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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Рада Безпеки ООН обговорить інцидент з літаком Ryanair у Мінську

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Рада Безпеки ООН обговорить інцидент з літаком Ryanair у Мінську

Естонія, Франція та Ірландія скликають негайне засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації довкола примусової посадки літака компанії Ryanair в Мінську й арешту журналіста Романа Протасевича.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Обговорення відбудеться за зачиненими дверима й у неформальному форматі, а відтак ніхто із країн-представників у Радбезі не може виступити проти засідання.

Раніше речник Верховного комісара ООН із прав людини Руперт Колвілл заявив, що ООН "шоковані незаконним арештом і свавільним утриманням" Протасевича, "погрозою застосування військової сили" для його затримання й "зловживанням державної влади проти журналіста, що виконує функції, захищені міжнародним правом".

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"Ми боїмось за безпеку Романа Протасевича й хочемо отримати гарантії, що до нього ставляться людяно й не застосовують тортури. Його поява на державному телебаченні минулої ночі не була переконливою, з огляду на очевидні синці на обличчі, й високу вірогідність того, що його поява не була добровільною, а "зізнання" у серйозних злочинах - силувані", - сказано у заяві Колвілла.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Євросоюз заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, доки вона не стане демократичною. Крім того лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів у ЄС рейсам, якими оперують ці авіакомпанії.
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Топ коментарі
+4
Я навіть знаю від кого буде вето на підсумкову резолюцію...
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25.05.2021 22:38
+4
проковтнуть
доки не проллється власна кров, тупа беззуба лінива Європа ніх не буде робити
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25.05.2021 22:48
+2
Пока нет реформы ООН, это до одного места.
Закончится прогнозируемо.
Вето параши - постоянного члена совбеза и все, приехали.
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25.05.2021 22:36
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Пока нет реформы ООН, это до одного места.
Закончится прогнозируемо.
Вето параши - постоянного члена совбеза и все, приехали.
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25.05.2021 22:36 Відповісти
и китая еще
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25.05.2021 22:44 Відповісти
Китаю, скажем так, это не особенно важно, хотя может и Китай наложить вето.
Но вот если совбез родит нечто больше чем "возмущены, озабочены, требуем немедленно", то вето парашки и все финал.
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25.05.2021 22:49 Відповісти
Як?! Хіба ще не всі висказали "озабоченность"?
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25.05.2021 22:37 Відповісти
Я навіть знаю від кого буде вето на підсумкову резолюцію...
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25.05.2021 22:38 Відповісти
Черговий ППР.
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25.05.2021 22:42 Відповісти
А що до гарантій людяного відношення до Протасевича, то треба звернутись тільки прямо до Лук-Чен-Ина і він видасть які захочете гарантії і скільки захочете (можна навіть гербовою печаткою).
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25.05.2021 22:43 Відповісти
проковтнуть
доки не проллється власна кров, тупа беззуба лінива Європа ніх не буде робити
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25.05.2021 22:48 Відповісти
- поедят бутербродов и по тихому разойдутся, а батька будет и дальше чинить произвол! Совет Безопасности ООН обсудит инцидент с самолетом Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 2531
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25.05.2021 22:51 Відповісти
.
Ну если жабоеды выступают инициаторами - значит идёт игра на руку путену.
.
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25.05.2021 22:53 Відповісти
говносъезд!
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25.05.2021 22:54 Відповісти
імхо Лука Мудищев - терорист
терористу фізичне знищення
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25.05.2021 22:57 Відповісти
Какая идиллия!
Большой но вполне уютный зал с удобными креслами.
Посидели, поговорили, в каком то вопросе поспорили: даже выразили свой протест.
Такая обстановка вполне способна создать ощущение, что в этой работе есть смысл и что она важна.
Но не обязательно все доводить до крайностей: можно обойти некоторые углы и шероховатости.
Вот так и живут эти леди и джентельмены, работники организации с бюджетом как у небольшого государства или города.
У каждой организации, как и у человека есть жизненный цикл.
По видимому, ООН сейчас это дряхлый старик...
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25.05.2021 22:59 Відповісти
Та щось не схоже, що вони збираються на "цвинтар". Вони тримаються за свої теплі та комфортні місця не гірше за Лук-Чен-Ина, тільки декорації інші. Хтось взагалі знає, що реально корисного та дієвого зробило це зібрання дипломатичних "костюмів з краватками"?
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25.05.2021 23:10 Відповісти
Так это не говорит о физическом исчезновении ООН!
Это метафора.
Я говорю о способности ООН влиять на процессы в мире и решать проблемы.
Эти способности, к большому сожалению, утрачены.
А находиться в таком состоянии, можно бесконечно долго.
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25.05.2021 23:13 Відповісти
А коли ООН реально впливало на процеси в світі та вирішувало проблеми? Так щоб наслідки були відчутним. Здається, нездатність впливати хоч на щось в світі - це давня традиція, яка перейшла з "Ліги Націй".
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25.05.2021 23:19 Відповісти
Більш-менш ефективний тільки Північноатлантичний альянс НАТО.
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25.05.2021 23:22 Відповісти
До начала 60-х годов.
Корейская война, Суэцкий кризис, первая арабо-израильская война.
А дальше, все...
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25.05.2021 23:23 Відповісти
Можливо ви праві, я не вивчав історію цих подій, тому сперечатись не стану. Однак за мого життя (трохи більше 60 років) не памʼятаю, що ООН вирішило в світових конфліктах.
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25.05.2021 23:36 Відповісти
 
 