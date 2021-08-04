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Новости Репрессии в Беларуси Олимпиада-2020
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Белорусская спортсменка Тимановская вылетела из Токио в Вену

Белорусская спортсменка Тимановская вылетела из Токио в Вену

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская покинула Токио после того, как укрылась в посольстве Польши в Японии. После того, как Польша предоставила ей гуманитарную визу, лона должна была вылететь прямым рейсом в Варшаву, однако сменила пункт назначения в последний момент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Известно, что Тимановская перешла на рейс в Вену незадолго до посадки в аэропорту Токио.

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"Сейчас самолет вылетел из столицы Японии. Причины смены пункта назначения в последний момент не уточняются. По некоторым данным, такое решение могли принять сопровождающие спортсмена сотрудники посольства Польши", - пишет издание.

Спортсменка отметила, что ее действия не являются политическим протестом.

"Я люблю свою страну и не изменила ей. Я сказала об ошибках, которые были допущены нашими национальными тренерами на Олимпиаде", - отметила Тимановская.

Она выразила опасения за свою безопасность после того, как на прошлой неделе ее заставили собрать вещи и отвезли в аэропорт.

Беларусь заявила, что Тимановскую отозвали из сборной из-за ее эмоционального состояния.

Но во вторник Тимановская сказала, что у нее нет проблем с психическим здоровьем, и она не общалась с врачами в олимпийском поселке.

Спорсменка добавила, что хотела бы вернуться в Беларусь, когда будет знать, что это безопасно.

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Тимановская предположила, что, наверное, это будет возможным через пять или десять лет.

Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) Олимпиада (1136) репрессии (2766) Токио (63) Вена (110) Тимановская Кристина (12)


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Топ комментарии
+11
Бежит из совково-колхозной БССР всё-таки не прокацапская вата, а те люди, которые просто не хотят жить в советском колхозе. По натуре они не борцы, но и не вата.

Среди тех, кто живёт в РБ и никуда не уезжает, минимум 80 % - это серые безликие совки, абсолютно не способные к борьбе за свою свободу и человеческое достоинство . Если польская армия не освободит Беларусь от совкового фашизма, то эти совковые терпилы будут покорно жить под ярмом бульбофюрера ещё 10-15 лет, а потом под бессрочным правлением царя Николая Первого из династии Лукашеску.
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04.08.2021 09:29
+9
Я не вірю більшості білоруських біженців, там в РБ 90% то прокацапська вата , ті хто був реально в опозиціі наприклад пан Хижняк вже давно багато років тому виіхали , хто не виіхав той або за гратами або в землі.. Це чисто моя особиста думка .
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04.08.2021 09:10
+8
Главное что бы не в Киев....
Бо наша ЗЕбанда без проблем передаст ее Бульбофюреру!
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04.08.2021 08:58
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Главное сейчас не слушать сообщений о минировании и не вестись на требования беларусского диспетчера приземлиться в Минске.
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04.08.2021 08:56 Ответить
Тут само главное что Беларусь незапросила помощи у России на посадку самолета
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04.08.2021 09:02 Ответить
Дежа вю какое-то. Бэк ин ЮССА. 70 лет прошло - ничего не поменялось...

Песня бегуна на короткую дистанцию:
Десять тысяч и всего один забег
остался.
В это время наш Бескудников Олег
зазнался.
Я, - говорит, - болен, бюллетеню, нету сил!
И сгинул.
Вот наш тренер мне тогда и предложил:
- Беги, мол.
Я ж на длинной на дистанции помру,
не охну.
Пробегу всего от силы первый круг -
и сдохну.
Но сурово эдак тренер мне:
{Но сурово тренер мне: что за дела?}
Mол, надо, Федя.
Главное дело, чтоб воля, говорит, была
к победе.
Воля волей, если сил невпроворот,
а я увлекся.
Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот, -
и спекся.
Подвела меня, ведь я предупреждал,
дыхалка.
Пробежал всего два круга и упал,
а жалко.
Наш тренер, экс- и вице-чемпион
ОРУДа,
не пускать меня велел на стадион,
иуда.
Ведь вчера мы только брали с ним с тоски
по банке,
а сегодня он кричит: «Меняй коньки
на санки!»
Жалко тренера, он парень неплохой,
ну бог с ним,
я ведь нынче занимаюсь и борьбой
и боксом.
Не имею я теперь на счет на свой
сомнений.
Все вдруг стали очень вежливы со мной,
и тренер.
1965 год. В. Высоцкий.
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04.08.2021 09:42 Ответить
Сколько лет прошло, а в совке все по-прежнему! Высоцкий как в воду глядел.
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04.08.2021 09:46 Ответить
Следы путали. Вена/Варшава... Все равно облетать Беларусь будут, от греха...
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04.08.2021 08:56 Ответить
она с самого начала хотела в Австрию. Видимо, в целях безопасности поляки с австрийцами договорились следы путать. Не случайно рейсы по времени "случайно" оказались рядом.
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04.08.2021 09:38 Ответить
.....Глядя трезво на последние события думаю не лишним было...
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04.08.2021 10:04 Ответить
Ні Великобританія - ліпше
Але вже недалеко ...
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04.08.2021 15:10 Ответить
"Спортсменка отметила, что ее действия не являются политическим протестом"
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04.08.2021 08:57 Ответить
То означає що це побутовий протест ) але чого ж це вона тоді просила політичний притулок в Польщі ?)
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04.08.2021 09:00 Ответить
Очень точно подметил, ув. Игорь Лемке: побег и прятки пани Тимановской в посольстве Польши с просьбой о политическом убежище с многократными публичными заявлениями, что в РБ "её ждёт тюрьма за критику руководства" - это, оказывается, не политический, а бытовой протест?
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04.08.2021 09:05 Ответить
Я не вірю більшості білоруських біженців, там в РБ 90% то прокацапська вата , ті хто був реально в опозиціі наприклад пан Хижняк вже давно багато років тому виіхали , хто не виіхав той або за гратами або в землі.. Це чисто моя особиста думка .
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04.08.2021 09:10 Ответить
Бежит из совково-колхозной БССР всё-таки не прокацапская вата, а те люди, которые просто не хотят жить в советском колхозе. По натуре они не борцы, но и не вата.

Среди тех, кто живёт в РБ и никуда не уезжает, минимум 80 % - это серые безликие совки, абсолютно не способные к борьбе за свою свободу и человеческое достоинство . Если польская армия не освободит Беларусь от совкового фашизма, то эти совковые терпилы будут покорно жить под ярмом бульбофюрера ещё 10-15 лет, а потом под бессрочным правлением царя Николая Первого из династии Лукашеску.
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04.08.2021 09:29 Ответить
......а вот ты борец......приехать испытать судьбу слабо?.....
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04.08.2021 09:43 Ответить
Взагалі не зрозуміла ситуація... Скоро через сварку з чоловіком будуть просити політичний притулок. Якби там була політика - її чоловік не зміг би так легко виїхати з країни. Схоже що під шумок вирішили змінити місце проживання та ще й отримати житло (притулок) безкоштовно.
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04.08.2021 09:06 Ответить
Впевнений що це так і є
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04.08.2021 09:11 Ответить
.....вот вот, почти один в один как в КГБшно =лропошандонской методичке написано.....
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04.08.2021 09:38 Ответить
Она хочет и Луку не обидеть и сама аполтитична,её политика не интересует,она не в политике,моя хата скраю,и тут же заявляет что боится за свою безопасность что угрозы идут с высшего руководства страны,петляет то Варшва то Вена,но лукашистов эта упрямость может ещё больше завести и если захотят найдут в любой точки Европы
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04.08.2021 09:47 Ответить
....ты на её месте точно никуда бы не бежал, а пориезду пошёл в цугундер......или на протосевичТВ....
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04.08.2021 09:56 Ответить
4 августа белорусская легкоатлетка Яна Максимова официально отказалась возвращаться на родину после инцидента на Олимпиаде с бегуньей Кристиной Тимановской. «Сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни», - написала спортсменка в инстаграме. По ее словам, она останется в Германии, где сейчас находится вместе с семьей. Максимова добавила, что надеется на продолжение своей спортивной карьеры и на то, что у нее «будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм». Вместе с Максимовой в Германии находится ее муж, Андрей Кравченко, который стал серебряным призером Олимпиады 2008 года в десятиборье.
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04.08.2021 10:01 Ответить
...так же не захотели испытывать судьбу в "Стране для Жизни".....ка и многие другие, у кого есть мозги и желание не быть рабом колхозного психопата....
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04.08.2021 10:09 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-58077800 "Я не принимала участия ни в каких протестах, никогда не говорила о политике, и даже здесь эта ситуация не касалась политики. Эта ситуация касалась только ошибки нашего руководства, которую они допустили здесь, на Олимпиаде. Поэтому я не думала, что эта ситуация может привести к политическому скандалу", - добавляет Тимановская.
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04.08.2021 12:40 Ответить
А так і є.
Але дамочку виставляють "революціонеркою".
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04.08.2021 09:10 Ответить
...кто выставляет"революціонеркою" ?.... ссылку можно?
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04.08.2021 09:39 Ответить
ольгинцам такие сложности ни к чему - копипастят что дали, чо пристал.
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04.08.2021 09:43 Ответить
....с 2014 отсекли "зароботчан" эдок %70, но всё равно пролазят .....ну и "местные" помогают....
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04.08.2021 09:51 Ответить
Ну какой политический протест?! Политические в парках вешаются. Оно ей надо?
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04.08.2021 09:47 Ответить
Главное что бы не в Киев....
Бо наша ЗЕбанда без проблем передаст ее Бульбофюреру!
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04.08.2021 08:58 Ответить
Или повесит в ближайшем парке...
Или подорвет в машине как Шеремета...
Бо КГБ остаётся КГБ...даже если его назвать СБУ
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04.08.2021 09:01 Ответить
да,наверно повесится в венском парке...
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04.08.2021 09:06 Ответить
А тобі ця істеричка потрібна в Україні? Малює з себе політичну жертву, авантюристка звичайна.
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04.08.2021 09:08 Ответить
Так она в Украину и не собиралась)
Белорусы знают что в Украине не безопасно...благодаря КАКОЙРАЗНИЦЕ или БОЛЬШОЙЗАДНИЦЕ
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04.08.2021 09:12 Ответить
Как во времена брежневского совка:

из БССР имени Лукашеску бегут спортсмены, бегут дипломаты, бегут литераторы, артисты...
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04.08.2021 09:00 Ответить
Білоруська спортсменка Тимановська вилетіла з Токіо до Відня - Цензор.НЕТ 7083
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04.08.2021 10:01 Ответить
Там почти весь маршрут самолета над козлостаном
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04.08.2021 09:01 Ответить
Значит конечная остановка для нее будет Минск...
А завтра будут видосы с ее извинениями и признаниями в любви к Бульбофюреру
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04.08.2021 09:03 Ответить
А козлостан может посадить самолёт по запросу бульбостана.
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04.08.2021 09:03 Ответить
Так ***** и Бульбофюрер ведь АДИННАРОТ!
так шо без проблем)
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04.08.2021 09:05 Ответить
надо и Украину облетать от греха подальше...
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04.08.2021 09:04 Ответить
У ВІдні її вже чекає бєлоруССкій КДБ.
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04.08.2021 09:04 Ответить
ща ее над Калмыкией снимут
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04.08.2021 09:05 Ответить
Свободу Анджеле Дэвис!
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04.08.2021 09:06 Ответить
А как же Леонард Пелтиер? Ты забыл?
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04.08.2021 09:14 Ответить
Белорусская спортсменка Тимановская вылетела из Токио в Вену - Цензор.НЕТ 2832
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04.08.2021 09:15 Ответить
этот рейс через россию летит...
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04.08.2021 09:17 Ответить
она уже в Вене.
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04.08.2021 09:40 Ответить
А зря она летит в австрию , которая как проститутка лежит у ног кремлевского недомерка!
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04.08.2021 09:47 Ответить
Правильно, потрібно трішки "попетляти",як лиска,бо оті КДБістські ублюдки ,певно,вже розпочали на Христину полювання.
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04.08.2021 10:01 Ответить
Як швидко срср зразка 70х скочуеться в срср зразка 37го....
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04.08.2021 10:16 Ответить
А пролілтатиме над білоруссю, там літак знову посадять
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04.08.2021 10:41 Ответить
маршрут цього рейсу на Сибіром ?
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04.08.2021 11:50 Ответить
 
 