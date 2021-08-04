Білоруська спортсменка Тимановська вилетіла з Токіо до Відня

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська залишила Токіо після того, як сховалася в посольстві Польщі в Японії. Після того, як Польща надала їй гуманітарну візу, вона мала вилетіти прямим рейсом до Варшави, однак змінила пункт призначення останньої миті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відомо, що Тимановська перейшла на рейс до Відня незадовго до посадки в аеропорту Токіо.

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"Зараз літак вилетів зі столиці Японії. Причини зміни пункту призначення в останній момент не уточнюються. За деякими даними, таке рішення могли ухвалити співробітники посольства Польщі, які супроводжують спортсменку", - пише видання.

Спортсменка зазначила, що її дії не є політичним протестом.

"Я люблю свою країну і не зрадила їй. Я сказала про помилки, які були допущені нашими національними тренерами на Олімпіаді", - зазначила Тимановська.

Вона висловила побоювання за свою безпеку після того, як минулого тижня її змусили зібрати речі і відвезли в аеропорт.

Білорусь заявила, що Тимановську відкликали зі збірної через її емоційний стан.

Але у вівторок Тимановська сказала, що в неї немає проблем з психічним здоров'ям, і вона не спілкувалася з лікарями в олімпійському селищі.

Спортсменка додала, що хотіла б повернутися до Білорусі, коли знатиме, що це безпечно.

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Тимановська припустила, що, напевно, це буде можливо через п'ять або десять років.

Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.

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Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.