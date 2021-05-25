Рада Безпеки ООН обговорить інцидент з літаком Ryanair у Мінську
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Естонія, Франція та Ірландія скликають негайне засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації довкола примусової посадки літака компанії Ryanair в Мінську й арешту журналіста Романа Протасевича.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Обговорення відбудеться за зачиненими дверима й у неформальному форматі, а відтак ніхто із країн-представників у Радбезі не може виступити проти засідання.
Раніше речник Верховного комісара ООН із прав людини Руперт Колвілл заявив, що ООН "шоковані незаконним арештом і свавільним утриманням" Протасевича, "погрозою застосування військової сили" для його затримання й "зловживанням державної влади проти журналіста, що виконує функції, захищені міжнародним правом".
"Ми боїмось за безпеку Романа Протасевича й хочемо отримати гарантії, що до нього ставляться людяно й не застосовують тортури. Його поява на державному телебаченні минулої ночі не була переконливою, з огляду на очевидні синці на обличчі, й високу вірогідність того, що його поява не була добровільною, а "зізнання" у серйозних злочинах - силувані", - сказано у заяві Колвілла.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".
Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
Євросоюз заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, доки вона не стане демократичною. Крім того лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів у ЄС рейсам, якими оперують ці авіакомпанії.
Будь ласка, зачекайте...
Закончится прогнозируемо.
Вето параши - постоянного члена совбеза и все, приехали.
Но вот если совбез родит нечто больше чем "возмущены, озабочены, требуем немедленно", то вето парашки и все финал.
доки не проллється власна кров, тупа беззуба лінива Європа ніх не буде робити
Ну если жабоеды выступают инициаторами - значит идёт игра на руку путену.
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терористу фізичне знищення
Большой но вполне уютный зал с удобными креслами.
Посидели, поговорили, в каком то вопросе поспорили: даже выразили свой протест.
Такая обстановка вполне способна создать ощущение, что в этой работе есть смысл и что она важна.
Но не обязательно все доводить до крайностей: можно обойти некоторые углы и шероховатости.
Вот так и живут эти леди и джентельмены, работники организации с бюджетом как у небольшого государства или города.
У каждой организации, как и у человека есть жизненный цикл.
По видимому, ООН сейчас это дряхлый старик...
Это метафора.
Я говорю о способности ООН влиять на процессы в мире и решать проблемы.
Эти способности, к большому сожалению, утрачены.
А находиться в таком состоянии, можно бесконечно долго.
Корейская война, Суэцкий кризис, первая арабо-израильская война.
А дальше, все...