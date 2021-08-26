Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию

В кардиореанимации экс-нардеп, которого обвиняют в создании НВФ и теракте, провел трое суток. Сейчас он продолжает голодовку в изоляторе СБУ.

Об этом Семен Семенченко пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"29 июля начал голодовку, 21 августа написал официальное заявление и объявил бессрочно. А обыски в камере после этого - это святое. Так принято в изоляторе СБУ во время голодовок. Первый раз обыск провели в субботу, сразу после заявления, второй - уже на само 30-летие (независимости Украины. - Ред.), как раз после моего возвращения из кардиореанимации. Ну, а в этом отделении Больницы скорой помощи провел и День Флага, и два дня перед ним", - пишет Семенченко.

Во время обысков в камере голодающих ищут продукты, пояснил Семенченко - "сухари, печенье, возможно, потерявшееся яблоко".

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"Подремонтировали мне сердце, подняли уровень сахара и вернули обратно в свою одиночную камеру изолятора СБУ. Там дописал еще одну главу своей книги (теперь думаю, где ее издать), посмотрел фильм о взятии "Эвереста" и прошел свою норму в 20 000 шагов. Идет 31 год украинской независимости. Завтра покажет, каким именно он будет", - добавил Семенченко.







Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.