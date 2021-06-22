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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Я не исключаю подготовки пятого пакета санкций против Беларуси, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Я не исключаю подготовки пятого пакета санкций против Беларуси, - Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает введения пятого пакета санкций против Беларуси.

Об этом он сказал журналистам после заседания министров иностранных дел стран ЕС 21 июня, сообщила Европейская служба внешних связей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Он отметил, что санкции применяются, чтобы изменить поведение лиц, которые им подверглись. Глава европейской дипломатии также напомнил, что есть персональные санкции и экономические.

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"Мы не применяем экономические санкции вначале, потому что знаем, что экономические санкции затрагивают не только людей, против которых мы хотим их ввести, но и всех, потому что они влияют на экономику. Поэтому мы очень осторожно подошли к этому решению. Это четвертый пакет санкций. Я не исключаю подготовки пятого пакета, потому что таким образом мы должны влиять на поведение тех, кто несет ответственность за происходящее в Беларуси. А также экономические санкции, когда они будут приняты, повлияют на их поведение, потому что они нанесут ущерб экономике страны. Конечно же, нет волшебной палочки. Но это тот инструмент, который у нас есть", – сказал Боррель.

18 июня сообщалось, Европейский Союз согласовал секторальные санкции против Беларуси, и в понедельник ЕС даст "зеленый политический свет". Новые санкции Евросоюза против Беларуси затронут 86 человек и учреждений.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.

Вместе с Протасевичем задержали его девушку Софью Сапегу. После силовики обнародовали видеозаписи с якобы признаниями задержанных. В частности, Сапега признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". По данным правозащитного центра "Весна", ей вменяют ч.3 статьи 130 УК Белоруссии - "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.
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Я не исключаю подготовки пятого пакета санкций против Беларуси, - Боррель - Цензор.НЕТ 3934
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22.06.2021 09:30 Ответить
Санкции только на пользу, как у кацапни 😁😁😁
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22.06.2021 09:42 Ответить
Вчепились в Білорусь як собака за штанину. Підсилюйте санкції проти *****.
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22.06.2021 09:44 Ответить
Вводят персональные санкции, да им плевать на запрет на въезд в ЕС.
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22.06.2021 09:59 Ответить
Segodnia 58 zabrosil rezim nam bezensev?Kto ix budet kormit?Pol goda ix derzat nado,a potom kak pravilo oni bezit Germaniju poskoku ix nemozno zakrit oni svobodno xodit po gorodu gde ix pomecajetЯ не відкидаю підготовки п'ятого пакету санкцій проти Білорусі, - Боррель - Цензор.НЕТ 9148
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22.06.2021 10:15 Ответить
Vot za takyje veci nado vesti sankciji uze segodnia na vsio
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22.06.2021 10:17 Ответить
Да хоть двадцать пятого. Бульбен-фюреру ваши санкции до лампочки. У него надежный тыл...
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22.06.2021 12:07 Ответить
 
 