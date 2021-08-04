Белорусская спортсменка Тимановская вылетела из Токио в Вену

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская покинула Токио после того, как укрылась в посольстве Польши в Японии. После того, как Польша предоставила ей гуманитарную визу, лона должна была вылететь прямым рейсом в Варшаву, однако сменила пункт назначения в последний момент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Известно, что Тимановская перешла на рейс в Вену незадолго до посадки в аэропорту Токио.

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"Сейчас самолет вылетел из столицы Японии. Причины смены пункта назначения в последний момент не уточняются. По некоторым данным, такое решение могли принять сопровождающие спортсмена сотрудники посольства Польши", - пишет издание.

Спортсменка отметила, что ее действия не являются политическим протестом.

"Я люблю свою страну и не изменила ей. Я сказала об ошибках, которые были допущены нашими национальными тренерами на Олимпиаде", - отметила Тимановская.

Она выразила опасения за свою безопасность после того, как на прошлой неделе ее заставили собрать вещи и отвезли в аэропорт.

Беларусь заявила, что Тимановскую отозвали из сборной из-за ее эмоционального состояния.

Но во вторник Тимановская сказала, что у нее нет проблем с психическим здоровьем, и она не общалась с врачами в олимпийском поселке.

Спорсменка добавила, что хотела бы вернуться в Беларусь, когда будет знать, что это безопасно.

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Тимановская предположила, что, наверное, это будет возможным через пять или десять лет.

Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.