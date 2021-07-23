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Новости
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Главные новости 23 июля: скандал вокруг похищения Чауса, ЕСПЧ отказал России в воде для Крыма

Главные новости 23 июля: скандал вокруг похищения Чауса, ЕСПЧ отказал России в воде для Крыма

Генпрокурор Молдовы говорит, что Чауса похитили сотрудники украинских спецслужб, ЕСПЧ не стал обязывать Украину возобновить поставки воды в Крым, в Токио открылась Олимпиада - главные новости Украины и мира 23 июля.

Молдова считает, что Чауса похитили украинские спецслужбы

Об этом генеральный прокурор Молдовы Стояногло накануне заявил в эфире молдавского телевидения.

Сегодня последовала реакция МИД Украины: наши дипломаты говорят, что заявления Молдовы вызывают удивление, ведь украинские силовики запросила у молдавских коллег дополнительную информацию о похищении, но в ответ - тишина. "Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель - дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинско-молдавские отношения", - заявляют в МИД.

Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Кондратюка

Вместо Кондратюка СВР возглавил Александр Литвиненко, ранее руководивший Национальным институтом стратегических исследований.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что Кондратюка уволили из-за провала спецоперации по похищению Чауса.

Украина ввела санкции против интернет-магазина "Вайлдберриз"

Этот российский интернет-магазин связан с террористической организацией "ДНР" - уверены в СНБО. Санкции сроком на 3 года введены против 6 физических и 10 юридических лиц.

ЕСПЧ отказался обязать Украину поставлять воду в оккупированный Крым

Россия требовала, чтобы ЕСПЧ в рамках поданного ею иска против Украины принял обеспечительные меры: Москва просила запретить ограничение русского языка в школах, в СМИ и в интернете и обязать власть Украины снять блокаду с Северо-Крымского канала, по которому в оккупированный Крым ранее поставляли воду. Европейский суд по правам человека отказал.

"1+1" решили показывать "Сватов" на русском языке

"Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально", - пояснил телеканал.

В Токио открылась Олимпиада

Церемония прошла без зрителей, на улицах японской столицы протестующие в это время требовали отменить Игры из-за угрозы коронавируса.

Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на церемонии открытия: на рекламу россияне ушли четко перед выходом сборной Украины. Трансляция возобновилась в момент выхода сборной Уругвая.

Автор: 

Молдова (1886) Олимпиада (1136) санкции (11485) украинский язык (1192) 1+1 (167) Европейский суд по правам человека (812) Кондратюк Валерий (21) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+16
Пишуть:
А ви знали, що Дж.Кент, з яким сьогодні зустрічався ПП, одружений з кримською татаркою за походженням? На ім'я Дж. Кента у штаті Вірджинії зареєстрований номерний знак "KRYM.UA", а на його дружину номерний знак кримськотатарською мовою "QIRIM.UA"

Главные новости 23 июля: скандал вокруг похищения Чауса, ЕСПЧ отказал России в воде для Крыма - Цензор.НЕТ 2287
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23.07.2021 22:41 Ответить
+14
Головні новини 23 липня: скандал навколо викрадення Чауса, ЄСПЛ відмовив Росії у воді для Криму - Цензор.НЕТ 5262
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23.07.2021 23:04 Ответить
+5
Главные новости 23 июля: скандал вокруг похищения Чауса, ЕСПЧ отказал России в воде для Крыма - Цензор.НЕТ 6085
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23.07.2021 22:51 Ответить
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Пишуть:
А ви знали, що Дж.Кент, з яким сьогодні зустрічався ПП, одружений з кримською татаркою за походженням? На ім'я Дж. Кента у штаті Вірджинії зареєстрований номерний знак "KRYM.UA", а на його дружину номерний знак кримськотатарською мовою "QIRIM.UA"

Главные новости 23 июля: скандал вокруг похищения Чауса, ЕСПЧ отказал России в воде для Крыма - Цензор.НЕТ 2287
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23.07.2021 22:41 Ответить
Як Чауса вивезли така так і викрали!
🤣
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23.07.2021 22:47 Ответить
ще один висяк на шию зєсцикла твого.
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23.07.2021 22:52 Ответить
Крещатику-узбагойся!
🤣
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23.07.2021 22:58 Ответить
Ти видно кyигу йуліі мєндєль перечитав, чи вона тобі на голову впала?
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23.07.2021 23:01 Ответить
Главные новости 23 июля: скандал вокруг похищения Чауса, ЕСПЧ отказал России в воде для Крыма - Цензор.НЕТ 6085
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23.07.2021 22:51 Ответить
Зеленский призначив керівником Служби зовнішньої розвідки випускника академії ФСБРФ Олександра Литвиненко
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23.07.2021 22:52 Ответить
счас будет решение суда Молдовы о возвращении Чауса, потом решение ЕСПЧ. похищение людей - тяжкое преступление, зелюки не отмажутся.
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23.07.2021 22:55 Ответить
Як я бачу похорони зєлєнського запроданця
Головні новини 23 липня: скандал навколо викрадення Чауса, ЄСПЛ відмовив Росії у воді для Криму - Цензор.НЕТ 7944
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23.07.2021 22:55 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває !!)))
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23.07.2021 22:59 Ответить
Головні новини 23 липня: скандал навколо викрадення Чауса, ЄСПЛ відмовив Росії у воді для Криму - Цензор.НЕТ 5262
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23.07.2021 23:04 Ответить
Пиковый не зря в отставку ушол..
Будет кипиш осенью к гадалке не ходить...
"Союзники" уже кинули - теперь мы сами за себя
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23.07.2021 23:31 Ответить
Ця скотва кацапська ФСБ
У 1996 році,будучи офіцером РВСП,за листи до Німеччини до близьких ці падлюки ГБ вчинили мені 6 часовий допит,а потім кожної доби протягом місяця вчиняли допити по 4-5 годин,змушували стежити за співслцжовцями,відмова співпрацювати стала причиною тиску а потім звільнення з ЗСУ у 1999 році
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23.07.2021 23:37 Ответить
Я не понял, им воды мало?
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23.07.2021 23:39 Ответить
 
 