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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Совет Безопасности ООН обсудит инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Совет Безопасности ООН обсудит инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Эстония, Франция и Ирландия созывают срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Обсуждение состоится за закрытыми дверями и в неформальном формате, поэтому никто из стран-представителей в Совбезе не может выступить против заседания.

Ранее пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что ООН "шокированы незаконным арестом и удержанием" Протасевича, "угрозой применения военной силы" для его задержания и "злоупотреблением государственной властью против журналиста, выполняющего функции, защищеные международным правом".

"Мы боимся за безопасность Романа Протасевича и хотим получить гарантии, что к нему относятся по-человечески и не применяют пытки. Его появление на государственном телевидении прошлой ночью не было убедительнім, учитывая очевидные синяки на лице, и высокую вероятность того, что его появление не была добровольнім, а "признание" в серьезных преступлениях -  вінужденным", - говорится в заявлении Колвилла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.

24 мая лидеры ЕС приняли политическое решение через Совет ЕС, "запретить пролет над ЕС белорусскими авиакомпаниями и запретить доступ к аэропортам в ЕС рейсам, которыми оперируют эти авиакомпании".

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Я навіть знаю від кого буде вето на підсумкову резолюцію...
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25.05.2021 22:38
+4
проковтнуть
доки не проллється власна кров, тупа беззуба лінива Європа ніх не буде робити
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25.05.2021 22:48
+2
Пока нет реформы ООН, это до одного места.
Закончится прогнозируемо.
Вето параши - постоянного члена совбеза и все, приехали.
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25.05.2021 22:36
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Правила форума Совет форумчан
Пока нет реформы ООН, это до одного места.
Закончится прогнозируемо.
Вето параши - постоянного члена совбеза и все, приехали.
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25.05.2021 22:36 Ответить
и китая еще
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25.05.2021 22:44 Ответить
Китаю, скажем так, это не особенно важно, хотя может и Китай наложить вето.
Но вот если совбез родит нечто больше чем "возмущены, озабочены, требуем немедленно", то вето парашки и все финал.
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25.05.2021 22:49 Ответить
Як?! Хіба ще не всі висказали "озабоченность"?
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25.05.2021 22:37 Ответить
Я навіть знаю від кого буде вето на підсумкову резолюцію...
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25.05.2021 22:38 Ответить
Черговий ППР.
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25.05.2021 22:42 Ответить
А що до гарантій людяного відношення до Протасевича, то треба звернутись тільки прямо до Лук-Чен-Ина і він видасть які захочете гарантії і скільки захочете (можна навіть гербовою печаткою).
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25.05.2021 22:43 Ответить
проковтнуть
доки не проллється власна кров, тупа беззуба лінива Європа ніх не буде робити
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25.05.2021 22:48 Ответить
- поедят бутербродов и по тихому разойдутся, а батька будет и дальше чинить произвол! Совет Безопасности ООН обсудит инцидент с самолетом Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 2531
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25.05.2021 22:51 Ответить
.
Ну если жабоеды выступают инициаторами - значит идёт игра на руку путену.
.
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25.05.2021 22:53 Ответить
говносъезд!
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25.05.2021 22:54 Ответить
імхо Лука Мудищев - терорист
терористу фізичне знищення
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25.05.2021 22:57 Ответить
Какая идиллия!
Большой но вполне уютный зал с удобными креслами.
Посидели, поговорили, в каком то вопросе поспорили: даже выразили свой протест.
Такая обстановка вполне способна создать ощущение, что в этой работе есть смысл и что она важна.
Но не обязательно все доводить до крайностей: можно обойти некоторые углы и шероховатости.
Вот так и живут эти леди и джентельмены, работники организации с бюджетом как у небольшого государства или города.
У каждой организации, как и у человека есть жизненный цикл.
По видимому, ООН сейчас это дряхлый старик...
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25.05.2021 22:59 Ответить
Та щось не схоже, що вони збираються на "цвинтар". Вони тримаються за свої теплі та комфортні місця не гірше за Лук-Чен-Ина, тільки декорації інші. Хтось взагалі знає, що реально корисного та дієвого зробило це зібрання дипломатичних "костюмів з краватками"?
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25.05.2021 23:10 Ответить
Так это не говорит о физическом исчезновении ООН!
Это метафора.
Я говорю о способности ООН влиять на процессы в мире и решать проблемы.
Эти способности, к большому сожалению, утрачены.
А находиться в таком состоянии, можно бесконечно долго.
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25.05.2021 23:13 Ответить
А коли ООН реально впливало на процеси в світі та вирішувало проблеми? Так щоб наслідки були відчутним. Здається, нездатність впливати хоч на щось в світі - це давня традиція, яка перейшла з "Ліги Націй".
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25.05.2021 23:19 Ответить
Більш-менш ефективний тільки Північноатлантичний альянс НАТО.
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25.05.2021 23:22 Ответить
До начала 60-х годов.
Корейская война, Суэцкий кризис, первая арабо-израильская война.
А дальше, все...
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25.05.2021 23:23 Ответить
Можливо ви праві, я не вивчав історію цих подій, тому сперечатись не стану. Однак за мого життя (трохи більше 60 років) не памʼятаю, що ООН вирішило в світових конфліктах.
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25.05.2021 23:36 Ответить
 
 