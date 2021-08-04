Белорусская спортсменка Тимановская вылетела из Токио в Вену
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская покинула Токио после того, как укрылась в посольстве Польши в Японии. После того, как Польша предоставила ей гуманитарную визу, лона должна была вылететь прямым рейсом в Варшаву, однако сменила пункт назначения в последний момент.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Известно, что Тимановская перешла на рейс в Вену незадолго до посадки в аэропорту Токио.
"Сейчас самолет вылетел из столицы Японии. Причины смены пункта назначения в последний момент не уточняются. По некоторым данным, такое решение могли принять сопровождающие спортсмена сотрудники посольства Польши", - пишет издание.
Спортсменка отметила, что ее действия не являются политическим протестом.
"Я люблю свою страну и не изменила ей. Я сказала об ошибках, которые были допущены нашими национальными тренерами на Олимпиаде", - отметила Тимановская.
Она выразила опасения за свою безопасность после того, как на прошлой неделе ее заставили собрать вещи и отвезли в аэропорт.
Беларусь заявила, что Тимановскую отозвали из сборной из-за ее эмоционального состояния.
Но во вторник Тимановская сказала, что у нее нет проблем с психическим здоровьем, и она не общалась с врачами в олимпийском поселке.
Спорсменка добавила, что хотела бы вернуться в Беларусь, когда будет знать, что это безопасно.
Тимановская предположила, что, наверное, это будет возможным через пять или десять лет.
Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.
Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.
Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.
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Песня бегуна на короткую дистанцию:
Десять тысяч и всего один забег
остался.
В это время наш Бескудников Олег
зазнался.
Я, - говорит, - болен, бюллетеню, нету сил!
И сгинул.
Вот наш тренер мне тогда и предложил:
- Беги, мол.
Я ж на длинной на дистанции помру,
не охну.
Пробегу всего от силы первый круг -
и сдохну.
Но сурово эдак тренер мне:
{Но сурово тренер мне: что за дела?}
Mол, надо, Федя.
Главное дело, чтоб воля, говорит, была
к победе.
Воля волей, если сил невпроворот,
а я увлекся.
Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот, -
и спекся.
Подвела меня, ведь я предупреждал,
дыхалка.
Пробежал всего два круга и упал,
а жалко.
Наш тренер, экс- и вице-чемпион
ОРУДа,
не пускать меня велел на стадион,
иуда.
Ведь вчера мы только брали с ним с тоски
по банке,
а сегодня он кричит: «Меняй коньки
на санки!»
Жалко тренера, он парень неплохой,
ну бог с ним,
я ведь нынче занимаюсь и борьбой
и боксом.
Не имею я теперь на счет на свой
сомнений.
Все вдруг стали очень вежливы со мной,
и тренер.
1965 год. В. Высоцкий.
Але вже недалеко ...
Среди тех, кто живёт в РБ и никуда не уезжает, минимум 80 % - это серые безликие совки, абсолютно не способные к борьбе за свою свободу и человеческое достоинство . Если польская армия не освободит Беларусь от совкового фашизма, то эти совковые терпилы будут покорно жить под ярмом бульбофюрера ещё 10-15 лет, а потом под бессрочным правлением царя Николая Первого из династии Лукашеску.
Але дамочку виставляють "революціонеркою".
Бо наша ЗЕбанда без проблем передаст ее Бульбофюреру!
Или подорвет в машине как Шеремета...
Бо КГБ остаётся КГБ...даже если его назвать СБУ
Белорусы знают что в Украине не безопасно...благодаря КАКОЙРАЗНИЦЕ или БОЛЬШОЙЗАДНИЦЕ
из БССР имени Лукашеску бегут спортсмены, бегут дипломаты, бегут литераторы, артисты...
А завтра будут видосы с ее извинениями и признаниями в любви к Бульбофюреру
так шо без проблем)