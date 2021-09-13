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Новости Политика Украины
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ВР (28734) ВСК (440) ЧВК Вагнера (1281) Безуглая (202)

ВСК продолжит рассмотрение дела "вагнеровцев" завтра, - "слуга народа" Безуглая (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВСК продолжит рассмотрение дела

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, которая расследует дело "вагнеровцев", приняла решение продолжить заседание завтра.

Об этом в интервью журналистам под зданием Комитетов ВР сказала глава ВСК Марьяна Безуглая ("Слуга народа"), передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, комиссия будет сначала заседать в закрытом режиме.

Сегодня, на закрытом заседании ВСК допросили двух участников спецоперации – Червинского и Семенюка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня ВСК Рады впервые допросит непосредственных участников спецоперации по "вагнеровцам": посмотрим, будет ли это сделано или заседание сорвут, - Бутусов

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения. В ответ, авторы сюжета про Вагнергейт: старший международный корреспондент офиса CNN по постсоветским странам Matthew Chance и редактор отдела новостей лондонского офиса CNN Zahra Ullah были обвинены советником Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком во взаимодействии с ФСБ России.

Отметим, что автор материала CNN Мэттью Чэнс ранее освещал визит Зеленского на Донбасс, президент давал ему комментарии.

Подробнее об этом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Офис Президента обвинил в связях с ФСБ журналиста CNN, которого Зеленский возил на фронт и приглашает на все пресс-конференции".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР. ВИДЕО

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.
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Топ комментарии
+10
Более тубой бабы чем эта безуглая я в жизни не встречал.....
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13.09.2021 16:01
+8
Я так смотрю что на этой неделе дежурной по несению зеленого бреда назначена Безглупая.
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13.09.2021 16:06
+7
та ну! а ее коллега (или калека)))) верещук??? ))) ( та еще и на зонтике пикировать умеет)...
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13.09.2021 16:08
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Более тубой бабы чем эта безуглая я в жизни не встречал.....
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13.09.2021 16:01 Ответить
та ну! а ее коллега (или калека)))) верещук??? ))) ( та еще и на зонтике пикировать умеет)...
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13.09.2021 16:08 Ответить
Верещук, Василевська-Смаглюк, Богуцька...
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13.09.2021 16:09 Ответить
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13.09.2021 16:27 Ответить
и завтра... и послезавтра..и после после...

ибо перед без/углой цели стоят нереальные - выпутать ЗЕнелоха из паутины его же собственной брехни, популизма, пафоса и непрофесионализма, более похожего на предательство...
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13.09.2021 16:06 Ответить
Я так смотрю что на этой неделе дежурной по несению зеленого бреда назначена Безглупая.
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13.09.2021 16:06 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!))))
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13.09.2021 16:22 Ответить
ви там не надірвіться.
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13.09.2021 16:07 Ответить
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13.09.2021 16:07 Ответить
Ліцьо при якому на рєзьбовом соєдінєнії різьба збивається без примєнєнія спєцзасобів.
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13.09.2021 16:10 Ответить
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13.09.2021 16:23 Ответить
А чьо завтра!? Лічно я ''безумну'' сьогодні хочу почуть ''з її размишлізьмами''. Шо крізіс жанра почався з долученням опозиції?
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13.09.2021 16:07 Ответить
Ермак нашел самую дурную из слуг. Умный человек не согласился бы - придет время, Ермак с Зелей невечные, когда придется отвечать
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13.09.2021 16:09 Ответить
послушал я брифинг этой курицы. ну что сказать - за год сменив руководство ГУР эти зеленожопые макаки полностью подчистили документы и теперь у них "не совпадают временные рамки спецоперации, инициирование операции и расхождение в результатах операции"
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13.09.2021 16:20 Ответить
деградація не безуглої, а деградація безумної нації в період виборів, є надія, що відбувається часткове виздоровлення виборців
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13.09.2021 16:21 Ответить
Допросили и заседание перенесли...."мне нужно посоветоваться с шефом"(с) ?

- Михал Иванычем?
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13.09.2021 16:26 Ответить
Говорили,балакали- сіли, та й заплакали...
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13.09.2021 16:27 Ответить
Безуглая настолько безмозглая, что не понимает, что пойдетвсяэта ВСК во главе с ней по деле о вагнерах, как соучасники преступления в госизмене, ведь сколько бы ЗЕленой веревочке не виться а у ослика все равно длинее. И срока давности там нет.
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13.09.2021 16:27 Ответить
Слуг не можна допускати до розслідування бо вони постояно брешуть.
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13.09.2021 16:30 Ответить
Надо до завтра состряпать легенду со старшими зе товарищами

Надо же позориться до конца
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13.09.2021 16:35 Ответить
Зачем? С какой целью, продолжит?
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13.09.2021 16:35 Ответить
Безмозгла, тебе тупо твої зебіли підставили! А ти нє поняла?!
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13.09.2021 16:36 Ответить
Це не розслідування, а намагання дитячім коциком брехні вкрити дорослого, навіть величного, 43-річного зрадника...
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13.09.2021 18:08 Ответить
Овца
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08.10.2021 19:40 Ответить
 
 