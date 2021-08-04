Білоруська спортсменка Тимановська вилетіла з Токіо до Відня
Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська залишила Токіо після того, як сховалася в посольстві Польщі в Японії. Після того, як Польща надала їй гуманітарну візу, вона мала вилетіти прямим рейсом до Варшави, однак змінила пункт призначення останньої миті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відомо, що Тимановська перейшла на рейс до Відня незадовго до посадки в аеропорту Токіо.
"Зараз літак вилетів зі столиці Японії. Причини зміни пункту призначення в останній момент не уточнюються. За деякими даними, таке рішення могли ухвалити співробітники посольства Польщі, які супроводжують спортсменку", - пише видання.
Спортсменка зазначила, що її дії не є політичним протестом.
"Я люблю свою країну і не зрадила їй. Я сказала про помилки, які були допущені нашими національними тренерами на Олімпіаді", - зазначила Тимановська.
Вона висловила побоювання за свою безпеку після того, як минулого тижня її змусили зібрати речі і відвезли в аеропорт.
Білорусь заявила, що Тимановську відкликали зі збірної через її емоційний стан.
Але у вівторок Тимановська сказала, що в неї немає проблем з психічним здоров'ям, і вона не спілкувалася з лікарями в олімпійському селищі.
Спортсменка додала, що хотіла б повернутися до Білорусі, коли знатиме, що це безпечно.
Тимановська припустила, що, напевно, це буде можливо через п'ять або десять років.
Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.
Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.
Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.
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Песня бегуна на короткую дистанцию:
Десять тысяч и всего один забег
остался.
В это время наш Бескудников Олег
зазнался.
Я, - говорит, - болен, бюллетеню, нету сил!
И сгинул.
Вот наш тренер мне тогда и предложил:
- Беги, мол.
Я ж на длинной на дистанции помру,
не охну.
Пробегу всего от силы первый круг -
и сдохну.
Но сурово эдак тренер мне:
{Но сурово тренер мне: что за дела?}
Mол, надо, Федя.
Главное дело, чтоб воля, говорит, была
к победе.
Воля волей, если сил невпроворот,
а я увлекся.
Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот, -
и спекся.
Подвела меня, ведь я предупреждал,
дыхалка.
Пробежал всего два круга и упал,
а жалко.
Наш тренер, экс- и вице-чемпион
ОРУДа,
не пускать меня велел на стадион,
иуда.
Ведь вчера мы только брали с ним с тоски
по банке,
а сегодня он кричит: «Меняй коньки
на санки!»
Жалко тренера, он парень неплохой,
ну бог с ним,
я ведь нынче занимаюсь и борьбой
и боксом.
Не имею я теперь на счет на свой
сомнений.
Все вдруг стали очень вежливы со мной,
и тренер.
1965 год. В. Высоцкий.
Але вже недалеко ...
Среди тех, кто живёт в РБ и никуда не уезжает, минимум 80 % - это серые безликие совки, абсолютно не способные к борьбе за свою свободу и человеческое достоинство . Если польская армия не освободит Беларусь от совкового фашизма, то эти совковые терпилы будут покорно жить под ярмом бульбофюрера ещё 10-15 лет, а потом под бессрочным правлением царя Николая Первого из династии Лукашеску.
Але дамочку виставляють "революціонеркою".
Бо наша ЗЕбанда без проблем передаст ее Бульбофюреру!
Или подорвет в машине как Шеремета...
Бо КГБ остаётся КГБ...даже если его назвать СБУ
Белорусы знают что в Украине не безопасно...благодаря КАКОЙРАЗНИЦЕ или БОЛЬШОЙЗАДНИЦЕ
из БССР имени Лукашеску бегут спортсмены, бегут дипломаты, бегут литераторы, артисты...
А завтра будут видосы с ее извинениями и признаниями в любви к Бульбофюреру
так шо без проблем)