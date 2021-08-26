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Новини Політика України
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голодування (420) Семен Семенченко (250)

Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію

У кардіореанімації екснардеп, якого звинувачують у створенні НЗФ і теракті, провів три доби. Зараз він продовжує голодування в ізоляторі СБУ.

Про це Семен Семенченко пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"29 липня почав голодування, 21 серпня написав офіційну заяву та оголосив безстроково. А обшуки в камері після цього - це святе. Так прийнято в ізоляторі СБУ під час голодування. Перший раз обшук провели в суботу, одразу після заяви, другий - вже на саме 30 Річчя, як раз після мого повернення з кардіореанімації. Ну а в цьому відділенні Лікарні швидкої допомоги провів і День Прапора, і два дні перед ним", - пише Семенченко.

Під час обшуків в камері голодуючих шукають продукти, пояснив Семенченко - "сухарі, печиво, можливо, яблуко, яке загубилося".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко. ВIДЕО

"Підремонтувати мені серце, підняли рівень цукру і повернули назад в свою одиночну камеру ізолятора СБУ. Там дописав ще одну главу своєї книги (тепер думаю, де її видати), подивився фільм про взяття "Евересту" і пройшов свою норму в 20 000 кроків. Іде 31 рік української незалежності. Завтра покаже, яким саме він буде", - додав Семенченко.

Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію 01
Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію 02
Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію 03

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
после гадиной голодовки и широкого зада после нее...не верю в современные голодовки...
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26.08.2021 18:23
+25
Вітаємо московитів з знаменною датою- облога і взяття москви золоординським ханом Тохтамишем з послідуючим її спаленням та розграбленням 26 серпня 1382 року!

Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию - Цензор.НЕТ 8829
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26.08.2021 18:18
+22
какой ти сємйон ранімий! а ведь в барьбє протів баригі сіл і здоров*я нє щаділ! за бєніни бабки та за Зе майбутнє опу рвав, лічно баригіни самальоти з кешем відсліджував Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию - Цензор.НЕТ 3639 тож надірвався чуток! нагорода знайшла свого героя! лошарик! Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию - Цензор.НЕТ 5198
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26.08.2021 18:23
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Вітаємо московитів з знаменною датою- облога і взяття москви золоординським ханом Тохтамишем з послідуючим її спаленням та розграбленням 26 серпня 1382 року!

Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию - Цензор.НЕТ 8829
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26.08.2021 18:18 Відповісти
ну, капище каменное под златыми куполами, это наверное брехня - максимум деревянное - зато пафос какой - гадкие бусурмане напали на суперверующих и все 146% населения жестоко убили, а потом продали, а потом угнали в плен Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 8971
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26.08.2021 18:58 Відповісти
шото рожа у него еще шире стала. С голодухи опух, наверное.
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26.08.2021 20:35 Відповісти
Татарва дала тоді прочухана москалям!
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26.08.2021 19:11 Відповісти
москалі і є нащадки тієї татарви котра 300 років шпекала мокшанок.
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26.08.2021 19:15 Відповісти
Когда с Дебальцево бежал, бросив своих, сердечко не болело))))
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26.08.2021 18:19 Відповісти
не сбежал а перегруппировался))
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26.08.2021 18:49 Відповісти
ЦІКАВО А ДЕ ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ ЛИТВИН, ВІН КАЖУТЬ ОДИН З ПЕРШИХ ЧКУРНУВ З ФРОТНУ, І ТИША А СТРІЛКИ ПЕРЕВОДЯТЬ НА СЕМЕНІВ, ЯКІ ВИЙШЛИ З ОТОЧЕНЯ.
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26.08.2021 19:03 Відповісти
Не понял, Литвин сдавал лугандонам Луганск, сидя в Киеве.
А чкурнул - то семен с хомой.
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26.08.2021 19:17 Відповісти
А хто не драпав? Один Муженко з кулеметом стояв до останнього.
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26.08.2021 19:23 Відповісти
Про Муженко история умалчивает, а из Луганска шел стрим, как несколько тысяч вооруженных до зубов пограничников сдались десятку алкашей в шортах и майках с охотничьими берданками.
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26.08.2021 19:38 Відповісти
Я не понял, кому западло знать, что Литвин приказал нескольким тысячам пограничников сдастся десятку алкашей?
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26.08.2021 19:56 Відповісти
Литвиных тогда трое было. Один в Раде, другой командовал Пограничными войсками, а третий как раз возле Саур-Могилы, откуда и сбежал.
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26.08.2021 19:49 Відповісти
Имеется в виду Николай Литвин, брат спикера Литвина.
Он в 14 году возглавлял Погранслужбу. Которая за малое баблишко пропускала колонны боевиков из России на Луганщину и Донеччину. Погранцы рассказывали. Не на камеру естессно.
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26.08.2021 20:38 Відповісти
Литвины - МРАЗИ запроданцы кацапские ! Жаль , что слишком мягкой была прошлая власть , даже не отобрала охрану у подонка Литвина и все награбленное этими братьями
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26.08.2021 21:06 Відповісти
Ти там був і все бачив?
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26.08.2021 23:02 Відповісти
З Іловайська*.
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26.08.2021 18:50 Відповісти
А ти там залишився?
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26.08.2021 23:00 Відповісти
на очереди коляска, плед, памперс
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26.08.2021 18:19 Відповісти
По накатаній.
Зараз ти в клітці помираєш ,з залізними доказами,під арештом.
Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 2799

Завтра йдеш на закритий концерт разом з першими керівниками держави.
Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 518
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26.08.2021 18:45 Відповісти
Кстати Вомбату Лушпайке голодовка для здоровья полезная! Сердечко не стравляется с такой тушей наеденой!
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26.08.2021 18:22 Відповісти
Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию - Цензор.НЕТ 1698
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26.08.2021 18:23 Відповісти
реакция на новость (выделенная желтым) обалденно шикарная )))
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26.08.2021 18:24 Відповісти
какой ти сємйон ранімий! а ведь в барьбє протів баригі сіл і здоров*я нє щаділ! за бєніни бабки та за Зе майбутнє опу рвав, лічно баригіни самальоти з кешем відсліджував Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию - Цензор.НЕТ 3639 тож надірвався чуток! нагорода знайшла свого героя! лошарик! Семенченко рассказал о голодовке и госпитализации в кардиореанимацию - Цензор.НЕТ 5198
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26.08.2021 18:23 Відповісти
после гадиной голодовки и широкого зада после нее...не верю в современные голодовки...
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26.08.2021 18:23 Відповісти
Вот Сенцов действительно голодовку объявлял и не ради самого себя любимого. А тот повторяет свой "подвиг" под Иловайском.
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26.08.2021 18:42 Відповісти
главное гадину(голодовку) подавали так как будто все поверят шо она уже 5 раз должна была откинуть кеды, но продолжает голодать..... и все поверили Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 7562
а потом да - когда увидели шо в самолете дверь еще бы немного поголодала гадя - и не пустила бы, то все такие: Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 2865 Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 3509 Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 901
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26.08.2021 19:02 Відповісти
Гадине голодування підтримували Путлер, Мертвечук і Тимошенко.
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26.08.2021 19:26 Відповісти
Банда расиянских террористов на украинской земле похищает гражданку Украины(никакой разницы, хорошая или плохая гражданка), нагло переправляет за границу и ее "судит" "суд" территориального образования "россия". Вы не находите, что этот беспредел неприемлем приличным людям?
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27.08.2021 09:12 Відповісти
похищение само по себе уже преступление (тут без вариантов)
я про голодовку....после стольких дней ее должны были бы вынести на руках...
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27.08.2021 14:16 Відповісти
Наша гражданка в условиях банд-расиянского ГУЛАГа может делать все,что угодно, как попавший в плен израильский солдат - тут все средства хороши, включая ложь.
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27.08.2021 15:44 Відповісти
ну в принципе - да )))
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27.08.2021 16:08 Відповісти
А БАБА ЙУЛЯ УЖЕ ТАМ?
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26.08.2021 18:25 Відповісти
Каляска паламалась.
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26.08.2021 18:29 Відповісти
Ха..Его как комбата на орудийном лафете по судам будут возить. Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 2095
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26.08.2021 19:09 Відповісти
А *мертвячук *у своєму палаці ..лобстери жере !
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26.08.2021 18:25 Відповісти
Чекай, він ще й бабла отримає. Як вони з Вовіком і домовлялися.
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26.08.2021 18:29 Відповісти
Разом з отойю сволотою за яку ти тут топив! Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 9189
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26.08.2021 18:30 Відповісти
Що твій Зеленский я знав що він занднеприводний я знав а що він кум Мертвейчука не знав!
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26.08.2021 19:04 Відповісти
хлопчик,ти ще за Марка відповідатимеш...
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26.08.2021 18:30 Відповісти
Надя Хавченко 2
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26.08.2021 18:34 Відповісти
Насіння посадили, наче і не весна ж на вулиці.
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26.08.2021 18:34 Відповісти
Семэн, шо, опять не так? Ведь не "барыга" ж, наслаждайсо!
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26.08.2021 18:36 Відповісти
Если почитать об этом СЭмЭне у W, то і...
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26.08.2021 18:37 Відповісти
может логично - будут дразнить его видом и запахом креветок - толстый охранник уплетает всякие вкусности и жрет всякие напитки - шоб Семен прекратил голодать и жадно набросился на предложенное - под камеру)
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26.08.2021 19:04 Відповісти
Сема, а какая разница. За дурную голову не стыдно и посидеть Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 813
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26.08.2021 18:39 Відповісти
Я не поняв.То він опух від голоду ?
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26.08.2021 18:50 Відповісти
Это мышыцы после 20 000 шагов.😏
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26.08.2021 19:13 Відповісти
Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 2290
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26.08.2021 19:50 Відповісти
Цей добрий козарлюга ще дасть їм накарпас!
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26.08.2021 19:10 Відповісти
Переходное знамя - одеяло Рудьковского передали отцу демократии?
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26.08.2021 19:10 Відповісти
а рудьковський отримав одіяло від кого? Правильно-від насірова. Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 9571
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26.08.2021 19:18 Відповісти
Не путай меня, то Рудьковского одеяло, потом перешло воной, она им лабутены прикрывала, а насиров еще пацан.
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26.08.2021 19:25 Відповісти
Хм..Може й так..То то я дивлюся що у насірове воно якесь нове було...Але насіров своє одіяло теж комусь передав..Не пам"ятаю вже кому...Після нього теж якесь мурло погоріло на хабареві...і теж зразу захворіло...
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26.08.2021 21:03 Відповісти
Х-ня, головне - не "барига"!
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26.08.2021 19:12 Відповісти
Яскрава єдність патріотичних сил. З ким у союзі владу мрієте отриматити? Всі не такі , тільки ваші від бога.
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26.08.2021 19:27 Відповісти
Для путлєрських посіпак усі не такі, хто за Україну.
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27.08.2021 10:42 Відповісти
я вас уверяю, через некоторое время Вомбат Семенченко начнет поносить украинцев последними словами и проклинать Украину, а за тем он появится на каналах Скабеевой/Соловьева и будеть кукарекать во все горло..
а потому что, рядиться в патриота и быть украинцем это две большие разницы..
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26.08.2021 19:43 Відповісти
Дело в том, что он стал патриотом, набрав в долг в Крыму, сначала попробовав дрыснуть в лугандон.
Так, что к Скабеевой ему тоже ссыкотно, могут отловить и натянуть в очко кредиторы.
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26.08.2021 19:50 Відповісти
***. Письменник-муденик. Скоро і Підарасюк заявить про свою книгу; книгу перебування в полоні ФСБ Московії де його, дивним чином, ні хто не розкрив, як Штірліца. Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 3621
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26.08.2021 19:48 Відповісти
Бідолага Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 7074 http://ibigdan.com/2021/03/25/navishho-ofis-zelenskogo-zapustiv-istoriyu-z-pvk-semenchenka-same-zaraz/
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26.08.2021 19:55 Відповісти
Семенка - жир https://www.meme-arsenal.com/create/template/27251
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26.08.2021 20:05 Відповісти
Тяжка доля у борцуна з Порошенком)
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26.08.2021 20:37 Відповісти
Теперь понятно отчего плакал на параде зеля... от позорного стыда он плакал, о запроданной безвозратно олигархическим чертям совести и порядочности... о том, что никогда не отмыться в истории ни от сержанта Журавля... ни от Яны-Юли-Андрея-Семёна... ни от семи вагнергейтов,.. ни от совковой квартирки на могилах Небесной сотни... и ещё от смутных предчувствий своей жопы он плакал...
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26.08.2021 20:53 Відповісти
количество вонючих зелеботов на ветке зашкаливает...только такие же моральные уроды, как и их заказчик могут тролить смертельную голодовку ни за что лишенного свободы человека (суды откладывают потому что судьи видят : доказательств нет) ...который сражается с оборзевшей хунтой за честь ..то есть ровно за то, чего нет ни у зели ни у его тролляк поганых
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26.08.2021 20:57 Відповісти
Боротьба з хунтою продовжується.Але серце не залізне....
Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 1339 Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію - Цензор.НЕТ 1498
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27.08.2021 07:27 Відповісти
Makar Baboker, Проти комбата Семенченко у шаленому екстазі зайшлися зеленоботи, порохоботи, опзжисти та москалі. Не дивує?
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27.08.2021 08:30 Відповісти
Ні. Не дивує. Бо він справжній патріот УКраиїни. А вся ця малоросійська шушара боїться патріотів більш , ніж х***ла.Бо х**ло їх кормить й дає заробляти на крові українців... То чому ж тут дивуватися ?
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27.08.2021 09:34 Відповісти
ему полезно а то инфаркт дупы
он такой красивый хотьбы паранджу одел
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26.08.2021 21:22 Відповісти
Лушпайка, все как ты хотел!

"Абы не Порох" и "какая разница" именно так и выглядят)))
Наслаждайся, ты это сделал "разом"!
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26.08.2021 22:25 Відповісти
Президент Зеленский плотненько взялся за прихвостней Коломойского.
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26.08.2021 23:36 Відповісти
Злословящие боты набежали. Желаю каждому "умнику" сытой жизни в одиночной камере изолятора СБУ. .
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27.08.2021 03:09 Відповісти
Бажаю комбату Семенченко витримки, здоров'я та впевненості у підтримці українцями всіх його дій з 2014 року!
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27.08.2021 08:36 Відповісти
 
 