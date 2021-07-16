Верховный суд Беларуси оставил в тюрьме одного из лидеров оппозиции Колесникову

Верховный суд Беларуси оставил члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову под стражей до суда.

Об этом сообщил адвокат Владимир Пыльченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ .

Закрытое заседание по жалобе защиты Колесниковой на продление срока содержания под стражей прошло в Верховном суде 16 июля. Отмечается, что жалоба адвокатов на продление срока содержания под стражей оставлена без удовлетворения.

Ранее ей продлили срок содержания под стражей до 1 августа 2021 года.

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Поддержать Марию Колесникову и её родных на сегодняшнее заседание пришли представители посольств Германии, Австрии, Италии и Франции.

Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

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Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

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9 сентября отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь арестована и находится в СИЗО. Оппозиционерку подозревают в публичных призывах к захвату власти. Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы. Она обратилась в Следственный комитет Беларуси с заявлением о попытке силовиков ее похитить.