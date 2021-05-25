Совет Безопасности ООН обсудит инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Эстония, Франция и Ирландия созывают срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Обсуждение состоится за закрытыми дверями и в неформальном формате, поэтому никто из стран-представителей в Совбезе не может выступить против заседания.

Ранее пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что ООН "шокированы незаконным арестом и удержанием" Протасевича, "угрозой применения военной силы" для его задержания и "злоупотреблением государственной властью против журналиста, выполняющего функции, защищеные международным правом".

"Мы боимся за безопасность Романа Протасевича и хотим получить гарантии, что к нему относятся по-человечески и не применяют пытки. Его появление на государственном телевидении прошлой ночью не было убедительнім, учитывая очевидные синяки на лице, и высокую вероятность того, что его появление не была добровольнім, а "признание" в серьезных преступлениях - вінужденным", - говорится в заявлении Колвилла.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.

24 мая лидеры ЕС приняли политическое решение через Совет ЕС, "запретить пролет над ЕС белорусскими авиакомпаниями и запретить доступ к аэропортам в ЕС рейсам, которыми оперируют эти авиакомпании".

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.