Главные новости 10 сентября: ВСК по "вагнеровцам", Зеленский о полномасштабной войне

Депутаты разбираются с Вагнергейтом, Зеленский говорит о вероятности полномасштабной войны, "Газпром" говорит, что закончил строить "Северный поток-2", - главные новости 10 сентября.

ВСК по "вагнеровцам"

Заседание Временной следственной комиссии Рады началось со скандала: на него не пустили представителей "ЕС" и "Голоса".

Заседание проходило в закрытом режиме и продолжалось до позднего вечера. О том, что и как на нем обсуждают, глава комиссии Марьяна Безуглая рассказала журналистам на брифинге. По ее словам, международной спецоперации не было, был "спецмероприятие ГУР". Самолет с "вагнеровцами" не собирались сажать в Борисполе - это был только один из запасных вариантов. Ожидалось, что он сядет в Турции, а "вагнеровцев" задержат за военные преступления в Сирии.

В том, что "вагнеровцев" не задержали, по словам Безуглой, "зрады" и состава преступления нет. Украинские спецслужбы проиграли российским и белорусским. А каким образом о подготовке задержания "вагнеровцев" узнали в Минске и в Москве - должны, по словам Безуглой, расследовать правоохранительные органы.

Зеленский, утверждает Безуглая, звонил Лукашенко уже после того, как "вагнеровцев" задержали в Беларуси, и просил об их экстрадиции.

Зеленский рассказал о втором сроке и о вероятности полномасштабной войны

"Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал, в свой один срок, и поеду отдыхать", - ответил Зеленский на вопрос о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок.

Президент оценил и еще одну вероятность - вероятность полномасштабной войны с Россией. "Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседство РФ, Украины и Беларуси. И если будет эскалация со стороны РФ - это будет самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - сказал президент.

Его словам прокомментировал пресс-секретарь Путина Песков: "Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям", - сказал он.

А глав МИД РФ Лавров добавил: "Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским".

"Газпром" заявляет, что строительство "Северного потока-2" полностью завершено

"Сегодня утром в 8:45 МСК строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено", - сообщили в компании.

Треть поставок нефти через Одессу оказались контрабандными и из России

Схема была такой: украинские суда направлялись в Румынию, Болгарию или Турцию, но по дороге выключали "маячки" и, пока их местонахождение нельзя было отследить, сходили с маршрута и подходили к танкерам, которые заливали в них контрабандную российскую нефть. А потом возвращались на маршрут и включали "маячки". С начала года так завезли как минимум 27 тыс. тон нефти, покрывали схему таможня и Госпогранслужба.

Тищенко "помолился за здоровье Лероса"

На второй день после драки в парламенте Тищенко опубликовал фото из храма и написал, что молился за здоровье Лероса. Одной молитвы мало: Разумков рассказал, что Тищенко приходил к нему извиняться за свое поведение. Но и извинений может не хватить: нардеп Юрчишин подал заявление на Тищенко в Офис генпрокурора из-за нападения на Лероса.

Рада запретила сексизм в рекламе

Теперь нельзя создавать рекламу, дискриминирующую по признаку пола. Законопроект поддержали 307 депутатов при необходимых 226 голосах.