Главные новости 23 июля: скандал вокруг похищения Чауса, ЕСПЧ отказал России в воде для Крыма
Генпрокурор Молдовы говорит, что Чауса похитили сотрудники украинских спецслужб, ЕСПЧ не стал обязывать Украину возобновить поставки воды в Крым, в Токио открылась Олимпиада - главные новости Украины и мира 23 июля.
Молдова считает, что Чауса похитили украинские спецслужбы
Об этом генеральный прокурор Молдовы Стояногло накануне заявил в эфире молдавского телевидения.
Сегодня последовала реакция МИД Украины: наши дипломаты говорят, что заявления Молдовы вызывают удивление, ведь украинские силовики запросила у молдавских коллег дополнительную информацию о похищении, но в ответ - тишина. "Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель - дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинско-молдавские отношения", - заявляют в МИД.
Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Кондратюка
Вместо Кондратюка СВР возглавил Александр Литвиненко, ранее руководивший Национальным институтом стратегических исследований.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что Кондратюка уволили из-за провала спецоперации по похищению Чауса.
Украина ввела санкции против интернет-магазина "Вайлдберриз"
Этот российский интернет-магазин связан с террористической организацией "ДНР" - уверены в СНБО. Санкции сроком на 3 года введены против 6 физических и 10 юридических лиц.
ЕСПЧ отказался обязать Украину поставлять воду в оккупированный Крым
Россия требовала, чтобы ЕСПЧ в рамках поданного ею иска против Украины принял обеспечительные меры: Москва просила запретить ограничение русского языка в школах, в СМИ и в интернете и обязать власть Украины снять блокаду с Северо-Крымского канала, по которому в оккупированный Крым ранее поставляли воду. Европейский суд по правам человека отказал.
"1+1" решили показывать "Сватов" на русском языке
"Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально", - пояснил телеканал.
В Токио открылась Олимпиада
Церемония прошла без зрителей, на улицах японской столицы протестующие в это время требовали отменить Игры из-за угрозы коронавируса.
Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на церемонии открытия: на рекламу россияне ушли четко перед выходом сборной Украины. Трансляция возобновилась в момент выхода сборной Уругвая.
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А ви знали, що Дж.Кент, з яким сьогодні зустрічався ПП, одружений з кримською татаркою за походженням? На ім'я Дж. Кента у штаті Вірджинії зареєстрований номерний знак "KRYM.UA", а на його дружину номерний знак кримськотатарською мовою "QIRIM.UA"
🤣
🤣
Будет кипиш осенью к гадалке не ходить...
"Союзники" уже кинули - теперь мы сами за себя
У 1996 році,будучи офіцером РВСП,за листи до Німеччини до близьких ці падлюки ГБ вчинили мені 6 часовий допит,а потім кожної доби протягом місяця вчиняли допити по 4-5 годин,змушували стежити за співслцжовцями,відмова співпрацювати стала причиною тиску а потім звільнення з ЗСУ у 1999 році