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ВР (11736) ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1476) Безугла (209)

ТСК продовжить розгляд справи "вагнерівців" завтра, - "слуга народу" Безугла (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ТСК продовжить розгляд справи

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради, яка розслідує справу "вагнерівців", ухвалила рішення продовжити засідання завтра.

Про це в інтерв'ю журналістам під будівлею Комітетів ВР сказала голова ТСК Мар'яна Безугла ("Слуга народу"), передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, комісія спочатку засідатиме в закритому режимі.

Сьогодні, на закритому засіданні ТСК допитали двох учасників спецоперації - Червінського та Семенюка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ТСК допитує безпосередніх учасників спецоперації щодо "вагнерівців": на засідання пустили нардепів опозиції, - "слуга народу" Безугла

Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення. У відповідь, автори сюжету про Вагнергейт: старший міжнародний кореспондент офісу CNN з пострадянських країн Matthew Chance і редактор відділу новин лондонського офісу CNN Zahra Ullah були звинувачені радником Офісу Президента України Михайлом Подоляк у взаємодії з ФСБ Росії.

Зазначимо, що автор матеріалу CNN Меттью Ченс раніше висвітлював візит Зеленського на Донбас, президент давав йому коментарі.

Детальніше про це читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Офіс Президента звинуватив у зв'язках з ФСБ журналіста CNN, якого Зеленський возив на фронт і запрошує на всі пресконференції".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.
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Топ коментарі
+10
Более тубой бабы чем эта безуглая я в жизни не встречал.....
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13.09.2021 16:01
+8
Я так смотрю что на этой неделе дежурной по несению зеленого бреда назначена Безглупая.
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13.09.2021 16:06
+7
та ну! а ее коллега (или калека)))) верещук??? ))) ( та еще и на зонтике пикировать умеет)...
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13.09.2021 16:08
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Более тубой бабы чем эта безуглая я в жизни не встречал.....
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13.09.2021 16:01 Відповісти
та ну! а ее коллега (или калека)))) верещук??? ))) ( та еще и на зонтике пикировать умеет)...
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13.09.2021 16:08 Відповісти
Верещук, Василевська-Смаглюк, Богуцька...
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13.09.2021 16:09 Відповісти
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13.09.2021 16:27 Відповісти
и завтра... и послезавтра..и после после...

ибо перед без/углой цели стоят нереальные - выпутать ЗЕнелоха из паутины его же собственной брехни, популизма, пафоса и непрофесионализма, более похожего на предательство...
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13.09.2021 16:06 Відповісти
Я так смотрю что на этой неделе дежурной по несению зеленого бреда назначена Безглупая.
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13.09.2021 16:06 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!))))
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13.09.2021 16:22 Відповісти
ви там не надірвіться.
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13.09.2021 16:07 Відповісти
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13.09.2021 16:07 Відповісти
Ліцьо при якому на рєзьбовом соєдінєнії різьба збивається без примєнєнія спєцзасобів.
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13.09.2021 16:10 Відповісти
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13.09.2021 16:23 Відповісти
А чьо завтра!? Лічно я ''безумну'' сьогодні хочу почуть ''з її размишлізьмами''. Шо крізіс жанра почався з долученням опозиції?
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13.09.2021 16:07 Відповісти
Ермак нашел самую дурную из слуг. Умный человек не согласился бы - придет время, Ермак с Зелей невечные, когда придется отвечать
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13.09.2021 16:09 Відповісти
послушал я брифинг этой курицы. ну что сказать - за год сменив руководство ГУР эти зеленожопые макаки полностью подчистили документы и теперь у них "не совпадают временные рамки спецоперации, инициирование операции и расхождение в результатах операции"
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13.09.2021 16:20 Відповісти
деградація не безуглої, а деградація безумної нації в період виборів, є надія, що відбувається часткове виздоровлення виборців
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13.09.2021 16:21 Відповісти
Допросили и заседание перенесли...."мне нужно посоветоваться с шефом"(с) ?

- Михал Иванычем?
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13.09.2021 16:26 Відповісти
Говорили,балакали- сіли, та й заплакали...
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13.09.2021 16:27 Відповісти
Безуглая настолько безмозглая, что не понимает, что пойдетвсяэта ВСК во главе с ней по деле о вагнерах, как соучасники преступления в госизмене, ведь сколько бы ЗЕленой веревочке не виться а у ослика все равно длинее. И срока давности там нет.
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13.09.2021 16:27 Відповісти
Слуг не можна допускати до розслідування бо вони постояно брешуть.
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13.09.2021 16:30 Відповісти
Надо до завтра состряпать легенду со старшими зе товарищами

Надо же позориться до конца
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13.09.2021 16:35 Відповісти
Зачем? С какой целью, продолжит?
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13.09.2021 16:35 Відповісти
Безмозгла, тебе тупо твої зебіли підставили! А ти нє поняла?!
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13.09.2021 16:36 Відповісти
Це не розслідування, а намагання дитячім коциком брехні вкрити дорослого, навіть величного, 43-річного зрадника...
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13.09.2021 18:08 Відповісти
Овца
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08.10.2021 19:40 Відповісти
 
 