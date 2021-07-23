Главные новости 23 июля: скандал вокруг похищения Чауса, ЕСПЧ отказал России в воде для Крыма

Генпрокурор Молдовы говорит, что Чауса похитили сотрудники украинских спецслужб, ЕСПЧ не стал обязывать Украину возобновить поставки воды в Крым, в Токио открылась Олимпиада - главные новости Украины и мира 23 июля.

Молдова считает, что Чауса похитили украинские спецслужбы

Об этом генеральный прокурор Молдовы Стояногло накануне заявил в эфире молдавского телевидения.

Сегодня последовала реакция МИД Украины: наши дипломаты говорят, что заявления Молдовы вызывают удивление, ведь украинские силовики запросила у молдавских коллег дополнительную информацию о похищении, но в ответ - тишина. "Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель - дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинско-молдавские отношения", - заявляют в МИД.

Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Кондратюка

Вместо Кондратюка СВР возглавил Александр Литвиненко, ранее руководивший Национальным институтом стратегических исследований.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что Кондратюка уволили из-за провала спецоперации по похищению Чауса.

Украина ввела санкции против интернет-магазина "Вайлдберриз"

Этот российский интернет-магазин связан с террористической организацией "ДНР" - уверены в СНБО. Санкции сроком на 3 года введены против 6 физических и 10 юридических лиц.

ЕСПЧ отказался обязать Украину поставлять воду в оккупированный Крым

Россия требовала, чтобы ЕСПЧ в рамках поданного ею иска против Украины принял обеспечительные меры: Москва просила запретить ограничение русского языка в школах, в СМИ и в интернете и обязать власть Украины снять блокаду с Северо-Крымского канала, по которому в оккупированный Крым ранее поставляли воду. Европейский суд по правам человека отказал.

"1+1" решили показывать "Сватов" на русском языке

"Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально", - пояснил телеканал.

В Токио открылась Олимпиада

Церемония прошла без зрителей, на улицах японской столицы протестующие в это время требовали отменить Игры из-за угрозы коронавируса.

Российский "Первый канал" не показал выход украинских спортсменов на церемонии открытия: на рекламу россияне ушли четко перед выходом сборной Украины. Трансляция возобновилась в момент выхода сборной Уругвая.