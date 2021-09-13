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Новини Політика України
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ВР (11736) ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1476) Безугла (209)

ТСК допитує безпосередніх учасників спецоперації щодо "вагнерівців": на засідання пустили нардепів опозиції, - "слуга народу" Безугла

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ТСК допитує безпосередніх учасників спецоперації щодо

Зараз на закритому засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців" заслуховують офіцерів, які брали безпосередню участь у спецоперації.

Про це в інтерв'ю журналістам під будівлею Комітетів ВР сказала глава ТСК Мар'яна Безугла ("Слуга народу"), передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, після цього комісія заслухає ще представників СБУ. Потім буде брифінг для журналістів і відкрита частина засідання.

Безугла також розповіла, що комісія проголосувала, щоб у закритому засіданні брали участь, як гості, народні депутати від опозиції.

Також дивіться: На засідання ТСК у справі "вагнерівців" привели "Зеленського і Єрмака". ФОТОрепортаж

"Був запит від представників "Європейської Солідарності", також (захотіла взяти участь у закритому засіданні. - Ред.) Ірина Андріївна Верещук. Ми проголосували всіх разом. Тим не менше, ми запрошуємо до участі безпосередньо в роботі комісії (народних депутатів з опозиції. - Ред.). Зараз ми зробили виняток. Ми відкриті до співпраці. Але все-таки має бути статус члена ТСК з відповідальністю, а не тільки правами", - зазначила глава ТСК.

Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення. У відповідь, автори сюжету про Вагнергейт: старший міжнародний кореспондент офісу CNN з пострадянських країн Matthew Chance і редактор відділу новин лондонського офісу CNN Zahra Ullah були звинувачені радником Офісу Президента України Михайлом Подоляк у взаємодії з ФСБ Росії.

Зазначимо, що автор матеріалу CNN Меттью Ченс раніше висвітлював візит Зеленського на Донбас, президент давав йому коментарі.

Детальніше про це читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Офіс Президента звинуватив у зв'язках з ФСБ журналіста CNN, якого Зеленський возив на фронт і запрошує на всі пресконференції".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
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13.09.2021 14:35
+16
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13.09.2021 14:41
+15
Січас ''Безумная'' викашляє то шо напечатає їй Єрмачина з поправкою на опозицію. Аж цікаво шо вона виригає цього разу
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13.09.2021 14:35
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Січас ''Безумная'' викашляє то шо напечатає їй Єрмачина з поправкою на опозицію. Аж цікаво шо вона виригає цього разу
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13.09.2021 14:35 Відповісти
Який , так сказать , порог її безумства. Чи дно.
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13.09.2021 14:38 Відповісти
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13.09.2021 14:41 Відповісти
На заглавном фото і так ліцьо не обезображене інтелектом , ще й це. Може фатіт мені етіх стресов?
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13.09.2021 14:47 Відповісти
Як то кажуть, бачили очi, що обирали...
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13.09.2021 14:49 Відповісти
Та мої і моєї дружини бачили. А от остальних її криворогульних родичів очі у яку сраку дивилися - я нє віноват. І так уже рік в гості не зарулють із-за напханих мною їм пісюнів в штани і в пазухи.
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13.09.2021 14:58 Відповісти
Габсбургская челюсть , близкородственные связи ..(
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13.09.2021 15:15 Відповісти
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13.09.2021 14:35 Відповісти
як і кожен третій хто їх притягнув до влади ( а ********* два - "паприколісти" і "абинеПорох" ))
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13.09.2021 14:39 Відповісти
А їхні виборці всі без виклюяення.
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13.09.2021 14:47 Відповісти
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13.09.2021 14:37 Відповісти
Слава Богу!
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13.09.2021 14:38 Відповісти
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13.09.2021 14:39 Відповісти
Глава ВСК Безуглая - какой уровень!
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13.09.2021 14:40 Відповісти
Залишились лучшиє з худших, лучшиє з лучших вже давно спалилися.
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13.09.2021 14:50 Відповісти
Зеля сам себя посадит
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13.09.2021 14:47 Відповісти
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13.09.2021 14:49 Відповісти
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13.09.2021 14:55 Відповісти
Эта овца на брифинге сначала начнёт улыбаться, потом заикаться, невнятно о чём то лепетать, потом мыслишки запутаются, и она забудет с чего начала. Конец брифинга.
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13.09.2021 15:02 Відповісти
То, о чем вы написали, называется нецеленаправленное расплывчатое мышление с элементами разорванности. Характерно для людей, страдающих психическим расстройством.

Сами к себе такие люди нкритичны и своих проблем не осознают.
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13.09.2021 16:35 Відповісти
Свидетельствовать сам против себя любой из вас не может,а посему ВСК может запретить Зеле самого себя сдавать на милость Закона....
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13.09.2021 15:06 Відповісти
Зараз заслуховують офіцерів, які брали участь в спецоперації затримання вагнеровців- оце сказала безугла. А що ж ти, курва мать,раніше казала що ніякої операцїї не було , якщо єофіцери які приймали участь?

Вам "слуги уроди" языки вырывать надо за нарушение заповеди , Не лжесвидетельствуй, это смертный грех.
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13.09.2021 15:15 Відповісти
Ты ещё не знаешь кто заступник головы комиссии! А я тебе скажу - Нестор Шуфрич. Ну и радуйтесь, все таемно !!!
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13.09.2021 16:39 Відповісти
Цугцванг...любое движение Зелемойских не в их пользу.... Чуваки попали конкретно...
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13.09.2021 15:17 Відповісти
какая красавіца! і умная кака я

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13.09.2021 15:23 Відповісти
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13.09.2021 15:25 Відповісти
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13.09.2021 15:27 Відповісти
Нашёл нарешти! В составе этой комиссии 11 человек почти все от слуг, 1 от группы за будущее, 1 от довиры, и 1 от опзж ( он же ,этот опзжист , и заступник головы комиссии этой безуглой, и вы будете смеяться, но это Нестор шуфрич, т.е. после каждого в жопу таемног заседания Нестор строчит звит прямо в мацкву в фсб).
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13.09.2021 16:37 Відповісти
Відомий блогер Мирослав Олешко на своїй сторінці у Facebook бере на себе відповідальність і повідомляє, що голова ТСК від "слуг" Мар'яна Безугла отримує 50 тисяч доларів США в місяць за покривання винних у справі "вагнерівців". Іншим членам комісії роздають по 25 тисяч доларів. За його словами, такою є ціна зради Батьківщини.

"Ціна зради, яку готовий віддати Зеленський за злив наших військових розвідників", - додав Олешко.

Блогер посилається на один з Telegram-каналів, де повідомили, що один зі "слуг" випив зайвого в ресторані й почав скаржитися, що його колега одержує вдвічі більше.

"Коли влада закінчиться, думаю, вони будуть усе розповідати, не тільки в ресторанах напідпитку, а й на допитах", - переконаний Олешко.
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13.09.2021 20:55 Відповісти
 
 