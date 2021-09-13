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ВР (28734) ВСК (440) ЧВК Вагнера (1281) Безуглая (202)

ВСК допрашивает непосредственных участников спецоперации по "вагнеровцам": на заседание пустили нардепов оппозиции, - "слуга народа" Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВСК допрашивает непосредственных участников спецоперации по

Сейчас на закрытом заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев" заслушивают офицеров, принимавших непосредственное участие в спецоперации.

Об этом в интервью журналистам под зданием Комитетов ВР сказала глава ВСК Марьяна Безуглая ("Слуга народа"), передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, после этого комиссия заслушает еще представителей СБУ. Потом будет брифинг для журналистов и открытая часть заседания.

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Безуглая также рассказала, что комиссия проголосовала, чтобы в закрытом заседании принимали участие, в качестве гостей, народные депутаты от оппозиции.

"Был запрос от представителей "Европейской Солидарности", также (захотела принять участие в закрытом заседании. – Ред.) Ирина Андреевна Верещук. Мы проголосовали всех вместе. Тем не менее, мы приглашаем к участию непосредственно в работе комиссии (народных депутатов из оппозиции. – Ред.). Сейчас мы сделали исключение. Мы открыты к сотрудничеству. Но, все-таки, должен быть статус члена ВСК с ответственностью, а не только правами", - отметила глава ВСК.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения. В ответ, авторы сюжета про Вагнергейт: старший международный корреспондент офиса CNN по постсоветским странам Matthew Chance и редактор отдела новостей лондонского офиса CNN Zahra Ullah были обвинены советником Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком во взаимодействии с ФСБ России.

Отметим, что автор материала CNN Мэттью Чэнс ранее освещал визит Зеленского на Донбасс, президент давал ему комментарии.

Подробнее об этом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Офис Президента обвинил в связях с ФСБ журналиста CNN, которого Зеленский возил на фронт и приглашает на все пресс-конференции".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР. ВИДЕО

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.
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Топ комментарии
+24
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13.09.2021 14:35
+16
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13.09.2021 14:41
+15
Січас ''Безумная'' викашляє то шо напечатає їй Єрмачина з поправкою на опозицію. Аж цікаво шо вона виригає цього разу
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13.09.2021 14:35
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Січас ''Безумная'' викашляє то шо напечатає їй Єрмачина з поправкою на опозицію. Аж цікаво шо вона виригає цього разу
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13.09.2021 14:35 Ответить
Який , так сказать , порог її безумства. Чи дно.
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13.09.2021 14:38 Ответить
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13.09.2021 14:41 Ответить
На заглавном фото і так ліцьо не обезображене інтелектом , ще й це. Може фатіт мені етіх стресов?
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13.09.2021 14:47 Ответить
Як то кажуть, бачили очi, що обирали...
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13.09.2021 14:49 Ответить
Та мої і моєї дружини бачили. А от остальних її криворогульних родичів очі у яку сраку дивилися - я нє віноват. І так уже рік в гості не зарулють із-за напханих мною їм пісюнів в штани і в пазухи.
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13.09.2021 14:58 Ответить
Габсбургская челюсть , близкородственные связи ..(
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13.09.2021 15:15 Ответить
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13.09.2021 14:35 Ответить
як і кожен третій хто їх притягнув до влади ( а ********* два - "паприколісти" і "абинеПорох" ))
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13.09.2021 14:39 Ответить
А їхні виборці всі без виклюяення.
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13.09.2021 14:47 Ответить
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13.09.2021 14:37 Ответить
Слава Богу!
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13.09.2021 14:38 Ответить
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13.09.2021 14:39 Ответить
Глава ВСК Безуглая - какой уровень!
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13.09.2021 14:40 Ответить
Залишились лучшиє з худших, лучшиє з лучших вже давно спалилися.
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13.09.2021 14:50 Ответить
Зеля сам себя посадит
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13.09.2021 14:47 Ответить
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13.09.2021 14:49 Ответить
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13.09.2021 14:55 Ответить
Эта овца на брифинге сначала начнёт улыбаться, потом заикаться, невнятно о чём то лепетать, потом мыслишки запутаются, и она забудет с чего начала. Конец брифинга.
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13.09.2021 15:02 Ответить
То, о чем вы написали, называется нецеленаправленное расплывчатое мышление с элементами разорванности. Характерно для людей, страдающих психическим расстройством.

Сами к себе такие люди нкритичны и своих проблем не осознают.
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13.09.2021 16:35 Ответить
Свидетельствовать сам против себя любой из вас не может,а посему ВСК может запретить Зеле самого себя сдавать на милость Закона....
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13.09.2021 15:06 Ответить
Зараз заслуховують офіцерів, які брали участь в спецоперації затримання вагнеровців- оце сказала безугла. А що ж ти, курва мать,раніше казала що ніякої операцїї не було , якщо єофіцери які приймали участь?

Вам "слуги уроди" языки вырывать надо за нарушение заповеди , Не лжесвидетельствуй, это смертный грех.
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13.09.2021 15:15 Ответить
Ты ещё не знаешь кто заступник головы комиссии! А я тебе скажу - Нестор Шуфрич. Ну и радуйтесь, все таемно !!!
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13.09.2021 16:39 Ответить
Цугцванг...любое движение Зелемойских не в их пользу.... Чуваки попали конкретно...
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13.09.2021 15:17 Ответить
какая красавіца! і умная кака я

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13.09.2021 15:23 Ответить
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13.09.2021 15:25 Ответить
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13.09.2021 15:27 Ответить
Нашёл нарешти! В составе этой комиссии 11 человек почти все от слуг, 1 от группы за будущее, 1 от довиры, и 1 от опзж ( он же ,этот опзжист , и заступник головы комиссии этой безуглой, и вы будете смеяться, но это Нестор шуфрич, т.е. после каждого в жопу таемног заседания Нестор строчит звит прямо в мацкву в фсб).
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13.09.2021 16:37 Ответить
Відомий блогер Мирослав Олешко на своїй сторінці у Facebook бере на себе відповідальність і повідомляє, що голова ТСК від "слуг" Мар'яна Безугла отримує 50 тисяч доларів США в місяць за покривання винних у справі "вагнерівців". Іншим членам комісії роздають по 25 тисяч доларів. За його словами, такою є ціна зради Батьківщини.

"Ціна зради, яку готовий віддати Зеленський за злив наших військових розвідників", - додав Олешко.

Блогер посилається на один з Telegram-каналів, де повідомили, що один зі "слуг" випив зайвого в ресторані й почав скаржитися, що його колега одержує вдвічі більше.

"Коли влада закінчиться, думаю, вони будуть усе розповідати, не тільки в ресторанах напідпитку, а й на допитах", - переконаний Олешко.
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13.09.2021 20:55 Ответить
 
 