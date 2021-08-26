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Новости Политика Украины
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голодовка (827) Семенченко Семен (380)

Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию

В кардиореанимации экс-нардеп, которого обвиняют в создании НВФ и теракте, провел трое суток. Сейчас он продолжает голодовку в изоляторе СБУ.

Об этом Семен Семенченко пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"29 июля начал голодовку, 21 августа написал официальное заявление и объявил бессрочно. А обыски в камере после этого - это святое. Так принято в изоляторе СБУ во время голодовок. Первый раз обыск провели в субботу, сразу после заявления, второй - уже на само 30-летие (независимости Украины. - Ред.), как раз после моего возвращения из кардиореанимации. Ну, а в этом отделении Больницы скорой помощи провел и День Флага, и два дня перед ним", - пишет Семенченко.

Во время обысков в камере голодающих ищут продукты, пояснил Семенченко - "сухари, печенье, возможно, потерявшееся яблоко".

Читайте: Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Семенченко на 3 сентября: экс-нардеп намерен объявить голодовку (обновлено)

"Подремонтировали мне сердце, подняли уровень сахара и вернули обратно в свою одиночную камеру изолятора СБУ. Там дописал еще одну главу своей книги (теперь думаю, где ее издать), посмотрел фильм о взятии "Эвереста" и прошел свою норму в 20 000 шагов. Идет 31 год украинской независимости. Завтра покажет, каким именно он будет", - добавил Семенченко.

Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию 01
Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию 02
Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию 03

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+27
после гадиной голодовки и широкого зада после нее...не верю в современные голодовки...
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26.08.2021 18:23
+25
Вітаємо московитів з знаменною датою- облога і взяття москви золоординським ханом Тохтамишем з послідуючим її спаленням та розграбленням 26 серпня 1382 року!

Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию - Цензор.НЕТ 8829
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26.08.2021 18:18
+22
какой ти сємйон ранімий! а ведь в барьбє протів баригі сіл і здоров*я нє щаділ! за бєніни бабки та за Зе майбутнє опу рвав, лічно баригіни самальоти з кешем відсліджував Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию - Цензор.НЕТ 3639 тож надірвався чуток! нагорода знайшла свого героя! лошарик! Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию - Цензор.НЕТ 5198
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26.08.2021 18:23
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Вітаємо московитів з знаменною датою- облога і взяття москви золоординським ханом Тохтамишем з послідуючим її спаленням та розграбленням 26 серпня 1382 року!

Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию - Цензор.НЕТ 8829
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26.08.2021 18:18 Ответить
ну, капище каменное под златыми куполами, это наверное брехня - максимум деревянное - зато пафос какой - гадкие бусурмане напали на суперверующих и все 146% населения жестоко убили, а потом продали, а потом угнали в плен Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 8971
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26.08.2021 18:58 Ответить
шото рожа у него еще шире стала. С голодухи опух, наверное.
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26.08.2021 20:35 Ответить
Татарва дала тоді прочухана москалям!
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26.08.2021 19:11 Ответить
москалі і є нащадки тієї татарви котра 300 років шпекала мокшанок.
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26.08.2021 19:15 Ответить
Когда с Дебальцево бежал, бросив своих, сердечко не болело))))
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26.08.2021 18:19 Ответить
не сбежал а перегруппировался))
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26.08.2021 18:49 Ответить
ЦІКАВО А ДЕ ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ ЛИТВИН, ВІН КАЖУТЬ ОДИН З ПЕРШИХ ЧКУРНУВ З ФРОТНУ, І ТИША А СТРІЛКИ ПЕРЕВОДЯТЬ НА СЕМЕНІВ, ЯКІ ВИЙШЛИ З ОТОЧЕНЯ.
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26.08.2021 19:03 Ответить
Не понял, Литвин сдавал лугандонам Луганск, сидя в Киеве.
А чкурнул - то семен с хомой.
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26.08.2021 19:17 Ответить
А хто не драпав? Один Муженко з кулеметом стояв до останнього.
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26.08.2021 19:23 Ответить
Про Муженко история умалчивает, а из Луганска шел стрим, как несколько тысяч вооруженных до зубов пограничников сдались десятку алкашей в шортах и майках с охотничьими берданками.
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26.08.2021 19:38 Ответить
Я не понял, кому западло знать, что Литвин приказал нескольким тысячам пограничников сдастся десятку алкашей?
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26.08.2021 19:56 Ответить
Литвиных тогда трое было. Один в Раде, другой командовал Пограничными войсками, а третий как раз возле Саур-Могилы, откуда и сбежал.
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26.08.2021 19:49 Ответить
Имеется в виду Николай Литвин, брат спикера Литвина.
Он в 14 году возглавлял Погранслужбу. Которая за малое баблишко пропускала колонны боевиков из России на Луганщину и Донеччину. Погранцы рассказывали. Не на камеру естессно.
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26.08.2021 20:38 Ответить
Литвины - МРАЗИ запроданцы кацапские ! Жаль , что слишком мягкой была прошлая власть , даже не отобрала охрану у подонка Литвина и все награбленное этими братьями
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26.08.2021 21:06 Ответить
Ти там був і все бачив?
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26.08.2021 23:02 Ответить
З Іловайська*.
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26.08.2021 18:50 Ответить
А ти там залишився?
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26.08.2021 23:00 Ответить
на очереди коляска, плед, памперс
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26.08.2021 18:19 Ответить
По накатаній.
Зараз ти в клітці помираєш ,з залізними доказами,під арештом.
Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 2799

Завтра йдеш на закритий концерт разом з першими керівниками держави.
Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 518
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26.08.2021 18:45 Ответить
Кстати Вомбату Лушпайке голодовка для здоровья полезная! Сердечко не стравляется с такой тушей наеденой!
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26.08.2021 18:22 Ответить
Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию - Цензор.НЕТ 1698
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26.08.2021 18:23 Ответить
реакция на новость (выделенная желтым) обалденно шикарная )))
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26.08.2021 18:24 Ответить
какой ти сємйон ранімий! а ведь в барьбє протів баригі сіл і здоров*я нє щаділ! за бєніни бабки та за Зе майбутнє опу рвав, лічно баригіни самальоти з кешем відсліджував Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию - Цензор.НЕТ 3639 тож надірвався чуток! нагорода знайшла свого героя! лошарик! Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию - Цензор.НЕТ 5198
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26.08.2021 18:23 Ответить
после гадиной голодовки и широкого зада после нее...не верю в современные голодовки...
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26.08.2021 18:23 Ответить
Вот Сенцов действительно голодовку объявлял и не ради самого себя любимого. А тот повторяет свой "подвиг" под Иловайском.
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26.08.2021 18:42 Ответить
главное гадину(голодовку) подавали так как будто все поверят шо она уже 5 раз должна была откинуть кеды, но продолжает голодать..... и все поверили Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 7562
а потом да - когда увидели шо в самолете дверь еще бы немного поголодала гадя - и не пустила бы, то все такие: Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 2865 Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 3509 Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 901
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26.08.2021 19:02 Ответить
Гадине голодування підтримували Путлер, Мертвечук і Тимошенко.
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26.08.2021 19:26 Ответить
Банда расиянских террористов на украинской земле похищает гражданку Украины(никакой разницы, хорошая или плохая гражданка), нагло переправляет за границу и ее "судит" "суд" территориального образования "россия". Вы не находите, что этот беспредел неприемлем приличным людям?
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27.08.2021 09:12 Ответить
похищение само по себе уже преступление (тут без вариантов)
я про голодовку....после стольких дней ее должны были бы вынести на руках...
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27.08.2021 14:16 Ответить
Наша гражданка в условиях банд-расиянского ГУЛАГа может делать все,что угодно, как попавший в плен израильский солдат - тут все средства хороши, включая ложь.
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27.08.2021 15:44 Ответить
ну в принципе - да )))
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27.08.2021 16:08 Ответить
А БАБА ЙУЛЯ УЖЕ ТАМ?
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26.08.2021 18:25 Ответить
Каляска паламалась.
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26.08.2021 18:29 Ответить
Ха..Его как комбата на орудийном лафете по судам будут возить. Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 2095
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26.08.2021 19:09 Ответить
А *мертвячук *у своєму палаці ..лобстери жере !
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26.08.2021 18:25 Ответить
Чекай, він ще й бабла отримає. Як вони з Вовіком і домовлялися.
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26.08.2021 18:29 Ответить
Разом з отойю сволотою за яку ти тут топив! Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 9189
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26.08.2021 18:30 Ответить
Що твій Зеленский я знав що він занднеприводний я знав а що він кум Мертвейчука не знав!
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26.08.2021 19:04 Ответить
хлопчик,ти ще за Марка відповідатимеш...
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26.08.2021 18:30 Ответить
Надя Хавченко 2
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26.08.2021 18:34 Ответить
Насіння посадили, наче і не весна ж на вулиці.
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26.08.2021 18:34 Ответить
Семэн, шо, опять не так? Ведь не "барыга" ж, наслаждайсо!
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26.08.2021 18:36 Ответить
Если почитать об этом СЭмЭне у W, то і...
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26.08.2021 18:37 Ответить
может логично - будут дразнить его видом и запахом креветок - толстый охранник уплетает всякие вкусности и жрет всякие напитки - шоб Семен прекратил голодать и жадно набросился на предложенное - под камеру)
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26.08.2021 19:04 Ответить
Сема, а какая разница. За дурную голову не стыдно и посидеть Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 813
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26.08.2021 18:39 Ответить
Я не поняв.То він опух від голоду ?
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26.08.2021 18:50 Ответить
Это мышыцы после 20 000 шагов.😏
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26.08.2021 19:13 Ответить
Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 2290
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26.08.2021 19:50 Ответить
Цей добрий козарлюга ще дасть їм накарпас!
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26.08.2021 19:10 Ответить
Переходное знамя - одеяло Рудьковского передали отцу демократии?
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26.08.2021 19:10 Ответить
а рудьковський отримав одіяло від кого? Правильно-від насірова. Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 9571
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26.08.2021 19:18 Ответить
Не путай меня, то Рудьковского одеяло, потом перешло воной, она им лабутены прикрывала, а насиров еще пацан.
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26.08.2021 19:25 Ответить
Хм..Може й так..То то я дивлюся що у насірове воно якесь нове було...Але насіров своє одіяло теж комусь передав..Не пам"ятаю вже кому...Після нього теж якесь мурло погоріло на хабареві...і теж зразу захворіло...
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26.08.2021 21:03 Ответить
Х-ня, головне - не "барига"!
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26.08.2021 19:12 Ответить
Яскрава єдність патріотичних сил. З ким у союзі владу мрієте отриматити? Всі не такі , тільки ваші від бога.
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26.08.2021 19:27 Ответить
Для путлєрських посіпак усі не такі, хто за Україну.
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27.08.2021 10:42 Ответить
я вас уверяю, через некоторое время Вомбат Семенченко начнет поносить украинцев последними словами и проклинать Украину, а за тем он появится на каналах Скабеевой/Соловьева и будеть кукарекать во все горло..
а потому что, рядиться в патриота и быть украинцем это две большие разницы..
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26.08.2021 19:43 Ответить
Дело в том, что он стал патриотом, набрав в долг в Крыму, сначала попробовав дрыснуть в лугандон.
Так, что к Скабеевой ему тоже ссыкотно, могут отловить и натянуть в очко кредиторы.
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26.08.2021 19:50 Ответить
***. Письменник-муденик. Скоро і Підарасюк заявить про свою книгу; книгу перебування в полоні ФСБ Московії де його, дивним чином, ні хто не розкрив, як Штірліца. Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 3621
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26.08.2021 19:48 Ответить
Бідолага Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 7074 http://ibigdan.com/2021/03/25/navishho-ofis-zelenskogo-zapustiv-istoriyu-z-pvk-semenchenka-same-zaraz/
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26.08.2021 19:55 Ответить
Семенка - жир https://www.meme-arsenal.com/create/template/27251
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26.08.2021 20:05 Ответить
Тяжка доля у борцуна з Порошенком)
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26.08.2021 20:37 Ответить
Теперь понятно отчего плакал на параде зеля... от позорного стыда он плакал, о запроданной безвозратно олигархическим чертям совести и порядочности... о том, что никогда не отмыться в истории ни от сержанта Журавля... ни от Яны-Юли-Андрея-Семёна... ни от семи вагнергейтов,.. ни от совковой квартирки на могилах Небесной сотни... и ещё от смутных предчувствий своей жопы он плакал...
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26.08.2021 20:53 Ответить
количество вонючих зелеботов на ветке зашкаливает...только такие же моральные уроды, как и их заказчик могут тролить смертельную голодовку ни за что лишенного свободы человека (суды откладывают потому что судьи видят : доказательств нет) ...который сражается с оборзевшей хунтой за честь ..то есть ровно за то, чего нет ни у зели ни у его тролляк поганых
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26.08.2021 20:57 Ответить
Боротьба з хунтою продовжується.Але серце не залізне....
Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 1339 Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 1498
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27.08.2021 07:27 Ответить
Makar Baboker, Проти комбата Семенченко у шаленому екстазі зайшлися зеленоботи, порохоботи, опзжисти та москалі. Не дивує?
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27.08.2021 08:30 Ответить
Ні. Не дивує. Бо він справжній патріот УКраиїни. А вся ця малоросійська шушара боїться патріотів більш , ніж х***ла.Бо х**ло їх кормить й дає заробляти на крові українців... То чому ж тут дивуватися ?
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27.08.2021 09:34 Ответить
ему полезно а то инфаркт дупы
он такой красивый хотьбы паранджу одел
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26.08.2021 21:22 Ответить
Лушпайка, все как ты хотел!

"Абы не Порох" и "какая разница" именно так и выглядят)))
Наслаждайся, ты это сделал "разом"!
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26.08.2021 22:25 Ответить
Президент Зеленский плотненько взялся за прихвостней Коломойского.
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26.08.2021 23:36 Ответить
Злословящие боты набежали. Желаю каждому "умнику" сытой жизни в одиночной камере изолятора СБУ. .
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27.08.2021 03:09 Ответить
Бажаю комбату Семенченко витримки, здоров'я та впевненості у підтримці українцями всіх його дій з 2014 року!
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27.08.2021 08:36 Ответить
 
 