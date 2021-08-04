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Новини Репресії в Білорусі Олімпіада-2020
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Білоруська спортсменка Тимановська вилетіла з Токіо до Відня

Білоруська спортсменка Тимановська вилетіла з Токіо до Відня

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська залишила Токіо після того, як сховалася в посольстві Польщі в Японії. Після того, як Польща надала їй гуманітарну візу, вона мала вилетіти прямим рейсом до Варшави, однак змінила пункт призначення останньої миті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відомо, що Тимановська перейшла на рейс до Відня незадовго до посадки в аеропорту Токіо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про чоловіка спортсменки з Білорусі Тимановської, який приїхав в Україну: Зробимо все, щоб він почувався в безпеці

"Зараз літак вилетів зі столиці Японії. Причини зміни пункту призначення в останній момент не уточнюються. За деякими даними, таке рішення могли ухвалити співробітники посольства Польщі, які супроводжують спортсменку", - пише видання.

Спортсменка зазначила, що її дії не є політичним протестом.

"Я люблю свою країну і не зрадила їй. Я сказала про помилки, які були допущені нашими національними тренерами на Олімпіаді", - зазначила Тимановська.

Вона висловила побоювання за свою безпеку після того, як минулого тижня її змусили зібрати речі і відвезли в аеропорт.

Білорусь заявила, що Тимановську відкликали зі збірної через її емоційний стан.

Але у вівторок Тимановська сказала, що в неї немає проблем з психічним здоров'ям, і вона не спілкувалася з лікарями в олімпійському селищі.

Спортсменка додала, що хотіла б повернутися до Білорусі, коли знатиме, що це безпечно.

Також читайте: "Режим Лукашенка мав намір здійснити ще один акт транснаціональних репресій", - Блінкен про ситуацію з Тимановською

Тимановська припустила, що, напевно, це буде можливо через п'ять або десять років.

Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.

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Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) Олімпіада (687) репресії (1621) Токіо (61) Відень (119) Тимановська Христина (12)


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Топ коментарі
+11
Бежит из совково-колхозной БССР всё-таки не прокацапская вата, а те люди, которые просто не хотят жить в советском колхозе. По натуре они не борцы, но и не вата.

Среди тех, кто живёт в РБ и никуда не уезжает, минимум 80 % - это серые безликие совки, абсолютно не способные к борьбе за свою свободу и человеческое достоинство . Если польская армия не освободит Беларусь от совкового фашизма, то эти совковые терпилы будут покорно жить под ярмом бульбофюрера ещё 10-15 лет, а потом под бессрочным правлением царя Николая Первого из династии Лукашеску.
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04.08.2021 09:29
+9
Я не вірю більшості білоруських біженців, там в РБ 90% то прокацапська вата , ті хто був реально в опозиціі наприклад пан Хижняк вже давно багато років тому виіхали , хто не виіхав той або за гратами або в землі.. Це чисто моя особиста думка .
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04.08.2021 09:10
+8
Главное что бы не в Киев....
Бо наша ЗЕбанда без проблем передаст ее Бульбофюреру!
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04.08.2021 08:58
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Главное сейчас не слушать сообщений о минировании и не вестись на требования беларусского диспетчера приземлиться в Минске.
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04.08.2021 08:56 Відповісти
Тут само главное что Беларусь незапросила помощи у России на посадку самолета
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04.08.2021 09:02 Відповісти
Дежа вю какое-то. Бэк ин ЮССА. 70 лет прошло - ничего не поменялось...

Песня бегуна на короткую дистанцию:
Десять тысяч и всего один забег
остался.
В это время наш Бескудников Олег
зазнался.
Я, - говорит, - болен, бюллетеню, нету сил!
И сгинул.
Вот наш тренер мне тогда и предложил:
- Беги, мол.
Я ж на длинной на дистанции помру,
не охну.
Пробегу всего от силы первый круг -
и сдохну.
Но сурово эдак тренер мне:
{Но сурово тренер мне: что за дела?}
Mол, надо, Федя.
Главное дело, чтоб воля, говорит, была
к победе.
Воля волей, если сил невпроворот,
а я увлекся.
Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот, -
и спекся.
Подвела меня, ведь я предупреждал,
дыхалка.
Пробежал всего два круга и упал,
а жалко.
Наш тренер, экс- и вице-чемпион
ОРУДа,
не пускать меня велел на стадион,
иуда.
Ведь вчера мы только брали с ним с тоски
по банке,
а сегодня он кричит: «Меняй коньки
на санки!»
Жалко тренера, он парень неплохой,
ну бог с ним,
я ведь нынче занимаюсь и борьбой
и боксом.
Не имею я теперь на счет на свой
сомнений.
Все вдруг стали очень вежливы со мной,
и тренер.
1965 год. В. Высоцкий.
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04.08.2021 09:42 Відповісти
Сколько лет прошло, а в совке все по-прежнему! Высоцкий как в воду глядел.
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04.08.2021 09:46 Відповісти
Следы путали. Вена/Варшава... Все равно облетать Беларусь будут, от греха...
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04.08.2021 08:56 Відповісти
она с самого начала хотела в Австрию. Видимо, в целях безопасности поляки с австрийцами договорились следы путать. Не случайно рейсы по времени "случайно" оказались рядом.
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04.08.2021 09:38 Відповісти
.....Глядя трезво на последние события думаю не лишним было...
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04.08.2021 10:04 Відповісти
Ні Великобританія - ліпше
Але вже недалеко ...
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04.08.2021 15:10 Відповісти
"Спортсменка отметила, что ее действия не являются политическим протестом"
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04.08.2021 08:57 Відповісти
То означає що це побутовий протест ) але чого ж це вона тоді просила політичний притулок в Польщі ?)
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04.08.2021 09:00 Відповісти
Очень точно подметил, ув. Игорь Лемке: побег и прятки пани Тимановской в посольстве Польши с просьбой о политическом убежище с многократными публичными заявлениями, что в РБ "её ждёт тюрьма за критику руководства" - это, оказывается, не политический, а бытовой протест?
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04.08.2021 09:05 Відповісти
Я не вірю більшості білоруських біженців, там в РБ 90% то прокацапська вата , ті хто був реально в опозиціі наприклад пан Хижняк вже давно багато років тому виіхали , хто не виіхав той або за гратами або в землі.. Це чисто моя особиста думка .
показати весь коментар
04.08.2021 09:10 Відповісти
Бежит из совково-колхозной БССР всё-таки не прокацапская вата, а те люди, которые просто не хотят жить в советском колхозе. По натуре они не борцы, но и не вата.

Среди тех, кто живёт в РБ и никуда не уезжает, минимум 80 % - это серые безликие совки, абсолютно не способные к борьбе за свою свободу и человеческое достоинство . Если польская армия не освободит Беларусь от совкового фашизма, то эти совковые терпилы будут покорно жить под ярмом бульбофюрера ещё 10-15 лет, а потом под бессрочным правлением царя Николая Первого из династии Лукашеску.
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04.08.2021 09:29 Відповісти
......а вот ты борец......приехать испытать судьбу слабо?.....
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04.08.2021 09:43 Відповісти
Взагалі не зрозуміла ситуація... Скоро через сварку з чоловіком будуть просити політичний притулок. Якби там була політика - її чоловік не зміг би так легко виїхати з країни. Схоже що під шумок вирішили змінити місце проживання та ще й отримати житло (притулок) безкоштовно.
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04.08.2021 09:06 Відповісти
Впевнений що це так і є
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04.08.2021 09:11 Відповісти
.....вот вот, почти один в один как в КГБшно =лропошандонской методичке написано.....
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04.08.2021 09:38 Відповісти
Она хочет и Луку не обидеть и сама аполтитична,её политика не интересует,она не в политике,моя хата скраю,и тут же заявляет что боится за свою безопасность что угрозы идут с высшего руководства страны,петляет то Варшва то Вена,но лукашистов эта упрямость может ещё больше завести и если захотят найдут в любой точки Европы
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04.08.2021 09:47 Відповісти
....ты на её месте точно никуда бы не бежал, а пориезду пошёл в цугундер......или на протосевичТВ....
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04.08.2021 09:56 Відповісти
4 августа белорусская легкоатлетка Яна Максимова официально отказалась возвращаться на родину после инцидента на Олимпиаде с бегуньей Кристиной Тимановской. «Сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни», - написала спортсменка в инстаграме. По ее словам, она останется в Германии, где сейчас находится вместе с семьей. Максимова добавила, что надеется на продолжение своей спортивной карьеры и на то, что у нее «будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм». Вместе с Максимовой в Германии находится ее муж, Андрей Кравченко, который стал серебряным призером Олимпиады 2008 года в десятиборье.
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04.08.2021 10:01 Відповісти
...так же не захотели испытывать судьбу в "Стране для Жизни".....ка и многие другие, у кого есть мозги и желание не быть рабом колхозного психопата....
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04.08.2021 10:09 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-58077800 "Я не принимала участия ни в каких протестах, никогда не говорила о политике, и даже здесь эта ситуация не касалась политики. Эта ситуация касалась только ошибки нашего руководства, которую они допустили здесь, на Олимпиаде. Поэтому я не думала, что эта ситуация может привести к политическому скандалу", - добавляет Тимановская.
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04.08.2021 12:40 Відповісти
А так і є.
Але дамочку виставляють "революціонеркою".
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04.08.2021 09:10 Відповісти
...кто выставляет"революціонеркою" ?.... ссылку можно?
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04.08.2021 09:39 Відповісти
ольгинцам такие сложности ни к чему - копипастят что дали, чо пристал.
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04.08.2021 09:43 Відповісти
....с 2014 отсекли "зароботчан" эдок %70, но всё равно пролазят .....ну и "местные" помогают....
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04.08.2021 09:51 Відповісти
Ну какой политический протест?! Политические в парках вешаются. Оно ей надо?
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04.08.2021 09:47 Відповісти
Главное что бы не в Киев....
Бо наша ЗЕбанда без проблем передаст ее Бульбофюреру!
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04.08.2021 08:58 Відповісти
Или повесит в ближайшем парке...
Или подорвет в машине как Шеремета...
Бо КГБ остаётся КГБ...даже если его назвать СБУ
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04.08.2021 09:01 Відповісти
да,наверно повесится в венском парке...
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04.08.2021 09:06 Відповісти
А тобі ця істеричка потрібна в Україні? Малює з себе політичну жертву, авантюристка звичайна.
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04.08.2021 09:08 Відповісти
Так она в Украину и не собиралась)
Белорусы знают что в Украине не безопасно...благодаря КАКОЙРАЗНИЦЕ или БОЛЬШОЙЗАДНИЦЕ
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04.08.2021 09:12 Відповісти
Как во времена брежневского совка:

из БССР имени Лукашеску бегут спортсмены, бегут дипломаты, бегут литераторы, артисты...
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04.08.2021 09:00 Відповісти
Білоруська спортсменка Тимановська вилетіла з Токіо до Відня - Цензор.НЕТ 7083
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04.08.2021 10:01 Відповісти
Там почти весь маршрут самолета над козлостаном
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04.08.2021 09:01 Відповісти
Значит конечная остановка для нее будет Минск...
А завтра будут видосы с ее извинениями и признаниями в любви к Бульбофюреру
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04.08.2021 09:03 Відповісти
А козлостан может посадить самолёт по запросу бульбостана.
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04.08.2021 09:03 Відповісти
Так ***** и Бульбофюрер ведь АДИННАРОТ!
так шо без проблем)
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04.08.2021 09:05 Відповісти
надо и Украину облетать от греха подальше...
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04.08.2021 09:04 Відповісти
У ВІдні її вже чекає бєлоруССкій КДБ.
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04.08.2021 09:04 Відповісти
ща ее над Калмыкией снимут
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04.08.2021 09:05 Відповісти
Свободу Анджеле Дэвис!
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04.08.2021 09:06 Відповісти
А как же Леонард Пелтиер? Ты забыл?
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04.08.2021 09:14 Відповісти
Белорусская спортсменка Тимановская вылетела из Токио в Вену - Цензор.НЕТ 2832
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04.08.2021 09:15 Відповісти
этот рейс через россию летит...
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04.08.2021 09:17 Відповісти
она уже в Вене.
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04.08.2021 09:40 Відповісти
А зря она летит в австрию , которая как проститутка лежит у ног кремлевского недомерка!
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04.08.2021 09:47 Відповісти
Правильно, потрібно трішки "попетляти",як лиска,бо оті КДБістські ублюдки ,певно,вже розпочали на Христину полювання.
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04.08.2021 10:01 Відповісти
Як швидко срср зразка 70х скочуеться в срср зразка 37го....
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04.08.2021 10:16 Відповісти
А пролілтатиме над білоруссю, там літак знову посадять
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04.08.2021 10:41 Відповісти
маршрут цього рейсу на Сибіром ?
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04.08.2021 11:50 Відповісти
 
 