суддя пішов у нарадчу кімнату - Цензор.НЕТ 1594
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13.05.2021 20:57 Відповісти
Справа Медведчука: суддя пішов у нарадчу кімнату - Цензор.НЕТ 7567
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13.05.2021 20:58 Відповісти
А где у рабіновіча наган ?
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13.05.2021 23:32 Відповісти
Не думаю що тут хтось здивований(((
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13.05.2021 20:59 Відповісти
хто скільки попкорну заточив вже під цей грьобаний цирк?
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13.05.2021 20:59 Відповісти
а хіба цей цирк скінчився? Того поп-корну ще вагон треба
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13.05.2021 21:01 Відповісти
Справа Медведчука: суддя пішов у нарадчу кімнату - Цензор.НЕТ 1883
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13.05.2021 21:00 Відповісти
Справа Медведчука: суддя пішов у нарадчу кімнату - Цензор.НЕТ 1433
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13.05.2021 21:02 Відповісти
домашний арест даже без браслета, т.е. ничего
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13.05.2021 21:01 Відповісти
В рашка новостях сказали что Домашний Арест!!!)Цирк на дроте
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13.05.2021 21:01 Відповісти
Шось там ще пару чи три тижні тому , чув в інеті , що ***** буде зливати свого кума - ведмедчука , як нє оправдавшєго довєрія . Мабуть так воно і є . ))
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13.05.2021 21:05 Відповісти
Одно вызывает недоумение, как при обвинениях в государственной измене во время АТО ( войны) можно выпускать под залог по факту главу агентурной сети врага. Где подобное возможно. Да вроде как залог серьезный 300 миллионов гривен Но состояние Медведчука даже по скромным оценкам ( возможно не учитывается то что оформлено на жену, а также то что находится в РФ и т.д.) составляет 650 миллионов долларов, это где то 18 миллиардов гривен. т.е одна шестидесятая от только его собственности. но это конечно просто цифры, главное статья с обвинением в гос измене в период боевых действий в пользу врага. ( Жаль что нельзя взять всю верхушку ОПЗЖопса, человек хотя бы 30 - 40 из начала списка и добавить к ним еще ряд " товарищей" ( с десяток) типа Мураева, Добкина и т.д) В общей сложности всего то пол сотни уродов и отправить за решетку. ( хотя для ряда "товариЩей" этого даже мало) Пока Украина не имеет политической воли раздавить гадину пятой колонны внутри страны , нам не победить, а возможно и не устоять.
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13.05.2021 21:14 Відповісти
ЭТИ СУДЬИ ЗАЩИЩАЮТ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ОТ ПРЕСТУПНИКОВ И ПРЕДАТЕЛЕЙ???????
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13.05.2021 21:21 Відповісти
Подсудимый, ваше последнее слово - 50 млн - суд удаляется на совещание
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13.05.2021 21:34 Відповісти
А патриота Риффмайстра 500 дней ни за что в сизо держали. Позор!
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13.05.2021 21:38 Відповісти
 
 